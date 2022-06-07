Платишь только когда едешь: что такое каско в движении, и как это работает

Нынешняя экономическая ситуация не располагает к крупным тратам. И именно в это время дорогое имущество как никогда нужно защитить и сохранить. Но как быть, если страхование автомобиля по каско тоже кажется крупной тратой?

Все автомобилисты обязаны покупать полис ОСАГО – он позволяет застраховать только гражданскую ответственность перед третьими лицами в случае авариии. Но вот свою машину (по крайней мере, если в аварии вы виноваты сами) ремонтировать придется за собственные деньги. А это очень недешево при нынешних ценах на запчасти. Выход – купить добровольную страховку каско. По ней выплата на восстановление автомобиля будет и в случае ДТП по вашей вине, и при ущербе от третьих лиц, и при угоне.



Как сэкономить?

За счет грамотного подбора программы и условий страхования можно изрядно сэкономить. Самый популярный способ снижения стоимости договора – выбрать полис с франшизой. Это та сумма, которую при каждом ущербе клиент будет оплачивать из своего кармана. Обычно она не превышает 50 000 рублей. Логика простая: при таких условиях владелец машины не будет беспокоить страховщика по мелким ущербам. А раз меньше выплат, можно и на каско цену снизить.

Некоторые автомобилисты выбирают защиту только от угона или полной гибели в случае серьезной аварии. Стоимость полиса при таком раскладе будет минимальная. Однако и выплату вы получите, только если машина не будет подлежать восстановлению. Мелкие убытки еще можно покрыть из своего кармана. А как быть с крупным ДТП, но всё-таки не фатальным для автомобиля? Ведь, несмотря на наличие полиса каско, владельцу придется оплачивать из своего кармана ремонт на сотни тысяч рублей.

Страховщики готовы сбавить цену и за другие дополнительные условия. На модели с повышенным риском угона часто устанавливают очень высокие тарифы. Поставите дополнительную сигнализацию (обычно требуют с функцией дистанционного слежения) – получите скидку. Немного сбавят и при условии обязательного хранения машины в гараже или на стоянке в ночное время. Если в перечне допущенных к управлению авто нет водителей с небольшим стажем вождения, это также сохранит некоторую сумму в кармане клиента. Установка телематического оборудования позволит страховой компании видеть манеру вождения. Ездите аккуратно? Искусственный интеллект выставит высокий балл, за который дадут скидку. Можно ограничить пробег, а позднее, если вы его превысите, немного доплатить за увеличение или отмену лимита.



А если я мало езжу?

В самой неудобной ситуации оказываются хозяева новых или недавно приобретенных автомобилей, которые ездят немного. Это и вахтовики, не бывающие дома неделями и месяцами, и пожилые люди, ездящие только летом на дачу, и работающие удаленно. Многие водители в будние дни из-за пробок или отсутствия парковки ездят на работу на общественном транспорте, заводя машину только для поездок по выходным. Конечно, большая часть рисков возникает в процессе движения. Хотя и на стоянке нет абсолютной безопасности: могут поцарапать, угнать, да и пожар с прочими нехорошими явлениями никто не отменял.

До сих пор у такой категории страхователей был выбор из двух не особо веселых вариантов. Переплачивать за полис каско с типовыми условиями – нерационально. Оставлять машину без защиты – рискованно.

Идеальный компромисс



Решить дилемму удалось компании «Ингосстрах»: она предлагает новый выгодный продукт под названием «КАСКО в движении». Опция «ДТП в движении» подразумевает поминутный тариф, который активируется только во время фактического использования автомобиля. При этом остальные риски защищены постоянно, в течение всего периода действия полиса.

Работает это так: клиент оплачивает 25% по риску «Ущерб» и полную стоимость по риску «Угон». После этого у него появляется постоянная защита в течение всего времени, пока его машина находится без движения, и 1000 минут по риску «ДТП в движении».



Включать и выключать страховую защиту пользователь может самостоятельно через мобильное приложение «Ингосстраха» IngoMobile на своем смартфоне. После нажатия кнопки «Старт» запускается таймер обратного отсчета минут. По окончании поездки клиент нажимает клавишу «Стоп». В приложении всегда виден остаток минут по полису.



Если стандартного количества времени на поездки не хватит, его можно докупить. Оно всегда доступно в приложении пакетами по 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 минут. Пользоваться полисом могут все допущенные к управлению водители.

Остальные условия полиса «КАСКО в движении» стандартные. Он работает на всей территории России, ремонт осуществляется по принципу «новое за старое», на выбор клиенту предоставляется большое количество сервисных станций. Таким образом, «Ингосстрах» предоставил редко ездящим водителям уникальную возможность получить полную защиту для своего автомобиля всего за 25% стоимости по риску «Ущерб». И экономия значительная, и за машину можно больше не переживать.