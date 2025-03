Прожарка, заморозка, трение: почему показательные тесты моторных масел не так уж показательны

Смазочные материалы в целом и моторные масла в частности – это темный лес даже для большинства опытных автовладельцев. Люди строят свои многолетние убеждения и пристрастия на сочетании рекламных проспектов, маркетинговых бюджетов, спортивных успехов и качества упаковок того или иного бренда. Найдя однажды «тот самый», они, как правило, остаются с ним на долгие годы, яро отстаивая свой выбор. Но ведь почти каждое соседнее масло на полке ничем не хуже на вид: качественная упаковка, голограммы, популярный бренд, а главное – длинный список допусков, одобрений и сертификаций. Отличаются разве что ключевые продающие особенности: у кого-то в составе повышенное содержание молибдена, снижающего трение, у кого-то – непривычный для уха и оттого привлекательный титан, а кто-то заманивает эстерами, полиальфаолефинами и другими убедительными соединениями в составе базового масла.

Фото: Колеса.ру

Ситуация складывается простая и сложная одновременно. С одной стороны, бери любое масло с полки и смело заливай в машину – допуски и сертификаты у всех написаны одинаковые. С другой, непонятно, почему одно масло одинаковой вязкости и спецификации стоит в полтора-два раза больше, чем другое. Ответ на этот вопрос несложнен, ведь сертификационные документы, как правило, устанавливают лишь нижние границы допусков и никак не ограничивают производителей в стремлении сделать масло лучше. А вот ответ на вопрос, какое масло действительно лучше, чем соседнее, уже на порядок сложнее – настолько, что большинству покупателей он покажется неоправданно мудреным. Тут-то на помощь и пришли маркетологи, которые изобрели простые и понятные массовому потребителю критерии, метрики и испытания, помогающие напрямую сравнить разные масла и быстро понять, какое из них уж точно лучшее. Но со временем эти испытания «вышли в народ» и исказились до такой степени, что превратились в зрелищные, но абсурдные шоу.

Машины трения

Какова первейшая роль моторного масла в двигателе? Конечно же, смазка пар трения. А раз так, было бы странным, если бы маркетинг не обратился в первую очередь именно к смазывающим свойствам масел. И чтобы водрузить свои показательные испытания на прочный фундамент, он задействовал настоящие средства тестирования – машины трения.

Машина трения – это прибор, позволяющий оценить трибологические и триботехнические свойства смазочных материалов. Сама по себе трибология – это наука, изучающая контактное взаимодействие взаимно перемещающихся тел: проще говоря, трение, износ и смазку. Базовый вариант прибора для оценки смазывающих свойств – это конструкция с одной парой трения, имеющая прозвище «однорукий бандит». Но есть и более технически совершенный вариант – четырехшариковая машина трения (ЧМТ), где четыре шарика сложены пирамидой, и верхний шар вращается под нагрузкой, а нижние три неподвижны. По именам фирм-производителей такие приборы известны как машина Тимкена (Timken Machine), машина Фалекса (Falex Machine), аппарат Рейхера и так далее.

Фото: Колеса.ру

Чтобы оценить хитрость маркетингового подхода, нужно понимать, что даже «однорукий бандит» – это настоящий испытательный прибор, применяемый в лабораториях по сей день. Например, тестовый стенд Timken используется в актуальной методике ASTM D2782 для оценки противозадирных свойств смазочных материалов при экстремальном давлении. Ну а четырехшариковая машина трения – это еще более популярный прибор, который тоже применяется в методиках испытаний ASTM и ISO, а значит, непременно будет в списке трибологического оборудования современной лаборатории. В России ЧМТ применяется, например, в ГОСТ 9490-75, который «распространяется на жидкие и пластичные смазочные материалы, применяемые для смазывания трущихся поверхностей» – то есть, вполне подходит и для испытания моторных масел.

С такой технической базой подход к показательным испытаниям масел кажется максимально серьезным. А относительные компактность и простота использования приборов вроде машины Тимкена позволяют быстро и наглядно продемонстрировать характеристики смазочного материала. Вот только хитрость кроется в деталях – ведь даже профессиональное оборудование можно применять по-разному.

Показательные испытания обычно проводятся без привязки к конкретным регламентам и методикам – просто по принципу «какое масло дольше продержится до появления задиров или блокировки пары трения». Это хоть и не вполне точно имитирует реальные процессы, происходящие в двигателе, но само по себе все равно остается пусть и устаревшим, но функциональным испытанием противозадирных свойств.

А вот второе «но» в таких испытаниях куда более серьезное: никто не гарантирует, что в испытании участвует действительно оригинальное рекламируемое масло, а не подогнанный под процедуру испытаний состав. Чуть выше мы не зря пояснили суть методики ASTM D2782: она используется для испытания смазывающих свойств в условиях экстремального давления. Понимаете, к чему идет дело? Да, это означает, что любая специализированная смазка такого рода по умолчанию одержит победу над моторным маслом, в котором присадок для работы в условиях экстремального давления, по сути, нет. Антизадирные свойства маслу по большей части придает ZDDP-комплекс – диалкилдитиофосфат цинка, который заодно обладает противоизносными и антиокислительными свойствами. А вот за работу в условиях экстремального давления отвечают другие вещества – в частности, соединения серы, хлора и фосфора. Их обильно добавляют в пластичные смазки, трансмиссионные жидкости и гидравлические масла, которые работают не в тех же условиях, что моторное масло. А вот в нем содержание этих добавок ограничено как раз из-за условий работы – ввиду их склонности к окислению. Получается, что моторные масла, особенно одного стандарта, по этому параметру оказываются крайне близки по свойствам, и на машине трения наверняка покажут практически идентичные результаты.

Фото: Колеса.ру

Чтобы окончательно убедиться в сомнительности прямых сравнений «безусловно оригинальных» образцов масел на стендовых испытаниях, можно взглянуть на программы испытаний самих производителей. Например, Volkswagen включает четырехшариковую машину трения в свою методику PV 1454, которая применяется для проверки работы смазки при стабильной рабочей температуре аксиального шарикового подшипника (Determination of Steady-State Temperature of an Axial Ball Bearing). То есть, это методика испытания не моторных, а в первую очередь трансмиссионных масел. И упомянутый выше ГОСТ 9490-75 тоже можно встретить в процедуре испытания все той же «трансмиссионки». Вывод из этого следует тот же, что и выше: получается, что при прямом сравнении противозадирные свойства трансмиссионного масла на ЧМТ будут выше, чем моторного, поскольку последнее изначально не тестируется в таких условиях и содержит гораздо меньше специализированных присадок.

Из совсем забавного в Сети можно найти результаты испытаний Центра исследований зубчатых передач на базе Мюнхенского технического университета. Практические испытания, в том числе на машине Тимкена и четырехшариковой машине трения (на графике – полосатые и белые столбцы соответственно), показали, что противозадирные свойства таких «смазочных материалов», как пиво и молоко, превосходят показатели минерального масла стандарта ISO VG 220 без противозадирных присадок и даже гидравлического масла ISO VG 46, содержащего упомянутый выше противозадирный комплекс ZDDP, применяемый в моторных маслах.

Какие выводы можно сделать из всего этого? Само собой, не о том, что молоко или пиво можно заливать в двигатель вместо масла. И даже не о том, что машина Тимкена или четырехшариковая машина трения – это плохой инструмент для оценки рабочих свойств масла. Все эти приборы остаются пусть и довольно устаревшими, но рабочими инструментами лабораторных исследователей. А вот в контексте нашего разговора проблем у них две. Во-первых, показательные испытания, которые отличаются от реальных лабораторных, нельзя использовать для получения каких-то абсолютных данных: например, заявлять, что испытанное масло способно сохранять прочную масляную пленку (это один из любимых терминов среди народных экспертов) в паре трения в течение часа при экстремальной нагрузке. Такие исследования подходят лишь для условных сравнительных тестов, которые призваны показать условную разницу между конкретными образцами. Ну а во-вторых, эти конкретные образцы могут быть «адаптированы» под методику испытаний. Как говорится, не важно, как проголосовали – важно, как посчитали.

Прожарка

Следующий популярный у блогеров и «народных испытателей» тест моторного масла – это его «кипячение» или «прожарка». Он тоже родился не на пустом месте: в настоящих лабораторных протоколах есть методика ASTM D5800, которая испытывает масло на предмет испаряемости по Noack. Noack – это фамилия Курта Ноака, в честь которого назван метод тестирования. А суть метода довольно проста: образец масла нагревают до 250 градусов и держат при такой температуре в течение 60 минут, обеспечивая циркуляцию воздуха над ним, после чего замеряют массу испарившихся фракций. Цель этого исследования – оценить стойкость масла к испарению при нагреве: ведь испаряются легкие фракции, что приводит к повышению вязкости оставшегося масла, ухудшению его прокачиваемости, снижению энергосберегающих качеств и так далее.

Во что может превратиться этот лабораторный тест в бытовых условиях, предсказать несложно. В лучшем случае испытатели хотя бы выдерживают температуру, помещая образцы в духовку, а в худшем просто кипятят или жарят в неопределенных условиях и при неясной температуре. Остатки смысла, конечно, частично сохраняются: если хотя бы выдержать подходящее время, можно попытаться сравнить оставшиеся образцы и сделать относительные выводы. Но бывает, что масло жарят до упора, пока не испарится все, и в емкости не останется смесь полимеров, остатков присадок да золы. Такая «методика» уже не способна о чем-то свидетельствовать, и всерьез оценивать нагар и отложения на стенках пробирки довольно бессмысленно.

Как и в случае с машинами трения, проблема таких испытаний не в самой их сути, а в методах проведения. Обычно эти «тесты» пытаются использовать для определения склонности масла к угару, что само по себе уже сомнительно. Никаких абсолютных выводов из кипячения масла в бытовых условиях делать не стоит. Но вот сравнить несколько образцов, соблюдая лабораторную методику максимально «близко к тексту», в принципе, можно. Всерьез сравнивать оригинальные масла так, конечно, можно весьма условно, но вот выделить среди образцов явную «паленку» вполне можно. Ведь минеральные и синтетические масла имеют разную испаряемость: простая «минералка» испаряется сильнее, теряя до четверти по массе, а «синтетика» в нормальных условиях не должна терять больше 10% массы. Так что если на канистре написано что-то дорогое и качественное, а пробирка стала легче на четверть, можно начинать сомневаться.

Фото: Beaver1488, depositphotos.com

Однако и для этой методики в целом тоже стоит сделать оговорку. Испаряемость по Ноаку – далеко не единственный и не самый современный способ испытания масла. Высокотемпературные свойства масла исследуются и в других методиках: например, ASTM D6335-19 определяет высокотемпературные отложения из-за термоокисления моторного масла. А столь популярный Noack изначально был выбран маркетологами опять-таки из-за сравнительной простоты и наглядности. Но наглядность и простота – не лучшие друзья объективности и научной точности. Ведь тут, как и в случае с машинами трения, в пробирке может оказаться не совсем тот состав, который продается в магазинной канистре. А уж в руках блогеров, гоняющихся за просмотрами и кликами, даже тестирование настоящих масел может превратиться в шоу ради шоу.

Заморозка

Холодный пуск – одно из самых стрессовых условий работы двигателя. А в России с ее климатом низкотемпературные свойства масла справедливо считаются одними из самых важных. Как только оно хоть немного прогреется, проблема уйдет, а вот прокачиваемость и давление масла сразу после запуска мотора в мороз могут сильно повлиять на его ресурс. Неудивительно, что среди маркетологов и народных испытателей заморозка масла тоже стала одним из самых популярных методов испытания.

Фото: Колеса.ру

Само собой, у «заморозки» тоже есть настоящие научные прототипы. Самые популярные методы лабораторных испытаний низкотемпературных свойств масла – это CCS и MRV. Первая аббревиатура означает «cold-cranking simulator», то есть, симулятор проворота коленвала холодного двигателя, который оценивает его динамическую вязкость. Второе – это «mini-rotary viscometer», то есть, роторный вискозиметр, который имитирует работу масляного насоса двигателя и оценивает параметр прокачиваемости масла при низких температурах. Но такого оборудования на показательных испытаниях масел обычно уже не встретишь. И не столько потому, что это слишком сложно, сколько потому, что это… и не нужно.

В отличие от кипячения, где нужно следить за температурой и возиться с весами, заморозка – очень простой и наглядный тест даже в элементарном формате охлаждения колбочек в морозилке. Ставим образцы на несколько часов на мороз, достаем, поворачиваем емкость на 90 градусов – и сразу получаем наглядный результат, видя, что течет, что тянется, а что намертво застыло. И на самом деле, такой простейшей методики действительно может быть вполне достаточно для получения каких-то выводов. Само собой, здесь действуют все условия, упомянутые нами ранее: ни на какую научность в таком формате претендовать не стоит, и никаких абсолютных выводов, заменяющих тесты CCS и MRV, делать нельзя.

Фото: Колеса.ру​

Но вот в сравнительном формате нескольких образцов заморозка действительно может показать явные различия, если таковые будут. Да и тестовая заморозка конкретного масла позволяет сделать некоторые базовые выводы. Можно оценить, во-первых, текучесть при определенной температуре, а во-вторых, помутнение, которое говорит о степени парафинизации компонентов масла. Ну а еще заморозка, как и кипячение, может помочь выявить явную подделку. Если на канистре написано 0W-20, а в колбе вы видите кусок застывшего жира, то вряд ли вы купили оригинальное маловязкое масло с самыми современными допусками API, ACEA и ILSAC. Весь контрафакт изготавливается из самых дешевых минеральных масел, которые имеют очень неважные показатели низкотемпературной вязкости и прокачиваемости, поэтому подделку легко раскусить даже в таком «бытовом» исследовании.

Фото: Колеса.ру

Выводы

Все выводы мы уже сделали по ходу повествования, но на всякий случай кратко повторимся. Результаты показательных испытаний моторных масел стоит воспринимать с очень большой долей скепсиса. Никто не знает, чем именно намазаны пластины машины трения, что залито в ЧМТ и чем наполнены колбы, помещаемые в морозилку или духовку. И даже если допустить, что в испытаниях участвуют настоящие образцы масел, делать какие-то конкретные выводы об их свойствах и качестве по результатам таких «гаражных» тестов не стоит. Для получения сколько-нибудь объективных результатов нужен не один тест и не два, а комплексное лабораторное исследование по ряду параметров, которые позволят выделить просадки и сильные стороны в характеристиках масла относительно тех нормативов, что установлены стандартами, которым масло должно соответствовать.

К тому же для показательных испытаний по понятным причинам выбирают самые дешевые и простые, а потому не самые современные и технологичные методики. В новейших лабораторных протоколах есть, например, радионуклидные исследования показателей износа деталей – обычному покупателю такое в колбе за десять минут не покажешь, а пропорциональное отношение эффектности и эффективности такого испытания и обычной машины трения отличается зеркально. Вот и получается, что спрос на понятные простому человеку методы исследования и ответ на него «срывателей покровов» мало соотносятся с реальностью. Поэтому не забывайте, что критическое мышление и базовый анализ входящей информации – ваши лучшие друзья и помощники.