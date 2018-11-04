От «Победы» до «Сайбера»: все милицейские спецверсии легковых ГАЗов

От «Победы» до «Сайбера»: все милицейские спецверсии легковых ГАЗов

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Легковые автомобили среднего класса на протяжении долгих десятилетий считались одним из основных видов продукции Горьковского автозавода. И по всем советским документам легковые ГАЗы проходили, прежде всего, как автомобили для служебного пользования, и только во вторую очередь – для индивидуального. «Газики» и «Эмки» - до войны, «Победы» и «Волги» в послевоенные десятилетия работали во всех учреждениях и организациях Советского Союза, каким полагался служебный легковой транспорт. Не могла обойтись без них и милиция.

О легковых машинах, обслуживающих органы правопорядка в довоенные годы, известно очень мало. До нас дошли только фотографии ГАЗ-А начальника милиции в одной из областей с красной звёздочкой на дверце и газетная статья о ГАЗ-М1 с рупорами громкоговорителей на крыше, на котором патрулировал улицы московский Отдел регулирования уличного движения ОРУД. Зато много лет после войны милиционерам по всему СССР верой и правдой служили машины М-20 «Победа».

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ГАЗ-А
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ГАЗ-А

Волги всякие нужны…

В середине 50-х годов по заказу МВД был разработан специальный «автомобиль милицейский» АМ-1. От обычной «Победы» он отличался теми же громкоговорителями на крыше и радиостанцией для оперативной связи с отделением. Сначала в Москве, а с 1953 года по всей стране ввели специальную окраску милицейских машин, тёмно-синюю с красной полосой вдоль всего борта. Синие с красной полосой «Победы» использовались для патрулирования улиц, выезда дежурных и оперативных бригад на место происшествий. Просторный отапливаемый салон обеспечивал комфортабельные условия во время поездок и дежурства, вместительный багажник позволял перевозить различное оборудование, необходимое криминалистам. Объёмы выпуска легковых машин на Горьковском заводе пока не позволяли посадить каждого постового на «Победу», но немалый вклад в борьбу с правонарушителями и преступниками эти машины внесли.

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ГАЗ-20 «Победа»
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ГАЗ-20 «Победа»
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ГАЗ-20 «Победа»

В 1957 году взамен «Победы» ГАЗ освоил «первую серию» «Волги» М-21. В больших городах такие машины со звездой на радиаторе вскоре появились и в гаражах МВД. Их тоже окрашивали в тёмно-синий цвет и наносили вдоль каждого борта красную полосу, на крышу устанавливали громкоговорящую установку. Салон стал просторнее, багажник вместительнее, а в 1958 году машине “подарили” более мощный и надёжный верхнеклапанный двигатель. Но «Волги» первых серий не получили в милиции такой массовости, как «Победы». Не успели.

СИ ГАЗ-21 57

ГАЗ-21 «Волга»

В 1960 году начались большие перемены к худшему. Непродуманное решение правительства упразднило союзное МВД, руководство милицией перешло в руки министерств охраны общественного порядка (МООП) союзных республик. Централизованная система снабжения органов автотранспортом перестала работать. В одних регионах отвечавшие за снабжение руководители находили возможность приобрести «Волги», чтобы на месте оснастить их громкоговорителями, радиостанциями, дополнительными фарами. В других республиках и областях пришлось до предела «донашивать» «Победы», а где-то милицию пересадили на «Москвичи».

В тот период приказ МООП РСФСР 1963 года изменил окраску милицейских машин. На смену синему кузову пришёл голубой, красную полосу ради экономии краски оставили только на передних дверях. «Волги» ГАЗ-21 в таком «мундире» встречались нередко, особенно в Москве и Московской области.

ГАЗ-21 «Волга»

ГАЗ-21 «Волга»

В те же годы Горьковский автозавод предложил новинку – универсал ГАЗ-22. Вскоре такая машина, ещё синяя с красной полосой, появилась в Москве у дежурного по ОРУД ГАИ. Чуть позднее преимущества универсала сумели оценить оперативные и следственные бригады. Они уже ездили на голубых или на «штатских» ГАЗ-22. Больше всего универсалов «Волга» поступило на службу в милицию у себя на родине в Горьком.

ГАЗ-22 «Волга»

ГАЗ-22 «Волга»

«Чёрная полоса» в жизни советской милиции сменилась на «белую» после того, как место Н.С. Хрущева в Кремле занял Л.И. Брежнев. Он назначил министром общественного порядка Н.С. Щёлокова, который оперативно восстановил союзное МВД и вплотную занялся обеспечением милиции самой современной техникой. Конечно же, он взялся и решить давнюю проблему нехватки служебных автомобилей.

С 1968 по 1973 годы союзное МВД стабильно заказывало 200-400 автомобилей «Волга» в год. Эти машины поступали в госавтоинспекцию, патрульно-постовую службу. Сначала роль нового милицейского транспорта взяли на себя привычные «Волги» ГАЗ-21, но Горьковский завод уже осваивал «Волгу» нового поколения. В милиции появились ГАЗ-24 из самых первых промышленных партий 1969 и начала 1970 года выпуска. В то время милицейские «двадцать четвёртые» встречались даже чаще, чем гражданские.

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ГАЗ-24 «Волга»
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ГАЗ-24 «Волга»

В тот же период Щёлокову удалось получить для милиции небольшое количество специальных автомобилей ГАЗ-23 с восьмицилиндровым двигателем от «Чайки» ГАЗ-13 и автоматической коробкой передач. Их окрашивали и оборудовали как обычные ГАЗ-21, служили они в эскортных подразделениях ГАИ, применялись для сопровождения почётных кортежей и при встрече именитых иностранных гостей. В отличие от обычной «Волги», ГАЗ-23 мог легко двигаться в одном скоростном режиме с правительственными «Чайками», ЗИЛами и посольскими иномарками.

Полоски и “мигалки”

Несколько научно-исследовательских институтов участвовало в разработке новой специальной окраски. Ярко-жёлтый кузов резко выделял автомобиль в потоке транспорта, синяя полоса отдавала дань традициям милицейской окраски 50-х и тоже служила ярким отличительным знаком. В первоначальном варианте милицейскому седану полагался синий багажник.

ГАЗ-21 «Волга»

ГАЗ-21 «Волга»

Поздние ГАЗ-21 и ранние ГАЗ-24, служившие в милиции и ГАИ, оснащали одинаковым типовым набором дополнительного оборудования. На водосточные желобки устанавливался специальный кронштейн, носивший на себе два рупора-громкоговорителя и синий проблесковый маячок на высокой «ножке». Это позволяло не делать лишних отверстий на крыше. У левой передней стойки кузова на крыле устанавливали фару-искатель на высокой ножке, аналогичную той, что применялась на медицинских универсалах ГАЗ-22Б. На багажнике – фонарь с надписью «остановитесь», на переднем бампере – жёлтые противотуманные фары. В багажнике стояла массивная радиостанция «Пальма». В начале 70-х в СССР из братской Чехословакии поставляли более компактные сигнально-громкоговорящие устройства (СГУ) фирмы Tesla с маячком большого диаметра, установленном прямо на компактном рупоре громкоговорителя. Причём такие устройства встречались как на ГАЗ-24, так и на прошедших ремонт ГАЗ-21. Иногда по бокам от СГУ устанавливали две красные фары. В 1975 году специальную жёлто-синюю окраску узаконил ГОСТ, только от синего багажника отказались в пользу синего круга на жёлтой крышке с надписью ГАИ, ПГ или ПМГ.

ГАЗ-24 «Волга»

ГАЗ-24 «Волга»

Радио Пальма Радио Пальма

На рубеже 60-70-х годов все «старые» и «новые» «Волги» по единому проекту переоборудовали на предприятиях системы МВД, одно из которых находилось в рабочем посёлке Сухобезводное Горьковской области и располагало всем необходимым для перекраски и доработки автомобилей.

В 70-х и первой половине 80-х «Волга» ГАЗ-24 стала одним из основных автомобилей советской милиции. В небольших количествах на автобазы управлений внутренних дел поступали универсалы ГАЗ-24-02 и 8-цилиндровые ГАЗ-24-24 (эту модель выпускали в большем количестве, чем её предшественницу ГАЗ-23). Приказ министра и ГОСТ, утверждавшие жёлто-синюю окраску, всё чаще нарушались. Постройка милицейских машин силами специальных предприятий сошла на нет, новые «Волги» приобретали прямо с завода. Оборудование для качественной перекраски кузова было не везде, поэтому синие полосы всё чаще рисовали по ребру жёсткости на машинах обычных конвейерных цветов – белых, серых, бежевых. Также начался «разнобой» с дополнительным оборудованием – маячками, громкоговорителями, радиостанциями. Большое распространение получили маячки фирмы FER из ГДР, компактные СГУ-60 Днепропетровского радиозавода, радиотелефоны «Алтай». Противотуманные фары с 1978 года вошли в стандартную заводскую комплектацию ГАЗ-24. Иногда специальные устройства снимали со старых машин и устанавливали по наследству на новые.

ГАЗ-24-02 «Волга»

ГАЗ-24-02 «Волга»

В середине 80-х годов основной моделью «Волги» стала существенно модернизированная ГАЗ-24-10. Такие автомобили ещё встречались в милиции, в том числе в Москве, но уже в значительно меньших количествах, чем «классические» ГАЗ-24. На смену «Волгам» в годы перестройки пришли более компактные «Москвичи-21418», заднеприводные и переднеприводные ВАЗы и получавшие всё большее распространение иномарки.

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ГАЗ-24-10 «Волга»
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ГАЗ-24 «Волга»

И только на родине ГАЗа в Нижнем Новгороде органы внутренних дел по-прежнему делали ставку на продукцию местного производства. Даже в 2005 году в нижегородских ДПС и ППС встречались ГАЗ-31029. В массовом порядке в милицию 52-го региона поставлялись ГАЗ-3110 с тонкими чёрными бамперами, потом с объёмными, потом «поздние» ГАЗ-31105 с овальными фарами. На улицах Нижнего Новгорода легко было встретить также ГАЗ-3102 в бело-синей милицейской окраске. Даже выпущенной небольшими партиями модели Volga Siber нашлось место в органах правопорядка. Но только в родном городе.

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ГАЗ-3102
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ГАЗ-31105
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ГАЗ-31105
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Volga Siber
Теги: История , автомобили спецслужб , полицейские автомобили , ретро автомобили , старинные автомобили , транспорт спецслужб , ГАЗ
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