Официально: что будет с машинами на армянском учете с 2023 года и стоит ли их покупать

В продаже часто встречаются автомобили по привлекательным ценам, но с припиской «армянский учет». Многие россияне покупают их в личное пользование, хотя по закону этого делать не могут. Но в объявлениях о продаже машин с армянскими номерами можно встретить утверждение о том, что с 2023 года их можно будет зарегистрировать в России без уплаты дополнительных таможенных платежей. Мы обратились в Федеральную Таможенную Службу за официальным комментарием о справедливости этого утверждения.

В чем вообще суть армянского учета?

Для начала в двух словах напомним, почему вообще в России появилось так много автомобилей на армянских номерах. Дело в том, что Армения в октябре 2014 года подписала договор о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но ставки таможенных платежей, установленные ЕАЭС для ввоза автомобилей из-за границы, в Армении начали действовать только с 1 января 2020 года. А вот с 2014 по 2020 год применялись старые, более низкие ставки. Это давало гражданам Армении возможность ввезти в страну и растаможить автомобиль дешевле, чем в остальных странах ЕАЭС. При этом владельцы таких машин получили возможность ввозить их в Россию для личного пользования без уплаты дополнительных таможенных платежей и налогов. То есть, гражданин Армении до 1 января 2020 мог купить автомобиль в Европе или США, растаможить его в Армении по низкой ставке и въехать на нем в Россию. Само собой, предприимчивые дельцы превратили эту формальную лазейку в средство обогащения, ввозя в Россию машины на армянском учете и продавая их здесь тем, кто готов ездить, нарушая закон.

Со временем машины на армянских номерах превратились в настоящую проблему. Местные покупатели получали сразу двойную выгоду: машину по цене ниже рыночной и «невидимость» для российских камер фиксации нарушений, которые не распознают армянские номера. Это ложное ощущение безнаказанности вызвало рост числа нарушений и спровоцировало повышенное внимание полиции к машинам с армянскими номерами. А ощущение это действительно ложное, так как россияне после покупки таких машин обязаны растаможить их, доплатив разницу между армянскими и российскими ставками, и поставить их на российский учет. Но с 2023 года ситуация изменится.

Что изменится с 2023 года?

Чтобы разобраться в деталях, давайте определимся с понятиями: чтобы автомобиль можно было поставить на учет в России, он должен иметь статус товара ЕАЭС. Пункт 37 Договора о вступлении Армении в ЕАЭС указывает, что «автомобили, <…>, ввезенные на территорию Республики Армения до подписания Договора, с даты вступления в силу Договора считаются товарами Евразийского экономического союза». То есть, машины, ввезенные в Армению до октября 2014 года, уже считаются товарами ЕАЭС и могут ввозиться в Россию и ставиться учет в ГИБДД.

Но почему продавцы машин на армянских номерах утверждают, что с 2023 года такие автомобили тоже можно будет регистрировать в России без дополнительной растаможки? Ответ кроется в пункте 31 того же Договора. Согласно ему, «автомобили, ввезенные на территорию Республики Армения из третьих стран после подписания Договора, в отношении которых таможенные пошлины, налоги уплачены по ставкам, отличающимся от установленных приложением 5 к Соглашению, <…> признаются иностранными товарами <…> до истечения 3 лет после начала применения Республикой Армения ставок, установленных ЕТТ ЕАЭС в отношении автомобилей». А ставки, установленные ЕАЭС для автомобилей, начали действовать в Армении с 1 января 2020 года. То есть, машины, ввезенные в Армению и растаможенные там с октября 2014 года, с 1 января 2023 года становятся товарами ЕАЭС и могут быть зарегистрированы в России. Единственное, что нужно будет оплатить для получения российского ПТС – это утилизационный сбор, который составит несколько тысяч рублей.

Официальный комментарий

За подтверждением «легализации» армянских машин мы обратились в пресс-службу Федеральной Таможенной Службы. Приведем комментарий ФТС полностью, выделив ключевые положения.

При приобретении статуса товаров ЕАЭС в соответствии с Договором о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор) такие автомобили из Республики Армения в Российскую Федерацию ввозятся свободно.

Лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право ввозить в Российскую Федерацию без уплаты таможенных пошлин, налогов автомобили, имеющие статус товаров ЕАЭС.

В соответствии с Договором после присоединения в 2014 году к ЕАЭС в Республике Армения допускался выпуск в свободное обращение (для внутреннего потребления) транспортных средств по «пониженным» ставкам таможенных пошлин, налогов.

Таким образом, с 1 января 2023 года (а в отдельных случаях со 2 мая 2025 года) транспортные средства, выпущенные в Республике Армения в свободное обращение по «пониженным» ставкам таможенных пошлин, налогов, приобретают статус товаров ЕАЭС.

До истечения указанного срока такие автомобили имеют статус иностранных товаров и ввозятся в Российскую Федерацию лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, с уплатой таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в Республике Армения, и сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, действующим на таможенной территории ЕАЭС.

За каждое колесное транспортное средство, ввозимое в Российскую Федерацию или произведенное, изготовленное в Российской Федерации, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности. Уплата утилизационного сбора необходима для получения паспорта транспортного средства.

Значит, можно смело покупать машину «про запас»?

Итак, с 1 января 2023 года все машины, ввезенные в Армению по льготным ставкам с октября 2014 года по январь 2020 года, становятся «проходными» и могут встать на учет в России. Получается, уже сейчас можно озаботиться покупкой такой машины, пока она не подорожала, и просто подождать полгода? В целом – да, такой вариант возможен. Но есть и сложности.

Пункт 35 Договора о вступлении Армении в ЕАЭС указывает, что автомобили, растаможенные на Армению, могут ввозить в Россию только граждане Армении и только для личного пользования. А вот использование таких машин гражданами России, а также их отчуждение, передача в пользование и иное распоряжение возможно только при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. То есть, нельзя просто съездить в Армению, купить там машину, привезти ее в Россию и поставить в гараж до зимы. Вариантов два: либо приобрести автомобиль в Армении сейчас, но оставить его там до 2023 года, либо найти автомобиль, уже ввезенный гражданином Армении в Россию, и купить его здесь. В обоих случаях главной сложностью становится оформление документов купли-продажи без последующего переоформления автомобиля. Но если вам удастся решить этот вопрос, шанс сэкономить и купить машину дешевле рынка действительно есть.

Но помимо деталей покупки и оформления не стоит забывать о нюансах выбора и проверки самого автомобиля. Не нужно завороженно смотреть на заманчивые цены и мечтать об идеальной машине без пробега по России за сущие гроши. Привлекательные ценники на многие автомобили в Армении объясняются не только низкими таможенными ставками, но и техническим состоянием. К примеру, выкуп битых машин с аукционов в США с последующим ремонтом «в гараже» – это прибыльный бизнес. Дешевый автомобиль может быть «тоталом», «утопленником», плохо отремонтированным «битком» и так далее. Поэтому при покупке машины, ввезенной в Армению из США, обязательно стоит потратиться на проверку по Carfax, а в случае с европейскими машинами поискать информацию во всех доступных базах данных обслуживания, пробега и страховых случаев.