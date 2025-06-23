В рамках 28-го Петербургского международного экономического форума АВТОВАЗ презентовал кроссовер на базе Lada Vesta под именем Azimut и обновлённую Lada Niva Travel. И если очередная попытка каким-то образом освежить уже прилично устаревшую «шниву» особых эмоций не вызвала, то к первому кроссоверу ВАЗа сразу появилось множество вопросов. В основном – от экспертов, читающих новости об автопроме по пути на работу в общественном транспорте.

Чем же им так не угодил Azimut? Почему в него сразу полетели ядовитые плевки с тысяч диванов России? В общем-то, всего по двум причинам: высокая цена и «древние» атмосферные моторы. Господа эксперты! Вы это серьёзно?

Начнём с того, что официально стоимость Азимута пока ещё не объявлена. Но многие уже начали ненавидеть кроссовер и его производителя из-за стоимости в три-четыре миллиона рублей. Откуда такие данные? Оттуда, что очень хочется, чтобы так оно всё и было: слишком, слишком дорого. На самом деле, вряд ли Азимут будут продавать за четыре миллиона. Думаю, в зависимости от комплектации за него будут просить 2,5-3 миллиона рублей. То есть, приблизительно на одном уровне с Lada Aura. Дорого? Вроде бы да. Но есть два момента. Сколько сейчас стоит, например, Solaris HС, бывший в девичестве Hyundai Creta? Переднеприводные модификации – от двух до трёх миллионов. Но еще в 2020 году даже в самом дорогом исполнении Creta стоила в пределах 1,5 миллиона рублей, а литр солярки – 48 рублей, а не 71, как сейчас. Вопросов, конечно, много, но не к АВТОВАЗу. Если они смогут удержать стоимость Азимута в пределах трёх миллионов, их не ругать надо, а на руках носить. Увы, по 800 тысяч новые автомобили сейчас стоить не могут. Никакие, в том числе – и Лады.

Вторая претензия касается «древних» атмосферных моторов. Хм, а сколько стоит разработать и запустить в производство турбированный мотор? И сколько это занимает времени? Кому был бы нужен Azimut, если его выпустили бы ещё лет через 8-10 и продавали дороже космического корабля? Об этом критики почему-то не думают. Ну или думают, но упрекают, что на ВАЗе не занимались этим раньше. Хорошо, но тогда советую критикам поразмыслить о том, что разрабатывать двигатель, который производитель способен сделать самостоятельно от первого болта до последнего датчика, – невероятно дорогая глупость. Ну и, кроме того, не те же ли эксперты брали кредиты для покупки Volkswagen Polo с мотором 1,6 MPI, потому что все эти ваши прямые впрыски и турбины – бесовщина окаянная? А ВАЗ теперь у них виноват в том, что не сделал турбированный мотор для бюджетного автомобиля… Кстати, такой мотор Азимуту всё-таки обещают.

Почему-то эксперты так устроены, что они умеют только ругать. Ругать только ради того, чтобы ругать – другого смысла в этом процессе нет. Может, это такой способ самоутверждения, но выглядит, ей-богу, смешно. Особенно, когда ругают АВТОВАЗ за атмосферный мотор или совершенно конкурентную стоимость автомобиля.



Другое дело, насколько качественным получится новый кроссовер. Вот тут действительно есть повод подумать, потому что в наших условиях сделать что-то одновременно недорого и хорошо невозможно. Недорого, что бы там ни возражали генералы диванных войск, сделать получилось. А насчёт хорошо – увидим позже.

Кстати, вы же помните, что такое азимут? На всякий случай напомню: угол, на который отклоняется направление на конкретный предмет от заранее выбранного направления (как правило, от севера). И поэтому лично у меня к Lada Azimut только один вопрос: зачем его назвали отклонением от заранее выбранного направления? Слово, конечно, красивое, но в его смысле есть какой-то неуловимый троллинг.