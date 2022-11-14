Я объехал яму или препятствие через сплошную: могут ли лишить прав?

Выезд на встречную полосу через сплошную – это всегда нарушение. Но наказание за него все же сильно различается в зависимости от обстоятельств. Давайте разберем одну из самых распространенных ситуаций, когда водителю приходится объехать препятствие по встречной полосе: как это трактуют правила и могут ли за такое лишить прав? Те, кому нужен быстрый конкретный ответ, могут сразу перейти к последнему разделу, ну а мы разберемся в нюансах подробнее.

Что такое препятствие и как его правильно объехать?

Начнем с базовых понятий: что такое препятствие, как его правильно объехать и почему в некоторых случаях ПДД фактически не предусматривают законного варианта объезда. Согласно Правилам, препятствие – это «неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе». Отдельно ПДД уточняют, что «не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил». Здесь все довольно просто: машины, стоящие на дороге после ДТП, сломанный автомобиль, упавшее дерево, большая яма, гора снега и другие объекты – это препятствия, а не участники движения. А вот автомобиль, стоящий в пробке, или автобус, остановившийся на остановке для посадки-высадки пассажиров – это не препятствие, поскольку они просто остановились в полосе и остаются участниками движения.



А вот когда дело доходит до объезда, все становится сложнее. Во-первых, Правила не содержат четкого определения понятия «объезд». А полные правила объезда можно сформулировать только косвенно, исходя из некоторых пунктов ПДД. Давайте это сделаем.

Как ПДД официально регламентируют объезд?

Несмотря на отсутствие в ПДД определения препятствия, существуют знаки, которые его обозначают. Знаки 8.22.1, 8.22.2 и 8.22.3 обозначают препятствие и направление его объезда.







Знаки 8.22.1 – 8.22.3 обычно применяются совместно со знаками 4.2.1 – 4.2.3, которые как раз и указывают, что объезд препятствия разрешается справа, слева или с обеих сторон.

А еще в ПДД есть горизонтальная разметка 1.11. Ее официально разрешается пересекать со стороны прерывистой линии, а также и со стороны сплошной линии, но только при завершении объезда. То есть, если водитель начал объезд через прерывистую линию разметки, не нарушая ПДД, то он имеет право завершить объезд с пересечением сплошной линии разметки 1.11, и это не будет являться нарушением.







Как ПДД косвенно регламентируют объезд?

Помимо конкретных знаков и указаний, объясняющих правила объезда, в ПДД есть и другие пункты, касающиеся объезда, которые разрешают и запрещают его. Давайте их разберем.

Объезд разрешается:

исходя из пункта 9.2 ПДД, можно выезжать для объезда на полосу, предназначенную для встречного движения, на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, но без пересечения сплошной линии разметки;





исходя из пункта 9.3 ПДД, на дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу для объезда, но выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается;

исходя из пункта 9.6 ПДД, можно выезжать для объезда на трамвайные пути попутного направления, расположенные слева на одном уровне с проезжей частью, не создавая при этом помех трамваю.

Объезд запрещается:

согласно пункту 9.2, на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для объезда на полосу, предназначенную для встречного движения;

согласно пункту 9.3, на дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, запрещается выезжать для объезда на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения.

согласно пункту 15.3, запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства.

Почему в некоторых случаях объезд без нарушения ПДД фактически невозможен?

Перечисленные выше условия, разрешающие объезд, по умолчанию подразумевают, что разрешено выполнять объезд, не нарушая другие правила движения – в частности, пересекать сплошную линию разметки. Например, объехать препятствие по обочине, отделенной разметкой 1.2, обозначающей край проезжей части, тоже нельзя, ведь пункт 9.9 ПДД запрещает езду по обочине. А пункт 9.1.1 уточняет, что «на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева». Этот пункт появился в 2017 году, чтобы устранить формальный пробел в случаях, когда водитель выезжал на встречку через прерывистую линию разметки и ехал по встречке вдоль сплошной, пока она не кончится, чтобы не пересекать ее и «не нарушать правила».

Разметка 1.1 Разметка 1.2 Разметка 1.3

Таким образом, если подъехать к препятствию, схематично изображенному на рисунке ниже, то получается, что законного способа объехать его не существует. Ехать по обочине или тротуару запрещает пункт 9.9, а пересекать сплошную линию разметки для выезда на встречную полосу запрещено даже на двухполосной дороге, не говоря уже о четырехполосной. И даже заблаговременно выехать на встречку через прерывистую линию разметки тоже нельзя, ведь пункт 9.1.1 запрещает ехать по встречке, если справа находится сплошная.

Вот и получается, что объезд в такой ситуации – это фактически неизбежное нарушение ПДД. Само собой, если рядом с препятствием находится инспектор ГИБДД, он должен помочь водителям, указав возможность объезда, но иногда выходит наоборот: инспектор стоит уже за препятствием и останавливает нарушителей, у которых нет официального повода не признавать нарушение. Но один из главных поводов для написания этого материала – не только указать на правовую коллизию, но и напомнить водителям, что грозит за объезд препятствия через сплошную.



Так могут ли лишить прав за объезд препятствия через сплошную?

Практика показывает, что водителям в некоторых подобных случаях вменяют нарушение по части 4 статьи 12.15 КоАП. Она указывает, что «выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев». То есть, инспектор намекает, что объезд препятствия через сплошную означает лишение. Но смотреть в описанной части 4 стоит не на слова о наказании, а на оговорку «за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи», потому что объезд препятствия через сплошную наказывается не по части 4, а по части 3 статьи 12.15. А в ней наказание уже куда менее суровое: согласно ей, выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. То есть, лишить прав за объезд препятствия через сплошную не могут: это в любом случае наказывается только штрафом, который к тому же можно оплатить со скидкой 50%.

И еще одно важное уточнение. Повторный выезд на встречную полосу, не связанный с объездом препятствия, (то есть, нарушение по части 4 статьи 12.15) карается уже по части 5 статьи 12.15 КоАП: за это предусмотрено лишение прав на год или штраф в 5000 рублей, если нарушение зафиксирует камера. Но штраф за повторное нарушение не распространяется на объезд препятствия через сплошную, поскольку оно относится к части 3 той же статьи. Так что если в течение года повторно объехать препятствие через сплошную, то прав за это не лишат: наказание составит те же 1-1,5 тысячи рублей. И даже если объехать препятствие через сплошную после выезда на встречку с наказанием по части 4, то повторным нарушением это считаться не будет.

Ну а еще напомним, что мы подробно разбирали все случаи наказания за пересечение сплошной линии разметки, включая завершение обгона через сплошную.