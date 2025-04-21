Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!

Вот не любит наш народ всякие китайские автомобили! Никак у него это не получается, хотя покупает он «китайцев» всё чаще и чаще. Оно вроде понятно: о какой любви может идти речь, если все отношения построены на насилии и безысходности? Это, скорее, то самое, что сейчас принято называть модным словом «абьюз», а не любовь. Допустим, любить эти машины и их производителей нас может заставить только стокгольмский синдром, но вот чувство благодарности к китайцам я испытываю искреннее.

Почти ровно шесть лет назад я стоял в фойе цирка Дю Солей и брал интервью у Яна Прохазки, который тогда возглавлял российское отделение Skoda. Сжимая в руках тёплый бокал брюта, я его спросил: в Китае продают машины с 1,5-литровыми EA211 Evo, а для нашего рынка на эти же машины ставят обычные моторы ЕА211 с распределённым впрыском. Действительно Россия настолько консервативнее Китая? Прохазка мне всегда нравился своей интеллигентностью. Было дело, ему при мне за шиворот официантка пролила тарелку горячего бульона, и этот сдержанный господин лишь побледнел и скрипнул зубами. Гигант! Глыба! И поэтому на мой вопрос он тогда ответил тактично. Мол, мы можем поставлять в Россию машины из Европы без опаски, что они начнут тут ломаться из-за низкого качества российского бензина. Но на практике они должны ездить на любом топливе, поэтому мы продаём автомобили с теми моторами, которые уж точно переживут почти любую заправку. Если по-русски, то его ответ мог звучать так: «Да с какого это перепугу китайский рынок консервативный? Он у них перспективнее вашего. А бензин, кстати, лучше, бе-бе-бе!».

Теперь у нас Skoda нет. Зато есть Китай во всём его вариаторно-турбированном разнообразии. И сейчас мы точно убедились, что зря хихикали, глядя, как китайцы до последнего времени рассекали по улицам своих городов на Passat В2. Теперь они вовсю гоняют на Москвичах, Соллерсах и прочих Камазах Компасах, а мы наконец-то поняли, что такое мировой передовой автопром. Да-да, это на самом деле так! Volkswagen со всем своим мощным бюрократическим аппаратом никогда не стремился везти нам свои последние наработки (мол, они от нашего бензина развалятся), Mercedes в то же время презентовал нам свои грузовики, которые ровно на поколение отставали от мировых премьер (потому что солярка у нас тоже не очень), и даже Kia до последнего клялась и божилась, что никаких роботов и вариаторов на нашем рынке не будет – русские любят гидротрансформаторы. Какой-то заговор, ей-богу. И жили мы, как папуасы в листьях вокруг смуглых бёдер – не видя самых интересных достижений автомобильной мысли.

А сейчас мы их видим. Причём – благодаря китайцам, которые не боятся, что их машины будут целыми тысячами погибать после нашего бензина, и привозят нам всё что хотят. Ну или всё, что доедет. И вот за это им, конечно, спасибо. Нет у них того страха, который так мешал европейцам приобщать нас к прекрасному.

Думаете, это какой-то стёб? Нет, почему же. Вон, смотрите, что творится: новые Mazda получаются из Deepal и Changan, у Mercedes-Benz CLA – двигатель от Geely, и так далее. Пора уже набраться смелости и признать: Китай нынче – мировая автомобильная держава. И мы с ней дружим до боли в дёснах, поэтому имеем возможность наслаждаться такими новинками, которые всяким американцам и немцам даже не снились. За что им от нас большое спасибо.

Ну а что от этих новинок иногда становится тоскливо – так Китай тут ни при чём. Кто там у нас первый начал вместо V6 ставить 1,4 TSI? Вот то-то и оно. А китайцам только пример подай, потом их уже не остановить.



Меня беспокоит только один вопрос: а почему у китайцев нет того страха, который мешал европейцам? Ответ, конечно, очевиден, но лучше об этом не думать.