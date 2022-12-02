С 29 ноября по 1 декабря в Москве проходила международная выставка автобусов Busworld 2022. Само собой, на этой выставке по понятным причинам не принимали участие MAN, Volvo, Scania и все остальные европейские производители автобусов. Поддерживать статус международной помогли белорусы и, конечно, китайцы. Что ж, хотя бы так. И если походить по этой выставке, можно составить общее представление о том, на чём нам придётся ездить в ближайшие годы. Но понять это полностью пока всё равно очень и очень трудно. Чтобы стало немного понятнее, давайте пройдём по стендам ГАЗа, КАМАЗа, МАЗа, Синары, HIGER, Yutong, Golden Dragon, King Long, Zhong Tong, China-Motor, Weichai и посмотрим, у кого сейчас всё хорошо, а кто лишь усиленно симулирует здоровье.

Группа ГАЗ

Начнём с автобусов Группы ГАЗ, потому что каждый, кто заходит на выставку, сразу попадает на экспозицию этой компании. Кстати, на самую богатую экспозицию: ГАЗ выставил сразу девять разных автобусов. Часть из них нам уже в целом знакомые, а некоторые заслуживают более подробного описания. Но рассмотрим их все порядку.



Первая машина – социальное такси на базе Соболя NN.

Такая машина нужна для перевозки маломобильных граждан. Соболь NN появился не так давно, а тут уже спецтехника на его базе – это неплохо. Задние двери оборудованы фиксаторами и подъёмником кассетного типа, что облегчает погрузку инвалидной коляски. Кроме маломобильного пассажира в салоне могут разместиться ещё четыре человека, которым доступны даже некоторые элементы роскоши в виде USB-зарядок и кнопок связи с водителем.



Вторая машина на площадке ГАЗа – тот самый Соболь NN. Тут стоит семиместный автобус, хотя, как мы помним, Соболь NN может быть и цельнометаллическим фургоном, и в варианте «комби».

Соболь NN новинкой назвать трудно: его показывали уже неоднократно, и сейчас он уже есть у дилеров. Поэтому просто смотрим, как там у него внутри, и идём дальше.

Внутри у него симпатичный салон, USB-розетки и даже люк в потолке. А под капотом – всё тот же дизель Cummins ISF 2,8. Честно говоря, давно пора бы взять эту машину на полноценный тест-драйв, но что-то пока не складывается. А описывать его словами – увольте, уже всё сказано.



Следующий автобус намного интереснее – это ГАЗель e-City. То есть, электрическая модификация микроавтобуса ГАЗель City. Конкретно этот образец был создан по заказу ГУП «Мосгортранс», в котором со дня на день начнётся эксплуатация первой партии серийных «электрогазелей».

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Об этой машине совсем скоро мы расскажем подробнее, а тут дадим только общую информацию: запас хода – до 150 км, быстрая зарядка до 80% ёмкости занимает около 45 минут, салон рассчитан на перевозку 16 пассажиров.



Теперь перейдём к другому автобусу – ПАЗу, у которого пока ещё нет даже собственного имени.

Да-да, имени у этого автобуса ещё нет, и представители Группы ГАЗ устроили опрос посетителей своего стенда, где предлагали выбрать название новой машины. А чем интересен безымянный, но перспективный ПАЗ? Это автобус среднего класса с низким уровнем пола для городских и пригородных перевозок. Последнее заметно по наличию полноценного багажного отделения в заднем свесе. Одновременно с этим тут 21 посадочное место, а максимальная вместимость – 32 человека. В городе ПАЗ порадует быстрой посадкой и высадкой пассажиров: центральный проход в салоне широкий, накопительная площадка в центре салона достаточно просторная, а об высокий потолок не придётся биться головой. Но это всё, конечно, в теории. Подождём, когда автобус обзаведётся собственным именем и появится на дорогах, потом и будем делать выводы о том, насколько он получился удачным.

Следующие машины – автобусы линейки CITYMAX.

По большому счёту, два автобуса этой линейки (и CITYMAX 9, и CITYMAX 12) тоже не новинки, их показывали и раньше, но о CITYMAX 9 мы тоже расскажем в ближайшее время подробно: совсем скоро стартует его серийное производство, и на нём мы точно будем ездить. Кроме того, он интересен в плане техники – тут появились автоматическая коробка разработки Группы ГАЗ и один интересный дизель ЯМЗ.



Ну а CITYMAX 12 интересен тем, что это E-CITYMAX 12 – не автобус, а электробус большой вместимости. Запас хода обещают до 200 км, а заряжать его можно тремя способами: за 1,5 часа с помощью ультрабыстрой пантографной зарядки, за 2,5 часа – быстрой пистолетной и за 7 часов – ночной зарядкой. Электробус перевозит 85 пассажиров, 36 из которых – сидя. Все автобусы линейки – и дизельные, и газовые, и электрические – построены на одной унифицированной платформе. Ну а кузов любого CITYMAX изготовлен из композитных материалов. А это значит, что он не только лёгкий и прочный, но и не ржавеет.



В конце экспозиции скромно стоят школьный автобус ГАЗель NEXT и автобус ГАЗель NN.



В целом в них ничего интересного нет, но если подумать, Группа ГАЗ смогла закрыть всю линейку автобусов – от семиместного микроавтобуса до городских автобусов средней и большой размерности, рассчитанных на перевозку до 90 пассажиров. И это хорошо: любой городской перевозчик может собрать себе парк от одного производителя, что даёт ему определённые преимущества в дальнейшей эксплуатации (как минимум – в техническом обслуживании). Чем автопарк однотипнее, тем удобнее. И тут у Группы ГАЗ со всеми входящими в неё заводами (ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ) есть огромное преимущество.



Минский автомобильный завод

МАЗ в этот раз выступил скромно: показал всего два образца техники, и оба они на премьеру не тянут. Но нескольких слов заслуживают однозначно.



Первая машина – троллейбус МАЗ-303Т20. Теоретически он очень даже премьерный, но на практике он чрезвычайно похож на все остальные автобусы и электробусы этого поколения.

Второй экспонат – электробус МАЗ 303Е20, который Минский завод уже показывал публике. Но он интересен хотя бы тем, что это – настоящий шедевр антисанкционного автобусостроения.



Белорусам удалось обойти все козни и собрать электробус практически своими силами. Но не без помощи России. Например, тяговое оборудование с системой управления двигателя, аккумуляторные батареи и мультиплексная система тут наша, компании «Итэлма». Непосредственно МАЗ изготовил каркас электробуса и переднюю ось. Всё остальное, включая пластик, сиденья, шины, электрооборудование и элементы остекления тоже сделаны в Беларуси. Получилось вполне симпатично и очень устойчиво к санкциям. Правда, о том, откуда взялся, например, задний мост, ничего не известно. Скорее всего, помогли китайцы.



Нужно отметить, что тенденция молчать о том, откуда взялся тот или иной агрегат, на этой выставке свойственна многим. Тут всё, как когда-то писал Тютчев: «Любуйся ими – и молчи». Вот, например, цитата из пресс-релиза КАМАЗа: «Рядный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ-689.560-340 экологического класса "Евро-5" с рабочим объёмом 8900 куб. см оснащён автоматической шестиступенчатой коробкой передач с ретардером». Заметили? Двигатель – КАМАЗ-689.560-340, а что там за автоматическая коробка с ретардером, решили промолчать. Комментировать формулировку про то, что двигатель оснащён коробкой, я даже не буду. Давайте, кстати, посмотрим, что показал КАМАЗ.

КАМАЗ

КАМАЗ выставил три автобуса, один из которых – настоящий «магнит», который притягивал в основном мужчин, а не женщин. Ещё бы: это огромный полноприводный автобус KAMAZ-6250.



Под капотом стоит газовый мотор WP7NG 290E51. То есть китайский, производства Weichai. Компания Weichai в современном мире коммерческой техники – это что-то типа JAC в легковом сегменте: если бы не они, у нас бы толком ничего не было. А так – вот он, вполне приличный современный мотор.



Коробка в этом автобусе – Fast Gear FC6A140E. То есть тоже китайская. А вот мосты, по заявлению производителя, отечественные, камазовские. Что ж, хотя бы что-то. Этот необычный автобус среднего класса разработали по заданию Газпрома, и, надо сказать, выглядит он интересно. В отличие от обычных полноприводных «вахтовок», это не грузовик с кунгом, а именно автобус с каркасно-панельным монокузовом. Максимальная скорость – 105 км/ч, 32 сидячих места, 12 700 кг полной массы, запас хода в 650 км (с газовым мотором, а мотор может быть и дизельным), лебёдка. Передняя подвеска – рессорная,со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя – пневматическая. Штука очень необычная, но, увы, не совсем отечественная. Впрочем, Weichai и Fast Gear – партнёры проверенные, так что ничего страшного в этом нет.

Вторая новинка КАМАЗа – городской низкопольный автобус особо большого класса KAMAZ-6299-40-57 на КПГ.



Именно про этот автобус в пресс-релизе и была сказана та фраза, которую я приводил выше: «Рядный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ-689.560-340 экологического класса "Евро-5" с рабочим объёмом 8900 куб. см оснащён автоматической шестиступенчатой коробкой передач с ретардером». Ну, тут хотя бы мотор свой (если закрыть глаза на участие в его разработке и производстве компании Liebherr).



KAMAZ-6299-40-57 способен перевозить до 155 человек, сидячих мест в нём 44. Ну а больше всего поражают габариты – 18750х2550х3300 мм. В помещении он выглядит просто огромным и, независимо от места, вполне гармоничным.

Третий автобус не так интересен. Это рестайлинговый пригородный НЕФАЗ 5299-31-52 вместимостью 83 человека (40 мест для сидения).

НЕФАЗ 5299-31-52



Синара – Транспортные Машины

Техника Синара потихоньку уже входит в нашу жизнь. Во всяком случае, троллейбусы Синара-6254 на дорогах уже увидеть можно.



Но на выставке показали ещё одну интересную разработку – электробус Синара-6253. В первую очередь он привлекает, конечно, дизайном. В век, когда все автобусы стали похожими друг на друга, электробус Синара не может не притягивать взгляд.



Интерьер у него тоже своеобразный.



Рекордные 250 км без подзарядки, USB-слоты для подзарядки гаджетов, беспроводной доступ в Интернет через Wi-Fi, климат-контроль в салоне, анатомические сидения… Звучит всё прекрасно. Вот только когда мы сможем покататься на этом электробусе? С агрегатной базой тут тоже пока не всё ясно. Сертификацию электробуса планируют завершить к середине 2023 года, а затем запустить их производство в Челябинске. Но с какими агрегатами, пока не совсем ясно. Будем продолжать наблюдение, а пока – «Любуйся ими – и молчи».



Пару слов о дальнем зарубежье

Теперь перейдём к китайским автобусам. Их на выставке много, но это не значит, что вокруг них ходит много народа. Даже специалистам они не очень интересны: слишком уж однообразны технически. Да и будущее их туманно: показать на выставке могут одно, привезти – другое. Но ничего о них не говорить тоже будет несправедливо, потому что названия Higer, Foton, Yutong, Golden Dragon, King Long и Zhong Tong нам уже хорошо известны. Что показали на выставке они?



Higer выставил два автобуса: Higer KLQ 6128 LQ и Higer KLQ 6119 TQ.

Higer KLQ 6128 LQ​

Первый – туристический автобус. Большой, красивый, но, увы, неновый. Это прошлогодний рестайлинг, и на новинку никак не тянет. Практически то же самое можно сказать и о Higer KLQ 6119 TQ – это старая модель, пусть и рестайлинговая. Правда, на выставке показали её версию с газовым мотором, но ничего другого примечательного в ней нет.

Higer KLQ 6119 TQ



​Ещё один автобус этой компании – это туристический Foton BJ 6122.

Foton BJ 6122

Среди его сильных сторон подчёркивают дизель Foton-Cummins ISGe-340, который должен обеспечивать очень низкий расход топлива: 22 л на 100 км в реальных условиях и 15 л на 100 км – с постоянной скоростью на трассе.



Yutong показал автобус Yutong ZK 6127 HQ, а King Long и Golden Dragon пришли, чтобы просто поставить себе галочку.

Yutong ZK 6127 HQ 1 / 3 Yutong ZK 6127 HQ 2 / 3 Yutong ZK 6127 HQ 3 / 3

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

***

К сожалению, неофициальный девиз выставки – «не знаем, что будет дальше». Не хотим признавать, что быстрого импортозамещения не получилось и что оно невозможно в принципе. Но мы стараемся изо всех сил.



Как ни странно, не все европейские компании считают, что должны поддерживать санкции. Например, на выставке один из стендов занимала компания «ХЮБНЕР ООО» – дочернее предприятие немецкой компании «HÜBNER GmbH&Co.KG», которое выпускает узлы сочленения и входные системы (аппарели и лифты) для автобусов в СНГ. А в ещё одной немецкой компании дали понять, что Олаф Шольц для них не авторитет: если есть работа, надо работать. Правда, называть эту компанию я на всякий случай не стану – мало ли...

Тем не менее тема поиска долгосрочного партнёра стоит остро. И ещё острее стоит вопрос возможности обходится силами собственных предприятий, выпускающих все необходимые комплектующие. Но до этого нам ещё очень и очень далеко. Так далеко, что пешком не дойти. Можно только доехать, сидя в салоне в какого-нибудь дружественного Zhong Tong, Yutong, King Long и так далее…