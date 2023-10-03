Правила и особенности зимнего вождения: как избежать проблем и выйти из сложной ситуации

Зимнее вождение – занятие одновременно увлекательное и опасное. А вот соотношение увлекательности и опасности зависит прежде всего от водительского опыта, навыков и практики. Предлагаем тем, кто уверен в своих навыках, вспомнить основы, а тем, кто еще только набирается опыта, внимательно разобраться в правилах зимней езды на современных шипованных шинах, таких как Cordiant Snow Cross 2 .

Самый надежный способ избежать проблем на зимней дороге – не попадать в сложные ситуации. Но сказать проще, чем сделать, поэтому мы сначала разберемся в том, как предотвращать проблемы, а затем – в том, как с ними справляться.

Как правильно разгоняться?

Начнем с простого: разгона на зимней дороге. Чего тут думать, скажут некоторые – нажал педаль и поехал. Но когда нужно набрать скорость на обледенелой полосе разгона при выезде на трассу или быстро тронуться со светофора, даже многие водители с опытом ведутся на эту простоту – жмут педаль и… не едут. Подвох?

На самом деле, никакого подвоха нет – чистая физика. На обледенелой дороге нет смысла пытаться ехать так же, как на асфальте, и давить педаль газа в пол со старта. Самый эффективный разгон на скользкой дороге происходит на грани пробуксовки – когда колеса создают максимально возможную тягу, не теряя сцепления с поверхностью. А шине Cordiant помогает разогнать автомобиль максимально быстро технология SPIKE-COR TRI, которая обеспечивает улучшенный прокол льда в пятне контакта.

Добавлять газ можно по мере набора скорости, тонко и четко работая правой ногой, чтобы не допускать пробуксовок. Ну и еще: на разгоне желательно держать руль прямо, чтобы дать протектору шины работать максимально эффективно, строго в продольном направлении.

Как правильно тормозить?

Садясь за руль чего угодно, выяснить, как тормозить, нужно до того, как начать разгоняться. Для зимней дороги это актуально вдвойне: нужно всегда понимать, что под колесами, чтобы планировать безопасное торможение в любых условиях. А как правильно тормозить – здесь тоже не пройдет трюк «просто нажми на педаль», как с газом?

На самом деле, все зависит от наличия в автомобиле системы ABS. Она давно стала обязательной на всех новых автомобилях, так что на подавляющем большинстве машин, даже пожилых, она есть. И при ее наличии тормозить можно как раз очень просто: нажав педаль в пол и предоставив остальную часть работы ей. ABS не позволит колесам заблокироваться и уйти в скольжение, она будет дозировать тормозное усилие так же, как мы делали это на разгоне – на грани проскальзывания, то есть максимально эффективно. Водитель же в это время может сконцентрироваться на работе рулем: поскольку колеса не заблокированы, а продолжают крутиться, сохраняется и возможность корректировать траекторию. Это, собственно, и есть вторая основная задача ABS – сохранять управляемость. Отпускать педаль тормоза при экстренном торможении на машине с ABS не нужно – это никак не поможет, а лишь увеличит тормозной путь. Ну а шины Cordiant благодаря технологии SPIKE-COR TRI остановят машину максимально быстро из-за важной особенности шипов: их квадратное сечение корпуса препятствует вращению, шип не проворачивается, что обеспечивает более эффективное торможение на льду.

А вот на машине без ABS работать педалью тормоза придется самому водителю. Нетрудно догадаться, что здесь нужно имитировать работу антиблокировочной системы: тормозить прерывисто, то нажимая на педаль, то ослабляя усилие, чтобы не позволить колесам уйти в неконтролируемое скольжение и сохранять управление.

Как правильно поворачивать?

Итак, разгоняться и тормозить мы научились, можно выезжать на дорогу и поворачивать. Главное правило при повороте на зимней дороге – заранее выбирать безопасную скорость, чтобы не пришлось тормозить в повороте. Оставим трейлбрейкинг сухому асфальту, а ручник опытным водителям – нам важно просто безопасно пройти поворот, не создавая лишнего риска. А для минимизации этого риска тормозить в повороте крайне нежелательно даже на асфальте.

Поэтому правило похождения поворота на зимней дороге, по сути, одно: тормозите заранее, выбирайте безопасную скорость, не бросайте газ и и проходите поворот под ровной тягой или с небольшим набором оборотов двигателя. Вместе с технологией 18 Stud Rows, при которой на протекторе шины Cordiant установлены 18 рядов шипов, такая техника прохождения даст чувство уверенности в любом повороте.

А вот если переборщить со скоростью на входе, машина уйдет в снос передней осью, а заднеприводный автомобиль при переборе газа в повороте может уйти в занос. Нам не нужно ни того, ни другого.

Как правильно перестраиваться?

Обгон – маневр, опасный сам по себе, а на зимней дороге в особенности. На асфальте потенциальных проблем поменьше: нужно продумать маневр, правильно разогнаться и правильно вернуться в свою полосу. Зимняя дорога усложняет все перечисленное и подкидывает новые задачи – например, правильно работать газом, чтобы не попасть в занос при пересечении снежной колеи. Как же нужно жать на правую педаль?

Жать на нее нужно постоянно и равномерно. При выходе на обгон это очевидно, а вот при возвращении в свою полосу многие водители бросают газ и поворачивают руль. На сухом асфальте это хоть и неправильно, но простительно, а вот на зимней дороге, особенно при наличии снежной колеи – абсолютно недопустимо. Брошенный газ резко разгружает заднюю ось, но главное – лишает автомобиль тяги, которая стабилизирует его на прямой. В результате машина может уйти в занос, с которым будет крайне сложно справиться. Поэтому возвращаться в свою полосу, да и вообще перестраиваться на зимней дороге нужно под ровной тягой, плавно и четко работая рулем. А технология SPIKE-COR TRI шины Cordiant с уникальным типом шипов позволит сохранять верную траекторию при любом грамотном перестроении.

Как правильно въехать на уклон?

Вы наверняка видели картину, как отчаянно буксующий автомобиль скатывается вниз по заснеженному или обледенелому склону. Управляемость нулевая, шансы прекратить скольжение, к сожалению, тоже. Как не попасть в такую ситуацию?

Въезд на уклон зимой – это сочетание правильного разгона, о котором мы говорили в начале, и правильной работы рулем и педалями в процессе подъема. Главное для въезда на скользкий подъем – создать достаточную инерцию, то есть, разогнать автомобиль до такой скорости, чтобы ее хватило до конца подъема при сильном недостатке сцепления с поверхностью и, соответственно, тяги. Разогнавшись перед обледенелым подъемом, на самом подъеме нужно работать с газом так же, как и на разгоне: держать колеса на грани пробуксовки или с легкой пробуксовкой. Жать педаль в пол бессмысленно – колеса полностью потеряют остатки сцепления с дорогой. Если вы въезжаете в снежную горку на малой скорости, то добавлять газа можно больше – снег дает чуть больше тяги, чем голый лед. Кроме того, на малой скорости на снегу можно вращать руль вправо-влево с небольшой амплитудой, чтобы работал не только протектор, но и боковые грунтозацепы шин. Впрочем, шины Cordiant с технологией ICE-COR имеют несимметрично расположенные шипы, что само по себе делает зацеп максимально эффективным.

И еще: если в начале подъема вы понимаете, что разгона и инерции явно не хватит для преодоления горки, лучше остановиться сразу, до того, как вы «наберете высоту» или закопаетесь в снегу, и попробовать взять разгон еще раз.

Итак, все базовые варианты того, как избежать проблем на зимней дороге, мы разобрали. Теперь перейдем к вопросам того, как справиться с проблемой, если она уже есть.

Как выехать из ледяной колеи?

Не самое опасное, но очень сложное зимнее препятствие – ледяная колея, из которой крайне сложно выбраться. Колеса буксуют по краям колеи, но сцепления недостаточно, чтобы из нее выехать. Есть ли прием, который может помочь?

Да, такой прием есть – это ритмическая боковая раскачка. Для этого нужно начать «раскачивать» машину в колее, медленно двигаясь вперед и поочередно поворачивая колеса вправо-влево. Главная сложность – делать перекладку рулем достаточно быстро, чтобы поймать резонанс и увеличивать амплитуду поперечных колебаний машины. Обеспечить сцепление с краями колеи при этом маневре помогут боковые грунтозацепы технологии SNOW-COR шин Cordiant. Поперечная раскачка придаст машине инерцию, которая поможет выбраться из ледяного плена за счет шипов SPIKE-COR TRI с повышенным усилием прокола. В максимальной точке как минимум одно, а до и два колеса, расположенные по диагонали, смогут выскочить из колеи. Тут водителя, правда, подстерегает другая сложность – не поставить машину в колею по диагонали, с противоположными колесами осей в соседних колеях. Но учитывая, что других вариантов выбраться без внешней помощи все равно почти нет, остается одно: тренироваться.

Как выехать из сугроба?

Еще одна неопасная, но неприятная зимняя сложность – это сугробы, в которых можно застрять. Если вы едете по снегу, но скорости не хватает, и автомобиль останавливается, не спешите жать на газ что есть силы, надеясь на чудо – так можно лишь окончательно закопаться. Остановитесь, выдохните и начните действовать правильно: двигаться враскачку.

Принцип движения враскачку прост: нужно поочередно двигаться вперед и откатываться назад, расширяя и прокладывая колею для движения. Если машина движется вперед-назад хотя бы на несколько сантиметров, шансы выбраться еще есть. На автомобиле с ручной коробкой передач для раскачки достаточно в верхней точке движения выжать педаль сцепления, чтобы позволить машине скатиться назад, а затем снова плавно тронуться вперед, накатывая колею. С шинами Cordiant при движении вперед технология SNOW-COR помогает увеличивать амплитуду раскачки машины: направленный рисунок протектора, расходящийся лучами от центра шины, выталкивает снег и воду из пятна контакта.

На машине с автоматом будет чуть сложнее: здесь в верхней точке нужно нажать на тормоз и включить нейтраль, чтобы машина скатилась назад, или заднюю передачу, чтобы отъехать назад самостоятельно. Но вне зависимости от типа коробки важно работать газом крайне плавно, аккуратно дозируя тягу, не допуская пробуксовки и не закапывая колеса в снег. А еще надо сохранять терпение: двигаться в таком режиме придется до самого конца – до выезда из сугроба или до окончания участка с глубоким снегом.

Как выйти из сноса?

Как мы уже говорили, в снос и занос лучше не попадать, заранее выбирая безопасную скорость для прохождения поворота. Но что делать, если ошибка уже совершена, и повернутые передние колеса едут наружу поворота?

Снос обычно возникает по двум причинам: либо слишком высокая скорость на входе в поворот, либо торможение в повороте с вывернутыми колесами. Но вне зависимости от причин сноса задача у водителя одна: восстановить сцепление колес с дорогой. Для этого нужно сделать психологически сложную вещь: повернуть руль обратно в сторону внешней обочины, чтобы выпрямить колеса, а если снос возник на торможении – то и отпустить педаль тормоза. Это даст возможность протектору шин Cordiant с технологией SNOW-COR с направленным рисунком снова начать эффективно работать, а колесам – снова начать вращаться в направлении движения машины и тем самым восстановить их сцепление с дорогой. А уже после этого нужно действовать по ситуации: притормаживать и плавно доворачивать или просто тормозить до полной остановки.

Как выйти из заноса?

Занос – одна из немногих ситуаций, где действия водителя полностью зависят от типа привода автомобиля. Сам по себе занос – это ситуация, когда задняя ось начинает скользить наружу поворота, что в конечном итоге чревато разворотом машины. Как действовать, если задние колеса стремятся обогнать передние?

На переднеприводном автомобиле погасить занос можно, нажав на педаль газа и повернув руль в сторону заноса. Тяга помогает стабилизировать автомобиль в продольном направлении – то есть, вытянуть его из заноса. Ну а рулем водитель компенсирует отклонение от траектории из-за заноса задней оси. На заднеприводной машине нужно, наоборот, сбросить газ и повернуть колеса в сторону заноса. Сброс газа позволяет восстановить сцепление ведущих задних колес с дорогой, а действия рулем здесь те же, что и на переднем приводе. Технология ICE-COR шин Cordiant, которая обеспечивает шипам возможность попеременно вступать в контакт с дорогой, поможет выйти из заноса и на переднем приводе, и на заднем, и на полном. Хотя об особенностях полного привода нужно рассказать чуть подробнее.

На полноприводном автомобиле единого сценария действия нет, потому что действия водителя зависят в том числе от конструкции полноприводной трансмиссии и распределения крутящего момента по осям. Например, на машине с постоянным полным приводом можно добавить газа и работать рулем по тому же принципу, что описан выше. То же самое касается машин с базовым передним приводом и муфтой в приводе задних колес, хотя здесь резкое перемещение части момента назад может сыграть плохую службу водителю. Ну а на машинах с автоматически подключаемым полным приводом, где базовая ведущая ось – задняя, стоит сбросить газ, как на обычном заднем приводе. В общем, владельцам полноприводных машин лучше потренироваться на пустой площадке, чтобы лучше понять, как их машина ведет себя в заносе.

Как объехать препятствие и погасить ритмический занос?

Запланированный обгон или объезд объекта на зимней дороге – это уже сложность, а уж объезд внезапно возникшего препятствия – сложность вдвойне. Опасность здесь состоит в том, что резкий маневр может вызвать ритмический занос – то есть, занос с увеличивающейся амплитудой, который заканчивается разворотом. Как с этим работать?

Лучший способ научиться справляться с ритмическим заносом – натренировать прохождение ритмической змейки на скользкой поверхности. Прохождение змейки с последовательной перекладкой автомобиля из одного поворота в другой позволит понять физику движения конкретно вашего автомобиля, особенности поведения, инерцию, распределение крутящего момента по осям (если речь о полноприводной машине) и так далее. Динамическая змейка – это, по сути, серия контролируемых заносов. А научившись контролировать искусственно созданный занос, можно справиться и с внезапно возникшим заносом на дороге. Чтобы погасить ритмический занос, нужно правильно работать газом в зависимости от типа привода и действовать рулем на опережение: выпрямлять колеса нужно до того, как автомобиль выполняет очередную перекладку, и постоянно уменьшать амплитуду поворота руля, уменьшая тем самым угол каждого ритмического заноса. На бумаге это звучит гораздо проще, чем на деле, поэтому ритмическая змейка – одно из самых полезных упражнений для обучения зимней контраварийной езде. Ну а технологии SPIKE-COR TRI и 18 Stud Rows шин Cordiant обеспечат качественное сцепление с обледеневшей поверхностью даже при резкой перестановке.

А можно посмотреть на все эти советы в действии?

Читать и представлять себе все советы, описанные выше, конечно, полезно – но лучше не только прочитать, но и увидеть, как это работает на самом деле. Переходите на страницу интерактивного проекта Cordiant и проверьте себя в нашей обучающей игре, которая поможет вам лучше понять принципы зимнего вождения. А заодно каждый участник проекта получит промокод на кэшбэк 15% при покупке зимних шин Cordiant и станет участником розыгрыша призов – двух комплектов шин Cordiant Snow Cross 2.

Реклама. АО "Кордиант". erid: LdtCKVnCs