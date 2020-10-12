Японская компания Toyo представила нового флагмана зимней линейки – легковую шипованную шину Observe Ice-Freezer, которая предназначена, главным образом, для рынков России и Скандинавии. Первые впечатления о новинке получили российские автожурналисты и шинные дилеры на льду озера Балтым недалеко от Екатеринбурга.

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Как только на презентации с новинки торжественно сняли покрывало, глаз невольно стал искать различия с ее предшественницей – удачной моделью Toyo Observe G3-Ice, премьера которой состоялась в 2013 году в Ивало. Надо отметить, что нынешняя дебютантка приобрела куда больше индивидуальных черт. Да, дизайн протектора сохранил направленную симметричную концепцию, но центральная часть стала заметно шире и не столь подчеркнуто стреловидной, увеличилось число поперечных кромок, что показывает стремление разработчиков улучшить характеристики сцепления в режиме разгон-торможение.



Но основные отличия покажет трасса. И вот я уже за рулем тестового автомобиля и снова по памяти пытаюсь сравнить ощущения с моделью Observe G3-Ice, чтобы определить, насколько удалось разработчикам продвинуться на этот раз. Тогда в Ивало шина-предшественница больше всего удивила хорошим поперечным сцеплением, причем температура воздуха была в районе -30 градусов, и прямо физически можно было почувствовать, как тяжело шипам прокалывать буквально окаменевший на морозе лед, в тот момент реально проявились преимущества мягкой резиновой смеси с технологией Microbit, на которую выпала основная нагрузка по сцеплению с гладкой поверхностью. А во время презентации шины Toyo Observe Ice-Freezer было почти в два раза «теплее», и новый шип Ice Force с пятиугольным твердосплавным наконечником смог полностью реализовать свои преимущества. Забегая вперед, отмечу, что на высокие сцепные свойства в испытании льдом повлияла не только форма шипа, но и новая схема ошиповки, где вместо двадцати линий распределения шипов, что по шинным меркам тоже немало, теперь на 40% больше – то есть 28 рядов.

Ледяная трасса на озере Балтым считается одной из лучших в России – почти пять километров гладкого льда с периодическими снежными участками на «обочине». И сейчас мне удается держать практически городскую среднюю скорость – примерно от 40 до 60 км/ч. На виражах шина держится уверенно, а похрустывание электронной системы стабилизации раздается лишь изредка, похоже, что шина дает шасси возможность справляться «своими силами». А теперь сажусь в машину, на которой установлены шины-конкуренты. Честно говоря, и сейчас я еду быстро и, субъективно, даже азартнее, поскольку соперница позволяет машине срываться в занос и прописывать повороты боком. Вот только если на закрытой трассе это можно воспринимать как развлечение, то на дорогах общего пользования такое поведение шин чревато серьезными последствиями. Именно возможность прописывать четкую заданную траекторию, как говорят гонщики, «вкатыванием», то есть без заносов, и делает шину Observe Ice-Freezer предсказуемой и безопасной в повседневной эксплуатации.

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Здесь следует отметить, что при прямом сравнении разных шин имеют значение не только метры и секунды, порой важнее оказывается обратная связь, когда водитель заранее может определить момент потери сцепления в быстром повороте либо рассчитать тормозной путь. Это свойство также называют «прогрессивностью» шины, и новинка как раз порадовала этой способностью.

Укатанный снег шины преодолевают играючи – хватает сцепных кромок в виде острых краев блоков и множества разнонаправленных ламелей. Штурмовать участки с глубоким снегом у нас, к сожалению, не было времени, но можно предположить, что шина повела бы себя там достойно – чего стоят одни только острые вертикальные выступы Snow Blade в плечевой зоне, которые работают как грунтозацепы в глубоком снегу и колее.

Быстрые и четкие реакции на руль указывают на высокую плотность протектора, которую разработчикам удалось сочетать с мягкой и эластичной резиновой смесью за счет многослойного строения, где под мягким рабочим слоем протектора располагается резина пожестче. Также увеличить плотность помогла форма и расположение 3D-ламелей, а также наличие перемычек между блоками. Надо отдать должное и конструкции шины, где сочетаются многослойный брекер, каркас из жесткого полиэстера и боковины с сверхпрочным наполнительным шнуром.

Отдельным тестом стало сочетание разгона и последующего торможения на прямом ледяном участке. Если специально не смотреть на спидометр во время ускорения, а затем и на рулетку на тормозном участке, то явно ощущается преимущество шины Toyo – автомобиль разгоняется бодрее и тормозит резче. В одном из заездов автомобили, обутые в Observe Ice-Freezer и шину-конкурента, останавливаются на одинаковой отметке тормозного пути примерно 30 м – и здесь… явно видно преимущество новинки, поскольку скорость перед торможением на шинах Toyo была примерно 43 км/ч, а сцепные свойства конкурентов позволили разогнаться до 39,5 км/ч. Если же выдерживать одинаковую скорость до начала торможения, то тормозной путь Observe Ice-Freezer всегда был на полтора-два метра короче.

Слалом, он же «змейка», на ледяном участке из-за близко расположенных конусов, ограничивающих скорость, не выявил явного победителя по времени, хотя субъективно проходить это упражнение на шинах Toyo было несколько проще.

Вот сейчас бы еще заказать у небесной канцелярии внезапное потепление, чтобы проверить устойчивость новинки к аквапланированию. У нее как раз есть все шансы проявить себя на высшем уровне: широкие косые водоотводящие каналы недвусмысленно намекают на высокую скорость отвода воды из пятна контакта и хорошее самоочищение от снега и слякоти. Но сейчас остается лишь подвести итоги первого знакомства.

Как и предшественницу, новую модель Toyo Observe Ice-Freezer тоже можно назвать «ледяной шиной» за уверенное и предсказуемое поведение на замерзшей поверхности, и новинка здесь выглядит существенным шагом вперед.

В линейке этой шины есть две модификации – для легковых авто и для SUV. Этой зимой в ассортименте представлены всего 62 типоразмера с посадочными диаметрами от 14 до 22 дюймов. А это значит, что Observe Ice-Freezer подойдет абсолютному большинству современных автомобилей.