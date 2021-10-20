Цены и на новые, и на подержанные машины бьют рекорды, а потребность многих в дешевом автомобиле на каждый день никуда не исчезает. Как мы уже неоднократно говорили, выходов в сложившейся ситуации два. Первый – смотреть на редкие и не самые ликвидные автомобили вроде Kia Opirus или Peugeot 607 , хотя здесь в полный рост встает вопрос их обслуживания. Второй же путь – покупка изначально бюджетной машины вроде Lada Kalina или Fiat Albea . Правда, в этом случае обычно приходится мириться с примитивной полузависимой задней подвеской, неидеальной пассивной безопасностью, а зачастую и с отсутствием возможности купить машину на автомате. Однако есть вариант, который не имеет всех этих недостатков: Kia Spectra. Седан может похвастать независимыми подвесками, подушками безопасности, а также возможностью выбора между механикой и автоматом. И все это – за крошечные по нынешним временам деньги: машину на ходу реально купить тысяч за 150, а имея 350 тысяч, можно выбирать из лучших вариантов . Сложно ли выбрать хороший экземпляр и не будет ли низкая цена залогом будущих проблем?

В двухтысячных на российском рынке хватало бюджетных машин, но Kia Spectra в сегмент вписалась хорошо. Отчасти этому способствовала локализация: на корейском рынке Spectra, дебютировавшая в 2000 году, в 2004 уже завершила свой жизненный цикл, и завод «Иж-Авто» договорился о производстве модели в России. К середине 2005 года на предприятии освоили варку кузовов, а к концу года стартовало полноценное сборочное производство. Производственные мощности позволяли выпускать до 80 тысяч седанов в год, но планы были скромнее – 60 тысяч. Продажам должны были способствовать и цены: в 2005 году Spectra стоила от 330 до 410 тысяч рублей. Но реальность оказалась еще суровее планов: годовые продажи были примерно вдвое ниже желаемых, около 30 тысяч машин в год, и производство подстраивалось под спрос. Спрос этот был стабильным, и к концу 2008 года было выпущено 100 тысяч машин. К тому же локализация позволяла удерживать цены, которые с годами выросли незначительно, до 380-440 тысяч рублей в 2009. Но этого оказалось недостаточно: из-за долгов и кризиса завод «ИжАвто» встал весной 2009 года и бездействовал до 2011 года. В 2011 году он ожил, договорившись о выпуске вазовских моделей, а также возобновлении производства Spectra. Однако это была уже лебединая песня: в 2011 была выпущена и продана последняя партия седанов с механической коробкой передач. То есть, в реальности стоит ориентироваться на покупку машины до 2009 года выпуска, и выбор на вторичном рынке есть: на момент написания материала в продаже на Авито было более 800 предложений. Давайте разберемся, какие из них заслуживают внимания.



Kia Spectra 2000–11



С точки зрения кузова чудес ждать не приходится: сочетание бюджетности автомобиля, отсутствия полноценной оцинковки и возраста в 12-16 лет явно сказывается на состоянии машин. Окраска в сочетании с катафорезной обработкой позволяла автомобилям неплохо держаться в первые 5 лет, но дальше ответственность по поддержанию кузова в хорошем состоянии полностью переходила к владельцам, и далеко не все из них с ней справлялись. Ведь процесс разрушения кузова в проблемных точках идет быстро: от точечной коррозии до сквозной доходит за пару лет. Так что если снаружи вы видите пузырь, то под ним уже наверняка обнаружится дыра.

Выделять какие-то конкретные проблемные места здесь почти бессмысленно: ржавеет все, что вовремя не подкрашивают и не консервируют. Пороги почти гарантированно будут либо ржавыми, либо переваренными – этому дополнительно способствует пористый шумоизоляционный материал внутри, который держит влагу и ускоряет распад. Крылья тоже быстро переходят от сколов к рыхлой коррозии: часто небольшие вспучивания краски скрывают под собой мелкую перфорацию металла. Задние арки стоит осмотреть в передней части, на стыке с дверями – здесь можно встретить как пузыри, так и дыры. Само собой, капот страдает от сколов и потихоньку ржавеет на внутренней части. Рамка лобового стекла – тоже типовое слабое место: она может корродировать как от сколов по внешней кромке, так и изнутри, из-под некачественного уплотнения лобового стекла.

Kia Spectra 2000–11

Направляющие боковых стекол в дверях тоже подвержены «рыжей болезни», так что на вспучивания не стоит закрывать глаза. На днище стоит обратить внимание не только на объемы поверхностной коррозии, но и на наличие заглушек дренажей пола. Если они повреждены или отсутствуют, то напольное покрытие постоянно сырое, из-за чего гниют и панели пола, и поперечины. Ну а некоторые проблемы при покупке разглядеть практически невозможно. Например, кронштейны крепления бамперов здесь металлические и гниют. Это невеликая проблема – они стоят по 500 рублей за штуку, но на стыке с ними металл тоже ржавеет, и степень повреждения можно оценить, только сняв бампер. В общем, осмотр машин при покупке должен быть тщательным: он наверняка сделает торг аргументированным. Само собой, восстановление откровенной гнилушки будет нецелесообразным, но шансы найти приличную машину, за которой достойно ухаживали, еще есть.



Вопрос целесообразности ремонта в случае со Spectra вдвойне актуален с учетом цен на многие кузовные детали. Что-то можно купить задешево: например, бамперы – и передний, и задний – доступны неоригинальными за 2,5-5 тысяч вместо 10 за оригинал. Лобовое стекло тоже можно купить за 7-9 тысяч вместо 10-12. Фары доступны за 3,5-6 тысяч вместо 2-15, хотя качество неоригинала у некоторых владельцев вызывает нарекания. А вот «железо» может неприятно удивить. Если передние крылья условно доступны, имея штучные альтернативы за 8-15 тысяч вместо оригинала за 11, то капот, например, даже неоригинальным будет стоить 15-25 тысяч (хотя оригинал и вовсе стоит 35-45). Крышка багажника – это только оригинал, и обойдется она новой в 25-50 тысяч в зависимости от того, как повезет. Двери тоже не сыскать задешево, за каждую придется отдать минимум 40 тысяч, так что отгнившие уголки и дырявый нижний край прощать при покупке не стоит. Ну а в целом полагаться при кузовном ремонте приходится исключительно на местные разборки: в Европе машину не продавали, так что привезти что-то из Латвии или Белоруссии не выйдет. А внутри страны ситуация усугубляется высоким спросом на детали, из-за чего найти что-то «здесь и сейчас» может быть сложно: машины быстро растаскивают на куски.

Kia Spectra 2000–11



Как мы уже знаем, Spectra выделяется из когорты бюджетных седанов наличием независимых подвесок: здесь и впереди, и сзади применены стойки МакФерсон. И если кузов удивляет недружелюбностью при попытке ремонта, то со всем остальным у Kia полный порядок: подвески максимально ремонтопригодны и дешевы в обслуживании. Передний L-образный рычаг можно купить по частям: задний сайлентблок в обойме стоит от 200 рублей, передний – тоже, а шаровая опора, штатно крепящаяся на болтах, доступна от 300 рублей. Само собой, цены здесь приведены на неоригинальные детали, но и оригинал укладывается в тысячу-полторы, что не запредельно дорого. При необходимости рычаг в сборе можно купить за 2,5-5 тысяч вместо 6 за оригинал. Ну и стойки стабилизатора, само собой, тоже дешевы – тысяча за «фирму» и от 250 рублей за аналоги. Амортизаторы тоже есть на любой вкус: оригинальные обойдутся тысяч в 5 за стойку, а заменители от 2,5 тысяч за дешевый вариант до 5 за KYB. Ступичные подшипники впереди меняются отдельно от спицы и стоят от тысячи за штуку, а задний в сборе со ступицей можно купить от 1,5 тысяч. МакФерсон сзади не слишком удорожает ремонт и обслуживание: рычаги – два поперечных и один продольный – можно купить в сборе по 1,5-2 тысячи. Ну или набрать сайлентблоков по 300-600 рублей, что в итоге вряд ли позволит сильно сэкономить. В общем, бояться в ходовой части нечего – в приличную сумму может обойтись только полная переборка подвесок на качественных компонентах.

Тормозная система у бюджетного седана абсолютно типовая. Впереди это безальтернативные вентилируемые диски на 258 мм и однопоршневые механизмы с плавающей скобой, а сзади можно увидеть либо барабаны, либо невентилируемые диски в самых дорогих версиях. В «базе», кстати, не было даже ABS, а уж машин с дисковыми задними тормозами на рынке и вовсе немного. Зато расходники здесь тоже дешевые и многочисленные. Передний тормозной диск можно купить от тысячи при цене оригинала в 4, и задний барабан обойдется в те же деньги. Комплект колодок стоит от 600 рублей. Так что если осмотр магистралей, тросов ручника, шлангов и суппортов не выявит повреждений, утечек и закисания, то тормоза тоже не преподнесут дорогих сюрпризов. То же самое касается рулевого управления с гидроусилителем. На ранних корейских экземплярах усилителя могло и не быть, но локализованные седаны оснащались им уже в базовой комплектации. У тех, кто меняет масло хотя бы раз в 50-60 тысяч километров, рейка служит более 150 тысяч километров, но при отсутствии должного обслуживания можно было прикончить и ее, и насос уже к 150 тысячам. Впрочем, это невеликая проблема: даже оригинальный насос стоит 10-12 тысяч, а есть и аналоги на любой вкус, от 4 до 15 тысяч. Рейка тоже относительно дешева: за новую просят 35 тысяч, а восстановленную можно купить за 15-20. Но осмотреть рулевое на предмет течей и люфтов, а также заглянуть в бачок для оценки цвета масла нужно – для того, чтобы поторговаться.

Kia Spectra 2000–11



Следующее конкурентное преимущество Spectra – возможность выбора между пятиступенчатой ручной коробкой и автоматом, пусть и четырехступенчатым. Механика не отметилась особенными недостатками: если менять в ней масло хоть иногда, то она может пройти более 200 тысяч до проблем с подшипниками и синхронизаторами. Обслуживание тоже будет дешевым: цельный маховик стоит 5-7 тысяч, комплект сцепления – 6-8 тысяч за оригинал и 4-7 за аналог, а выжимной подшипник – от 500 рублей. При условии, что механизм переключения исправен, а коробка не воет при езде и не хрустит при переключении, результат можно считать успешным.

Автоматическая коробка на Spectra – F4A-EL разработки Mazda конца 80-х годов, которая на Kia получила обозначение 4EAT-F. В целом ее можно считать вполне удачной: старая, а потому конструктивно простая коробка в свои годы ходила по 200 и более тысяч до первого ремонта. На Spectra она оснащается штатным масляным радиатором, который расположен рядом с основным радиатором двигателя. Все это должно обещать хороший ресурс, но на практике он, во-первых, уже давно кончился у подавляющего большинства автомобилей, а во-вторых, активно сокращается из-за «необслуживаемости» коробки и тотальной экономии владельцев. Найти сейчас машину, в которой на ремонт коробки не пожалели 80-100 тысяч (то есть, почти половину стоимости самого автомобиля), можно с такой же вероятностью, что и обеспеченного ветерана Великой Отечественной. Соответственно, в отсутствие такой возможности остается диагностировать коробку всеми доступными методами, включая тест-драйв, и радоваться отсутствию рывков при переключениях и корректной работе. Если при этом масло в коробке менялось менее 30 тысяч километров назад, вариант можно считать идеальным. Ну а после покупки стоит озаботиться установкой внешнего фильтра и чисткой штатного радиатора, а то и заменой его на что-то более производительное. Ну и заменой масла, разумеется – учитывая ситуацию на вторичном рынке, лучше постараться продлить жизнь коробки на максимальный срок.

Kia Spectra 2000–11



Мотор у Spectra тоже был один: агрегат S6D, имеющий в родственниках двигатели B6 от Mazda и тоже уходящий корнями в восьмидесятые годы. Машина получила самую продвинутую версию этого мотора: здесь два распредвала в головке блока и четыре клапана на цилиндр. В остальном двигатель древний, но не слишком: чугунный блок можно отнести к плюсам, как и ременной ГРМ, и обычный распределенный впрыск, и отсутствие фазорегуляторов, и наличие гидрокомпенсаторов. Правда, несмотря на все это, к мифическим «миллионникам» его не отнести. Часто ресурс укладывается в 150-200 тысяч километров, особенно с учетом межсервисного интервала в 15 тысяч километров и не всегда идеального обслуживания: эти машины покупают, чтобы экономить, а не баловать. Зато у поршневой есть два штатных ремонтных размера, а сам ремонт можно уложить в адекватные деньги. Когда-то даже существовала возможность купить новый мотор за 70-90 тысяч, но сейчас чудеса кончились – попадаются предложения по 170-200 тысяч, но здесь нет ни смысла, ни гарантии, что агрегат действительно приедет. Кстати, в отсутствие «контрактных» вариантов владельцы Spectra иногда идут на ухищрения и ставят родственные моторы А5D и S5D на 1,5 литра, заказанные из Кореи. Однако с такими машинами при покупке лучше не связываться – изменения в конструкцию никто не оформляет, и внимание инспектора ГИБДД при перерегистрации превратит автомобиль в недвижимость. Проще поискать машину после капремонта или с реальным пробегом до 200 тысяч километров – иногда такие попадаются.

Kia Spectra 2000–11

Ну а с учетом бюджета в 350 тысяч можно рассчитывать на лучшее: автомобиль в богатой комплектации Luxe с автоматом и тем самым пробегом до 200 тысяч километров – примерно вот такой. Если Автотека подтвердит единственного владельца, честность пробега и отсутствие ДТП, а диагностика не выявит явных несоответствий пробегу, то Spectra может стать отличным антикризисным решением, предлагающим все нужное за небольшие деньги. А об эмоциях от вождения можно будет подумать через год-другой, когда рынок перестанет лихорадить.



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