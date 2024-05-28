Проверка штрафов ГИБДД через сервис «Автокод Штрафы»

Если вы получили штраф, важно произвести его оплату в течение 70 суток. Но бывают ситуации, когда проверка штрафов не проводилась, а вы не знали о полученном наказании. Тогда погасить задолженность в срок не получится, и сумма взыскания увеличится в два раза. Чтобы этого не произошло, проверяйте штрафы ГИБДД через сервис «Автокод Штрафы» . «Автокод» собирает сведения только из официальных источников: ГИБДД, МАДИ, ГКУ АМПП, ГИС ГМП.

Как проверить штрафы ГИБДД

Раньше о назначенном наказании водители узнавали только через заказные письма. Но сейчас проверить, есть ли штрафы, можно онлайн с помощью сервиса «Автокод Штрафы». Сервис производит проверку штрафов ГИБДД менее, чем за полминуты.

Узнать о наличии задолженности через сервис можно несколькими способами:

осуществить проверку штрафов ГИБДД по гос номеру и номеру СТС – если штрафы были назначены камерой (включая штрафы за парковку в неположенном месте);

произвести проверку штрафов по номеру водительского удостоверения – если наказание было выписано лично инспектором;

осуществить проверку штрафов по постановлению (УИН) – если вы уже знаете его номер.

Выполнить проверку штрафов ГИБДД РФ можно всего за три этапа.

Этап 1. Выберите один из способов проверки. Например, проверьте наличие штрафов по номеру автомобиля.

Этап 2. Введите в поле нужную информацию. Если вы проверяете штрафы по номеру автомобиля, введите его номерные знаки. Затем нажмите кнопку «Проверить».

Этап 3. Через пару минут сервис сформирует отчет о штрафах, и вы узнаете о наличии задолженностей.

Полный отчет о штрафах

Сервис «Автокод Штрафы» проверит наличие неоплаченных долгов и сформирует полный отчет. Проверка покажет количество штрафных взысканий и их итоговую сумму. Также в отчете вы увидите историю штрафных санкций и данные по каждому назначенному наказанию, а именно:

дату назначения штрафа;

инициатора (кто назначил штрафное взыскание);

УИН (номер штрафного постановления);

описание нарушения, за которое был выписан штраф;

статью, по которой назначается наказание;

сумму взыскания;

фотофиксацию правонарушения (если штраф прилетел с автокамеры);

статус штрафа – оплачен он или нет;

Такая проверка покажет, есть ли у вас задолженности и нужно ли их оплатить.

Оплата штрафов

Если отчет показал, что у вас есть неоплаченные задолженности, произведите оплату штрафов ГИБДД. Для этого кликните «Оплатить». После погашения задолженности чек об оплате придет на электронный адрес, который вы указывали, а данные автоматически отправятся в Госавтоинспекцию.

При последующих проверках штрафное взыскание будет отображено в отчете как оплаченное.

Как сэкономить на штрафах

Согласно пункту 1.3 статьи 32.2 КоАП, сумму штрафного наказания можно уменьшить вдвое. Для этого оплату полученного штрафа нужно произвести в течение 20 суток с момента его назначения. Например, если «прилетел» штраф в размере 800 руб., его сумма составит 400 руб. при условии, что оплата будет произведена в установленный законом срок – 20 суток.

Если у вас не получилось погасить задолженность со скидкой 50% из-за весомых обстоятельств, например, по причине болезни, льготный период можно восстановить.

Для этого отправьте запрос в автоинспекцию, которая назначила штрафное наказание, и прикрепите доказательства: например, медсправку или прочие документы. Заявление заполняется в произвольной форме, но нужно обязательно написать причину, которая будет веским поводом для возобновления действия скидки.

Что делать, если пришел штраф

Сначала удостоверьтесь, что вам пришло настоящее постановление, а не фальшивое. Делается это просто: если вам пришел штраф, проверьте его через «Автокод Штрафы». Если в отчете нарушение зафиксировано, значит, оно настоящее.

После этого проверьте, правомерно ли вам было назначено наказание. Для этого выполните ряд действий:

Проверьте, совпадают ли номера документов техсредства с теми, которые написаны в постановлении. Если информация верна, штраф назначен правильно. Тогда вам следует его оплатить.

Изучите изображения с автокамер. Если на фото изображен другой автомобиль, назначенное наказание можно обжаловать в течение десяти суток.

Проверьте место правонарушения. Если в момент нарушения вас там не было, значит, штраф назначили ошибочно. В таком случае его тоже можно обжаловать в автоинспекции.

Если в штрафном постановлении с автокамеры нет фотографий, не торопитесь оплачивать нарушение. Сначала следует произвести проверку штрафов ГИБДД по номеру автомобиля и номеру СТС. Затем нужно изучить отчет по штрафам: если в нем отобразятся фото с места нарушения, штрафные санкции можно оплатить. Если фотографий там не будет, штрафное наказание нужно обжаловать.

Как быстро может прийти штраф с камеры наблюдения

Сказать, сколько по времени идет уведомление о штрафе с дорожной камеры, невозможно. На время получения оповещения влияет скорость процесса заключения постановления, работа почты и регион проживания водителя.

Информация с автокамер отправляется в ЦАФАП в течение 1-2 суток. Согласно закону, правонарушение может рассматриваться 15 дней. После этого выносится постановление, затем в течение трех суток формируются и отправляются все нужные документы. Москвичи получают уведомление в срок от двух дней до недели, а автолюбители из регионов могут получить «счастливое письмо» через месяц.

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