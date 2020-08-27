Выход на рынок Renault Arkana сопровождался резонансными обсуждениями в печати и в интернете. Предметом споров стала платформа модели: многие эксперты, не разобравшись, посчитали, что кроссовер-купе позаимствовал её у Duster, Logan и Sandero. Давайте разберёмся, так ли это на самом деле, попутно напомним широкому читателю, что же такое платформа.

Появление Renault Arkana на Московском международном автосалоне в 2018 году ещё в статусе концепта вызвало сколько восторгов касательно внешности, столько же и недостоверных суждений о технической природе машины. В частности, получила распространение точка зрения, будто в основе машины – платформа Global Access, то есть хорошо нам знакомая по Duster «тележка» В0. Это утверждение быстро стало популярным, хотя развеять его очень просто. Достаточно сравнить находящиеся в общем доступе сертификаты на Renault Arkana и другие модели, в основе которых действительно лежит упомянутая платформа.



Так вот, на Duster, Logan и Sandero Росстандарт выдал одно и то же Одобрение типа транспортного средства, то есть с позиций сертифицирующего органа эти машины представляют собой три вариации одной модели, «одетые» в разные кузова. А вот на Renault Arkana выдан отдельный ОТТС. В данном случае это и можно считать доказательством наличия у кроссовера-купе своей, пусть даже и модернизированной, платформы.

Renault Sandero

Прошлое и современность

Теперь давайте вспомним, что же включает в понятие «платформа», которое вошло в автомобильный обиход относительно недавно – буквально три десятилетия назад. На это время пришлось бурное развитие модельных рядов автомобильных компаний. В поисках механизмов и способов удешевления конструирования и выпуска машин автопроизводители начали унифицировать модели различного класса и назначения. Проще это давалось компаниям, специализирующимся на недорогих легковушках малых классов, а вот производители люксовых машин долго сторонились этой идеологии.

Поначалу под платформой понимали только основу силовой конструкции автомобиля – днище. Почему основу? Дело в том, что многие не догадываются о роли крыши: наряду с днищем это ключевой силовой элемент кузова, однако к платформе он никогда не относился. Именно в те далёкие времена – в первую очередь в зарубежной прессе – появилось жаргонное слово «тележка», как синоним используемое до сих пор. Действительно, когда речь шла только о днище, такая замена была вполне логична и оправдана, однако по мере того как понятие «платформа» включала в себя всё большее число элементов, «тележка» утратила исходное значение.

Ходовая часть Renault Arkana 4x4

Шло время, и электроника стала приобретать всё большее значение в автомобиле, поэтому некоторые производители заговорили об «архитектуре» – наборе базовых программных решений, используемых вместе с блоками управления и исполнительными механизмами. «Архитектуру» пытались рассматривать в самостоятельном контексте, но в итоге базовая электроника стала частью «платформы». Остаётся добавить, что некоторые производители – и Renault в их числе – включает в «платформу» ещё и элементы шасси, и силовой агрегат. Логика тут проста – именно набор из четырёх элементов: силовой структуры, базовой электроники, шасси и двигателя с коробкой можно «обернуть» в любой кузов, спроектировав и быструю легковушку, и комфортабельный вэн, и цепкий кроссовер.



В приложении к Renault Arkana этот набор французы и назвали SUV-платформой, поскольку именно этот тип автомобиля в обозримом будущем останется основой модельных рядов всех ведущих фирм и брендов.



Из чего сделана Arkana?

При разработке SUV-платформы, которая и легла в основу Renault Arkana, французские инженеры особое внимание уделили пассивной безопасности, то есть комплексу мер, направленному на уменьшение последствий аварии. Эта работа пошла по двум направлениям – изготовление ответственных элементов кузова из высокопрочных сталей и проектирование зон программируемой деформации спереди и сзади. В рамках первого направления в передних дверях из высокопрочной стали выполнили три бруса – один из которых расположен на уровне верхней кромки двери, вторые два – ниже и под углом. В задних дверях разместили два бруса, один из которых тоже находится на уровне верхней кромки двери, второй отнесён вниз и поставлен под углом около 30 градусов к порогу. Необходимо отметить, что силовые элементы дверей могут выполнять свою функцию исключительно в том случае, если двери закрыты, то есть когда все брусья замыкают своих силовые контуры.

Renault Arkana

Боковая защита водителя и пассажиров была бы неполной без передней стойки и дуг крыши, которые тоже изготовили из высокопрочной стали. В целом доля этого материала в силовом каркасе кузова Arkana доходит до 35%, притом что инженерам удалось достичь низкой массы автомобиля – ниже, чем у компактных кроссоверов! На страже жизней пассажиров – и подушки безопасности, которых в Arkana может быть до шести: спереди фронтально и сбоку, и преднатяжители ремней, характеристика которых отвечает характеру наиболее распространённых столкновений автомобилей при дорожных происшествиях.

Вместе с тем, кузов кроссовера-купе стал жёстче и легче, что даёт не только экономию металла при изготовлении машины на заводе и экономию топлива при эксплуатации, но и удовольствие от вождения: в виражах машину не «скручивает», она точнее выполняет команды водителя. На практике это позволит владельцу, настроенному на динамичную езду, использовать шины меньшего посадочного диаметра, не теряя в управляемости, но приобретая в комфорте и возможностях на бездорожье.

Renault Arkana

Немаловажным преимуществом новой платформы стал пониженный уровень шумов и вибраций. С одной стороны, это прямое следствие конструктивных решений, применённых в силовой части кузова, с другой – результат глубоких исследований по возникновению акустических возмущений от качения шин при разных скоростях на различных типах твёрдого покрытия и явлений аэродинамической природы, возникающих при обтекании набегающим потоком воздуха. Российские покупатели уже успели убедиться в акустическом комфорте, сопровождающем и езду по асфальту с городским скоростями, и движение по магистрали: даже когда стрелка спидометра переваливает за отметку в 100-110 км/ч и даже выше, пассажиры могут разговаривать в салоне, не напрягая голоса, при этом не испытывая дискомфорта от воздействия паразитных шумов.

Renault Arkana



Ещё об аэродинамике: особой гордостью инженеров Renault стала повышенная устойчивость машины к боковому ветру – водитель может не опасаться улететь с дороги, если при выезде из леса на открытую местность забыл сбросить газ. Эта характеристика Arkana стала результатом инженерной переработки дизайнерских идей: вместе с уменьшением сопротивления воздуху в направлении продольной оси такой же эффект достигнут и в направлении оси поперечной.

Вернёмся к пассивной безопасности Arkana в той её части, которая касается пешеходов. В своё время именно французские автомобилестроители применили чрезвычайно остроумный способ снижения последствий столкновения: специальная система при малейшем контакте приподнимала капот, создавая дополнительную «воздушную подушку» между телом пешехода, который при неблагоприятном стечении обстоятельств падает на капот, и двигателем. Поскольку Arkana – это всё же автомобиль массового сегмента, всякая подобная система удорожает его, поэтому инженеры применили весьма изящное решение: они просто увеличили зазор между внутренней стороной капота и верхней частью двигателя до 100 мм. Этот простой шаг резко повысил безопасность пешеходов при столкновении.



Строго по траектории

Теперь давайте сосредоточимся на таких важных составляющих платформы как элементы шасси – в случае Arkana они играют не последнюю роль в части повышения комфорта управления и ходовых свойств автомобиля. Отметим, что в Arkana установлен усилитель рулевого механизма переменной производительности. На парковках и вообще при маневрировании в тесном пространстве даже неопытному водителю это придаст уверенности и спокойствия, позволив сосредоточиться на безопасном перемещении с малыми скоростями. В этом случае водитель сможет прикладывать к рулевому колесу до 40% меньше усилия. На трассе руль, наоборот, становится «острее», но опять же в меру, чтобы неопытный водитель ненароком не улетел с траектории, да и вообще, из своей полосы.

Руль Renault Arkana

В целом настройки и выбранные характеристики рулевого управления Arkana сочетают в себе комфорт, информативные реакции на действия водителя и пониженную вибронагруженность рулевого колеса. Разработчики делали на этом особый акцент, поскольку поведение Arkana не должно сильно отличаться при движении на различных типах покрытия – это не просто залог безопасности, но и простоты управления машиной. Проще говоря, инженеры, проектируя Arkana, стремились к тому, чтобы даже водители невысокой квалификации могли как можно полнее эксплуатировать автомобиль.



Достичь единообразия непросто, ведь на полноприводных исполнениях Arkana сзади установлена независимая подвеска, а на переднеприводных – полузависимая. В этом смысле покупателям нужно держать в голове, что многодисковая фрикционная муфта, отбирающая мощность на задний мост, не только повышает свойства машины на бездорожье, но ещё выводит на новый уровень управляемость, что на покрытиях с высоким коэффициентом сцепления, например, на сухом асфальте, что на покрытиях с низким коэффициентом сцепления – снег, лёд, мокрый асфальт. Поскольку наличие муфты косвенно влияет и на конструкцию подвески, любителям активной езды, даже если они не планируют съезжать с асфальта, мы рекомендуем ориентироваться на версию 4WD. Только в случае если владелец осознанно готов отказаться от дополнительных возможностей, имеет смысл экономить при покупке.

Передний привод Renault Arkana 4x4

Задний привод Renault Arkana 4x4





В то же время, инженеры Renault подумали и о таких водителях, попытавшись подобрать характеристики полузависимой подвески таким образом, чтобы не ограничивать их манеру езды. Специально для Arkana были разработаны амортизаторы, рассчитаны пружины и увеличена жёсткость стабилизаторов поперечной устойчивости, в результате чего потребителям гарантировано безупречное поведение машины в поворотах.



Итак, мы с вами рассмотрели основные элементы новой SUV-платформы Renault Arkana и убедились, что в основе этого кроссовера-купе лежит оригинальная конструкция, позволяющая машине конкурировать на равных не только в своём сегменте, но и в более высоких.