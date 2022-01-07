Гул – штука неприятная. Иногда он появляется постепенно, и владелец подсознательно к нему привыкает и не обращает на него внимания до тех пор, пока что-нибудь не отвалится. Это плохо, поэтому желательно поставить ушки на макушку при первых признаках гула. То есть, в тот момент, когда только кажется, что что-то загудело. Хороший гул, конечно, сам наружу выйдет, но лучше этого не допускать.

Гул, о котором мы сегодня будем говорить, это всем гулам гул. Это не свист и писк из-под капота, о котором мы уже писали. Это звук другого рода, который раздаётся не из-под капота, а где-то снизу, сбоку или вообще непонятно где. Но почти всегда – на ходу.



Итак, звук первый – самый простой.

Элементарно просто

Самая частая причина гула – это износ или разрушение ступичного подшипника. Отличить этот гул от других очень просто: на начальном этапе он возникает только на определённой скорости довольно узкого диапазон (например, 40-60 км/ч или 90/110). Убедиться, что гудит подшипник, просто. Нужно всего лишь проверить, не меняется ли звук в поворотах. Если меняется (пропадает в одну сторону и становится громче в противоположную), то это точно ступичный подшипник. Громкость гула от степени нажатия на педаль газа как правило не зависит, а вот от скорости – очень. В общем, тут всё очень просто и знакомо многим.

Вторая довольно распространённая причина гула – вой коробки передач (речь идёт о механической коробке). Встречается намного реже, чем износ подшипника (всё-таки, коробка –﻿ это не расходник, хотя некоторые производители почему-то об этом не знают). В коробке быстрее всего изнашивается подшипник первичного вала, и достаточно точно убедиться в этой неисправности нетрудно. Нужно сначала послушать, не меняется ли высота тона гуда при наборе скорости на одной из передач. Если меняется, то после набора скорости нужно включить нейтральную передачу и проехать немного накатом (на всякий случай предупреждаю: это опасно). Если на нейтралке гула нет, то добро пожаловать в сервис.

В механической коробке гул может появиться из-за ушедшего уровня масла. Чаще всего он сначала будет на высших передачах (пятой или шестой), поэтому если гул есть только на этих передачах, и при переключении на более низкие он пропадает, будет нелишним проверить уровень масла. Или хотя бы убедиться в том, что из коробки не течёт масло.

Конечно, коробка может гудеть и по другим причинам (например, если уже сильно изношены шестерни), но тут на слух диагноз поставить сложно.

И опять трансмиссия

По большому счёту, в трансмиссии больше всего деталей, которые могут гудеть на ходу. А так как связаны они довольно жёстко и способны весьма ощутимо передавать вибрации и звуки кузову, то локализация трансмиссионного гула может вызвать затруднение. Однако попробуем.

Нарастающий гул при разгоне на заднеприводной машине может говорить о нехватке масла в заднем редукторе или о его износе. А если повезёт, то гудеть может и крестовина кардана, и его подвесной подшипник. Но это ситуации довольно редкие (у нас, к сожалению, почти не осталось честных заднеприводных автомобилей), поэтому вернёмся к переднему приводу.

Гул, похожий на вой ступичного подшипника, издаёт другой – подвесной подшипник привода. Он есть не у всех автомобилей, но если есть, а ступичные подшипники в норме, имеет смысл проверить именно его. Обычно тон этого звука выше, чем гул ступичного. Да и диагностируется сложнее. Однако попробовать можно. Высота звука часто меняется в зависимости от нагрузки на привод, поэтому надо поиграть педалью газа. Если звук как-то меняется вместе с положением педали газа, вероятность износа подвесного подшипника довольно высокая. Кроме того, часто его износ сопровождается вибрацией на руле или его биением, которое тоже меняется в зависимости от ускорения.

Ну и ещё один источник гула на скорости – это ШРУС. Причём чаще гудит внутренний ШРУС, он же трипод (в большинстве случаев конструктивно внутренний шарнир является именно триподом). В отличие от внешнего ШРУСа, внутренний не умеет так ярко трещать в поворотах в силу небольшого угла изменения положения вала относительно коробки, и вычислить его резким ускорением при вывернутом руле не всегда возможно. Поэтому проверить его сложнее, и лучше делать это на подъёмнике. Если это кажется невероятно сложным, можно попытаться на малом газе тронутся вперёд, а потом назад. Если в момент начала движения есть заметный щелчок, ШРУС, скорее всего, неисправен. И конечно же, он почти всегда будет неисправен, если у него порван пыльник. Правда, разглядеть пыльник внутреннего ШРУСа без подъёмника или хотя бы смотровой ямы довольно-таки сложно.

А теперь минутка печальной информации для владельцев машин с АКП. Гул классической гидротрансформаторной коробки обычно исходит как раз от гидротрансформатора («бублика»). Правда, при этом часто могут появиться и другие симптомы его неисправности. Например, машина может неравномерно разгоняться или дёргаться при торможении двигателем. Само собой, самостоятельно диагностировать АКП сложно, тем более на слух, но если есть существенные изменения в поведении машины при разгоне и торможении (особенно в городе), а где-то в ногах что-то гудит, есть хороший шанс попасть на ремонт АКП. Особенно актуально это для тех, чьи машины любят злоупотреблять блокировкой на всех передачах, начиная с первой. Там накладки изнашиваются быстрее, загрязняя масло довольно интенсивно. И если это масло не менять, то умрёт и «бублик», а потом и вся остальная коробка. Но не будем о грустном.

Гораздо чаще классической АКП гудит вариатор. Его гул часто называют «троллейбусным» – звук при наборе скорости действительно похож на звук разгоняющегося троллейбуса. Появление такого гула на машине с вариатором – это очень печально. И, скорее всего, дорого. Поэтому лучше не добивать конусы, а побыстрее заняться более дешёвым ремонтом (например, заменой ремня или цепи), что (возможно) ещё может помочь спасти сами конусы.

Что ещё?

Ну а если не трансмиссия? Что ещё может стать источником гула?

Наиболее вероятная причина при исправной трансмиссии – система выпуска. Её гул немного похож на гул ступичного подшипника, но, в отличие от последнего, выпуск гудит не при определённой скорости, а при определённых оборотах мотора. Если разогнаться и отпустить газ, подшипник будет выть так же, а система выпуска должна замолчать. Что в ней может подавать голос, мы уже рассказывали и повторяться не будем (спойлер: скорее всего гофра или резонатор). Это звук, конечно, не так опасен, как вой ступичного подшипника, но может здорово напрягать.

Кстати, есть довольно много причин гула, который может не беспокоить. Например, на трассе при изменении направления ветра тоже может что-то погудеть (спойлеры, ветровики, даже поводки «дворников»). Конечно, это неопасно, и бояться этого не надо. Главное, помнить, что порывы бокового ветра, которые заставляют машину гудеть, – это сильные порывы, и не стоит лететь по трассе «на все бабки». Боковой ветер, особенно порывистый и на скользкой дороге – это опасно. Лучше не рисковать.

О том, что гудит под капотом, мы говорили (насос ГУРа, компрессор кондиционера, подшипники, ролики и всё остальное, что крутится). Обычно на трассе этих звуков не слышно. Но некоторый «моторный» гул должен заставить задуматься. Например, может сильно гудеть мембрана клапана системы вентиляции картерных газов. Вот тут надо бы разобраться, почему. Ладно, если просто износилась и порвалась сама мембрана (хотя это тоже плохо, но неновым машинам простительно). Причина может быть намного серьёзнее – от дырявых патрубков ВКГ до изношенной поршневой и связанным с этим износом ростом давления картерных газов.

И последнее: часто причина гула простая, но не очевидная. Например, гул может появиться после «переобувки» шин. Если гул сильнее, чем обычно, проверьте балансировку, а вначале убедитесь, что шиномонтажник не накосячил и не перепутал шины местами, поставив их против направления качения. Мало ли, всякое бывает.