Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!

Почти ровно шесть лет назад я стоял в фойе цирка Дю Солей и брал интервью у Яна Прохазки, который тогда возглавлял российское отделение Skoda. Сжимая в руках тёплый бокал брюта, я его спросил: в Китае продают машины с 1,5-литровыми EA211 Evo, а для нашего рынка на эти же машины ставят обычные моторы ЕА211 с распределённым впрыском. Действительно Россия настолько консервативнее Китая? Прохазка мне всегда нравился своей интеллигентностью. Было дело, ему при мне за шиворот официантка пролила тарелку горячего бульона, и этот сдержанный господин лишь побледнел и скрипнул зубами. Гигант! Глыба! И поэтому на мой вопрос он тогда ответил тактично. Мол, мы можем поставлять в Россию машины из Европы без опаски, что они начнут тут ломаться из-за низкого качества российского бензина. Но на практике они должны ездить на любом топливе, поэтому мы продаём автомобили с теми моторами, которые уж точно переживут почти любую заправку. Если по-русски, то его ответ мог звучать так: «Да с какого это перепугу китайский рынок консервативный? Он у них перспективнее вашего. А бензин, кстати, лучше, бе-бе-бе!».
Теперь у нас Skoda нет. Зато есть Китай во всём его вариаторно-турбированном разнообразии. И сейчас мы точно убедились, что зря хихикали, глядя, как китайцы до последнего времени рассекали по улицам своих городов на Passat В2. Теперь они вовсю гоняют на Москвичах, Соллерсах и прочих Камазах Компасах, а мы наконец-то поняли, что такое мировой передовой автопром. Да-да, это на самом деле так! Volkswagen со всем своим мощным бюрократическим аппаратом никогда не стремился везти нам свои последние наработки (мол, они от нашего бензина развалятся), Mercedes в то же время презентовал нам свои грузовики, которые ровно на поколение отставали от мировых премьер (потому что солярка у нас тоже не очень), и даже Kia до последнего клялась и божилась, что никаких роботов и вариаторов на нашем рынке не будет – русские любят гидротрансформаторы. Какой-то заговор, ей-богу. И жили мы, как папуасы в листьях вокруг смуглых бёдер – не видя самых интересных достижений автомобильной мысли.
А сейчас мы их видим. Причём – благодаря китайцам, которые не боятся, что их машины будут целыми тысячами погибать после нашего бензина, и привозят нам всё что хотят. Ну или всё, что доедет. И вот за это им, конечно, спасибо. Нет у них того страха, который так мешал европейцам приобщать нас к прекрасному.
Думаете, это какой-то стёб? Нет, почему же. Вон, смотрите, что творится: новые Mazda получаются из Deepal и Changan, у Mercedes-Benz CLA – двигатель от Geely, и так далее. Пора уже набраться смелости и признать: Китай нынче – мировая автомобильная держава. И мы с ней дружим до боли в дёснах, поэтому имеем возможность наслаждаться такими новинками, которые всяким американцам и немцам даже не снились. За что им от нас большое спасибо.
Ну а что от этих новинок иногда становится тоскливо – так Китай тут ни при чём. Кто там у нас первый начал вместо V6 ставить 1,4 TSI? Вот то-то и оно. А китайцам только пример подай, потом их уже не остановить.
Меня беспокоит только один вопрос: а почему у китайцев нет того страха, который мешал европейцам? Ответ, конечно, очевиден, но лучше об этом не думать.
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Можно я отвечу? Спасибо.
У китайцев нет страха - потому что им плевать. Они не планируют вдолгую играть. Более того, сам китайский менталитет, вплоть до законодательства, не подразумевает длительную (7+ лет) эксплуатацию автомобиля. А раз так, то и переживать нет повода.
Вот только это в корне не вяжется с русским подходом и менталитетом, где принято автомобили по наследству передавать.
Так что кушайте не обляпайтесь, а заодно продумывайте тезисы для переобувания в прыжке, когда Европа/Япония/Америка вернётся. Время пока есть.
Европейцы педанты в большинстве своём (я про автопроизводителей). - Что будем в Россию продавать? -Ну хорошо, примерно определились , а логистика отстроена и отлажена? - Нет? - Ок, строим логистику, потом заходим на рынок.
Китайцы, 200% прибыли можно получить, из России Европа ушла. - А как с обслуживанием и зап. частями? - Это их проблемы. - Везём!
Первоапрельские тексты надо выкладывать вовремя, а не когда придётся.
Хороший такой байт на хейтеров с их феноменальными стереотипами, наблюдаем)
Да все уже написали: китайцы делают красивый одноразовый ширпотреб и дальнейшая судьба этих машин китайцев не волнует.
Поэтому они делают и везут сюда все, что душе угодно тк что будет завтра их уже не волнует.
На самом деле ответ на этот вопрос сильно шире, чем хотелось бы. Часто, когда говорят о "захвате китайцами мира" приводят в пример электронику, а вернее "смартфоны и т.п.". Наверное мало кто помнит, но когда только появились на мировых рынках всякие Xiaomi, Meizu, Huawei и прочие - это действительно были во многом "топ за свои деньги", но за этим скрывалась практически полная не ремонтопригодность - сервисов нет, запчастей нет (в том смысле, что они есть в наличии, а не под заказ с АлиЭкспресс), а если кто-то и решался что-то ремонтировать, то это выходило в стоимость покупки нового устройства. Да и банально какой-нибудь чехол нигде кроме как на Али ты не мог купить. Шло время и китайцы поняли, что для борьбы с Apple и Samsung нужно вкладываться и в магазины, и в сервис, и в аксессуары. Правда, теперь китайцы потеряли основной козырь - цену, схожий по параметрам Xiaomi стоит сейчас практически столько же сколько Apple или Samsung.
И если возвращаться к авто, то вот сейчас на этом рынке мы находимся в позиции ближе к моменту появления Xiaomi на рынке электроники. И если говорить о страхах, то не всё так радужно - потребитель всё равно выбирает то, что доступно, имеет репутацию и сервис, т.е. имеем "Три Богатыря" - Chery, Geely, GWM. И если посмотреть на эти модели, это не что-то смелое и прогрессивное, а вполне себе заурядные кроссоверы, "фастфуд" авторынка.
Что касается "начинки", то тут, как правило, "жри что дают": ты не выбираешь из 2-литрового атмосферника с гидроавтоматом или турбированного 1.4 с РКПП или дизеля с механикой, ты вообще ничего не выбираешь - вот тебе 1.5 с роботом/вариатором. И если другие производители раньше думали, о том, что им это нужно обслуживать и поэтому старались максимально себя обезопасить, то китайцам это по большей части до лампочки - у большинства китайских брендов гарантийное обслуживание это скорее головная боль продавцов, нежели производителей. Да и нет никакого желания у китайцев забивать себе голову какими-то локализациями, пока продаётся - будут продавать как есть и что есть. Подход "пренебречь, вальсируем", а вовсе не смелость.
Смело было выпускать HiPhi, но как оказалось мир не оценил этой смелости.