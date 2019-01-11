От деревяшки до электромобиля: вспоминаем все легковые фургоны СССР

Нынешний выбор легкой коммерческой техники весьма широк: один только ВАЗ предлагает и Largus, и «каблучки» на базе Granta – а про иномарки и говорить нечего. Но и в СССР, несмотря на относительную малочисленность автозаводов по производству легковушек, выпускались небольшие автомобили для перевозки грузов – легковые фургоны. Их история длиннее и затейливее, чем можно подумать, а еще такой вид автомобилей был своеобразным «табу» для обычных автолюбителей, хотя выпускались они десятками тысяч в год. В нашем сегодняшнем обзоре – экспериментальные и серийные, однообъемные и компактные, известные и не очень легковые фургоны советского времени.

Сороковые годы: его звали Москвич

В довоенное время легковых фургонов заводского изготовления в СССР просто не существовало – для перевозки грузов использовали классические грузовики вроде ГАЗ-А либо открытые пикапы ГАЗ-М415.

Летом 1945 года Иосиф Сталин выбрал легковой автомобиль, который после войны должен был стать массовой советской малолитражкой. На Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) решили запустить серийное производство довоенного Opel Kadett, для чего были привлечены немецкие инженеры-автомобилестроители, которым совместно с советскими конструкторами предстояло подготовить техническую документацию и изготовить мастер-модели всех деталей. Некоторые работы по кузову были поручены вольнонаёмным немцам, работавшим в бывшем отделе компании DKW из города Цшопау. С одобрения советской стороны немецкие специалисты занялись разработкой не одного кузова будущего Москвича, а целого семейства.

Интересно, что при этом Сталин категорически запретил главному конструктору МЗМА Андронову вносить изменения в конструкцию исходного Opel Kadett K38. Ведь речь шла не о доработке базовой модели, а о создании на её основе автомобилей различного назначения. Среди нескольких экспериментальных образцов, поступивших из Германии в Москву в 1946 году, были и целых четыре варианта автомобилей для перевозки грузов – два грузопассажирских универсала и два фургона с «глухими» стенками, причем одна пара кузовов была цельнометаллической, а два остальных – комбинированными, с деревянными бортами. Их-то как раз и разработали инженеры DKW, которые до войны активно использовали дерево для изготовления автомобильных кузовов.

Идея создания на базе легковой машины компактного крытого «грузовичка» для перевозки небольших партий грузов понравилась советской стороне, поэтому универсал и фургон были утверждены для запуска в серию.

Однако из-за нехватки листовой стали и необходимости изготовления новых штампов от более элегантных цельнометаллических версий отказались в пользу «деревяшек». При этом Министерство автотракторной промышленности и руководство МЗМА для облегчения задачи решило отказаться от наиболее массивного штампа крыши в пользу… мягкого верха из

искусственной кожи, который туго натягивался на силовой остов из поперечных и продольных деревянных элементов! Заодно немецкий проект немного упростили по дизайну, отказавшись от сложных закруглений деревянных стоек и створок торцевой двери.

1 / 3 Необычной особенностью Москвича-фургона были использованные материалы – дерево и дерматин! 2 / 3 Необычной особенностью Москвича-фургона были использованные материалы – дерево и дерматин! 3 / 3 Необычной особенностью Москвича-фургона были использованные материалы – дерево и дерматин!

Однако не будем забывать о том, что кузов «Кадетта-Москвича» был не рамным, а несущим! Подобное ослабление неминуемо привело бы к катастрофическому падению его жесткости на изгиб и кручение, если бы не важное «но»: в пол машины еще на стадии разработки немецкими конструкторами был заложен большой запас прочности, который позволял отказаться от крыши и боковин. Именно поэтому силовая основа немецкого автомобиля даже «в голом виде» по жесткости была сравнима с лонжеронной рамой.

Несущая структура кузова МЗМА-400-420 выдерживала даже «снос крыши»!

В отличие от грузопассажирских универсалов, в уместности выпуска такого небольшого фургончика не сомневалось ни руководство завода, ни чиновники из министерства. Ведь в послевоенной стране использование куда более экономичной малолитражки для перевозки небольших партий грузов позволяло не гонять «попусту» технику вроде «полуторок».

Интересно, что на самом МЗМА изготовлением элементов деревянного каркаса кузова не занимались по простой причине – не было ни условий для подготовки и сушки древесины, ни соответствующего технологического оборудования. Поэтому производством «деревяшек» занялись смежники. Кроме самого завода в Москве, выпуск фургонов Москвич 400-422 вскоре после начала производства в 1948 году наладили и за пределами столицы, причем в разных уголках страны. Сначала «деревянные» Москвичи начали собирать на комбинате автофургонов в Чувашской АССР, а чуть позже – на Горьковском кузовном заводе.

Увы, практический опыт эксплуатации деревянных фургончиков в нашем климате показал их недолговечность. После дождей двери разбухали и переставали открываться, а в жару – напротив, усыхали настолько, что их невозможно было закрыть. От подобных перепадов детали быстро расшатывались, и конструкция теряла герметичность.

Вдобавок деревянный кузов боялся перегрузки, вследствие чего быстро разваливался при перевозке компактных, но тяжелых грузов – например, мешков с монетами из телефонов-автоматов. В результате кузова фургончиков просто разрушались в процессе эксплуатации! Не сильно помогло даже упрочнение силовой основы при модернизации базового Москвича, вследствие которого фургон получил индекс М-401-422. Но несмотря на то, что базовый «четыреста первый» сняли с производства еще в апреле 1956 года, фургончик 401-422 выпускали вплоть до начала 1957-го. Ведь оказалось, что тысячам предприятий подобный автомобиль был нужен как воздух, а универсал и фургон на базе новых моделей Москвича еще не были освоены.

Несмотря на недостатки конструкции и недолговечность материала, этот фургончик внёс весомый вклад в развитие многих отраслей народного хозяйства – в частности, он сделал много для перевозки почты и обслуживания телефонных сетей, а также для предприятий мясомолочной промышленности. Всего же было изготовлено чуть более 11 000 экземпляров «деревянных Москвичей».

Пятидесятые: буханка и другие

Практически одновременно с прекращением выпуска фургона Москвич в СССР началось производство однообъемного автомобиля вагонной компоновки — легендарной «буханки». В 1955 году конструкторы Ульяновского автозавода получили техническое задание на создание автомобиля грузоподъемностью более 800 кг, серийное производство которого началось в 1958-м. Среди десятка модификаций на шасси ГАЗ-69 существовал и цельнометаллический фургон, причем на УАЗ-450 первых выпусков задняя боковая дверь отсутствовала, а багаж загружался через задние створки. И это еще не всё: на ранних «буханках» передние двери открывались против движения!

1 / 2 Ранние прототипы УАЗ-450 отличались покатой крышей 2 / 2 Ранние прототипы УАЗ-450 отличались покатой крышей

1 / 3 Обратите внимание – двери на первых ульяновских фургонах открывались против хода движения! 2 / 3 Обратите внимание – двери на первых ульяновских фургонах открывались против хода движения! 3 / 3 Обратите внимание – двери на первых ульяновских фургонах открывались против хода движения!

На фото: цельнометаллический фургон семейства 450

Но и московские конструкторы не отставали: еще в 1956 году, когда «деревянный» Москвич еще выпускался, на агрегатах МЗМА-402 был построен опытный образец трехдверного фургона 402-428 с широкой передней дверью.

1 / 2 По соображениям унификации от удлиненных передних дверей фургона Москвич (как на фото) отказались в пользу стандартных 2 / 2 По соображениям унификации от удлиненных передних дверей фургона Москвич (как на фото) отказались в пользу стандартных

В ожидании одобрения новой разработки со стороны высшего руководства страны и лично Никиты Хрущева завод вынужденно выпускал старую модель. Но и с новой всё получилось не совсем так, как было задумано изначально: в связи с тем, что для производства такого кузова требовались новые штампы, по указанию министра автомобильной промышленности СССР в серию был запущен фургон Москвич-430 с обычными «короткими» дверями — такими же, как на седанах и универсалах.

У Москвича-430 в боковинах хорошо просматривались «рудименты» исходника, причем даже не универсала, а седана!

По сути, вставший на конвейер в 1958 году «четыреста тридцатый» грузоподъемностью 250 кг являлся грузовым вариантом универсала, поскольку отличался от него «глухими» боковинами без оконных проёмов. При этом в задней части кузова остались видимые швы в тех местах, где на универсале были задние двери. Грузы от водителя и пассажира отделяла металлическая стационарная перегородка внизу и съемная с окошком — вверху, но в целом багажный отсек изолирован не был.

Как и предшественник, уже цельнометаллический Москвич-430 использовался для перевозки почты, медикаментов, небольших партий продуктов и промтоваров, а также мешков с монетами из телефонов-автоматов. Из-за позаимствованной у седана задней панели погрузочная высота вышла очень большой — грузы приходилось переносить через высокий порог. Ситуация осложнялась тем, что боковых дверей у машины не было, а значит, к расположенной в глубине отсека поклаже приходилось тянуться очень далеко.

Такой порог вынуждал поднимать поклажу очень высоко

Практически одновременно с новым московским фургоном в Горьком разработали свой «грузовик» на базе Волги. Однако созданный в 1958 году и показанный на ВДНХ экспериментальный фургон ГАЗ-22А грузоподъемностью 500 кг так и не был запущен в серийное производство.

1 / 3 «Номенклатурно-чиновничья» Волга так и не превратилась в утилитарный развозной фургон 2 / 3 «Номенклатурно-чиновничья» Волга так и не превратилась в утилитарный развозной фургон 3 / 3 «Номенклатурно-чиновничья» Волга так и не превратилась в утилитарный развозной фургон

Считалось, что престижной Волге не стоит возить грузы, хотя этот автомобиль как раз мог бы занять пустующую нишу между берущими на борт 200-250 кг Москвичами и ульяновским фургоном грузоподъемностью 800 кг. Впрочем, даже запущенный в серию универсал ГАЗ-22 частным лицам не продавался, поэтому при необходимости на предприятиях на нём возили и небольшие грузы.

Шестидесятые: фургон по имени ЕрАЗ

В шестидесятые годы выпуску грузовых фургонов в СССР стали уделять еще больше внимания, чем в прежние десятилетия. Экономисты Госплана после внимательного изучения вопроса грузоперевозок пришли к выводу, что использование средних и тяжелых грузовиков приносит большие убытки. Более того, специалисты подсчитали, что на дорогах с твёрдым покрытием для этого нецелесообразно использовать и полноприводный УАЗ-450. Стало очевидно, что страна нуждается в заднеприводных фургонах грузоподъемностью от полутонны до тонны, причем в больших количествах.

Выходом из положения стал запуск нескольких новых моделей. К примеру, на базе «четыреста пятидесятого» в Ульяновске стали выпускать семейство 451, в которое входил и цельнометаллический фургон.

Но основные надежды возлагали на фургон, специально разработанный рижскими конструкторами на базе микроавтобуса РАФ-977Д. Однако в силу ограниченных производственных мощностей производство нового фургона наладили не в Риге, а в Ереване, для чего строившийся завод погрузчиков перепрофилировали под выпуск автомобиля ЕрАЗ-762 . Правда, наладить массовое производство этих столь нужных народному хозяйству машин удалось лишь к концу десятилетия.

1 / 3 Грузовую модификацию рижского микроавтобуса выпускали в Ереване. ЕрАЗы первой серии легко отличить от более поздних модификаций по «гладким» боковинам без подштамповок 2 / 3 Грузовую модификацию рижского микроавтобуса выпускали в Ереване. ЕрАЗы первой серии легко отличить от более поздних модификаций по «гладким» боковинам без подштамповок 3 / 3 Грузовую модификацию рижского микроавтобуса выпускали в Ереване. ЕрАЗы первой серии легко отличить от более поздних модификаций по «гладким» боковинам без подштамповок

Интересно, что еще в 1962 году на запорожском заводе «Коммунар» разработали так называемое 970-е семейство лёгких автомобилей, в которое входил и цельнометаллический грузовой фургон ЗАЗ-970Б грузоподъемностью 350 кг, причем автомобиль с кузовом вагонной компоновки сохранил заднее расположение двигателя — как «фольксвагеновские» микроавтобусы семейства Т1!

Запорожец-фургон? В виде прототипа в СССР было и такое!

У чиновников из министерства было своё видение ситуации, поэтому в Запорожье так и продолжили выпускать только легковушки.

В 1963 году наряду с легковыми Москвичами фургон 430 получил узлы и агрегаты «четыреста третьего» — такая машина выпускалась всего несколько лет под индексом 432.

Причем унифицированный с универсалом кузов давно не устраивал самих конструкторов, поскольку получился не слишком красивым. Однако в народном хозяйстве на утилитарный автомобиль смотрели иначе, поэтому новые фургоны, что называется, быстро прижились. Тем не менее, в связи с поставкой этой модели на экспорт наряду с обычными легковыми Москвичами, 430-й был заметно облагорожен, что потребовало изготовления новых штампов. Получив цельную верхнюю боковину, автомобиль стал заметно элегантнее, но внизу так и остался пресловутый шов на месте соединения двери и заднего крыла.

1 / 2 При модернизации до модели 432 московский фургон стал привлекательнее, но проблема «высокого борта» никуда не делась 2 / 2 При модернизации до модели 432 московский фургон стал привлекательнее, но проблема «высокого борта» никуда не делась

В 1965-м ульяновские конструкторы еще раз обновили семейство «буханок» — на этот раз не столь радикально, как при переходе с модели 450 на 451Д, но достаточно заметно, в том числе и внешне, поскольку оперение заднеприводных фургонов унифицировали с полноприводниками семейства 452. Благодаря усиленным рессорам грузоподъемность УАЗ-451М увеличилась до тонны.

1 / 3 «Буханка» приобрела свой окончательно-бессмертный облик еще в середине шестидесятых годов! 2 / 3 «Буханка» приобрела свой окончательно-бессмертный облик еще в середине шестидесятых годов! 3 / 3 «Буханка» приобрела свой окончательно-бессмертный облик еще в середине шестидесятых годов!

Кузов нового «четыреста восьмого» Москвича в 1966 году на МЗМА превратили в универсал по отработанной схеме – «заглушив» окна и дверные проёмы универсала модели 426, причем никаких «рудиментов» в виде лишних сварных швов на боковинах на машине не было, поэтому кузов смотрелся весьма элегантно.

1 / 2 Новый московский фургон отличался гофрированными боковинами и отсутствием «лишних» швов на задних крыльях 2 / 2 Новый московский фургон отличался гофрированными боковинами и отсутствием «лишних» швов на задних крыльях

Грузовой фургон получил индекс 433 и отличался от легковых Москвичей доработанной задней подвеской, а также увеличенным с 4,22 до 4,55 передаточным числом главной передачи. Впоследствии новый фургон начали оснащать 75-сильным двигателем от модели Москвич-412 – такая модификация обозначалась как Москвич-434. Чуть позже производство «клонов»-фургонов освоили и в Ижевске.

1 / 5 Москвич-434 по отделке и оформлению ничем не уступал седану модели 412 2 / 5 Москвич-434 по отделке и оформлению ничем не уступал седану модели 412 3 / 5 Москвич-434 по отделке и оформлению ничем не уступал седану модели 412 4 / 5 Москвич-434 по отделке и оформлению ничем не уступал седану модели 412 5 / 5 Москвич-434 по отделке и оформлению ничем не уступал седану модели 412

1 / 3 Ижевские фургоны отличались от Москвича-433 только эмблемой 2 / 3 Ижевские фургоны отличались от Москвича-433 только эмблемой 3 / 3 Ижевские фургоны отличались от Москвича-433 только эмблемой

Существовала и праворульная модификация Москвич-434П, которую поставляли на экспорт в страны с левосторонним движением. Интересно, что часть этих фургонов с правосторонним расположением руля работала на почте СССР в качестве развозных автомобилей для выемки писем из почтовых ящиков и их доставки в отделения.

1 / 3 Московские фургоны наряду с обычными Москвичами поставляли на экспорт. В том числе и в Англию! 2 / 3 Московские фургоны наряду с обычными Москвичами поставляли на экспорт. В том числе и в Англию! 3 / 3 Московские фургоны наряду с обычными Москвичами поставляли на экспорт. В том числе и в Англию!

Семидесятые: привет, «каблук»!

В 1972 году произошло важное событие – на Ижмаше началось производство фургона Иж-2715, который принципиально отличался от предшественников на базе легковых Москвичей конструкцией кузова. Новая модель получила большой грузовой отсек, который больше не является «продолжением» крыши универсала.

1 / 2 На ранних ижевских фургонах «будка» выглядела не слишком органично 2 / 2 На ранних ижевских фургонах «будка» выглядела не слишком органично

Этот автомобиль смог быстро потеснить Москвич-434, поскольку был намного практичнее и удобнее в эксплуатации. Широкое распространение «каблуки» получили и в качестве развозного автомобиля Службы быта, которая оказывала различные бытовые услуги советским гражданам.

1 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 2 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 3 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 4 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 5 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 6 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 7 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 8 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич 9 / 9 Иж-2715 – трудяга, который быстро смог потеснить другие фургоны – в том числе и «соплатформенный» Москвич

В Ереване в семидесятые годы запустили новый производственный корпус, где сборка фургонов осуществлялась не на стапеле, а на конвейере. Вдобавок все кузовные панели стали делать «на месте», а не получать их с РАФа. Это позволило увеличить количество выпускаемых ежегодно ЕрАЗов до 6 500 штук. Кроме того, фургон модернизировали, исправив в модели 762А недостатки первой разработки. Увы, ереванские автомобили в процессе эксплуатации проявили себя не лучшим образом – под нагрузкой кузова фургонов в прямом смысле трещали по швам. Поэтому уже в 1976 году кузов снова доработали, присвоив машине индекс 762Б.

1 / 2 Конструкторы ЕрАЗа постоянно пытались улучшить свою машину, которая в семидесятые годы пережила две модернизации – до модификаций 762А и 762Б. 2 / 2 Конструкторы ЕрАЗа постоянно пытались улучшить свою машину, которая в семидесятые годы пережила две модернизации – до модификаций 762А и 762Б.

Параллельно с улучшением конструкции обычного ЕрАЗа ереванские конструкторы занялись созданием принципиально нового развозного автомобиля полукапотной компоновки. Увы, опытные образцы ЕрАЗ-3730 были готовы еще в 1973 году, но по ряду причин рекомендованный госкомиссией к серийному производству фургон на протяжении семидесятых так и не встал на конвейер.

1 / 3 ЕрАЗ-3730 - самобытная разработка ереванских конструкторов, так и не ставшая массовым серийным фургоном 2 / 3 ЕрАЗ-3730 - самобытная разработка ереванских конструкторов, так и не ставшая массовым серийным фургоном 3 / 3 ЕрАЗ-3730 - самобытная разработка ереванских конструкторов, так и не ставшая массовым серийным фургоном

В 1975 году ГУ ГАИ СССР издало приказ со списком типов автомобилей, регистрация которых в частном порядке не допускалась. Фургоны на базе легковых машин вместе с пикапами попали под этот запрет.

Обновление заднеприводного Москвича не преминуло сказаться и на фургоне. Как и ранее, автомобиль производства АЗЛК был выполнен на базе нового универсала Москвич-2137. По оформлению передней части и салона этот фургон полностью повторял обычные автомобили «сорокового» семейства. Однако выпускался Москвич 2734 недолго — с 1976 по 1981 год, поскольку его потребительские качества были ниже, чем у так полюбившегося советским транспортникам ижевского «каблука».

АЗЛК-2734 – московский фургон с «сороковой» начинкой

Но самым необычным советским фургоном, созданным в семидесятые годы, стал… электромобиль ВАЗ-2801, созданный на базе обычного универсала ВАЗ-2102. Как и полагается, тольяттинский фургон отличался от исходника отсутствием задних дверей и «глухими» боковинами. Приёмочные испытания необычной машины состоялись в 1979 году, а на основании их результатов на ВАЗе с 1980 по 1981 год изготовили опытно-промышленную партию электрофургонов общим количеством 47 штук.

1 / 5 Экспериментальный электрофургон ВАЗ-2801 в Тольятти создали в разгар «электрической» темы 2 / 5 Экспериментальный электрофургон ВАЗ-2801 в Тольятти создали в разгар «электрической» темы 3 / 5 Экспериментальный электрофургон ВАЗ-2801 в Тольятти создали в разгар «электрической» темы 4 / 5 Экспериментальный электрофургон ВАЗ-2801 в Тольятти создали в разгар «электрической» темы 5 / 5 Экспериментальный электрофургон ВАЗ-2801 в Тольятти создали в разгар «электрической» темы

Восьмидесятые: ничего нового

Эра советских фургонов подошла к закату на целое десятилетие раньше, чем прекратил своё существование Советский Союз. Нет, автозаводы не прекратили выпуск «легковых грузовичков», но… судите сами: в восьмидесятые годы в серию не была запущена ни одна новая модель фургона!

В Ереване по-прежнему продолжали выпускать свой ЕрАЗ на базе РАФа двадцатилетней давности, в Ижевске одновременно с легковушками обновился и «пирожок» Иж-2715, получив модернизированную технику и новое «выражение лица».

1 / 6 Ижевский фургон «осовременили» вместе с остальными моделями Ижмаша. В таком виде ИЖ-2715-01 выпускался и до распада СССР, и после него 2 / 6 Ижевский фургон «осовременили» вместе с остальными моделями Ижмаша. В таком виде ИЖ-2715-01 выпускался и до распада СССР, и после него 3 / 6 Ижевский фургон «осовременили» вместе с остальными моделями Ижмаша. В таком виде ИЖ-2715-01 выпускался и до распада СССР, и после него 4 / 6 Ижевский фургон «осовременили» вместе с остальными моделями Ижмаша. В таком виде ИЖ-2715-01 выпускался и до распада СССР, и после него 5 / 6 Ижевский фургон «осовременили» вместе с остальными моделями Ижмаша. В таком виде ИЖ-2715-01 выпускался и до распада СССР, и после него 6 / 6 Ижевский фургон «осовременили» вместе с остальными моделями Ижмаша. В таком виде ИЖ-2715-01 выпускался и до распада СССР, и после него

Новый ереванский фургон ЕрАЗ-3730 с 1980 года по обходным технологиям все же начали собирать малыми партиями, но производство носило столь штучный характер, что особой «погоды» этот автомобиль не делал, хоть и был удостоен бронзовой медали на выставке «Автопром-85».

В том же 1985-м свои фургоны и грузовики модернизировал и УАЗ. В соответствии с отраслевой нормалью цельнометаллический фургон получил индекс 3741 — и в таком виде легендарная «буханка» выпускалась и после 1991 года.

1 / 3 Новый индекс сильно не повлиял ни на внешность, ни на характер «буханки» 2 / 3 Новый индекс сильно не повлиял ни на внешность, ни на характер «буханки» 3 / 3 Новый индекс сильно не повлиял ни на внешность, ни на характер «буханки»

Во второй половине восьмидесятых вновь «отличился» ВАЗ: на некоторых рынках переднеприводная «восьмерка» предлагалась без задних сидений как Lada Samara Van, что позволяло относить эту машину к коммерческим фургонам с соответствующим снижением ввозных пошлин.

1 / 2 Несмотря на наличие боковых стёкол, в Европе Lada Samara Van считалась фургоном! 2 / 2 Несмотря на наличие боковых стёкол, в Европе Lada Samara Van считалась фургоном!

Несмотря на то, что приобрести фургон в Советском Союзе было невозможно, многие профессиональные водители, поработав на них, полюбили эти машины за легковой уровень комфорта при довольно большом объеме грузового отделения. Не зря ведь среди шоферов считалось большой удачей приобрести списанный фургончик для личного пользования. И хотя некоторые водители большегрузов относились с легким презрением к этим «полулегковым недогрузовикам», фургоны на базе легковушек и внедорожников внесли свой вклад в развитие народного хозяйства огромной страны под названием СССР, взвалив на свои скромные рессоры всю тяжесть послевоенных лет, а также трудовые будни последующих десятилетий.