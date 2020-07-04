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  • От Гарри Поттера до Цукерберга: угадываем автомобили мировых знаменитостей

От Гарри Поттера до Цукерберга: угадываем автомобили мировых знаменитостей

04.07.2020 268 0 1

Многие мировые поп-звезды известны своим дурным вкусом при огромном состоянии, который проецируется и на автомобили. Но не все ездят на золотых Rolls-Royce и бриллиантовых Ferrari – к примеру, угадаете ли вы, какая певица владеет Rolls-Royce 1959 года? К тому же все с чего-то начинали, так что первый автомобиль знаменитостей зачастую не так дорог и роскошен. Предлагаем пройти наш новый тест и вспомнить, на чем, в отличие от советских знаменитостей, ездят современные селебрити Америки и Европы.

 
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