Практика ×
  • Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники: особенности

Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники: особенности

12.12.2024 20 0 0

Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники широко применяются в различных отраслях промышленности, где требуется надежное восприятие комбинированных нагрузок. Они обеспечивают высокую точность и долговечность, что делает их незаменимыми для оборудования, работающего в условиях высоких скоростей и значительных нагрузок.

Конструкция и принцип работы

Радиально-упорные шариковые подшипники этого типа разработаны для одностороннего восприятия осевых нагрузок в сочетании с радиальными. Их конструкция включает:

  • Шарики, равномерно распределяющие нагрузку по всей рабочей поверхности.
  • Внутреннее и внешнее кольца с дорожками качения, обеспечивающими точное движение.
  • Клетку, фиксирующую шарики и предотвращающую их смещение.

Благодаря своей конструкции подшипники гарантируют стабильную работу оборудования и минимизируют уровень вибрации.

Преимущества однонаправленных радиально-упорных подшипников

Основные преимущества данной категории подшипников включают:

  • Высокую точность: благодаря плотной посадке достигается минимальный люфт.
  • Долговечность: качественные материалы и надежное исполнение обеспечивают длительный срок эксплуатации.
  • Устойчивость к нагрузкам: подшипники эффективно работают при комбинированных нагрузках, что делает их универсальными для многих механизмов.

Подшипник 25TAC62CSUHPN7C NSK 

Это один из ярких примеров качественного однонаправленного радиально-упорного шарикового подшипника.

Характеристики данной модели:

  • Внутренний диаметр – 25 мм, внешний – 62 мм.
  • Высокая точность класса PN7C, минимизирующая вибрации.
  • Специальное покрытие SUH для защиты от коррозии.

На рынке он представлен по цене 5880 рублей, что делает его оптимальным выбором для использования в прецизионном оборудовании.

Рекомендации по выбору и эксплуатации

Чтобы подшипник прослужил максимально долго, важно учитывать несколько моментов:

  • Подбирать подшипник с учетом условий эксплуатации (нагрузки, скорость, температура).
  • Использовать качественные смазочные материалы.
  • Регулярно проверять состояние подшипника, чтобы исключить поломки.
  • Устанавливать подшипник в чистых условиях, чтобы избежать попадания грязи и пыли.

Применение однонаправленных подшипников

Такие подшипники находят применение в:

  • Станкостроении.
  • Автомобилестроении.
  • Робототехнике.
  • Оборудовании для обработки материалов.

Заключение

Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники – это надежное решение для оборудования, требующего высокой точности и долговечности. Модель 25TAC62CSUHPN7C NSK – отличный пример подшипника, который отвечает современным требованиям и обеспечивает стабильную работу механизмов.

Реклама. ООО «ТД КАТИКС». erid: 2Vfnxxfmp3J​

практика
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Старый знакомый и новый флагман: обзор Bestune B70 и T90 Китайская компания FAW устроила в Москве двойную премьеру под флагом суббренда Bestune – это обновлённый лифтбек B70 и новый кроссовер T90, который возглавит модельный ряд марки. 304 3 0 11.12.2024
Статьи / ДТП Аварийный комиссар: кто это и как он помогает при оформлении ДТП Узнайте, кто такой аварийный комиссар и как его помощь может упростить процесс оформления ДТП. Полезная информация о роли аварийного комиссара и его услугах. 2499 0 0 10.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Что такое овердрайв, как он работает и зачем его отключать Недавно мы рассказывали о том, что значат буквы режимов в автоматических коробках передач, и в том числе упоминали кнопку O/D или O/D OFF, которая заведует отключением и включением овердра... 9284 0 1 09.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66350 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53010 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21610 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
8 Кроссовер Новый Audi Q7: первые изображения
5 Кроссовер Агент 07 с правом на убийство Lixiang: тест-драйв Wey 07
4 США Отмотать назад: на американские модели Stellantis могут вернуться моторы V8 HEMI
Новые комментарии
Change privacy settings