Новинки параллельного импорта: что можно купить до двух миллионов

Минувший год открыл нам новое понятие – параллельный импорт. В Россию хлынул поток неизвестных прежде моделей, выбор стал фактически неограниченным. Как оказалось, везти из других стран и регионов выгодно не только эксклюзивные дорогие игрушки, но и машины попроще, способные составить конкуренцию новым отечественным моделям. В этой подборке – десятка самых дешевых актуальных предложений из «серых» поставок.

Chevrolet Damas (0,6-1,1 млн рублей)

Мало кто вспомнит микроавтобусик Daewoo Damas, продававшийся у нас официально в конце 90-х. А он вернулся! И, как выяснилось, почти не изменился за четверть века, разве что фары стали чуть современнее. Под конец года на порталах объявлений было несколько предложений по цене от 600 тысяч до 1,1 млн, но ассортимент быстро иссяк. Малыша радостно расхватали регионы и частные предприниматели, и сегодня из предложений – лишь остатки за 900 тысяч в Ростове-на-Дону.



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Интересно, что Damas – не только самая дешевая иномарка в России на сегодня. С учетом реальных цен на Гранту это вообще самая дешевая новая машина на рынке!



Собирают Damas в Узбекистане и Казахстане. Технически модель примитивнее некуда: рядная «тройка» на 800 «кубиков» выдает 38 л.с. и передает момент на задние колеса посредством механической коробки передач. В крошечный салон в теории можно запихнуть семь человек, хотя длина машинки всего-то 3,5 м. Комплектация пустая в самом буквальном смысле: есть только вторая печка для задней части салона и магнитола. ABS, усилитель руля, какие-либо электроприводы – забудьте.

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Если нужна предельно неприхотливая коммерческая или пассажирская машина для города, то выгоднее Chevrolet Damas не найти ничего.



Hyundai Casper (1,1-1,6 млн рублей)

В свете цен на новые легковушки, когда ко временно покинувшей рынок Lada Vesta не подступиться без 1,3-1,4 млн рублей, кажется, что любая иномарка будет стоить запредельно для среднестатистического россиянина. Однако нашлось приятное исключение. Обаятельного малыша Hyundai Casper, нового или с минимальным пробегом, обещают привезти из Кореи под заказ за 1,1-1,6 млн рублей.



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Модель совсем свежая, ей всего полтора года. Casper из того же сегмента, что знакомый нам Kia Picanto. Но если последний – обычный хэтчбек со спокойным дизайном, то Casper маскируется под кроссовер и «нарисован» весьма необычно. Силовой агрегат составили «турболитр» мощностью 100 л.с. и 4-ступенчатый автомат. Оснащение современное, соответствующее нынешним стандартам комфорта и безопасности.



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Современный городской субкомпакт по нынешним реалиям не очень дорогой: Hyundai Casper может найти свою нишу, как прежде застолбил ее Kia Picanto.



Chevrolet Nexia и Cobalt (1,1-1,5 млн рублей)

За цену Lada Vesta можно купить и иномарку того же класса. Правда, не самую современную, зато есть выбор из двух моделей. Chevrolet Nexia и Cobalt везут к нам из Казахстана (их также собирают в Узбекистане). Стоят они сопоставимо: в объявлениях заявлены суммы от 1,1 до 1,5 млн рублей.



Chevrolet Nexia



Chevrolet Cobalt



У моделей одинаковые агрегаты: рядная «четверка» 1,5 л мощностью 106 л.с., 5-ступенчатая механика или 6-скоростной автомат. В объявлениях преимущественно представлены двухпедальные версии. В свете того, что Lada с автоматами и вариаторами у дилеров нынче не найти, Chevrolet выглядят интересным предложением. Комплектация без изысков, но достаточная. Есть электропакет, кондиционер, аудиосистема, две подушки безопасности. В Cobalt добавлен и обогрев передних сидений.

Интерьер Chevrolet Nexia



Интерьер Chevrolet Cobalt



Как альтернатива Lada Vesta – неплохой вариант. Особенно если нужна машина с автоматом.

Jetta VA3 (1,7-1,85 млн рублей)

Если модели с корейско-узбекско-казахстанскими корнями и американской эмблемой российским автомобилистам знакомы, то некая Jetta VA3 – темная лошадка. За этот китайский седан В-класса просят от 1,7 млн рублей – меньше, чем за оставшиеся в наличии иномарки того же класса, ранее собиравшиеся на территории России.



Марка Jetta входит в концерн Volkswagen и существует только в Китае. Под ней выпускаются упрощенные версии немецких машин. Название VA3 так и тянет прочитать как «ВАЗ», но правильно «ви-эй-три». Volkswagen Jetta – это седан гольф-класса, но Jetta VA3 играет классом ниже. В профиль она почти неотличима от наших лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Но это классический седан, со своим оформлением салона, передней и задней частей кузова. К нам везут машины с атмосферником 1,5 на 112 сил и 6-ступенчатым автоматом.

Jetta VA3

Вариант представляется интересным: именитое происхождение, проверенные временем простые агрегаты (без рискованных турбины и двойного сцепления), адекватная цена для сегодняшнего дня. Кроме того, дилер заказал партию из нескольких сотен машин, что внушает надежду и на поддержку запчастями.



Suzuki Ciaz (1,7-1,9 млн рублей)

Еще один «серый» новичок В-класса – Suzuki Ciaz. Седан под японским брендом продается за те же деньги, что и китайская Jetta VA3, но ни о каких массовых поставках речи пока не идет. Судя по объявлениям, ввезено несколько десятков машин, которые распределены преимущественно по автосалонам юга страны.



Suzuki Ciaz



Марка японская, а собирают Ciaz в Индии и Таиланде. Судя по всему, к нам импортируют тайские машины. Рядная «четверка» объемом 1,5 л развивает 105 л.с. и сочетается с 4-ступенчатым автоматом – проще некуда. По сравнению с бывшим российским бестселлером Hyundai Solaris «японец» на 85 мм длиннее, по колесной базе тоже плюс на 50 мм – это сулит больше простора в салоне. Багажник неплохой – на 478 л. В перечне оборудования среди прочего указаны светодиодные фары, медиасистема с Android Auto и Apple CarPlay, бесключевые доступ и запуск двигателя.

Интерьер Suzuki Ciaz



Suzuki Ciaz может приглянуться фанатам японского качества. Ну а автомобили тайской сборки для нас не в новинку: к нам поставлялись японские пикапы и внедорожники на их базе из этой страны.

Hyundai i30 (1,9-2,3 млн рублей)

Гольф-класс на российском рынке пришёл в упадок задолго до последнего кризиса. И даже корейцы, старавшиеся занять все возможные рыночные ниши, присутствие свое в нем ограничили. Полный набор кузовов (седан Cerato, хэтчбек и универсал Ceed) предлагала только Kia, а родственный Hyundai ограничился лишь седаном Elantra. И вот теперь до нас добрались хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 последней итерации. Просят за них от 1,9 до 2,3 млн рублей.

Hyundai i30 Hatchback 1 / 3 Hyundai i30 Hatchback 2 / 3 Hyundai i30 Hatchback 3 / 3

Hyundai i30 Wagon 1 / 3 Hyundai i30 Wagon 2 / 3 Hyundai i30 Wagon 3 / 3

Судя по сайтам объявлений, в рамках первой партии продавцы ввезли в Россию достаточно простые комплектации. У машин базовый бензиновый атмосферник 1,5 мощностью 110 л.с., обычный кондиционер и никаких особых изысков по части оборудования. В частности, обогреваются только передние сиденья, тогда как у российских «корейцев» хорошим тоном считался полный зимний пакет уже в базовой комплектации. Зато все i30 с автоматическими коробками: интерес к «ручке» в этом сегменте минимальный.



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Hyundai i30 стоит примерно столько же, сколько оставшиеся в наличии Kia Ceed российской сборки. Выбор в пользу «серой» модели может быть обоснован желанием выделиться из потока. Аргументы с гарантией сегодня проходят со скрипом – нет никакой уверенности, что Kia сумеет поддерживать бесплатным ремонтом весь заявленный срок.



Mitsubishi Xpander (2-2,6 млн рублей), Suzuki Ertiga (2-2,3 млн рублей), Toyota Rush (2,1-2,6 млн рублей)

Японская троица неспроста вписана в рейтинг одной строкой. Все эти модели не просто одноклассники, но и очень близки по цене: в России за них просят от 2 млн рублей. С учетом разных выгод есть шансы взять такую машину даже дешевле психологической границы.



Все они выпускаются в Таиланде преимущественно для рынков небогатых стран Юго-Восточной Азии. Техника – как под копирку: у троицы полуторалитровые моторы мощностью 104-105 л.с. и старые добрые 4-ступенчатые автоматы. Есть разница только в платформах. Mitsubishi и Suzuki – без неожиданностей. У них поперечный мотор, передний привод и задняя подвеска с упругой балкой. Toyota не такая: продольно расположенный двигатель, задний привод и жесткий мост.

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По дизайну они представляют собой помесь минивэна, кроссовера и внедорожника. В кузове длиной 4,4-4,5 м три ряда сидений на семерых, причем взрослым можно сносно разместиться даже на галерке. Придется смириться с отсутствием обогревов, ведь машины сделаны для южных стран.



Suzuki Ertiga 1 / 6 Suzuki Ertiga 2 / 6 Suzuki Ertiga 3 / 6 Suzuki Ertiga 4 / 6 Suzuki Ertiga 5 / 6 Suzuki Ertiga 6 / 6

По сути, эта троица – аналоги Lada Largus: простые агрегаты, необходимый минимум оборудования, очень вместительный кузов при небольших габаритах. Учитывая японские корни, такие машины не очень страшно купить и без гарантии. Хотя некоторые продавцы готовы давать поддержку до двух лет. Самый «популярный» – Mitsubishi, их ввезено в Россию уже больше сотни.



Toyota Rush 1 / 6 Toyota Rush 2 / 6 Toyota Rush 3 / 6 Toyota Rush 4 / 6 Toyota Rush 5 / 6 Toyota Rush 6 / 6

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Что будет с рынком дальше? Это зависит от массы факторов, главные из которых – курс национальной валюты, покупательская способность населения и политика иностранных автомобильных компаний. В нынешней парадигме вектор ни по одному один из этих направлений оптимизма не внушает, так что прошлогодний тренд, вероятнее всего, продолжится и в 2023. Впрочем, если посмотреть на ситуацию глазами оптимиста, можно порадоваться появлению в продаже таких диковинных и ранее недоступных моделей, о которых год назад и подумать было сложно. Пускай пока и крошечными тиражами.