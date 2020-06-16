В начале века именно этот автомобиль запустил новый маркетинговый тренд на «четырехдверные купе», а в народе получил несколько обидное, но объяснимое прозвище «банан». Мода на автомобили, в которых за недостаток практичности нужно доплачивать, существовала и до него, так что цена выше, чем у соплатформенного E-klasse никого не удивляла. Ну а сегодня цены на эти почерневшие от перезрелости бананы и вовсе смешные: наши коллеги из Авито Авто говорят, что машину на ходу можно купить по цене какой-нибудь Skoda Octavia или Mazda 6 , и только самые дорогие экземпляры торгуются за миллион и выше. Это дает шанс найти приличный экземпляр тысяч за 800. Давайте же выясним, правда ли, что почерневшие бананы – самые сладкие и за что здесь придется переплачивать.

Первый CLS дебютировал в 2004 году, и фактически ему была отведена роль «более стильного и роскошного Е-класса». Тогда эту роскошь можно было купить миллиона за два с половиной, а не за пять, как сейчас, но зато сегодня CLS близок к народу как никогда. Учитывая общность платформы с E-klasse, частично автомобиль унаследовал проблемы от него, попутно повысив планку требований к водителям (и несколько снизив свои шансы на выживаемость) за счет отказа от полного привода: в отличие от «ешки», CLS был только заднеприводным. Сейчас самым старым экземплярам уже более 15 лет, а самые молодые справляют десятилетний юбилей, так что давайте поздравим их и посмотрим, на что стоит обратить внимание при покупке и выборе.

Mercedes-Benz CLS-Klasse 2003–10

Хорошее качество металла и окраски позволяет кузовам этих Mercedes стареть медленно и благородно. Явные кузовные дефекты обычно говорят о некачественном восстановлении после ДТП, поскольку возрастные проблемы обычно минимальные. В основном все сконцентрировано в нижней части и скрытых зонах: осмотр можно начинать с задних арок, внутренние кромки которых страдают от пескоструя и камней, и постепенно продвигаться вперед. И в арках, и на порогах стоит оценить состояние металла под пластиком, которого тут хватает: в этих полостях задерживается влага. А вот в передней части рыжих пятен быть не должно вообще: капот и крылья алюминиевые. Это, впрочем, хоть и облегчает жизнь владельцу, но не спасает детали от сколов, да к тому же повышает стоимость восстановления машины после легких ДТП. К примеру, крылья стоят по 30 тысяч за штуку и не имеют заменителей, а капот при тех же вводных обойдется уже в 80 тысяч. Стоимость бампера в сотню тысяч без учета дорогой фурнитуры на этом фоне и вовсе выглядит абсурдной, а учитывая редкость модели, число разборок по ней невелико – в общем, становится понятно, почему некоторые машины после первой аварии уходят в низ рынка или на запчасти.



Днища в полной мере касается указанная выше рекомендация осмотреть металл под пластиковой защитой, которой тут достаточно. Полы в салоне тоже требуют внимания, так как путей попадания влаги в салон больше, чем обычно: спасибо красивым безрамочным дверям. Помимо стареющих уплотнителей дверей и забитых дренажей под лобовым стеклом воды внутрь могут добавить люк и дренажи климатической системы. Багажник тоже не лишен шансов на подтопление, а учитывая, что здесь расположен основной аккумулятор, повышенная влажность точно не нужна, да и металл ей рад не будет.

Mercedes-Benz CLS-Klasse 2003–10

Схемы независимых подвесок здесь те же, что у W211: двухрычажка впереди и многорычажка сзади, и это родство решает вопрос с доступностью «железа». Оригинальные рычаги по 10-15 тысяч – не проблема, так как заменители стоят в 3-5 раз дешевле, не говоря уже о сменных сайлентблоках. Мелочи вроде шаровых опор тоже не разорительны: если вы не хотите тратить 3,5 тысячи на оригинал, заменители начинаются буквально от 350 рублей – остается лишь дозировать желание сэкономить. Главная точка потенциальных вложений в ходовой части, как и у E-klasse – это пневмоподвеска. Передние пневмостойки стоят 70 тысяч за штуку, а неоригинал – от 40, что в любом случае недешево, а задние пневмобаллоны тысяч на 10 дешевле. Добавьте к этому компрессор за 15-20 тысяч в неоригинальном исполнении (оригинал – около 30 тысяч), обвязку и датчики и получите картину капитального ремонта подвески стоимостью в треть, а то и половину машины. При этом стоимость компонентов обычной пружинной подвески на этом фоне непозволительно низка: к примеру, если оригинальные амортизаторы за 15 тысяч – еще куда ни шло, то аналоги стоят от – страшно сказать – 1,5 тысяч рублей, а Sachs или Bilstein предлагаются за 6-8 тысяч. Неудивительно, что некоторые владельцы после окончания ресурса пневматики предпочитают «не тратить деньги на воздух» и меняют подвеску на пружинную, не очень теряя при этом в комфорте.



Mercedes-Benz CLS-Klasse 2003–10

Разговор о тормозах, как и в случае с «ешкой», упирается в одну главную аббревиатуру: SBC. Система Sensotronic Brake Control с электронасосом, гидроаккумулятором и электронным управлением вместо обычного вакуумного усилителя и ГТЦ своей надежности не доказала, но жить с этим теперь приходится владельцам подержанных CLS. Потенциальные затраты включают в себя блок SBC стоимостью от 50 тысяч за восстановленный узел (ценник на новый – шестизначный) и датчики, а разборки в этом случае не сильно помогают: остаточный ресурс бэушных деталей невелик. На этом фоне даже оригинальные тормозные диски по 4,5 тысячи кажутся доступными расходниками, а некоторые неоригинальные детали системы SBC вроде гидроблока Bosch за 6 тысяч вместо 50 за оригинал – манной небесной. В общем, тормозам при осмотре машины стоит уделить самое пристальное внимание, потому что вложения в ремонт маленькими не будут.



Mercedes-Benz CLS-Klasse 2003–10

Рулевое управление здесь – с гидроусилителем, и оно, в отличие от подвески и тормозов, серьезно разорять владельца не будет. Да, оригинальная рейка дорога, но восстановленную можно купить тысяч за 60, а неоригинальную – за 30-40, что само по себе немало, но не шокирует с учетом класса автомобиля. Насос ГУР – тоже не проблема благодаря ассортименту неоригинала за 6-9 тысяч вместо 30-40 за «фирму». Конечно, проверить рейку на предмет люфтов и насос на предмет шумов нужно, чтобы поторговаться, но отказываться от покупки при проблемах с рулевым управлением не придется – все решаемо.



Возможности выбора коробки передач у CLS не было – как более имиджевый и дорогой продукт он был лишен ручной коробки, которая встречалась на E-klasse. Соответственно, практически единственный из доступных вариантов – это семиступенчатый автомат 722.9 семейства 7G-Tronic. В ранние годы он страдал от детских болезней – перегревы, проблемы с мехатроником и «железом» решались последовательно в течение следующих лет выпуска. Покупка CLS с этой коробкой сейчас одновременно хороша и не очень: с одной стороны, возможные проблемы уже давно должны быть решены, а с другой, объем вмешательств неизвестен, как и остаточный ресурс. Тем не менее эта коробка хорошо диагностируется, а запас прочности после хорошей переборки обещает много лет беспроблемной работы при условии своевременной замены масла раз в 50-60 тысяч. Так что при покупке можно смотреть либо в сторону самых молодых рестайлинговых машин с самой свежей ревизией АКП, либо на машины, где в коробке уже «побывала рука человека».

Mercedes-Benz CLS-Klasse 2003–10

А вот ассортимент моторов тут довольно широкий, что делает выбор сложнее и проще одновременно. Малообъемных «четверок», как на E-klasse, у дорогого CLS не было, а базовый мотор V6 – это не надежный M112, а более современный M272, который вызывает определенные вопросы. Мы рассказывали, что помимо высокой рабочей температуры и проблем с охлаждением и впуском он в основном известен нестабильным ресурсом цепного ГРМ, а также задирами в цилиндрах. Сам по себе ГРМ неприятен не только непредсказуемостью, но и расположением на задней части мотора и, соответственно, трудоемкостью замены, для которой двигатель обычно демонтируют. В общем, сейчас покупать CLS с бензиновым V6 – не то чтобы очень плохая идея, но точно задача для человека, уверенного в своих финансовых возможностях. Особенно если вспомнить, что 3,5-литровый мотор еще и по мощности выходит за максимальный налоговый порог в 250 л.с.



Mercedes-Benz CLS-Klasse 2003–10

Если уж вы готовы платить высокий транспортный налог и осознанно ищете не E-klasse, а CLS, есть смысл смотреть в сторону бензинового V8 серии M113. Он, правда, предлагался для CLS всего в первые три года выпуска, так что возрастом машины придется поступиться, но смысл в такой покупке все же есть. Мотор M113 ощутимо надежнее всего остального бензинового ассортимента и при условии хорошего обслуживания и внимания к чистоте впуска, системе питания и охлаждению способен пройти 300 и более тысяч до первого капремонта. После 2006 года ему на смену пришел более мощный V8 с индексом M273 – близкий родственник описанного выше M272 с теми же проблемами.



Единственным бессменным мотором на протяжении всего жизненного цикла модели был трехлитровый дизельный V6 с индексом OM642. Его к нам, правда, не поставляли, но с учетом удобной налоговой мощности менее 250 л.с., приличной динамики, экономичности и достаточной надежности его можно считать одним из самых, если не самым логичным выбором для покупки. Серьезных врожденных проблем у него нет, а потенциальные вложения пусть и немаленькие, но предсказуемые – это турбонаддув, топливная аппаратура и система EGR. Так что если вас не коробит от мысли, что столь изящный автомобиль может столь прозаично тарахтеть (хотя в салоне этого не слышно), то привезенные из Европы дизельные машины можно смело рассматривать к покупке.

Mercedes-Benz CLS-Klasse 2003–10

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями CLS, попробуем составить портрет оптимального экземпляра. Как мы уже поняли, отчасти правило о сладости самых черных бананов подтвердилось: ранние бензиновые машины с надежным и мощным V8 вполне хороши, но с поправкой на систему SBC и вопросы с коробкой передач. Гнаться за рестайлингом особого смысла здесь нет – во-первых, бюджет в 800 тысяч все же не позволяет купить идеальный рестайлинговый экземпляр, который будет стоить миллион или даже больше, а во-вторых, дизель можно найти и на дорестайле. Так что самым разумным выбором в нашем бюджете будет примерно вот такой CLS: с дизельным мотором, обслуженный опытным владельцем и уже со «свапнутой» пружинной подвеской вместо пневматики. Диагностика должна показать отсутствие проблем с мотором и коробкой, а Автотека – честность пробега, как минимум российского, и отсутствие в прошлом крупных ДТП. Сэкономленные на потенциальном ремонте ходовой части деньги можно пустить на обслуживание коробки и системы SBC, а также не забывать о моторе – и тогда на этом «четырхдверном купе» можно ездить, пока не накопятся деньги на покупку второго поколения. Ну или на CLS 55 AMG с компрессорным M113 – ведь сердцу не прикажешь.

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