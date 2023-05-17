Рейтинг страховых 2023: где лучше покупать ОСАГО, какие компании вошли в рейтинг и почему

В этой статье мы расскажем о компаниях, которые страхуют ответственность водителя при повреждении чужого автомобиля, имущества, а также причинении вреда жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. Максимальная сумма возмещения, установленная законом, – 400 000 рублей, средняя сумма возмещения – 70 000 рублей. Застраховать можно как легковой автомобиль, так и микроавтобус, автобус, грузовик, трактор, мотоцикл и квадроцикл.

В рейтинг вошли самые популярные страховые компании России по версии Сравни, Банки.ру и Финуслуги – главных российских маркетплейсов финансовых услуг. В двух из трех случаев первое место занимает Тинькофф Страхование. В 2022 году они стали победителями в номинации «Страховой продукт года» премии сервиса Банки.ру. Далее идут Ингосстрах, Ренессанс, РЕСО и Альфа Страхование.

Конечно, в топ-10 маркетплейсов входят и другие компании, но мы выбрали самых популярных игроков, которые фигурируют абсолютно во всех рейтингах. Эти рейтинги составляются на основе оценок и отзывов реальных пользователей. Чтобы убедиться, что они настоящие, модераторы Сравни.ру и Банки.ру в обязательном порядке проверяют у всех авторов отзывов подтверждающие документы – фото полиса и номер страхового случая. Отзывы без доказательств удаляют. Так что оценкам этих сервисов можно доверять.

Сравниваем условия

Для начала сравним условия всех участников рейтинга в таблице. Затем более подробно разберем каждого по отдельности.



Сравниваем цены

ОСАГО везде стоит примерно одинаково. Для примера давайте посмотрим, какие тарифы страховые компании предлагают для старого автомобиля и водителя с 15-летним стажем вождения.

Как видите, стоимость годового полиса у всех примерно одинаковая. Почему так происходит? Дело в том, что страховые компании должны рассчитывать тарифы по правилам Банка России. Полис не может стоить сильно дороже или дешевле, чем у конкурентов. Поэтому при покупке ОСАГО не нужно пытаться сильно сэкономить – все полисы и так стоят примерно одинаково. А если вы видите значительно более низкую цену, с вероятностью 99% перед вами мошенники. При выборе страховой гораздо важнее изучить уровень сервиса компании – об этом мы и расскажем далее.



Тинькофф

Главная особенность Тинькофф Страхования в том, что эта компания работает только в онлайне – у нее нет офисов, и полис можно оформить лишь в электронном виде. Это очень удобно для тех, кто не хочет тратить время на поездки в офис, а также для жителей небольших городов, где офисов может просто не быть.



Служба поддержки компании работает 24/7, и отсутствие офисов не является проблемой – консультацию по любому вопросу можно получить за пару минут в чате приложения или по телефону. Электронный полис имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, только при этом его еще и невозможно потерять.

Оформить ОСАГО Тинькофф можно на сайте или в мобильном приложении банка, предварительно рассчитав стоимость полиса. Там же можно продлить его, добавить нового водителя или изменить автомобиль. В Тинькофф есть возможность получить скидку за безаварийную езду и кэшбек 5% с подпиской Tinkoff Pro, 10% с картой Tinkoff Premium.

Стоимость полиса в Тинькофф

В отзывах на полис ОСАГО от Тинькофф многие пишут об удобстве онлайн-урегулирования страховых случаев без поездок на станцию. Это действительно уникальная опция, которой нет у большинства участников рейтинга.

У Тинькофф весь процесс урегулирования полностью перенесен в онлайн: фото документов и повреждений машины можно передать через приложение. Снимки оценивают эксперты-техники с опытом ремонта автомобилей на станциях официальных дилеров. Обычно они делают это правильно, но иногда бывают ошибки – в таком случае Тинькофф доплачивают за неучтенные повреждения.

Также в отзывах на Тинькофф Страхование клиенты ОСАГО хвалят быстрые сроки урегулирования – в среднем люди получают деньги или направление на ремонт (на выбор) в течение 2-4 дней после ДТП, а иногда и день в день.

Ингосстрах

У Ингосстрах можно оформить полис онлайн, предварительно узнав его стоимость с помощью калькулятора. Но если вы по каким-то причинам хотите пообщаться вживую, у компании есть филиалы в 220 городах России. Служба поддержки компании в чате приложения и по телефону работает круглосуточно.



На сайте и в приложении Ингосстраха можно купить и продлить полис, а также заявить о страховом случае. Для этого нужно отправить фото автомобиля и документов по ДТП. Далее машину нужно привезти в офис на независимую техническую экспертизу. Обычно от уведомления о ДТП до получения направления на ремонт проходит около недели.

Если оформить платную подписку Инго Плюс и накапливать баллы с каждой покупки, то до 50% стоимости новых полисов можно будет оплачивать баллами. Подписка Инго Плюс стоит 190 рублей в месяц, первые три месяца бесплатно.

Ренессанс

Ренессанс работает в том же формате, что и Ингосстрах – доступно как оформление в электронном виде, так и покупка в офисе. У компании есть крупная сеть филиалов по всей России.



Оформить ОСАГО онлайн можно на сайте и в приложении Ренессанс Авто. Там же легко продлить полис или поменять в нем данные. Как и у всех страховых из рейтинга, у Ренессанса на сайте есть калькулятор для уточнения стоимости полиса перед покупкой.

При ДТП заявить о страховом случае и подать документы можно онлайн через сайт или по телефону с последующей поездкой в офис. Далее в любом случае придется везти автомобиль на осмотр. Судя по отзывам клиентов, от уведомления о ДТП до получения направления на ремонт обычно проходит около недели.

РЕСО

У РЕСО тоже есть офисы, но покрытие не такое большое, как у Ингосстраха и Ренессанса – только 24 самых крупных города России. Также купить, продлить и отредактировать полис можно онлайн на сайте и в мобильном приложении компании. На сайте есть калькулятор для расчета стоимости полиса перед покупкой.



РЕСО гораздо больше, чем Ингосстрах и Ренессанс, рассчитаны на решение вопросов в режиме онлайн. Колл-центр компании работает 24/7, а урегулировать страховой случай можно без поездок в офис и встреч с оценщиком. Чтобы получить направление на ремонт, надо загрузить в личный кабинет фото документов и повреждений. Обычно на урегулирование уходит от 5 до 10 дней.

Альфа Страхование

Крупная сеть офисов Альфы насчитывает 270 филиалов по всей стране, где можно получить консультацию и оформить ОСАГО. При этом у компании развито онлайн-направление – полисы также продаются на сайте и в приложении. В интернете полис можно купить, продлить и отредактировать. Также доступен калькулятор цен.

Оформить страховой случай можно круглосуточно по телефону или в приложении «АльфаСтрахование Мобайл». Затем нужно приехать в офис Альфы со всеми документами, написать заявление и показать автомобиль оценщику. Срок выплаты денежной компенсации может составлять до месяца, но обычно Альфа управляется 7-10 дней.

Выводы: где лучше покупать ОСАГО

Предложения популярных страховых компаний по ОСАГО очень похожи – везде можно оформить полис в электронном виде и подать уведомление о ДТП в режиме онлайн. Цены у всех тоже плюс-минус одинаковые – разница максимум в 100-200 рублей. Отличается только уровень сервиса и небольшие дополнительные опции.



Судя по рейтингам маркетплейсов и отзывам клиентов, ОСАГО от Тинькофф Страхование – самый популярный вариант. Клиенты ценят Тинькофф за быстрые сроки урегулирования страховых случаев и возможность получить компенсацию без поездок к оценщику. Но и у других страховых есть свои плюсы – например, наличие офисов, если для вас это важно.

Так что наш совет – лучше всего покупать ОСАГО там, где при ДТП вам будет удобнее всего урегулировать страховой случай. Если не хотите тратить время на поездки в офис и встречи с оценщиком, выбирайте Тинькофф. Если же вам комфортнее пообщаться с сотрудниками с глазу на глаз, выберите страховую с ближайшим к дому офисом. А перед этим не забудьте сравнить цены в калькуляторе и пообщаться со службой поддержки компании, чтобы проверить, насколько хорошо она работает и отвечает на звонки.

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