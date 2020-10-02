Зима, которая уже не за горами, – сложное время для российского автолюбителя. Зимой в любой момент нужно быть готовым к тому, что автомобиль уйдет в занос на скользкой дороге, увязнет в глубоком снегу при подъезде к даче, застрянет в сугробах на засыпанной снегом парковке… Снежные колеи мешают перестроениям, а тормозной путь на льду удлиняется в разы по сравнению с твердым покрытием. Справиться со всеми этими снежно-ледовыми кошмарами помогают зимние шины. Сегодня мы уже с трудом можем представить себе, как водители когда-то круглый год обходились одним типом резины.

Первые шины для зимы появились в 1933 году в недрах компании Michelin – за год до того, как аналогичную модель выпустили финны из Suomen Gummitehdas Oy, ныне известных как Nokian Tyres. Шина получила обозначение Michelin N и стала первой зимней авторезиной с выступающими блоками, усиливающими сцепление с дорожной поверхностью. Интересно, что этот дизайн использовался без изменений вплоть до 50-х годов прошлого столетия!

Марка Michelin первой стала нарезать на блоках протектора ламели, улучшающие сцепление шины с дорогой. Сначала ламелизации подверглись летние шины, однако после успеха всесезонных шин Michelin XH, рассчитанных на езду как по асфальту, так и по снегу и льду, отличавшихся зигзагобразным ламелированием и наличием посадочных гнёзд для шипов противоскольжения, стало ясно, что зимние шины также нуждаются в нарезке. В итоге в 1994 году появилась первая модель семейства Michelin Alpin, протектор которой имел множество Y-образных ламелей, которые по мере износа увеличивали количество цепляющих кромок и поддерживали тем самым сцепные свойства шины на протяжении всего эксплуатационного срока.

Так или иначе, сегодня зимние шины входят в продуктовые линейки всех ведущих компаний. Они делятся на несколько отчетливых групп. Во-первых, это шины, рассчитанные на использование шипов противоскольжения, и шины, протектор которых может работать на льду и снегу без шипов. Понятно, что для Европейских стран с мягким климатом лучше подходят зимние шины без шипов. Собственно, в подавляющем большинстве таких стран использование шипов запрещено. Но проблема в том, что в ряде стран с суровым климатом шипы также находятся под запретом! В итоге зимние нешипованные шины разделились на «европейские» и «нордические» модели, способные работать в условиях серьезных морозов.

Ну а что выбирают водители РФ, Казахстана и Белоруссии, где шипованные шины вполне легальны? В принципе, примерно 75% спроса на зимнюю резину в этой зоне приходится на шипованные модели. Но, во-первых, и 25% представляют собой вполне приличное количество, потому что общий объем рынка зимних шин в этой группе стран составляет 24 миллиона, а во-вторых, в пределах этой зоны есть области, где спрос на нешипованные модели может превышать 60%. Это весь дальневосточный регион, где во многом ориентируются на Японию (а там шипы не используются), южные регионы (южное Поволжье, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Северный Кавказ), а также Белоруссия. Но и в регионах, где бал правят шипованные модели, есть значительный контингент покупателей, которые выбирают варианты без шипов. Обобщенный портрет покупателя нешипованных шин выглядит так: это житель большого города, относительно редко сталкивающийся с чистым льдом и снежным накатом. Как правило, он владеет современным автомобилем (нередко – из линейки премиальной марки), оснащенным совершенными системами помощи. Соответственно, одной из приоритетных ценностей для него является акустический комфорт (уровень дорожного шума, издаваемого шипованными шинами, существенно выше). Наконец, это опытный водитель, умеющий бороться с заносом и не доводить ситуацию до той грани, за которой он потеряет над автомобилем контроль. Соответственно, доля премиальных шин среди нешипованных несколько выше, нежели среди шипованных.

Это заставляет конструкторов всех мировых шинных брендов постоянно улучшать свою продукцию и регулярно выводить на рынок новые усовершенствованные модели нешипованных шин, стараясь при этом приблизить эффективность к шипованным версиям. Одновременно они борются с шумом, которые издают шипы… Кто победит в этой борьбе и вечном холиваре «липучников» и «шипучников» – пока неясно. Но выход на рынок любой новой модели нешипованных шин вызывает вполне явственный интерес. Понятно, что новые шины такого известного бренда, как Michelin, не могли остаться без нашего внимания.

Премьера новых шин Michelin X-Ice Snow прошла в окрестностях небольшого городка Умео на севере Швеции. Откровенно говоря, организаторы очень переживали: погода вновь проявила свой непредсказуемый норов, и за два дня до нашего приезда Умео поливал самый настоящий дождь. Но в конце концов она смилостивилась, ледовая трасса на озере Тавелшён все-таки не растаяла, хотя кое-где на ней остались изрядные лужи. Шина, с которой нам предстояло познакомиться, должна заменить в продуктовой линейке Michelin сразу две модели, X-Ice XI3 и Latitude X-Ice XI2, и приблизиться к некоему идеалу нешипованной зимней шины. Каким же критериям должен отвечать этот идеал? По мнению специалистов Michelin, покупатели, выбирающие обувку для своего автомобиля, обращают внимание на следующие параметры. Прежде всего, шины должны эффективно обеспечивать торможение и управляемость как на льду, так и в рыхлом снегу, а автомобиль должен устойчиво проходить повороты. Но последнее время все важней становится еще один параметр: износостойкость и сохранение характеристик шины в течение всего ее жизненного цикла. Ведь нешипованные шины цепляются за скользкое покрытие прежде всего за счет острых кромок ламелей в блоках протектора, и по мере износа сцепные свойства шины с дорогой неумолимо ухудшаются. В итоге специалисты Michelin сделали своим главным лозунгом «Высокий уровень характеристик вопреки износу». По их мнению, новая шина должна обеспечить высокий уровень управляемости и эффективное торможение не только в течение первого сезона сезона эксплуатации, но и во все последующие, вплоть до уменьшения глубины протектора до 4 мм. Ну а с учетом повышенной износостойкости это, по идее, должно дать возможность эксплуатировать шины как минимум на один сезон дольше, чем продукцию конкурентов. Но тут конструкторы встают перед, казалось бы, неодолимым противоречием: повышение износостойкости требует увеличения жесткости резинового компаунда протектора, а чем жестче резиновая смесь, тем меньше коэффициент сцепления с покрытием. В итоге работа над новыми шинами всегда идет по двум направлениям: разработка дизайна протектора и совершенствование самой смеси. Именно так строилась работа и над новой Michelin X-Ice Snow.

Начнем с рисунка протектора. Конструкторы отказались от дизайна с центральной водоотводной канавкой и расположили блоки в виде слегка асимметричной латинской буквы V. Сами блоки имеют глубокую ламелизацию и рассечены 3D-ламелями двух типов. Ламели первого типа, названные П-образными, позволяют сохранять необходимую жесткость блока при маневрировании, улучшая управляемость, ну а ламели второго типа, имеющие переменную толщину, эффективно отводят водяную пленку на ледяном покрытии. Кроме того, забиваясь снегом, эти ламели обеспечивают «эффект прилипания». Глубина ламелей позволяет сохранять рисунок вплоть до того самого критического износа, то есть до достижения 4 мм остаточной глубины протектора. Но кромки ламелей все-таки будут терять свою остроту, и вот тут в работу вступает новый состав резиновой смеси, получивший фирменное наименование Flex-Ice. Этот компаунд имеет формулу на основе нового поколения эластомеров, которые позволяют сохранять эластичность даже при очень низких температурах и имеют большую жесткость при умеренных температурах. А содержащиеся внутри вкрапления менее плотных полимеров по мере износа образуют микронеровности, которые эффективно абсорбируют водяную пленку на льду и создают дополнительные кромки, цепляющиеся за снег. В итоге износ рабочих кромок ламелей должен компенсироваться появлением микронеровностей на гладких участках блоков.

И этот подход принес свои плоды. По данным Michelin, тормозной путь шин X-Ice Snow (при торможении со скорости 40 км/час) в новом состоянии лишь на 10 см короче, чем у предшественников, X-Ice XI3 и Latitude X-Ice XI2. Зато при износе до 4 мм остаточной глубины протектора выигрыш на снегу возрастает до 60 см, а на льду – до 1,5 м!

Неплохо выглядит X-Ice Snow и в сравнении с конкурентами. Честно говоря, в новом состоянии она не может претендовать на роль чемпиона по основным параметрам: ее однозначно превосходят шины Continental VikingContact 7, да и Nokian Hakkapeliita R3 демонстрирует практически такую же эффективность. Но темп ухудшения сцепных свойств у X-Ice Snow самый низкий, и уже после одного сезона эксплуатации Michelin выдвигается на уверенную первую позицию. Меньшее падение сцепных свойств по мере износа демонстрирует только Bridgestone Blizzak WS90, но в новом состоянии эта шина занимает последнее место рейтинга, и на второе место она выбирается только к четвертому сезону, после которого ей уже пора отправляться на переработку.

В справедливости этих утверждений мы смогли убедиться на собственном опыте. Сначала на автомобилях Audi A8, обутых в новенькие X-Ice Snow, мы отправились по 27-километровому маршруту вокруг озера. Двигались мы конвоем по окружающим озеро дорогам, строго соблюдая предписанные скоростные ограничения. Покрытие было самым разным: и чистый асфальт, и асфальт с накатанными ледяными буграми, и участки чистого льда, и укатанные снежные грейдеры, где-то посыпанные гранитной крошкой, а где-то – в натуральном виде. И на всем протяжении маршрута я ни разу не почувствовал, что автомобиль собирается выйти из-под контроля. Словом, просто едешь, спокойно и уверенно… Зато я в полной мере ощутил весьма неплохой акустический комфорт, а также то, что даже по ледяным буграм автомобиль шел очень мягко, несмотря на низкий профиль установленных шин. Управляемость мы оценивали на извилистой ледовой трассе за рулем VW Golf. И вновь то же самое чувство: ничего сверхъестественного, но повороты оснащенный X-Ice Snow автомобиль проходит очень уверенно. Где-то можно отправить его в управляемый занос, а затем стабилизировать автомобиль газом. Словом, полная предсказуемость даже на участках, где раскатанный лед скрывается под слоем воды. Но главное достоинство новых шин мы оценили во время третьего упражнения. На этот раз нам предстояло торможение на льду со скорости 40 км/час. Участвовавшие в этом испытании Audi Q5 были обуты в шины трех марок (Michelin X-Ice Snow, Continental VikingContact 7 и Nokian Hakkapeliita R3) с минимально допустимой глубиной протектора 4 мм. Автомобили были оснащены электронными устройствами, подававшими сигнал к началу экстренного торможения и измеряющими тормозной путь. На каждом типе шин можно было выполнить два заезда. Нужно сказать, что результаты каждого конкретного заезда зависели от многих факторов: и от того, как быстро ты среагировал на звуковой сигнал и перенес ногу с педали газа на педаль тормоза, и от интенсивности разгона, и от силы, с которой ты нажал на тормоз, и от того, насколько точно автомобиль удержался на отполированных колесами ледяных колеях. Понятно, что если вместо гладкого льда под колесами окажется снежное крошево, тормозной путь будет существенно короче. У меня лично наилучшие результаты показали шины Continental VikingContact 7, второй место за Michelin X-Ice Snow, третий результат у Nokian Hakkapeliita R3. У кого-то из участников теста лучше всего получилось тормозить на шинах финской марки, у кого-то – французской… Но когда организаторы подвели итоги и подсчитали усредненные результаты всех заездов, то получилась такая картина: для Michelin X-Ice Snow средний тормозной путь с 40 км/час составил 31,2 м, для Continental VikingContact 7 – 33,6 м и для Nokian Hakkapeliita R3 – 34,5 м. Напомню, что речь идет о шинах, изношенных до 4 мм. Для новых шин цифры и распределение по позициям было бы совсем другим, но именно эти цифры подтверждают, что стратегия Michelin «Высокий уровень характеристик вопреки износу» все-таки работает и что новые шины можно эксплуатировать как минимум на один сезон дольше.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ну а в завершение следует сказать несколько слов о вариантах, в которых будут выпускаться новые шины. Прежде всего, покупатели получат две версии, просто X-Ice Snow (предназначенную для дорожных автомобилей) и X-Ice Snow SUV, которая, как и следует из названия, предназначена для установки на кроссоверы и внедорожники. Эти версии отличаются только тем, что X-Ice Snow SUV имеет усиленный внутренний каркас. Что же касается размерностей, то в течение первого года выпуска вариант для легковых автомобилей будет представлен в 56 размерах, от 155/65 R14 до 255/40 R20. Причем максимальный выбор наблюдается для посадочных диаметров R17 и R18; 12 размерностей будут совершенно новыми, в которых до того зимние нешипованные шины Michelin не выпускались. Шины для кроссоверов и внедорожников будут доступны в 38 размерностях, от 215/70 R16 до 285/45 R22, причем 20 размерностей тоже будут новыми. В этой категории основное внимание было уделено посадочному диаметру R20: из 15 доступных размерностей новыми для компании станет 11. Все это говорит о том, что главной целевой аудиторией для Michelin X-Ice Snow SUV станут владельцы кроссоверов и внедорожников премиальных и люксовых марок. А в следующем, 2021 году к объявленному набору добавится еще 46 типоразмеров. Что же касается роста цен, то, как уверяют в компании, лояльные бренду покупатели его не почувствуют, поскольку X-Ice Snow не должен стоить дороже своих предшественников более чем на 3%. Так это или не так, мы увидим, когда новые шины появятся на стеллажах дилерских шинных центров.