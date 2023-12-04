Покупка китайского автомобиля, особенно новичка на нашем рынке, многим кажется немного авантюрной. Страх, конечно, понятен, но так ли он обоснован? Попробуем сегодня разобраться в этом вопросе на примере совсем свежего автомобиля, о котором, кажется, мы ещё ничего не знаем. Или всё-таки знаем?

Чем хорош?

В качестве примера возьмём Jaecoo J7, который появился на нашем рынке совсем недавно. Почему именно его? Ну а почему бы нет: он произвёл неплохое впечатление в ходе тест-драйва и выглядит довольно привлекательно. Давайте вспомним, что это за машина.

Jaecoo наравне с Exeed, Jetour, Omoda и некоторыми прочими – суббренд компании Chery. И это хорошо: техника у них во многом общая, а значит, даже не имея опыта эксплуатации именно Jaecoo, можно сделать предварительные выводы о будущей эксплуатации и возможных проблемах. Ну а второй плюс – это тематическое разделение брендов, которое активно использует Chery. Если Omoda – это автомобиль молодых и дерзких, то Exeed – солидных и успешных. Ну а Jaecoo создавали специально для любителей путешествий и экстремального отдыха. И в случае с J7 получилось сделать это хорошо. Начнём с внешности.

Jaecoo J7 – довольно крупный автомобиль (4500 х 1865 х 1680 мм при колёсной базе 2672 мм), но бегемотом не выглядит: пропорции у него удачные, а множество строгих линий и массивная решётка радиатора делают его не только гармоничным, но и брутальным. Внутри тоже многое подчёркивает его заточенность на активный образ жизни. Например, ручки дверей с болтами под шестигранник. И при всей этой нарочитой брутальности на панели Jaecoo J7 установлен огромный планшет диагональю 14,8 или 13,2 дюйма (в зависимости от комплектации), а в списке оснащения есть и панорамная крыша с люком, и двухзонный климат-контроль, и шумопоглощающее лобовое стекло, и активный круиз-контроль, и проекционный дисплей, и множество электронных помощников. В общем, на таком кроссовере и в лес не страшно ехать, и в театр не стыдно. Кстати, о лесе. В лес-то на нём можно?

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Можно. У Jaecoo J7 с полным приводом в арсенале есть не только предустановленные настройки четырёх внедорожных режимов передвижения («Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье») с имитацией блокировок, но и очень достойные параметры геометрической проходимости. Так, угол въезда Jaecoo J7 составляет 21 градус, что практически совпадает с углом рампы, равным 20,5 градуса. При этом угол съезда равен 29 градусам. В жизни это означает следующее: если получилось куда-то забраться и не зацепить препятствие передним бампером, то дальше можно проехать, не повредив ни пороги, ни – тем более – задний свес. Правда, надо помнить, что какой-либо серьёзной защиты нет ни у порогов, ни под днищем, поэтому слишком серьёзное бездорожье лучше атаковать на чём-то другом.

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С точки зрения комфорта тоже всё неплохо. Кресла с вентиляцией, электроприводом и регулировкой поясничного подпора, двухзонный климат-контроль, неплохая шумоизоляция, подогрев даже заднего ряда сидений – всё это есть. Выглядит салон тоже весьма достойно и отчасти богато, причём в любой комплектации (хотя, конечно, функционально топовые комплектации заметно интереснее).

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В любом случае потенциально автомобиль очень и очень привлекателен, тем более что и внутри, и снаружи выглядит он не по-китайски серьёзно и чем-то напоминает Range Rover. Вопрос только в том, что стоимость его не так радует, как радует он сам.

Что с ценами?

Комплектаций у Jaecoo J7 не так уж и много, но цена входного билета в мир этой роскоши достаточно высока: даже базовая переднеприводная версия в комплектации Lifestyle стоит от 3 339 900 рублей. Ну а полноприводный Jaecoo J7 в топовой комплектации Supreme обойдётся в 3 749 900 рублей. Это чуть дешевле, чем премиальный Exeed LX, но дороже, чем многие другие кроссоверы из Поднебесной. С мечтой можно было бы расстаться, если бы не одно «но»: это цены без скидок и акций. В конце концов, можно взять кредит. Но юридическим лицам повезло больше всех: для них существует ещё и лизинг. Например, на сайте лизинговой компании «Европлан» мы нашли одно из самых интересных предложений: минимальная стоимость Lifestyle с учётом скидки составляет от 2 860 226 рублей, а ежемесячный платёж – от 37 602 рублей. Общая стоимость машины составит всего 3 051 053 рубля. Всё это – с учётом выгоды по налогам, которая для лизинга является обычной практикой: возмещение НДС и экономия на налоге на прибыль с учётом лизинговых платежей в расходах. Размер этой выгоды по налогам составляет до 40%: 20% – это возмещение НДС и 20% – сокращение налога на прибыль. Конечно, это расчёт для юридического лица, но всё равно разница почти в 300 тысяч очень и очень существенна. Есть у лизинга и ещё несколько преимуществ, но их отложим на потом. Сначала посмотрим, во сколько после покупки обойдётся обслуживание и чего ждать от этого кроссовера в плане техники.

Новый, но старый знакомый

Как мы уже говорили, с точки зрения техники Jaecoo J7 не совсем новичок на нашем рынке. По крайней мере, его моторы и коробки нам знакомы.

Рядный четырёхцилиндровый двигатель J7 с непосредственным впрыском, турбиной и промежуточным охлаждением – это старый наш знакомый SQRF4J16-C семейства Acteco. Практически такой же мотор ( SQRF4J16 мощностью 150 л.с.) стоит на Omoda C5, Exeed LX и Tiggo 7 Pro Max. Модификация этого же двигателя мощностью в 186 л.с. встречается под капотом Exeed TXL. Что мы точно знаем об этом моторе?

Он относится к уже третьему поколению моторов семейства Acteco. Разработали его Chery, но не в одиночку, а вместе с австрийской компанией AVL. Да и не только австрийцы там засветились: есть там вклад и Bosch, и Valeo, и Honeywell. Как рассказывают сами китайцы, юбки поршней этих моторов имеют противофрикционное покрытие на основе сульфата молибдена, а поршневые кольца обработаны по технологии DGC (Diamond Graphite Carbon). Трудно сказать, сильно ли это повысит ресурс двигателей, но уже сейчас в Интернете можно найти отзывы тех, кто умудрился проехать на машине с таким мотором под двести тысяч километров. И ничего, моторы служат верой и правдой. Из более-менее регулярных жалоб можно пока найти только одну – достаточно быстро образуется нагар на впускных клапанах. Впрочем, это свойственно всем моторам с непосредственным впрыском с пробегами за сто тысяч километров. В целом отметим, что массовых жалоб на этот мотор пока нет.

Коробка Jaecoo J7 – «мокрый» преселективный робот Getrag DCT7-300. Вот этот агрегат знаком нам намного лучше. Где только его не использовали: и на BMW (1-Series F40, 2-Series, F46 X1-Series F48), и на Mini (Hatch F55), и на Nissan (X-Trail T32), и на Renault (Captur 2, Megane 4, Talisman и пр.), и на десятках других машин. В том числе – и китайских. И надо сказать, в начала выпуска (а появился этот робот в 2015 году) жалоб на него было много. В первую очередь – на дёрганый режим работы. Как водится, виновато в этом было программное обеспечение, которое с тех пор менялось неоднократно. Прошивка именно на Jaecoo J7 выглядит удачной: коробка вовремя переключает передачи, не дёргается и не пинается. Каких-то сюрпризов от этого робота ждать не стоит: выпускают его уже давно, детских болячек у него нет. Но стоит помнить, что замена пакета сцеплений может обойтись неожиданно дорого. По сути, это единственный существенный недостаток этого робота Getrag.

Регламентное ТО ничего интересного в себе не содержит. Межсервисный пробег для Jaecoo J7 установлен в 10 000 км (или раз год – что наступит быстрее), все процедуры совершенно стандартные. Как ни странно, производитель не стал лукавить и указал, что в роботе тоже надо менять масло, причём каждые 60 тыс. км. Моторное масло он рекомендует 5W-30​ с допуском SP или SN, но вот объём не очень удобный – 4,3 л. Это значит, что стандартной четырёхлитровой канистры на полную замену может не хватить. Однако на масле экономить не стоит: у этого двигателя есть два фазовращателя (и на впуске, и на выпуске), а кроме того, не стоит забывать про непосредственный впрыск. Всё это предъявляет высокие требованию к маслу. Если про это забыть, можно и фазовращатели угробить раньше времени (а сколько их ждать потом у дилера – большой вопрос), и позволить впуску быстро покрыться нагаром. Кстати, регламентом предусмотрена регулярная чистка дроссельной заслонки – каждые 15 тысяч километров. Обычно про неё в регламенте не упоминают, но китайцам, видимо, что-то про неё известно.

Масло в роботе тоже не совсем обычное – Sinopec DCTF-GS. И на нём тоже экономить нельзя.

Но давайте ещё раз вспомним про лизинг. Если им воспользоваться именно от Европлана, то про ТО можно не думать: техобслуживанием может заняться лизинговая компания. А это не только экономит время, но и сохранит гарантию, которая на новый автомобиль никогда не будет лишней. Ну и скидка на ТО в размере до 20% – это тоже существенно.

В итоге Jaecoo J7 не так уж недоступен, как может показаться. Приличный автомобиль со знакомыми агрегатами – хорошо само по себе, а если купить его выгодно, то он кажется ещё лучше. Но всё же предупредим: отказываться от гарантии сразу после покупки – идея не очень хорошая. Желание сэкономить понятно, но если вдруг понадобятся какие-то редкие запчасти, искать их будет очень сложно. Во всяком случае, пока. Так что обслуживать этот кроссовер лучше у дилера, который эту гарантию сохранит. Неважно, в лизинг была приобретена машина или просто за наличные деньги. Риск – дело благородное, но иногда слишком затратное. Лучше обойтись без него.



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