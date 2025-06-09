Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо

Сколько раз приходилось слышать: «Да я только на половину шины на сплошную наехал, а мне штраф прилетел!». Или: «На секунду в банк забежал – а эвакуаторщик, нехороший человек, уже машину цепляет!». И знаете, что я думаю? Так вам и надо.

Недалеко от моего дома есть два перекрёстка. Первый из них – Т-образный, с дополнительной секцией на светофоре для поворота направо. Разумеется, процентов 80 водителей, увидев горящую зелёную стрелку, сломя голову рвутся направо, не видя в этом мире ничего другого. А другое – это зелёная основная секция светофора на той улице, куда они выезжают. И на которой частенько под эту основную секцию разворачиваются, справедливо полагая, что имеют преимущество. В результате – ДТП. Но это полбеды. Вторые полбеды – это те, кто игнорируют ПДД и вылезают на забитый в результате аварии перекрёсток в надежде быстренько его проскочить. Пробка, само собой, растёт стремительно.

Пару месяцев назад разворот запретили – повесили знак. Что-нибудь изменилось? Нет. Бьются, лезут на перекрёсток, стоят в пробках... Всё изменилось, когда повесили камеры. Чат района трещал по швам от сообщений разряда «а-а-а, всё пропало, там камеры и штрафы!». А я этому только радовался, потому что обычной пробки там не стало. Её могло не стать раньше, но знаки и разметка без камер у нас, увы, значат совсем немного.

Ну а на втором перекрёстке из среднего ряда запретили поворот налево. Цель – та же самая, благородная: рассосать вечную вечернюю пробку. И, конечно же, ничего рассосать не получилось, пока не повесили камеру и не ударили рублём тех, кто на знаки не смотрит. Как говорил Аль Капоне, «добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». Может, конечно, это говорил совсем не он, но суть от этого не меняется.

К сожалению, наказание всегда будет неизбежным там, где есть закон. Без него на закон принято плевать. И только неотвратимость наказания хотя бы как-то дисциплинирует тех, кто привык ездить так, как он считает нужным, а не по правилам. Больно, да. Но необходимо.

Существует мнение, что камеры выписывают огромное количество ошибочных штрафов. Не буду спорить: камеры иногда ошибаются. То у них тень от машины за стоп-линию заедет, то она пристёгнутого по всем правилам ремня не увидит. Бывает, согласен. Но давайте честно: а кому-нибудь когда-нибудь камера подбрасывала в машину чего-нибудь запрещённое? Хоть кого-то камера склоняла решить вопрос «на месте»? Спросите, что думают об объективности камер и инспекторов тех, кто лет восемь назад проезжал пост возле Кущевки. Думаю, камеры им столько нервов не портили.

А теперь давайте посмотрим статистику аварийности на сайте Научного центра безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации. За девять первых месяцев прошлого года было зафиксировано 96 389 ДТП, за тот же период 2023 года – 97 936, а более ранние периоды оказывались ещё более опасными: в 2019 году, например, было совершено 118 132 ДТП, а в 2018 – 121 073. Конечно, прямой зависимости сокращения количества ДТП с ростом количества камер в статистике нет, но то, что аварийность снижается в том числе и благодаря страху перед камерами, очевидно. И это очень радует. И если камеры хотя бы немного помогают, это прекрасно, потому что с января по сентябрь 2024 года в ДТП погибли 10 422 человека, а за тот же период 2018-го – 13 072. Несколько тысяч сохранённых жизней стоят того, чтобы нарушители выли на огромное количество камер и штрафов. Пусть воют, лишь бы были живы.

Кстати, в последнее время заметен рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Жалко, что при отсутствии нормальной законодательной базы и приличных средств контроля этот рост будет только продолжаться – этих товарищей спасать сложнее. Радует одно: умнейшие среди самокатчиков и им подобных выживают всё-таки чаще остальных .