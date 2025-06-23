Чем же им так не угодил Azimut? Почему в него сразу полетели ядовитые плевки с тысяч диванов России? В общем-то, всего по двум причинам: высокая цена и «древние» атмосферные моторы. Господа эксперты! Вы это серьёзно?
Начнём с того, что официально стоимость Азимута пока ещё не объявлена. Но многие уже начали ненавидеть кроссовер и его производителя из-за стоимости в три-четыре миллиона рублей. Откуда такие данные? Оттуда, что очень хочется, чтобы так оно всё и было: слишком, слишком дорого. На самом деле, вряд ли Азимут будут продавать за четыре миллиона. Думаю, в зависимости от комплектации за него будут просить 2,5-3 миллиона рублей. То есть, приблизительно на одном уровне с Lada Aura. Дорого? Вроде бы да. Но есть два момента. Сколько сейчас стоит, например, Solaris HС, бывший в девичестве Hyundai Creta? Переднеприводные модификации – от двух до трёх миллионов. Но еще в 2020 году даже в самом дорогом исполнении Creta стоила в пределах 1,5 миллиона рублей, а литр солярки – 48 рублей, а не 71, как сейчас. Вопросов, конечно, много, но не к АВТОВАЗу. Если они смогут удержать стоимость Азимута в пределах трёх миллионов, их не ругать надо, а на руках носить. Увы, по 800 тысяч новые автомобили сейчас стоить не могут. Никакие, в том числе – и Лады.
Вторая претензия касается «древних» атмосферных моторов. Хм, а сколько стоит разработать и запустить в производство турбированный мотор? И сколько это занимает времени? Кому был бы нужен Azimut, если его выпустили бы ещё лет через 8-10 и продавали дороже космического корабля? Об этом критики почему-то не думают. Ну или думают, но упрекают, что на ВАЗе не занимались этим раньше. Хорошо, но тогда советую критикам поразмыслить о том, что разрабатывать двигатель, который производитель способен сделать самостоятельно от первого болта до последнего датчика, – невероятно дорогая глупость. Ну и, кроме того, не те же ли эксперты брали кредиты для покупки Volkswagen Polo с мотором 1,6 MPI, потому что все эти ваши прямые впрыски и турбины – бесовщина окаянная? А ВАЗ теперь у них виноват в том, что не сделал турбированный мотор для бюджетного автомобиля… Кстати, такой мотор Азимуту всё-таки обещают.
Почему-то эксперты так устроены, что они умеют только ругать. Ругать только ради того, чтобы ругать – другого смысла в этом процессе нет. Может, это такой способ самоутверждения, но выглядит, ей-богу, смешно. Особенно, когда ругают АВТОВАЗ за атмосферный мотор или совершенно конкурентную стоимость автомобиля.
Другое дело, насколько качественным получится новый кроссовер. Вот тут действительно есть повод подумать, потому что в наших условиях сделать что-то одновременно недорого и хорошо невозможно. Недорого, что бы там ни возражали генералы диванных войск, сделать получилось. А насчёт хорошо – увидим позже.
Кстати, вы же помните, что такое азимут? На всякий случай напомню: угол, на который отклоняется направление на конкретный предмет от заранее выбранного направления (как правило, от севера). И поэтому лично у меня к Lada Azimut только один вопрос: зачем его назвали отклонением от заранее выбранного направления? Слово, конечно, красивое, но в его смысле есть какой-то неуловимый троллинг.
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Всё равно молодцы, что-то делают.
Подушек безопасности нет, полного привода нет. Китайская электроника оказалась полным говном. Автомата нет и не будет, только китайское г.
Моторов и нынешних хватит.
Стоило делать клон дастера, а не клон китайца с обрезанными опциями.
А ради кого устроили весь этот цирк с утильсборами и бешенным подъёмом цен на ввозные автомобили!? Именно для того что бы наши вёдра были конкурентно ниже по цене, а по факту Автотаз тупо пользуется положением и задирает свои цены ещё выше уровня и так дорогих конкурентов!!! За что мы должны любить наши тазы и Соколова в месте с ними!!!???
Автору надо на озон зайти и посмотреть сколько стоят китайские кроссоверы.Почему в статье сравнение именно с Creta а не с Jolion или Belgee x 50 или Москвич 3?Автор точно уверен что китайцы Aзимуту в подметки не годятся и только Creta еще как то может конкурировать с этим отечественным "шедевром"?Мне непонятно зачем АВТОВАЗ делает машины все больше и тяжелее не имея при этом подходящего мотора и коробки.Пусть на змз мотор купит если сам не может сделать. Такое впечатление что боится ставить моторы от 2 литров и больше.А ну понятно трансмиссия в бараний рог свернется.Короче замахнулись на большой драндулет,но опять все в агрегаты упирается и вся надежда на "братьев" китайцев.И конечно цены хотят ставить как на корейцев,а начинку ставить самую дешманскую китайскую.
Яшка, на ЗМЗ еще и чайковские V8 можно возобновить. 🤣 Или от Ауруса взять.
Сложно не согласиться. Цена и правда неизвестна, но если удержат до трех миллионов и правда будет интересно. По моторам - вопрос открытый - учитывая тягу отечественных водителей к экономии, то сделай ВАЗ только турбы - вой стоял бы по поводу рекомендованного топлива... А вот качество, да, вопрос. Сравиваю свою Весту 16-го года с Вестой же из 25го, и сравнения прям оскажем не в пользу новой, к сожалению
Специально зарегистрировался, что б коммент автору написать. На Автоваз взъелись, потому что он цены постоянно повышает, а не качество, пример новая Нива Легенд с гнущимися рычагами. Азимут за 2,5-3 млн.р как говорит автор. Это дорого для сырой не проверенной модели. За эти деньги можно много разных машин посмотреть, тот же самый Haval H3, 143-177л.с привод и передний и полный, двузонный климат- контроль, робот на 7 передач, тоже самое предалагает и Chery Tiggo 7.
Добро пожаловать в наш уютный чатик!)
Про недовольство отсутствием турбин первый раз слышу. Критика была по следующим пунктам:
Что касается невозможности появления машин за 800.000… уберите утильсбор - и ТАЗу придется умерить аппетиты относительно конкурентов. Сейчас РРЦ ТАЗа ориентируется на цены ввозимых аналогов, на которые накрутили хренову тучу поборов для поддержки войны.