Новые правила управления квадроциклом и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023

Квадроциклы и снегоходы давно известны тем, что требуют для управления специфический документ: удостоверение тракториста-машиниста. Но прямо перед Новым годом ситуация изменилась, причем в сторону упрощения: водить квадроциклы и снегоходы разрешили и обладателям обычных водительских прав. Давайте разберемся, каких и на каких условиях и что будет, если эти условия нарушить.

Что изменилось с 25 декабря?

С 25 декабря 2023 года в силу вступил Федеральный закон № 625-ФЗ, который, помимо прочего, внес поправки в другой Федеральный закон, № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». В пункте 4 статьи 25 этого закона, которая регламентирует правила допуска к управлению транспортными средствами, появились новые абзацы.

Ранее право управления снегоходами и квадроциклами регламентировалось другим законом – № 297-ФЗ о самоходных машинах и других видах техники, где пункт 2 статьи 15 утверждал, что «право на управление самоходными машинами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста (тракториста)». Теперь же самоходные машины категории AI упомянуты и в законе «О безопасности дорожного движения». Новые абзацы устанавливают следующее:

Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории «А» или подкатегории «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, подтверждают также право на управление самоходными машинами категории «АI», установленной частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» (далее – категория «АI»).

Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории «В», «С» или «D», подтверждают также право на управление самоходными машинами категории «АI» в случае и при соблюдении условий, установленных частью 2.2 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

При этом упомянутая выше часть 2.2 статьи 15 закона № 297-ФЗ указывает, что право на управление самоходными машинами категории «А1» подтверждается также водительским удостоверением на право управления транспортными средствами категории «В», «С» или «D» в случае использования самоходной машины на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающих временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению такой самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации.

Что это означает простыми словами?

Суть нововведений в том, что теперь обладатели водительских прав категории «А» или подкатегории «В1» имеют право ездить на технике категории «AI» – то есть квадроциклах и снегоходах. Таким образом, мотоциклисты получили доступ к новой для себя технике без получения дополнительных документов.

Второй абзац разрешает ездить на квадроциклах и снегоходах обладателям водительских прав категорий «В», «С» или «D», но только на основании договора аренды или проката такой техники и только после проведения инструктажа.

То есть, если у вас есть мотоциклетные права, то теперь вы можете ездить по ним на квадроциклах и снегоходах, в том числе собственных. А вот обладателям категорий «В», «С» или «D» можно только брать такую технику в аренду: если купить себе снегоход или квадроцикл, то ездить на нем по-прежнему будет нельзя. Правда, теперь у них есть выбор: для езды на собственной самоходной машине можно либо, как раньше, получить удостоверение тракториста-машиниста, либо открыть категорию «A» или «В1» в правах.

Какое наказание грозит за езду без нужной категории?

Как видно, правила управления самоходными машинами упростили, но ограничения остались. Что же грозит тому, кто сядет на квадроцикл или снегоход без нужных документов – например, на личную технику с правами категории «В»? Такое нарушение, как ранее езда без удостоверения тракториста-машиниста, карается по статье 9.3 КоАП как нарушение правил или норм эксплуатации самоходных машин. Согласно ей, такое нарушение «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев». То есть, за езду на технике, которая напрямую не относится к обычным водительским правам, этих прав могут лишить. Так что не стоит воспринимать новые правила как безусловную поблажку и садиться на свой квадроцикл без категории «А» или «В1».