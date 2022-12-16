Мы уже много писали и про то, как правильно эксплуатировать машину зимой , и как определить, почему мотор вдруг стал «троить» , и как устроены катушки зажиганий разных типов , и даже как заменить свечи зажигания . И всё равно есть некоторые вещи, о которых мы пока не говорили достаточно подробно. Одна из таких – ситуация, когда мотор не хочет работать всеми четырьмя цилиндрами, а причина этого кроется в катушках зажигания, которые зимой имеют обыкновение подводить чаще, чем летом. И иногда доходит до того, что катушки приходится менять несколько раз подряд. Почему?

Удар мимо



Неисправностей у катушки может быть не так уж много: это обрыв или замыкание в обмотках катушки (первичной или вторичной) или повреждение изолятора. Чаще всего любая неисправность в самом начале проявляется достаточно скромно – как периодический пропуск зажигания в одном из цилиндров. Он может быть замечен всего один раз за день поездок по городу и не расценен, как что-то серьёзное. А если поездки короткие, и машина даже не успевает полностью прогреться, то можно вообще ничего не заметить: чаще пробой катушки проявляется на полностью прогретом моторе и под нагрузкой (например, при попытке быстро набрать скорость на трассе). Но процесс уже пошёл, и дальше катушке будет только хуже. Если искра один раз нашла себе путь через изоляцию куда-то на свободу, она там и будет убегать от свечи зажигания: по пути меньшего сопротивления, в строгом соответствии с законами физики.

На начальном этапе диагностика может быть осложнена тем, что единичные пропуски зажигания очень редко заставляют гореть значок «Check Engine». Тут часто требуется диагностика в реальном времени (просмотр live data), а её готовы проводить не все и не всегда.

Заметно хуже ситуация станет во влажную погоду, особенно в дождь. Даже если катушка хорошо вела себя в сухую погоду, в сырость она может показать весь свой дурной характер. И это станет уже очень заметно.

Дождь зимой – явление редкое, но снег – эта та же вода. Катушке не требуется ведро воды, чтобы начать «шить» искрой направо и налево, ей достаточно высокой влажности. Того снега, что намело под капот, ей будет достаточно, чтобы выпускать электроны сквозь пробитую изоляцию куда-нибудь в блок. А снег в подкапотное пространство попадает легко. Его туда просто заносит ветром через решётку радиатора, стыки капота, заметает снизу. Поэтому зимой под капотом влажность выше, чем летом, и если у катушки уже есть желание умереть, зимой она это сделает обязательно.

Вторая причина, по которой ей нравится погибать зимой – это сложные условия пуска. Чем холоднее на улице, тем богаче будет смесь при пуске мотора (это несколько упрощённо, но в общих чертах именно так). А поджигать богатую смесь трудно. Свеча может не справиться с этим сразу (особенно, если крутить стартером слишком долго и совершенно безрезультатно), её заливает бензин. Искре сложнее проскочить между электродами, а куда-то ей проскочить очень хочется. И она будет искать себе выход в том числе и через изоляцию катушки. То есть, устраивать ей классический «пробой» – удар током мимо свечи, после которого придётся опять бежать в магазин за новой деталью.

Вроде бы вот и все причины, по которым зимой катушки горят быстрее. Но это только на первый взгляд.

Сам виноват



Наиболее частой причиной до обидного регулярной замены катушек становятся свечи зажигания. Механизм простой: со временем зазор свечи увеличивается из-за выгорания электродов, сопротивление стремительно растёт, катушка с ним не справляется и отправляет искру через изолятор к ближайшей «массе». Поэтому для сохранения ресурса катушек нужно в обязательном порядке вовремя менять свечи. Причём ставить нужно именно те, которые предназначены для конкретного мотора. Понимаю, что иногда может возникнуть желание поиграться с чем-то более интересным – с иридиевыми или платиновыми свечами вместо обычных медных. Ничего плохого про эти свечи сказать нельзя кроме того, что их очень часто подделывают. Если есть уверенность, что какие-нибудь иридиевые NGK или Denso за пять тысяч рублей – это настоящие свечи, а не поделка шаловливых ручек, их, конечно, ставить можно. Если такой уверенности нет, а регламент позволяет ставить более дешёвые медные свечи, лучше ставить их. Да, их придётся менять раза в три чаще, но зато катушки будут целее. Кстати, менять свечи нужно тоже по регламенту, а не в тот момент, когда в зазор между их электродами начнет проходить палец. Для обычных свечей периодичность замены не стоит растягивать более, чем на 30 тысяч километров.

При замене свечей желательно проверить зазор. Даже если свеча новая, но зазор у неё увеличен, катушка тоже сгорит раньше срока. Теоретически сейчас все свечи продают уже с выставленным зазором, но на практике бывает по-разному, так что проверка не помешает.

Вторая причина частого пробоя катушек зажигания – это бардак под капотом. Точнее, грязь. Часто приходится слышать, что, мол, мойка мотора – это первая причина электрических неисправностей, и лучше ей не злоупотреблять. Это в корне неверно. Трудно в это поверить, но если просто ехать под дождём по трассе, под капотом начинается самая настоящая русская баня: с огромной влажностью и мощным водяным туманом. И ничего, мотор на это рассчитан. Само собой, если попытаться помыть двигатель мойкой высокого давления, особенно тщательно промывая генератор, разъёмы проводки и ту же самую катушку зажигания (или катушки), результат вряд ли обрадует. Поэтому подходить к этому вопросу нужно тщательно: искать тех, кто умеет мыть мотор. Но мыть его всё-таки надо. Искра по грязи бегает очень охотно, так что шансов преждевременно закончить жизнь у катушки грязного двигателя намного больше. Особенно это касается машин, у которых катушка назло логике прикручена практически к мотору. Её и так постоянно трясёт и распирает перепадами температуры, так ещё и грязь провоцирует направить искру по ложному пути. Впрочем, индивидуальным катушкам, стоящим на свечах, в грязи тоже живётся несладко.

Кроме того, жителям крупных городов стоит помнить, что большая часть грязи и налёта под капотом – это остатки реагентов, которыми поливают дороги. А это могут быть весьма активные химикаты, которые заставляют ржаветь машину быстрее, чем надо, а также очень сильно сокращают жизнь подкапотной проводке. Ну а про температурный режим грязного мотора даже говорить не хочется – всё уже давно сказано. Поэтому мыть мотор всё-таки иногда надо.

Что делать?



Вроде бы катушка зажигания (особенно индивидуальная) – не самая дорогая запчасть. И потратить на неё тысячу (или даже 2-3 тысячи) рублей иногда не жалко. Но следует помнить: частый выход катушек из строя – верный признак какой-то неисправности. В первую очередь стоит подумать о свечах: не пришла ли пора их заменить и где их купить, чтобы не нарваться на подделку. Ну а потом – чистота мотора.

Зимой не надо слишком долго крутить мотор стартером. До минус 20-25 градусов исправная машина запустится сразу, а если что-то идёт не так, лучше заняться диагностикой. Быстро выводить катушки из строя может любая неисправность, приводящая к избыточному обогащению смеси. И эта же неисправность одновременно и мешает уверенному пуску в мороз.

Если вдруг после утреннего пуска машина стала работать на трёх цилиндрах, можно провести простой тест: поочерёдно снимать разъёмы с индивидуальных катушек или отсоединять высоковольтные провода с общей катушки (только это лучше делать на заглушенном моторе – может неслабо тряхнуть током). Если после отсоединения какой-то катушки в работе мотора не произошло никаких изменений, неработающий цилиндр можно считать определённым точно. Теперь остаётся попробовать заменить в этом цилиндре свечу. Если не помогло, то в случае с индивидуальной катушкой зажигания проблема в 99% будет именно в ней (может быть, конечно, что виновата ушедшая компрессия или инопланетяне, но вероятность этих сценариев почти одинаковая). Если катушка общая, проблема может быть и в проводе.



Слишком часто прибегать к этому методу не стоит, но в крайнем случае и в случае отсутствия сканера воспользоваться им можно.

Ремонтировать катушку практически бесполезно, проще купить новую. В крайнем случае можно, конечно, попробовать обмотать индивидуальную катушку изолентой или залить общую катушку эпоксидкой, но это лишь временная и не всегда рабочая мера. Катушку в любом случае придётся заменить, а ещё лучше – не допускать её преждевременного и всегда такого неприятного выхода из строя.