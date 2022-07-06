Ралли-марафон «Шелковый путь - 2022»: что ждет спортсменов в этом году

6 июля в Астрахани стартует ралли-марафон «Шелковый путь — 2022», гонка, которую справедливо считают одним из сложнейших автомобильных соревнований в мире. Маршрут протяженностью 4380 километров (и 2800 из них составят спецучастки),10 дней острейшей борьбы с соперниками, трассой и автомобилем. Не зря ралли считаются одними из самых зрелищных соревнований: яркие картинки гонки мощной техники по бездорожью и не менее впечатляющая организация жизни и работы экипажей в полевых условиях в передвижном техническом городе – «бивуаке», который кочует за гонкой и заново разбивается на каждом спецучастке. На самом деле организаторы соревнований, сами спортсмены и их партнеры образуют некое неразрывное единство. Это касается любого вида спорта, но технических видов и автомобильных гонок — в особенности. Итак, как же устроена гонка изнутри?

Контроль масла для контроля двигателя

По всему маршруту ралли организаторы создают для команд все условия для того, чтобы экипажи могли мыть и чинить автомобили, заправляться, стирать форму, получать сбалансированное питание, отдыхать и продолжать свой экстремальный маршрут.

Одно из важнейших условий – правильная диагностика и, естественно, моторное масло для защиты двигателя. Знаете ли вы, что по анализу работающего масла, как по результатам анализа крови человека, можно опознать «болезни» двигателя, причем задолго до того, как проявятся первые признаки этих неполадок? Именно для того, чтобы обеспечить механиков гоночных команд таким сервисом, вот уже второй год на гонку выезжает специальная мобильная лаборатория G-Energy. Эта лаборатория разворачивается в полевых условиях, на каждом бивуаке. Ее главные инструменты — три компактных прибора: инфракрасный спектрометр, рентген-спектрометр и мини-вискозиметр, а также программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Такую диагностику прошли и сервисные автомобили оргкомитета гонки. Сначала эксперт берет специальный прибор для отбора проб — длинный тонкий шланг с вакуумным насосом. Шланг вводится в отверстие моторного щупа (естественно, сначала нужно удостовериться в достаточном уровне масла в картере), несколько движений поршнем — и вот уже порция масла из мотора поступила в специальную емкость (которая, естественно, должна быть сухой и стерильно чистой). Затем капля моторного масла помещается в мобильный ИК-спектрометр, который и выдает щелочное число, окисление, нитрацию и содержание сажи.



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На следующем этапе крохотная порция (ее объем составляет 10 мл) переливается в специальную кювету. Кювета устанавливается на рентгеновский спектрометр, закрывается массивной металлической крышкой (для защиты работающих с прибором людей от излучения), прибор начинает работать — и после просвечивания в распоряжении экспертов оказывается содержание в масле металлов износа и металлов присадок.

Наконец, оценка вязкостных характеристик масла. Тут вновь достаточно одной капли, которая забирается при помощи специальной одноразовой пипетки. Прибор разогревается до 40 градусов, капля масла из пипетки уходит в приемную воронку и затем протекает через набор прижатых друг к другу металлических пластин. Прибор измеряет время этого процесса и пересчитывает показатель вязкости на 100 градусов (поскольку именно при такой температуре масло будет работать в двигателе).

Насколько важен такой сервис, нам рассказала Анастасия Нифонтова, чемпионка мира по ралли-рейдам, серебряный и бронзовый призер ралли «Дакар», неоднократный участник «Шелкового пути» в категориях «мото» и «внедорожники (Т2)» и первая женщина в мире, которая проехала «Дакар» без помощи команды механиков. По ее словам, в ходе гонки сменяются ландшафты, меняется температура, скачкообразно меняются нагрузки вплоть до экстремальных. В результате экипаж может столкнуться со множеством «сюрпризов». И одно дело, если команда сумела «на честном слове и одном крыле» дотянуть до финиша — после возвращения с очередного заезда у механиков команды есть ночь на полное обследование двигателя и других узлов, ну и на приведение их в порядок. Но если проблемы настигли экипаж на трассе, то для команды это может обернуться серьезными неприятностями, вплоть до схода с дистанции.



И вот тут очень важно, что некоторые поломки механики видят сразу, но, как правило, найти и устранить причину неисправности среди сотен деталей двигателя невооруженным глазом просто невозможно. А единственный в России сервис G-Energy позволяет точно установить виновника нештатной работы мотора на основании примесей в работающих маслах, а значит, все нужные меры можно принять заблаговременно. Такая работа экспертов G-Energy важна не только для спортсменов, но и для обычных автолюбителей, ведь данные, полученные мобильной лабораторией во время гонок, позволяют совершенствовать продукты, ложась в основу новых рецептур моторных масел и смазочных материалов.



Кстати, мобильная лаборатория G-Energy доступна не только спортсменам: сейчас этот флагманский сервис работает с транспортными и промышленными предприятиями, а также регулярно проводит акции на фирменных СТО.



Топливо для техники…

Еще одна живописная деталь бивуака – бензовозы, которые заправляют гонщиков прямо в пути. По вечерам к ним выстраиваются очереди из внедорожников, грузовиков, багги и мотоциклов. И все пополняют баки из мобильных колонок, которыми оборудованы автоцистерны.

Организаторы и участники ралли доверяют своему топливному партнеру – сети АЗС «Газпромнефть» – с 2017 года. Как и в прошлом году, помимо базовых топлив спортсмены будут заправляться и высокооктановым бензином G-Drive100. Он улучшает показатели гоночной машины: работу двигателя, мощность и динамику разгона... Согласитесь, это очень важно, особенно при прохождении экстремальных спецучастков.

Качество топлива гарантируется, как и всегда – системой сквозного контроля на всем пути от нефтеперерабатывающего завода до АЗС (в случае ралли – до автоцистерны). А также работой разветвленной сети стационарных и мобильных лабораторий, проверяющих каждую партию.

30 июня журналисты собрались на одной из АЗС сети «Газпромнефть» в Москве, чтобы проводить команду организаторов гонки в Астрахань, на старт соревнований. Вот там мы и увидели, как организована работа мобильной лаборатории. Нам показали, как производится отбор проб, и как через какие-то 20 минут сотрудники мобильной лаборатории выдают протокол испытаний, в котором есть все — и октановое число, и концентрация серы (а это один из основных показателей, определяющих экологический класс), и ряд других параметров, влияющих на работу двигателя. Нам показали последнюю версию мобильной лаборатории, в которой можно проводить не только исследование бензина, но и расширенный анализ параметров дизельного топлива, особенно важных в зимний период. Раньше такой объем исследований проводился только в стационарных лабораториях.

Все необходимые пояснения и подробности дал Виктор Чуяков, руководитель системы контроля качества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти». Он же рассказал, как читать паспорт качества – документ, который должен сопровождать каждую партию топлива, прибывающую на АЗС. Рекомендуем ознакомиться с простым руководством по его толкованию .



…и топливо для пилотов​

Что еще нужно автомобилю? Грамотный и полный сил пилот!

И тут нужно упомянуть, что нагрузки, которые испытывают раллисты, порой сравнимы с теми, что выпадают на долю космонавтов и летчиков. В большинстве спортивных автомобилей нет кондиционеров, более того, многие спортсмены в критических ситуациях, чтобы улучшить тепловой режим работы мотора и избежать перегрева, включают печку на максимальный режим. Так что стоит ли удивляться, что гонщик на этапах соревнований может потерять в весе от 2 до 5 кг, а это примерно 15 тысяч килокалорий, которые нужно восполнять.

На бивуаках «Шелковом пути» работает полевая кухня. Кроме того, каждое утро экипажи получают сухой паек с паштетами, тушенкой, галетами и специальной мини-печкой для разогрева консервов на сухом спирте. Его можно употребить после финиша или в случае поломки и ожидания машины техпомощи во время гонки. Ну а для быстрых перекусов на ходу в набор кладут продукцию G-Drive: энергетический напиток с натуральными тонизирующими экстрактами и богатые клетчаткой батончики, которые способны на несколько часов утолить чувство голода.

Также специально к ралли сеть АЗС «Газпромнефть» добавила в меню кафе G-Drive новый фирменный бургер. Он появится в продаже в течение ближайших двух недель.

А пока мы будем ждать старта и с интересом следить за разворачивающейся спортивной борьбой.



