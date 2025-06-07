Непростое украшение: тест на знание значений автомобильных эмблем

Эмблема автомобиля – это не только визитная карточка или идентификатор принадлежности к марке. Зачастую в ней заложен скрытый смысл, который может многое рассказать про историю бренда и его философию. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните смысловую нагрузку, которую несут эмблемы некоторых популярных и не очень автомобильных производителей.