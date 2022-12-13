Первый в своем роде: премиальный электрокроссовер VOYAH FREE официально доступен для предзаказа в России

ООО «Моторинвест» представляет первый электромобиль линейки бренда VOYAH в России – премиальный кроссовер VOYAH FREE. Он выходит на российский рынок в самое ближайшее время и уже доступен для предзаказа у официальных дилеров VOYAH.

Модель VOYAH FREE воплощает в себе самые современные технологии, изящный дизайн, непревзойденный комфорт и заботу об окружающей среде. Моментальная мощность в абсолютной тишине.

Мы уверены, что бренд VOYAH станет фаворитом в сегменте роскошных автомобилей на электротяге. Модель VOYAH FREE доказывает статус технологического лидера и оснащается ультрасовременными технологиями. А качество отделочных материалов, наличие современных систем комфорта и безопасности заставит восхититься самого изысканного ценителя. Бренд VOYAH уже зарекомендовал себя на рынке Норвегии. VOYAH – это ваша привилегия быть первым на пути к будущему в новом измерении роскошных высокотехнологичных решений мобильности в концепции ESG* мирового уровня. Андрей Резников управляющий партнер ООО «Моторинвест», официального импортера VOYAH в России

Характеристики VOYAH FREE

Ходовые качества

VOYAH FREE EV** приводится в движение двумя электродвигателями, расположенными на передней и задней оси, суммарной пиковой мощностью 488 л.с. и максимальным крутящим моментом в 750 Нм, что обеспечивает впечатляющую динамику электромобиля – разгон до 100 км/ч достигается за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Высокая мощность электродвигателей, моментальная отзывчивость во всех режимах работы обеспечивают впечатляющую динамику.

Оснащенная пневмобаллонами двухрычажная подвеска на передней оси и многорычажная подвеска на задней оси в сочетании с низким центром тяжести из-за расположенной в нижней части кузова тяговой батареи емкостью в 106 кВт и обеспечивающей 500 км автономного пробега по циклу WLTP*** дает невероятную плавность хода и совершенно новые ощущения от управления электромобилем.

Тяговая батарея

Батарея ёмкостью в 106 кВт располагается в нижней части кузова. За обеспечение рабочей температуры отвечает система терморегуляции, охлаждая или подогревая батарею в зависимости от температурных условий. Время заряда батареи зависит от типа зарядного устройства, температуры окружающей среды, состояния батареи и других внешних факторов.

Время зарядки постоянным током через разъём CCS мощностью в 120 кВт от 20% до 80% заряда составит 30 минут. Время зарядки переменным током через разъём Type-2 мощностью в 11 кВт составит 9,5 часов. Система рекуперации преобразует энергию движения накатом и торможения в электрическую и пополняет заряд батареи. Предусмотрено 3 режима работы системы.

Дизайн и интерьер VOYAH FREE

Лаконичный и изысканный дизайн VOYAH FREE был разработан международной командой VOYAH DESIGN TEAM с инновационным подходом к экстерьеру и интерьеру новинки. Внешний вид VOYAH FREE – это интерпретация морской тематики: плавные линии морских волн стали источником вдохновения создателей электрокроссовера. Но также в облике новинки улавливаются и характерные черты роскошных яхт. Это легко прослеживается в носовой части кроссовера с крупной решеткой радиатора, массивным капотом, хищным прищуром светодиодных фар с переходом в массивные борта. Благодаря выверенному подходу и точным расчетам формы кузова, боковых зеркал и дверных ручек с электроприводом и подсветкой дизайнерам удалось достичь коэффициента аэродинамического сопротивления 0,28. В задней части корпуса изящная крыша волной ниспадает на мощную корму электромобиля, разделенную светодиодной линией задних фонарей с динамическими указателями поворота. А дополняют образ 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, оформленные в стилистике турбин, что усиливает впечатление от яркого характера электромобиля.

Самая большая в мире по площади остекления для серийного производства в классе панорамная крыша с электрохромным регулируемым затемнением создает ощущение простора и подчеркивает красоту и роскошь салона электромобиля. Оказываясь внутри, вы буквально попадаете в будущее: самые лучшие материалы отделки, созданные с заботой о природе, утонченные линии, высочайшее качество изготовления – все это венчает инновационный мультимедийный «парящий» экран передней панели с функцией подъема на 30 мм. Он поднимается при включении электромобиля, открывая доступ к трём мониторам диагональю 12,3 дюйма каждый, на которые выводится вся необходимая информация, словно вы на капитанском мостике. Эти ощущения дополняют мультифункциональный руль, отделанный натуральной кожей, матовые клавиши управления двухзонным климат-контролем, накладки на пороги передних и задних дверей с подсветкой и роскошная отделка кресел и кокпита в эксклюзивных цветовых сочетаниях.

Логотип бренда, вдохновленный образом парящей птицы, нашел свое отражение в линиях внутренней атмосферной подсветкой.

Дилерская сеть

Электромобили VOYAH доступны к предзаказу в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске. Дилерская сеть продолжает активно расширяться.

Цена на новый электрокроссовер VOYAH FREE будет озвучена до конца декабря 2022 года.

Следите за обновлениями на сайте www.voyah.su и в телеграм-канале voyah_rus.

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*ESG-концепция – в переводе с англ. «концепция корпоративного управления с упором на сохранение окружающей среды и социальное развитие» сегодня является одним из основных трендов развития промышленности. В условиях глобального климатического кризиса показатели ESG выходят на первый план: способность компании принять новые вызовы и адекватно ответить на них является в этих условиях серьезным конкурентным преимуществом. Практические шаги по внедрению ESG-трансформации прежде всего связаны с решением проблем окружающей среды и направлены против глобального потепления.



***EV – Electric vehicle, в переводе с английского «электромобиль». Это транспортное средство, которое использует один или несколько электродвигателей для приведения в движение.



***WLTP – Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, в переводе с английского это глобальный стандарт для определения уровней загрязняющих веществ, выбросов CO2 и расхода топлива традиционными и гибридными автомобилями, а также диапазона полностью электрических транспортных средств.