Проехали БАМ от края до края на автомобиле

Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Отпраздновать 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали можно разными способами. Но самый нетривиальный из них – отправиться в путешествие по автомобильному дублеру БАМ. Мы преодолели более 4000 километров грунтовых и каменистых дорог по автомобильному дублеру БАМ, добравшись за три недели от Тайшета до Советской Гавани – весь БАМ от края до края.

БАМ начинается в Тайшете, который возник в 1897 году в связи со строительством Транссибирской магистрали как небольшой пристанционный посёлок. Определение в советское время Тайшета как отправной точки Байкало-Амурской магистрали и связанный с этим рост численности населения дали возможность ему стать городом районного значения. И это единственная станция в России, через которую проходит и Транссиб, и БАМ.

И первым делом едем на железнодорожный вокзал. Туда, где начинается БАМ.

Вдоль БАМа идет техническая автомобильная дорога, с помощью которой обслуживалась комсомольская стройка. Частично эта дорога реконструирована и асфальтирована, частично представляет собой зимник, где можно проехать только в холодное время года.

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После Тайшета едем в Братск и выезжаем на самую длинную федеральную трассу России «Вилюй» – это строящаяся автомобильная дорога длиной почти 3000 км, которая должна соединить Тулун с Якутском.

Поселок Братск был основан казаками как острог в 1631 году. Он на 30 лет старше Иркутска – центра Восточной Сибири. Это было первое поселение русских на реке Ангара. Как и многие другие остроги, Братская крепость имела значение опорного пункта на огромной территории.

Современный Братск возник в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали и Братской гидроэлектростанции, историю которой можно узнать в музее Братскгэсстроя.

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Братская ГЭС находится в эксплуатации вот уже почти 60 лет. За это время она показала себя настоящим рекордсменом. По среднегодовой выработке электроэнергии станция сохраняет лидирующую позицию в России.

Дальше едем в Усть-Кут, который тоже был основан как сибирский острог. Его военное значение снизилось во второй половине 17 века; однако поселение приобретало все большее значение как речной порт, становясь одним из главных отправных пунктов для торговли вдоль реки Лена. В советское время Усть-Кут стал базой, отправной точкой прокладки комсомольской стройки Байкало-Амурской магистрали. И здесь находится единственный порт на Лене, где производится перевалка грузов с железной дороги на речные суда, поэтому он играет ключевую роль в северном завозе.

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2 мая 1974 года на станцию Лена в Усть-Куте прибыл пассажирский поезд с посланцами XVII съезда ВЛКСМ, которые приехали на строительство Всесоюзной ударной комсомольской стройки Байкало-Амурской магистрали.

Часть из них уже в этот же день переместили из аэропорта на вертолетах на площадку около реки Таюра, где расположился временный палаточный лагерь строителей поселка Звездный. Лесная просека туда хоть и была уже к тому времени пробита зимой этого года, но в летнее время была непроезжей для транспорта.

Автодублер постепенно перестал быть асфальтированным, мы вышли на просторы грунтовой отсыпки. Дальше асфальт только в городах.



Впереди уникальные поселки, которые строили комсомольцы. И это не пустые слова, ведь их строительством занимались отдельные регионы и республики СССР. При обустройстве населенных пунктов строители оставляли частичку своей Родины. И первый на нашем пути поселок Звездный. Его строила Армения. Ереван называют «розовым городом» благодаря туфу – горной породе, которая использовалась при строительстве многих зданий. Полвека назад из этого солнечного камня также была возведена первая за Усть-Кутом станция БАМа. А чтобы ускорить строительство поселка Звездный, туф в Сибирь доставляли самолетами.

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Всего 27 км через тайгу, и мы приезжаем в поселок Ния, который строился представителями Грузинской ССР.

По дороге часто встречаем памятники, посвященные строительству БАМа.



Байкальский хребет является естественной границей Иркутской области и Бурятии. Автодублер, по которому мы едем через весь БАМ от края до края, пересекает этот хребет по перевалу Даван высотой 990 метров. Во время снегопадов тут очень непросто, особенно для грузовой техники, которая не всегда может выйти в подъем и иногда перекрывает движение на узкой дороге.

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Бурятский участок Байкало-Амурской магистрали воплощает в себе дух приключений и незабвенной истории. Протянувшись через живописные пейзажи, автодублер разделяет множество притягательных мест: от завораживающих озёр до древних священных камней. Многие из тех, кто строил БАМ, до сих пор живут здесь, сохраняя память о трудовых подвигах. Ветераны делились с нами историями о том, как они преодолевали трудности, встречая суровые условия климата и нехватку ресурсов.

Первый город Бурятии – Северобайкальск, быстро проехать его не получится, здесь есть что посмотреть и чем заняться. Его называют БАМовским Ленинградом.

Первые рабочие, строители БАМа, прибыли в этот край 23 июля 1974 года, они установили на берегу реки Тыи свои палатки и железнодорожные вагоны, в которых жили и даже зимовали.

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3 февраля 1975 года был создан трест «Ленинградбамстрой», который и возвёл город на севере озера Байкал. Через полгода в посёлке вовсю заработали дизели передвижных электростанций. Через четыре был построен первый капитальный дом в этих краях. Ленинградские зодчие и инженеры специально для «своего» города на Байкале спроектировали серию блочных жилых домов номер 122. Они сейсмоустойчивы, их ломаный изогнутый силуэт запоминается с первого взгляда. Это защита от ветра.

Запоминается и здание железнодорожного вокзала – незаурядное архитектурное высказывание Владимира Авксентюка, новосибирского зодчего, который придавал особую элегантность силуэтам советских железнодорожных вокзалов. «В его архитектуре мне хотелось выразить присутствие Байкала. В конструктивном решении здание необычно, впервые применены жёсткие ванты при высокой сейсмичности», – говорил архитектор.

Главные достопримечательности окрестностей Северобайкальска – уникальные бамовские мысовые тоннели. Дорога функционировала и до их строительства, но мешали камнепады.

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Дальше едем в Нижнеангарск. Старинное село, основанное казаками в 1646 году, получило новый импульс к развитию благодаря БАМу.

Через 90 км после Нижнеангарска в узком ущелье между двумя горными грядами расположен бамовский поселок Ангоя. Голубое небо, просторы, кристально чистый воздух. Его история началась сорок лет назад.

Ангою построили азербайджанские специалисты. Азербайджанской бригаде, прибывшей на БАМ в 1975 году, был показан фронт работ – 209 километров вечной мерзлоты, на которых надо было проложить железнодорожное полотно и построить поселок. Населённый пункт начал возводиться в 1983 году строителями «АзБАМстроя».

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Следующую железнодорожную станцию и посёлок построили рабочие из Литовской ССР. Поскольку поселок расположился недалеко от старого эвенкийского села Уоян, то его стали называть Новым Уояном. В разгар комсомольской стройки здесь проживало более 11 тыс. человек. В здании вокзала станции, архитектором которого был Шимайтис, акцент сделан на пассажирском зале, перекрытом клееными деревянными конструкциями с покрытием из черепицы. Бóльшая часть строительного материала поступала из Литвы.

Пожалуй, один из самых красивых участков автодублера БАМа находится на участке от Уояна до Северомуйска. И это не только красивый, но и самый сложный участок Байкало-Амурской магистрали, потому что здесь железная дорога начинает свой путь через Северо-Муйский хребет.

До открытия Северомуйского тоннеля поезда следовали по обходной железнодорожной ветке длиной 54 км, состоящей из многочисленных крутых серпантинов и высоких виадуков, включая знаменитый Чёртов мост. Говорят, машинисты крестились перед въездом на него, поскольку мост расположен в крутом повороте на уклоне, имеет очень большую высоту и двухъярусные опоры.

Северомуйский тоннель был достроен и сдан в постоянную эксплуатацию 5 декабря 2003 года – это самый сложный и протяжённый железнодорожный тоннель в России. Его длина – 15 343 метра.

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Так мы доехали до поселка Таксимо, он уже существовал до начала БАМа. На стройке века Таксимо с самого начала ждала особая роль – во-первых, стоявшие прежде в тайге населённые пункты неизбежно становились базами строителей, а во-вторых, отсюда было удобно проложить дорогу к золотым приискам Бодайбо.

Поэтому Таксимо курировался даже не двойным, а тройным шефством – времянку строила и поляну готовила Бурятия, половину постоянного посёлка возводила Беларусь, ну а сам вокзал в виде палатки – Латвия.

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На границе Бурятии и Забайкалья переезжаем Витимский мост, который еще называют самым опасным, и это не просто так. Зимой его еще можно объехать по зимнику на реке, а вот летом уже никак. Именно с этого момента автодублер западного БАМа становится условно проходимым на автомобиле.

Мост проходит через реку Витим. Он был возведён в 80-е годы для строительства основных путей БАМа и всегда числился как временное сооружение, но ничего не бывает более постоянным, чем временное. Этот мост так и стоит, а нового автомобильного не построили. Его ширина практически равна ширине автомобиля, длина 570 метров, а высота над водой 15. В 2016 году проезд по нему был запрещен властями, а в 2018 одну из его опор снесло ледоходом, однако люди продолжают его использовать. Мост находится в плохом состоянии, с отработавшими железнодорожными шпалами, отсутствием перил и местами – с пустотами над рекой. Не знаю даже, случались ли тут смертельные случаи или нет.

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Первая станция на нашем пути – Куанда. Шефской бригадой при строительстве станции Куанда был «УзБАМстрой» из Узбекской ССР. Когда первые его строители в 1982 году прибыли к месту работ, тындинская газета «Авангард» выпустила статью с заголовком «Салам, товарищ БАМ!». Поселок Куанда знаменит тем, что именно здесь официально закончилось строительство Байкало-Амурской магистрали. В память об этом событии в Куанде возвели монумент трудовой славы строителей БАМа.

На самом деле золотое звено сошлось не в Куанде, а чуть восточнее на станции Балбухта. Здесь 29 сентября 1984 года встретились известные на всю страну бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского. Но запланированный заранее праздник с укладкой «золотого звена» и митингом решили не отменять. Строители вернулись в Куанду, сняли два звена рельсового пути и 1 октября в присутствии высокого партийного начальства уложили их обратно.

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Следующая станция Новая Чара. В переводе с эвенкийского слово «чара» означает «мель» – и действительно, река Чара, протекающая у поселка, имеет множество мелей и порогов.

Шефство над строительством поселка и станции взяла на себя бригада из Казахстана. Проектировалась станция так, чтобы ее облик напоминал далекий Казахстан. Вокзал в Новой Чаре напоминает казахский головной убор.

Новая Чара – это место, куда стоит приехать точно не на сутки, потому что в окрестностях поселка есть много интересных природных достопримечательностей. Как минимум один день нужно закладывать на посещение Чарских песков – самой известной достопримечательности севера Забайкалья.

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Ну а мы едем дальше по Читинскому участку БАМа, и следующая станция на нашем пути – Икабья.

Архитектура станционных и жилых домов здесь ассоциируется с национальным зодчеством Грузии: в ней использованы темный туф, светлый мрамор, металлическая чеканка. Визитная карточка поселка – изысканные козырьки над входами в дома с рисунками на тему гор Грузии.

Здесь на три десятка километров из четырёх с лишним тысяч Байкало-Амурская магистраль заскакивает в Якутию вдоль самой её границы. Хани – единственная якутская станция на большом БАМе, и по БАМовским меркам посёлок немаленький.

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Ну а за рекой Хани начинается Амурская область, здесь находится самый протяженный участок БАМа – почти 1300 км. Кроме того, примерно по центру магистрали располагается и столица БАМа – Тында.

При всем этом автодублер БАМа здесь самый труднодоступный.

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Через реку Олекма нет и никогда не было автомобильного моста. Поэтому пересечь эту реку возможно только в холодное время года, когда есть зимник. Раньше автомобили пускали через мост, но сейчас на БАМе слишком интенсивное движение поездов, и временных интервалов для этого недостаточно.

Так мы доехали до станции Юктали, которую построила Челябинская область. На ранее пустынной территории выросли не только многоэтажные дома, но и школа, детский сад, больница. Первая улица, появившаяся в поселке, была названа Челябинской.

Из-за вечной мерзлоты челябинцам приходилось применять особые технологии. Так, дома строились на сваях, теплотрассы и иные коммуникации протягивались над землей.

От поселка Юктали наш путь идет по новому автодублеру. Раньше он проходил около железной дороги. Сейчас укладывается вторая ветка, и дублер перенесли выше. Теперь это красивый горный серпантин.

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Приезжаем в Тынду – столицу БАМа. Именно здесь встречаются западная и восточная ветки. Тында – самый северный и самый молодой город Амурской области. Столицу БАМа строили преимущественно москвичи.

На месте болота и глухой тайги появился экстравагантный вокзал в виде белоснежной птицы, который стал главной достопримечательностью столицы Байкало-Амурской магистрали.

Автодублер восточного БАМа менее туристический и гораздо более сложный для автомобильных путешествий. Но есть в нем и преимущество – сразу с нескольких мест можно съехать с БАМа и через трассу «Амур» объехать сложные участки.

Примерно до середины апреля, пока стоит лед на реках и не пошли наледи, автодублер можно проехать. Но за несколько недель, что мы ехали БАМ от края до края с самой начальной станции, потеплело, и зимники начали разваливаться. Автомобильное путешествие по БАМу – это не покатушка по комфортабельному автобану с придорожными кафе и гостиницами. Северная тайга делает путь непредсказуемым и захватывающим. Весеннее солнечное утро может резко смениться снежным днём и дождливым вечером.

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Почти перед Зейским водохранилищем на реке Мульмуга начинается самый труднодоступный участок автодублера БАМ, который не используется. Неделей раньше здесь пытались проехать несколько подготовленных внедорожников на больших колесах и с лебедками, но у них ничего не вышло. Поэтому мы сворачиваем, проезжаем через Хвойный и выходим на дикий зимник Зейского водохранилища, который идет прямо к Верхнезейску.



История поселка Верхнезейск неразрывно связана с историей строительства Байкало-Амурской магистрали. Особенность местоположения поселка связана с тем, что при строительстве железной дороги необходимо было построить крупный мост длиной 1073 м через Зейское водохранилище, образованное Зейской ГЭС.

Из-за вечной мерзлоты образуются мари – таежные болота. Наш путь идет вдоль северной границы единственного в России маревого заповедника – Норского.

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Приезжаем в Февральск. Рабочий поселок строителей Байкало-Амурской магистрали возник в августе 1974 года близ села Февральского, основанного в феврале 1896 г. Шефами поселка должны были стать строители из Красноярского края. Февральск являлся важной точкой для военных железнодорожников, а первые жилые вагончики были построены солдатами.

Восточный участок, как и 50 лет назад, строят военные железнодорожники, по каковой причине про эту часть БАМа так мало написано.



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Дальше – Алонка, которую построила Молдавия. Красно-белое сооружение считается одним из самых красивых на восточном участке БАМа. Над входом размещена металлическая композиция, которая символически изображает дружбу русского и молдавского народов.

Станция Ургал-1 появилась еще в 1937 году. Однако в 1942 году рельсы с этой линии были сняты и использованы для строительства Волжской рокады. История же поселка Новый Ургал корнями уходит в город Донецк. Отряд первостроителей «Донбасс» первым приехал на возведение поселка в 1974 году. Именно оттуда на дальний Восток прибыли добровольцы, чтобы по призыву Ленинского Комсомола основать на БАМе новые населенные пункты.

Строительство Нового Ургала велось по генеральному плану, разработанному харьковским проектным институтом. В зале ожидания находится мозаичное панно с сюжетами из жизни Советской Украины. В возведении поселка также принимали участие военные строители.

Здесь недалеко находится памятник военным строителям, который называют «куб» – это своего рода символ Нового Ургала.



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Дальше – на восток поселок Солони, который построил Таджикистан. После нужно пересечь горный хребет Дуссе-Алинь, который является одним из «Семи чудес Хабаровского края». И если автомобильная дорога идёт по верху через перевал, то железная врезается в хребет тоннелем. Дуссе-Алиньский тоннель – это железнодорожный тоннель почти двухкилометровой длины на Восточном участке БАМа, где сейчас строится еще один тоннель для вторых путей.

Нам повезло изнутри посмотреть, как происходит его строительство и обустройство.

Приехали в поселок Березовый. В середине прошлого века к этой местности была проложена железная дорога от Комсомольска-на-Амуре. Станцию Постышево строила Новосибирская область, центр которой сам был рождён железной дорогой.

Выезжаем дальше на восток по пыльной дороге из скальника.

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И по пути заезжаем в поселок Эворон. Панно над платформой напоминает о том, что Эворон строил Алтайский край.

Ну а дальше еще через 130 километров – Комсомольск-на-Амуре, второй по величине город Хабаровского края и крупнейший на БАМе. Это промышленный центр Дальнего Востока, один из экономических центров России. Значимую роль в жизни города играет и стальная магистраль.

Железнодорожный вокзал сейчас выглядит так. Но самый первый вокзал – одноэтажный деревянный – был построен в 1936 году к прибытию первого поезда.

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А это мост через реку Амур. Строительство его началось в 1969 году. Сооружение опор завершилось в октябре 1974 года, а в августе 1975-го было установлено последнее пролётное строение. Вскоре однопутный железнодорожный мост общей длиной 1435,3 м открылся для грузовых и пассажирских поездов. В 1981 году на мосту было открыто автомобильное движение. До возведения этого моста через Амур действовала паромная переправа на паромах «Дон» и «Волга». В зимнее время лёд дополнительно намораживался для прокладки временных железнодорожных путей, по которым переправа осуществлялась до весны.

Памятник подвигу строителей БАМа был установлен в Комсомольске-на-Амуре в день открытия сквозного рабочего движения поездов 27 октября 1984 года.

Дальше на восток едем по асфальтированной дороге, но уже не БАМа. По автодублеру до Ванино сквозной проезд невозможен, дорога заканчивается в поселке Тумнин, после – только на поезде через перевал на Устье-Орочи, поэтому мы объезжаем это место через Лидогу и попадаем в Ванино.



Впервые бухта Ванина появилась на российских морских картах в 19 веке благодаря экспедиции по исследованию Татарского пролива. Бухта носит имя военного топографа Иакима Клементьевича Ванина. И порт, и населенный пункт, и район получили свое название от названия бухты.

Сейчас Ванино – крупнейший транспортный узел Дальнего Востока, в который ведут все основные виды транспорта. Это важный пункт БАМа, где магистраль встречается с Тихим океаном.

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Советская Гавань. Традиционная фотография у стелы.

В последний город на БАМе железная дорога пришла на самом деле раньше всего. Как уже говорилось, магистраль от Комсомольска-на-Амуре была построена в 1945 году. Первый же западный участок БАМа Тайшет – Усть-Кут закончили лишь в 50-х, о чем мы писали в первой статье, посвященной Иркутской области. Это последняя станция БАМа, но она не пассажирская, поэтому сюда редко кто приезжает.

Но и здесь не заканчивается БАМ. Мы решили пойти дальше – туда, где заканчиваются рельсы, и нашли это место!

​Партнёрский материал