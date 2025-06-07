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  • Непростое украшение: тест на знание значений автомобильных эмблем

Непростое украшение: тест на знание значений автомобильных эмблем

07.06.2025 9 0 0

Эмблема автомобиля – это не только визитная карточка или идентификатор принадлежности к марке. Зачастую в ней заложен скрытый смысл, который может многое рассказать про историю бренда и его философию. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните смысловую нагрузку, которую несут эмблемы некоторых популярных и не очень автомобильных производителей.

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история интересно ретроавтомобили тесты
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