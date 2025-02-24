Многие автовладельцы ценят комбо-устройства и радар-детекторы с классическими рупорными антеннами как наиболее чувствительные к сигналам радаров. Но у таких приборов есть главный недостаток – крупногабаритные корпуса-«утюги». Флагманское комбо-устройство Playme HyperForce построено на основе рупорной антенны, но за счет особого дизайна корпуса едва ли не вдвое компактнее аналогичных конкурентов!

Компанию Playme хорошо знают российские автовладельцы – ведь именно она в свое время представила первый на российском рынке радар-детектор с сигнатурным распознаванием сигналов камер и радаров. Модель называлась Playme Soft.

Недавно Playme полностью обновила свою линейку детекторов, видеорегистраторов и комбо-устройств, наиболее продвинутое из которых мы и решили изучить.

Playme HyperForce – это полнофункциональный эфирный вседиапазонный радар-детектор с сигнатурным распознаванием, GPS-информер с обновляемыми базами данных координат камер и радаров, а также видеорегистратор. Прибор оснащен удобным крупным дисплеем и умеет работать совместно с мобильным приложением (настройки, обновление баз, работа с видеороликами).



Характеристики Playme HyperForce:

Дисплей – 3,16 дюйма IPS

Процессор – Mstar 8336

Матрица – GC2053

Разрешение видеозаписи – SUPER HD 2304×1296 30 fps, FULL HD 1920×1080 60 fps

Угол обзора объектива – 135°

Память – microSD до 256 Гб

Рабочие диапазоны радар-детектора: X-диапазон – 10,525 ГГц, K-диапазон – 24,150 ГГц, СТРЕЛКА СТ/М, лазер – 700-1100 нм

Дополнительно GPS/ГЛОНАСС-информер, Wi-Fi, суперконденсатор, поляризационный фильтр

Комбо-устройства, имеющие в составе эфирный радар-детектор, бывают двух типов – на базе рупорной антенны и на базе патч-антенны. Первые считаются наиболее дальнобойными, но при этом размещаются в крупных корпусах, напоминающих утюги. Они и на лобовом стекле избыточно заметны, и в водительской сумке много места занимают, когда вы забираете прибор с собой после парковки машины. Гаджеты с патч-антеннами, как правило, чуть менее чувствительны к сигналам радаров, но зато более компактны и оформлены в вертикальных плоских корпусах.

А вот флагманское комбо-устройство Playme HyperForce – это антенна «по классике» (то есть рупорная), но корпус при этом максимально уменьшен. Прибор не выглядит громоздким, однако не за счет упрощения! Наоборот, он даже получил кое-какие дополнительные функции, отсутствующие обычно у «комбиков» с рупорными антеннами!

Playme HyperForce максимально укорочен в длину, благодаря чему не смотрится как «рупорник». Немного клиновидный корпус несет на передней панели крупный IPS дисплей диагональю 3,16 дюйма с кнопками управления на боковых гранях (традиционный набор – меню, вверх/вниз и ОК), а на передней панели расположен объектив видеорегистратора и линза лазерного приемника. Боковые стенки имеют прорези для эффективной вентиляции.

В некоторых случаях компактный корпус даже может выручить, если нормальный прием GPS затрудняет атермальное лобовое стекло. Встречаются машины, у которых в районе зеркала заднего вида имеется небольшая зона без атермальной ламинации – крупный рупорный «комбик» туда обычно не подсунуть, а вот Playme HyperForce может и поместиться.

Крепление прибора к кронштейну – магнитное, со сквозным питанием. Разъем кабеля адаптера постоянно подключен к кронштейну, и дергать его постоянно при установке/снятии «комбика» не нужно.



Магнитов в кронштейне два, они крупные и очень мощные. Плюс контактная часть кронштейна входит в ответную часть прибора, как в паз, имеющий строгие габариты. В результате к магнитной силе добавляется еще и упор в этом пазу: соединение невозможно сдвинуть по горизонтали – «комбик» можно снять, лишь потянув вниз. Это вкупе с коротким и жестким шарниром кронштейна дает выдающуюся жесткость и полное отсутствие вибраций при видеозаписи!

Присоска тоже интересная. Ее механизм – не кулачково-рычажный, как у всех присосок, а поворотный. В сущности, мелочь, решающего значения не имеющая, однако, очень удобная! Прижимаем присоску к стеклу, поворачиваем на 90 градусов «крутилку», напоминающую ручку громкости радиоприемника, – и кронштейн закреплен!

В комплекте прибора идут два кронштейна – на присоске и на двустороннем скотче. Предполагается, что на скотче кронштейн можно стационарно поставить на стекло собственного автомобиля, а с присоской комбо-устройство можно использовать, катаясь на каршеринге, служебном авто и т.п.

Комплектация прибора расширенная. Помимо двух кронштейнов и традиционной бумажной инструкции в коробку положены пластиковый инструмент для прокладывания кабеля питания под обшивкой потолка, а также самоклеящиеся крючки, помогающие проложить кабель по периметру стекла там, где его подсунуть под обшивку по каким-то причинам затруднительно. Также имеется пара запасных предохранителей в адаптер питания.

Адаптер питания имеет дополнительный USB-разъем для питания сторонних гаджетов, если вдруг в машине имеется одно-единственное гнездо прикуривателя. В качестве внутреннего источника питания у HyperForce, разумеется, не аккумулятор, а суперконденсатор – не боящийся морозов и солнечных лучей в летний полдень.

Одна из чрезвычайно полезных функций Playme HyperForce – антибликовый CPL-фильтр на объективе регистратора. Нюанс в том, что у комбо-устройств в горизонтальных корпусах с рупорными антеннами эти фильтры чаще всего отсутствуют, поскольку объектив маленький ввиду узкой задней панели корпуса. У горизонтальных же моделей с патч-антеннами места на корпусе предостаточно, и объективы там делаются избыточно крупными (что по факту лишь бутафория для красоты, ибо реальное отверстие в любом объективе – небольшое и у всех одинаковое). Тем не менее у HyperForce фильтр имеется и идет в комплекте – на ободке объектива небольшого диаметра выполнена резьба и установлен полноценный поворотный и съемный CPL, убирающий переотражения, блики и делающий изображение в целом контрастнее!

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Оперировать настройками прибора на крупном дисплее очень удобно. Большая ширина 3-дюймового экрана позволяет прописывать пункты меню целиком, без сокращений и даже с запасом по длине строки. Разрешение дисплея производитель не приводит, но оно весьма достойное – зернистость, имеющаяся у многих, даже достаточно дорогих моделей, тут отсутствует, пиксели мелкие, и их, соответственно, много. Яркость экрана, разумеется, регулируется, плюс можно его и погасить при желании.

Меню настроек разделено на видеорегистраторную часть и все остальные настройки. В видеорегистраторной части настроек меньше, и они занимают три последовательно пролистываемых экрана, в прочих настройках – четыре экрана. Пункты меню достаточно стандартные, чего-то необычного или тем более – кривого русского языка, чем грешат многие автогаджеты и по сей день, не обнаружено!

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Пролистав меню при первом включении, отключив X-диапазон, в котором в России давно радары не работают, выставив нужную длительность роликов и проверив включение расширенного диапазона экспозиций WDR, в настройки, в принципе, лазить больше и не нужно. Управлять контентом и обновлять базы камер удобнее со смартфона, для чего на него устанавливается приложение WebVision.

Про работу топовых радар-детекторов сложно писать – как правило, флагманские модели любых марок в хорошем смысле однообразны. Эфирным модулем детектируются абсолютно все излучающие радары, включая самые «тихие», запаса дальности оповещения (если превышать, но не слишком грубо!) хватает с избытком, чтобы вовремя и безопасно затормозить. Ложные срабатывания по эфиру практически отсутствуют – Playme HyperForce распознает по сигнатурам и отсекает помехи от автомобильных систем контроля слепых зон, разного коммерческого оборудования возле заправок, супермаркетов, складов и парковок и тому подобного. Впрочем, главная задача эфирного модуля – это обнаружение мобильных радарных комплексов, не имеющих четких координат и работающих по принципу «сегодня здесь, а завтра тут». Это то, чего не хватает в списке возможностей гаджетов лишь с одним GPS-информатором.

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GPS-информатор в HyperForce – двухсистемный: он принимает сигналы и спутников GPS, и спутников ГЛОНАСС. Это важно в первую очередь в условиях ухудшенного приема – в снегопад и т.п. Также двухсистемные приборы всегда быстрее привязываются к спутникам.

Информер дублирует оповещениями и все излучающие камеры, но в первую очередь отвечает за камеры, работающие по безрадарному принципу, фиксирующие скорость измерением пройденного расстояния по двум фотоснимкам, сделанным с небольшой дистанцией. Ну и, разумеется, предупреждает о камерах контроля «средней скорости». Они некоторое время назад прекратили действовать, в том числе и в их главном «рассаднике» – Татарстане, но и там, и в других регионах России местными властями постоянно ведется работа по введению их в правовое поле.

CPL-фильтр – крайне полезная опция для видеозаписи, хотя некоторые его до сих пор не распробовали и недооценивают. На большом количестве машин наклон стекла и форма торпедо неизбежно порождают обильные отражения в объектив и сильно портят съемку. Не говоря уже об эффекте встречной засветки от солнца на рассвете и закате. Антибликовый фильтр убирает эти проблемы практически полностью!

Видеорегистратор пишет видео в формате сжатия H.265. Ролик в разрешении SUPER HD 2304×1296 30 fps занимает на карте памяти около 130 мегабайт. Карты поддерживаются до 256 Гб.

Видео день:

Видео ночь:

Приятно, что Playme разом обновила всю свою линейку автомобильных гаджетов – поклонники марки давно ждали новинок и дождались их! Комбо-устройство Playme HyperForce – интересный прибор, сочетающий в первую очередь чувствительность детекторов с рупорными антеннами и компактность, близкую к детекторам с патч-антеннами. У устройства очень продуманный в плане оповещения софт: прибор не пропускает никакие радары и засады, но при этом умудряется совершенно не беспокоить водителя, учитывая в характере (интенсивности, частоте и громкости) оповещений текущую скорость и лимиты конкретных радаров. Дополняют картину интересный дизайн и нехарактерный для такой компоновки CPL-фильтр.