Новый Haval F7 за 1 250 000 рублей встанет на конвейер в Туле. Туда же переезжает Lifan

Новый Haval F7 за 1 250 000 рублей встанет на конвейер в Туле. Туда же переезжает Lifan

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Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Haval F7, собранный на первом заводе китайского автопроизводителя в России, опубликуют только в конце апреля, но сайт Kolesa.ru уже ознакомился с некоторыми особенностями модификаций для нашего рынка. Официальный запуск сборки Haval F7 тем более важен, что вместе с ним на том же конвейере завода Great Wall будут производить и… автомобили Lifan, которые до прошлого года выпускали на «ДерВейсе»!
 

Пожалуй, самое ожидаемое событие автомобильной жизни 2019 года в России – нет, не старт производства на заводе Great Wall после окончания приладочных работ, а объявление цен на первую модель F7. Китайцы вложили в завод на территории Индустриального парка «Узловая» (Тульская область) около 500 млн. евро, а теперь никаких надежд, что эта сумма будет зачтена в инвестиции, требуемые по Специнвестконтракту (СПИКу), нет. Более того, по состоянию на сегодняшний день «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (так называется завод Great Wall) пока не подал заявку на СПИК, притом, что времени остаётся мало. По некоторым данным, в ближайшее время приём заявок могут прекратить, при этом проекты, не утверждённые ориентировочно к середине лета, так и останутся не реализованными.

Без этого соглашения между инвестором и Минромторгом ни один бренд на российском рынке, если он, конечно, не импортирует в нашу страну хотя бы одну высокомаржинальную популярную модель, априори не может считаться полноценным участником. Дело в том, что после окончания льготного периода по вступлению России во Всемирную торговую организацию (он закончился в 2018 году), Правительство РФ лишилось возможности напрямую выдавать льготы тем компаниям, которые открыли заводы в России, но, благодаря механизму СПИКа, не противоречащему обязательствам перед ВТО, может компенсировать часть затрат, «награждая» инвесторов Промышленными субсидиями (ПС).

Таким образом, отпускная цена завода изготовителя на автомобили напрямую связана с наличием СПИКа. Если контракта нет, снизить цену поможет лишь глубокая локализация, учитывающая не только сварку и окраску кузова, но и штамповку. Вполне может быть, менеджмент «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» держит в уме и такой вариант, по крайней мере, на предприятие уже завезли прессовое оборудование, и ещё в прошлом году, по данным сайта Kolesa.ru, завод начал контакты с «Северсталью».

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Haval F7

Короче говоря, одни наши источники в представительстве китайского бренда говорят об отпускных ценах, как о чём-то определившемся окончательно, называя базовую цену в 1 250 000 рублей. В этой версии Haval F7 будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива. Как и в Китае, у нас базовой и единственной коробкой станет «автомат» типа типа Double Clutch Transmission с двумя мокрыми сцеплениями. 

Предусмотрена для России и более мощная версия – с 2,0-литровым агрегатом, тоже оснащённым турбиной и впрыском в цилиндры. Именно её будут комбинировать и с приводом на все четыре колеса. Цена на такую версию будет держаться уже около 1,5 млн рублей. Между тем, по официальной версии, цены ещё не сформированы. Вполне может быть,  менеджеры хотят перестраховаться и быть уверенными в наличии СПИКа, хотя опять же, некоторые наши источники в Haval уверяют, что от СПИКа они не зависят.

В общем, торжественное открытие сборочной линии намечено на июнь, а, точнее, на конец первой декады — оно приурочено к Петербургскому Международному Экономическому Форуму, который в этом году пройдёт  с 6 по 8 июня. Что будет, если к тому времени СПИК не подпишут или менеджеры завода не будут уверены в благополучном исходе дела? Отложат запуск или начнут производство, но оттянут объявление цен? Посмотрим…

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Haval F7

Ещё одним интересным событием, связанным с открытием сборки Haval F7 должен стать запуск производства моделей Lifan, что интересно, на том же месте и в тот же час! Впервые информация об этом у нас появилась ещё два месяца назад и пришла она от сотрудников «Ставрополь-Авто», где до прошлого года в течение нескольких месяцев собирали хорошо знакомые россиянам внедорожники Great Wall Н3 и Н5 под брендом DW Hower. Проект, организованный компанией «Чайна Автомаркет», увы, лопнул – на вторую серию сборки не нашлось инвесторов, и теперь прекрасно оснащённое предприятие простаивает.

За последние два месяца уже несколько человек сообщили нам эту новость, из чего, в общем, становится понятно, что это для многих участников рынка уже давно не новость. Между тем, Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора «Лифан Мотор Рус», официальных комментариев не даёт, ссылаясь на договорённости с партнёрской сборочной площадкой. Однако, по нашим данным, менеджеры российского представительства Lifan обещают дилерам «новые машины уже в июне». Между тем, в представительстве Haval нам сообщили, что «сначала на конвейер встанет Haval F7».

Но вернёмся к нашим китайцам, тем более, что на заводе Great Wall в Тульской области будут собирать не только модели Haval, но и Lifan. Впервые нам сообщили об этом Ещё месяца два назад нам сообщил об этом источник на «Ставрополь-Авто» — это предприятие, приспособленное под полный цикл сборки по методу CKD-4, то есть, с достаточно детализированной сваркой кузовов, простаивает: его владельцы безуспешно попытались предложить свои мощности «Лифану».

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Haval F7

В этом же году на конвейер «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» встанут ещё две модели Haval: кроссовер-купе F7x и обновлённый внедорожник H9. Последний с началом российского производства должен потерять в цене, за счёт чего его продажи, по задумке менеджеров Haval, должны увеличиться втрое – до 150 машин в месяц. Самая трудная задача у F7x, который призван заменить Haval H6 Coupe, так и не нашедшего своего покупателя в России и снятого с продаж.

Логично спросить, а как же ультрасовременный Haval H6, который представили ещё два года назад? Он тоже доедет до россиского конвейера, но не ранее следующего года. Что касается цены, с высокой долей вероятности, она окажется выше, чем у F7, к слову, после запуска в Китае, F7 тут жа начал отбирать у своего родственника-одноклассника покупателей. При том, что Haval очень быстро меняет перетряхивает модельную линейку, не исключено, что второе поколение H6 может постигнуть та же участь, что и продававшийся некогда в России внедорожник Haval H8: за отсутствием спроса на всех рынках, включая домашний, автомобиль сняли с производства. 

Финвопрос китайские автомобили китайские кроссоверы F7 Haval Lifan
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