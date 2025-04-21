Мнение без фильтров ×

Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!

21.04.2025 540 6 0

Вот не любит наш народ всякие китайские автомобили! Никак у него это не получается, хотя покупает он «китайцев» всё чаще и чаще. Оно вроде понятно: о какой любви может идти речь, если все отношения построены на насилии и безысходности? Это, скорее, то самое, что сейчас принято называть модным словом «абьюз», а не любовь. Допустим, любить эти машины и их производителей нас может заставить только стокгольмский синдром, но вот чувство благодарности к китайцам я испытываю искреннее. 

Почти ровно шесть лет назад я стоял в фойе цирка Дю Солей и брал интервью у Яна Прохазки, который тогда возглавлял российское отделение Skoda. Сжимая в руках тёплый бокал брюта, я его спросил: в Китае продают машины с 1,5-литровыми EA211 Evo, а для нашего рынка на эти же машины ставят обычные моторы ЕА211 с распределённым впрыском. Действительно Россия настолько консервативнее Китая? Прохазка мне всегда нравился своей интеллигентностью. Было дело, ему при мне за шиворот официантка пролила тарелку горячего бульона, и этот сдержанный господин лишь побледнел и скрипнул зубами. Гигант! Глыба! И поэтому на мой вопрос он тогда ответил тактично. Мол, мы можем поставлять в Россию машины из Европы без опаски, что они начнут тут ломаться из-за низкого качества российского бензина. Но на практике они должны ездить на любом топливе, поэтому мы продаём автомобили с теми моторами, которые уж точно переживут почти любую заправку. Если по-русски, то его ответ мог звучать так: «Да с какого это перепугу китайский рынок консервативный? Он у них перспективнее вашего. А бензин, кстати, лучше, бе-бе-бе!».

Теперь у нас Skoda нет. Зато есть Китай во всём его вариаторно-турбированном разнообразии. И сейчас мы точно убедились, что зря хихикали, глядя, как китайцы до последнего времени рассекали по улицам своих городов на Passat В2. Теперь они вовсю гоняют на Москвичах, Соллерсах и прочих Камазах Компасах, а мы наконец-то поняли, что такое мировой передовой автопром. Да-да, это на самом деле так! Volkswagen со всем своим мощным бюрократическим аппаратом никогда не стремился везти нам свои последние наработки (мол, они от нашего бензина развалятся), Mercedes в то же время презентовал нам свои грузовики, которые ровно на поколение отставали от мировых премьер (потому что солярка у нас тоже не очень), и даже Kia до последнего клялась и божилась, что никаких роботов и вариаторов на нашем рынке не будет – русские любят гидротрансформаторы. Какой-то заговор, ей-богу. И жили мы, как папуасы в листьях вокруг смуглых бёдер – не видя самых интересных достижений автомобильной мысли.

А сейчас мы их видим. Причём – благодаря китайцам, которые не боятся, что их машины будут целыми тысячами погибать после нашего бензина, и привозят нам всё что хотят. Ну или всё, что доедет. И вот за это им, конечно, спасибо. Нет у них того страха, который так мешал европейцам приобщать нас к прекрасному.

Думаете, это какой-то стёб? Нет, почему же. Вон, смотрите, что творится: новые Mazda получаются из Deepal и Changan, у Mercedes-Benz CLA – двигатель от Geely, и так далее. Пора уже набраться смелости и признать: Китай нынче – мировая автомобильная держава. И мы с ней дружим до боли в дёснах, поэтому имеем возможность наслаждаться такими новинками, которые всяким американцам и немцам даже не снились. За что им от нас большое спасибо.

Ну а что от этих новинок иногда становится тоскливо – так Китай тут ни при чём. Кто там у нас первый начал вместо V6 ставить 1,4 TSI? Вот то-то и оно. А китайцам только пример подай, потом их уже не остановить. 

Меня беспокоит только один вопрос: а почему у китайцев нет того страха, который мешал европейцам? Ответ, конечно, очевиден, но лучше об этом не думать.

Китай авторынок Мнение без фильтров
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
6 комментариев
21.04.2025 12:48
altersin

Меня беспокоит только один вопрос: а почему у китайцев нет того страха, который мешал европейцам?

Можно я отвечу? Спасибо.
У китайцев нет страха - потому что им плевать. Они не планируют вдолгую играть. Более того, сам китайский менталитет, вплоть до законодательства, не подразумевает длительную (7+ лет) эксплуатацию автомобиля. А раз так, то и переживать нет повода.
Вот только это в корне не вяжется с русским подходом и менталитетом, где принято автомобили по наследству передавать.
Так что кушайте не обляпайтесь, а заодно продумывайте тезисы для переобувания в прыжке, когда Европа/Япония/Америка вернётся. Время пока есть.

4
21.04.2025 14:42
Witalij

Европейцы педанты в большинстве своём (я про автопроизводителей). - Что будем в Россию продавать? -Ну хорошо, примерно определились , а логистика отстроена и отлажена? - Нет? - Ок, строим логистику, потом заходим на рынок.
Китайцы, 200% прибыли можно получить, из России Европа ушла. - А как с обслуживанием и зап. частями? - Это их проблемы. - Везём!

1
21.04.2025 15:14
Алексей

Первоапрельские тексты надо выкладывать вовремя, а не когда придётся.

1
21.04.2025 16:07
Иннокентий Мамикон

Хороший такой байт на хейтеров с их феноменальными стереотипами, наблюдаем)

21.04.2025 16:45
Nick Kacher

Да все уже написали: китайцы делают красивый одноразовый ширпотреб и дальнейшая судьба этих машин китайцев не волнует.
Поэтому они делают и везут сюда все, что душе угодно тк что будет завтра их уже не волнует.

21.04.2025 17:24
Евгений

а почему у китайцев нет того страха, который мешал европейцам?

На самом деле ответ на этот вопрос сильно шире, чем хотелось бы. Часто, когда говорят о "захвате китайцами мира" приводят в пример электронику, а вернее "смартфоны и т.п.". Наверное мало кто помнит, но когда только появились на мировых рынках всякие Xiaomi, Meizu, Huawei и прочие - это действительно были во многом "топ за свои деньги", но за этим скрывалась практически полная не ремонтопригодность - сервисов нет, запчастей нет (в том смысле, что они есть в наличии, а не под заказ с АлиЭкспресс), а если кто-то и решался что-то ремонтировать, то это выходило в стоимость покупки нового устройства. Да и банально какой-нибудь чехол нигде кроме как на Али ты не мог купить. Шло время и китайцы поняли, что для борьбы с Apple и Samsung нужно вкладываться и в магазины, и в сервис, и в аксессуары. Правда, теперь китайцы потеряли основной козырь - цену, схожий по параметрам Xiaomi стоит сейчас практически столько же сколько Apple или Samsung.
И если возвращаться к авто, то вот сейчас на этом рынке мы находимся в позиции ближе к моменту появления Xiaomi на рынке электроники. И если говорить о страхах, то не всё так радужно - потребитель всё равно выбирает то, что доступно, имеет репутацию и сервис, т.е. имеем "Три Богатыря" - Chery, Geely, GWM. И если посмотреть на эти модели, это не что-то смелое и прогрессивное, а вполне себе заурядные кроссоверы, "фастфуд" авторынка.
Что касается "начинки", то тут, как правило, "жри что дают": ты не выбираешь из 2-литрового атмосферника с гидроавтоматом или турбированного 1.4 с РКПП или дизеля с механикой, ты вообще ничего не выбираешь - вот тебе 1.5 с роботом/вариатором. И если другие производители раньше думали, о том, что им это нужно обслуживать и поэтому старались максимально себя обезопасить, то китайцам это по большей части до лампочки - у большинства китайских брендов гарантийное обслуживание это скорее головная боль продавцов, нежели производителей. Да и нет никакого желания у китайцев забивать себе голову какими-то локализациями, пока продаётся - будут продавать как есть и что есть. Подход "пренебречь, вальсируем", а вовсе не смелость.

Смело было выпускать HiPhi, но как оказалось мир не оценил этой смелости.

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Тяжёлое прошлое и стук в подвеске: ремонт и обслуживание Volkswagen Polo Фольксваген Поло пятого поколения в кузове седан выпускался на заводе в Калуге по полному циклу и пользовался в России большой популярностью. Но мы нашли для изучения куда более редкий экзем... 112 0 0 21.04.2025
Статьи / Гаджеты Кто самый зрячий: сравниваем шесть видеорегистраторов с разрешением 4К Если видеорегистратор вам нужен не «для галочки», стоит выбрать модель подороже, но с гарантированно хорошим качеством записи. Мы свели в тесте шесть гаджетов, обещающих видео в разрешении 4... 401 0 1 21.04.2025
Статьи / Кроссовер Семь мест и полный привод: выбираем новый кроссовер с классической АКП дешевле 3 миллионов Не так давно рассказывали о новых седанах и хэтчбеках с классическими автоматами, которые на нашем рынке стоят меньше трех миллионов рублей. Ну а если ваш выбор – кроссоверы? Что же, есть и... 3272 0 2 20.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26407 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25921 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11699 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
11 Звезда, что сорвалась и падает: как появился и почему провалился Merce...
8 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
6 Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!
Новые комментарии
Change privacy settings