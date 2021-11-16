Land Rover Discovery 4 дебютировал в 2009 году, но назвать его новинкой нельзя: по всем параметрам это был обычный рестайлинг Discovery под цифрой 3. Учитывая, что с двумя их предшественниками было ровно то же самое, многие вообще справедливо считают Discovery 3 и 4 честным вторым поколением модели. Так что вот вам и ответ на последний вопрос из прошлого абзаца: если машина вам нравится, можно обратить внимание на Discovery 3, который выпускался с 2004 года. Такой можно купить меньше чем за миллион, а отличаться машина будет лишь силовыми агрегатами, оптикой и набором мелких нюансов. На этом исторический экскурс можно заканчивать и возвращаться к Discovery 4.
Итак, премьера модели состоялась в 2009 году, и до России она добралась без задержек. Автомобиль был построен на той же рамной платформе, что и Range Rover Sport, да и по стилистике передней части «четверка» приблизилась к нему до степени смешения. Цены тех лет сегодня кажутся дармовыми: в 2009 году дизельный Discovery можно было купить менее чем за 2,5 миллиона, а машину с V8 – чуть дороже этой суммы. В 2013 году внедорожник пережил рестайлинг, лишивший его атмосферного бензинового V8, а цены постепенно росли. В результате к 2015 году базовая стоимость доросла до 3,8, а топовая комплектация без учета опций вплотную приблизилась к 5 миллионам. Так что 2,5 миллиона за рестайлинговый вариант – не такая уж несправедливая для нынешних времен сумма. Правда, число предложений на вторичном рынке не очень велико: Discovery продавался по несколько сотен машин в год, так что на момент написания материала в продаже на Авито было 190 дорестайлинговых и менее 100 рестайлинговых автомобилей. Впрочем, выбор все же есть – давайте разберемся, сложно ли найти хороший экземпляр.
Если говорить о кузове, то несложно: даже самые старые машины недавно перевалили за десятилетнюю отметку, и это не так уж много. Discovery еще стоит приличных денег, а значит, за ними еще неплохо ухаживают, что в сумме обеспечивает достойную сохранность большинства машин. Возрастные проблемы здесь обычно в начальном состоянии: немного коррозии в полостях арок, немного на днище, особенно в задней части, еще немного – на порогах, особенно в точках крепления подножек. Сами подножки уже могут основательно поржаветь, но это мелочи. Точечная коррозия может скрываться под пластиковыми накладками арок, которые у «четвертого» Discovery окрашены в цвет кузова. Вертикальная передняя часть, само собой, обильно собирает сколы от дорожных камней и мусора, так что капот и передний бампер почти гарантированно будут перекрашены. Лобовое стекло тоже можно назвать чуть ли не расходником при больших пробегах. Ну а некоторые эксплуатационные мелочи заслуживают буквально пары слов: например, резиновые уплотнители могут протирать краску в зоне рамок боковых стекол, а также на верхней части нижней створки багажника. Кстати, платформу, как мы помним, Discovery разделил с Range Rover Sport, так что маркетинговое название структуры Integrated Body Frame не должно обманывать: рама тут не интегрированная в кузов, как на том же Mitsubishi Pajero, а вполне себе отдельная. Соответственно, при осмотре машины стоит для начала проверить VIN, выбитый на табличке в зоне под передней пассажирской дверью.
Кузовной ремонт Discovery – задача ожидаемо не самая простая, поскольку далеко не все запчасти можно купить неоригинальными, быстро и дешево. Например, передние крылья имеют заменители по 15-25 тысяч за штуку вместо 40 тысяч за оригинал, а вот передний бампер в любом случае придется покупать оригинальным примерно за те же 40 тысяч. Капот – дефицитная деталь: большинство предложений имеет шестизначный ценник, а те, что укладываются в сотню тысяч, подразумевают поставку под заказ с приличным временем ожидания. Оригинальное лобовое стекло тоже стоит 30-40 тысяч, но здесь есть дешевые аналоги: стекло без обогрева можно найти тысяч за 10, а с полным обогревом за 23-25. Стоимость оптики зависит от ее начинки: галогеновая фара обойдется тысяч в 30, а биксенон уже в 65-80, причем наличие аналогов снижает ценник ненамного – до 55-60 тысяч. Все это означает, что кое-что наверняка придется искать на разборках, причем не местных, а европейских. Благо, общемировые продажи Discovery составляли 45-50 тысяч машин в год, и дефицита запчастей нет.
Платформа от Range Rover Sport, которую получил Discovery, означает тот же конструктив подвесок: это двойные поперечные рычаги впереди и сзади. Здесь ситуация ощутимо лучше, чем с кузовными деталями: обслуживание и ремонт можно выполнить с умеренными затратами благодаря приличному ассортименту неоригинала для большинства позиций. Даже крупные позиции вроде самих рычагов вполне доступны: например, передний верхний можно купить от 2 тысяч рублей при цене оригинала в 15 тысяч, а нижний – от 6 тысяч вместо 20. Отдельные сайлентблоки тоже доступны от 300 рублей, и только гидронаполненные втулки будут немного дороже. Шаровые опоры меняются отдельно и также стоят недорого: 3 тысячи за оригинал и от 500 рублей за аналог. Ровно тех же денег потребуют при замене стойки стабилизатора. Передние ступичные подшипники меняются в сборе со ступичным узлом, что недешево: 17 тысяч за оригинал и от 4 тысяч за заменитель, хотя приличный вариант обойдется тысяч в 8. А вот задний подшипник меняется отдельно и стоит вдвое дешевле. Задние рычаги подороже передних: за неоригинальный верхний просят не менее 12-13 тысяч, а ассортимент нижних весьма узкий, но позволяет найти деталь за 6-15 тысяч. Учитывая, что оригинальные рычаги стоят по 25 тысяч каждый, это можно считать отличным выходом из положения.
Впрочем, многие пришли сюда, чтобы почитать ужасы о пневмоподвеске Discovery – дорогой и ненадежной. Когда-то цены на ремонт действительно могли испугать, а необходимость ежегодного обслуживания отталкивала некоторых от покупки. Однако по сегодняшним меркам слухи о капризности и дороговизне, говоря языком классика, «значительно преувеличены». Да, оригинальная передняя пневмостойка в сборе стоит 50-60 тысяч, а компрессор еще дороже. Однако в продаже давно есть и отдельные баллоны по 10-15 тысяч, и неоригинальные стойки по 15-20, а за 35 тысяч можно купить, например, Bilstein. Компрессор можно купить от 35 тысяч, что дорого, но не запредельно. Ремонт всех узлов тоже прекрасно освоен профильными мастерскими, а регулярное обслуживание с очисткой и смазкой баллонов – обычная процедура для практически любой пневмоподвески. К тому же обычные амортизаторы тоже недешевы: из-за их редкости неоригинала тут не сыскать, а оригинальные стоят по 15-18 тысяч за штуку, а ведь ещё надо будет раскошелиться на пружины. Ну и последний аргумент в споре между пружинами и пневматикой – оснащение: пружинной подвеской оснащались лишь автомобили в базовой комплектации S, которая вдобавок часто сочетается с самым неудачным дизельным мотором на 2,7 литра. В общем, экономить тут нужно осознанно, чтобы потом об этом не пожалеть.
Тормоза у Discovery довольно крупные, но механизмы самые обычные, с плавающей скобой, разве что впереди двухпоршневые. С условной сменой поколения с третьего на четвертое диаметр передних дисков вырос с 317 до 350 мм, а задних с 325 до 350 мм, хотя на машинах со старыми моторами на 2,7 литра можно обнаружить и «старые» тормоза. Расходники стоят обычных денег: например, даже оригинальный тормозной диск обойдется в 7 тысяч впереди и 5 тысяч сзади, а заменители начинаются с 2 тысяч, так что приличную деталь можно найти за 3-5 тысяч. Тормозные колодки тоже без сюрпризов: передние доступны от 500 рублей, а хороший комплект обойдется в 2-3 тысячи. Сложных технических решений в тормозной системе нет, так что проверка будет типовой: магистрали, шланги, состояние тормозной жидкости и работа стояночного тормоза. Кстати, электрический ручник вызывает нарекания, и многие владельцы им попросту не пользуются, так что его точно стоит проверить на предмет работоспособности. Рулевое управление с гидроусилителем не выделяется ничем особенным кроме возрастных проблем с течами и стуками. К тому же рейка достаточно недорога: оригинальная, конечно, имеет шестизначный ценник, но цены на восстановленную начинаются менее чем с 30 тысяч и доходят до 50 тысяч. Насос ГУР тоже дорог в «фирменной» коробке, но неоригинал как для дизельного, так и для бензинового мотора можно купить тысяч за 6-10.
Полный привод у Discovery постоянный, с межосевым дифференциалом и возможностью его блокировки, а также двухступенчатой раздаткой с понижающей передачей. Впрочем, позднее появилась и «упрощенная» версия с одноступенчатой раздаточной коробкой без понижения. В любом случае проверять здесь стоит все: работу раздатки и отсутствие течей и вибраций в ней, карданы, редукторы обеих осей и состояние масла в них, а также работу блокировки заднего межколесного дифференциала и системы Terrain Response, которая на Land Rover традиционно решает многое. В целом явных слабых мест здесь нет, но любой недосмотр при покупке может обернуться затратами, так что лучше поторговаться заранее.
Выбор коробки передач у Discovery, как ни странно, был: базовая версия S могла «похвастать» не только пружинной подвеской, но и ручной коробкой передач. Правда, такие машины покупали штучно, и вторичном рынке их попросту нет. Так что фактически выбор ограничен лишь двумя вариантами АКП: до рестайлинга это была шестиступенчатая 6HP28 от ZF, а в 2013 году ее сменила восьмиступенчатая 8HP45. Агрегаты эти были популярны на множестве машин, и мы подробно рассказывали об обеих коробках, например, в материале о Jaguar XF. Если говорить вкратце, то шестиступенчатая коробка даже в последних ревизиях – не образец надежности. Рабочая температура высока, блокировка гидротрансформатора работает агрессивно, а это тянет с собой проблемы с гидроблоком, маслонасосом и электронным блоком управления. Добавьте сюда типовые эксплуатационные особенности вроде забитого внешнего радиатора охлаждения и редкой замены масла – и можно получить потенциальный ресурс менее чем в 200 тысяч километров. Регулярная замена масла раз в 30-40 тысяч километров может облегчить жизнь АКП, особенно вкупе с дополнительным охлаждением, но занимаются всем этим далеко не все владельцы. Восьмиступенчатый автомат на этом фоне выглядит даже надежнее: она тоже «горячая», но лучше приспособлена к тяжелым режимам работы. Правда, здесь надо помнить о массе автомобиля, которая даже при не рекордной мощности мотора усложняет жизнь автомату. Еще тяжелее ему приходится на машинах без понижайки – об этом тоже нужно помнить при «экономном» выборе Discovery. В любом случае в 8HP45 тоже нужно менять часто, раз в 30-40 тысяч, но шансы проехать более 200 тысяч до первого ремонта при таком обслуживании уже велики. Но вот цена этого ремонта будет еще выше, чем для «шестиступки».
Моторов Discovery получил достаточно: и до, и после рестайлинга в гамме были и бензиновые, и дизельные варианты. Изначально базовым был 2,7-литровый дизель, но уже в 2010 году он полностью уступил место своей обновленной трехлитровой версии, которая и оставалась в строю до окончания выпуска модели. Бензиновые же моторы – это атмосферный V8 на 5 литров до рестайлинга и трехлитровый компрессорный V6 с 2013 года, который, впрочем, в России представлен практически не был. А зря: оба бензиновых мотора можно считать весьма удачными. Восьмицилиндровый AJ133 и V6 с индексом AJ126 – родные братья, отличающиеся только числом цилиндров. Моторы эти, разумеется, алюминиевые, но с чугунными гильзами, а ГРМ цепной, хотя и не рекордно надежный. Впрочем, свои 120-150 тысяч километров он обычно проходит, а дальше требует полной замены с натяжителем и успокоителями. Небольшое усложнение здесь – непосредственный впрыск, который может подкинуть неисправности ТНВД и форсунок, но цены решения проблем не запредельные. Внимательно следить нужно за двумя вещами: системой охлаждения и катализаторами. Первая склонна к течам и разрыву патрубков, а катализаторы просто стареют и выкрашиваются, причем зачастую уже к 150 тысячам километров, а то и раньше. Зато компрессорная система наддува проста и имеет большой ресурс, так что опасаться ее не стоит.
На фоне бензиновых моторов дизельные не так идеальны – в частности, ранний 2,7-литровый V6, который был разработан еще Ford и называется Lion. Помимо типично дизельных проблем с топливной аппаратурой, наддувом и EGR у него есть склонность к масляному голоданию, которое в неудачном случае заканчивается задирами вкладышей коленвала и покупкой контрактного мотора или шорт-блока. В самых неудачных случаях дело заканчивалось даже разрушением самого коленвала. Бороться с риском можно подбором качественного масла с достаточно высокой вязкостью, а также своевременной заменой маслонасоса. Однако с учетом возраста машин риск встретить мотор в предсмертном состоянии довольно велик, так что внимание лучше обратить на трехлитровый двигатель. Он является эволюционным развитием предшественника, но риск масляного голодания здесь ниже, а случаи проворота вкладышей реже. В любом случае при покупке стоит тщательно диагностировать его на предмет проблем, слушать при холодном пуске, осматривать горячим на предмет течей, а также интересоваться сроками последней замены ременного ГРМ. Наддув здесь уже двойной, с большой и малой турбинами Garrett, подключающимися на разных оборотах, и это повышает как потенциальные вложения, так и вероятность неисправности. Турбина же, кстати, иногда тоже становится причиной потери масла, падения давления и масляного голодания, так что замасливание патрубков – плохой знак. Впрочем, эти моторы свежее, а проблему масляного голодания все же пытались решать, так что для моторов последних лет выпуска его вероятность несколько ниже, и шансы найти живой двигатель вполне есть – главное, не экономить на его содержании. К тому же и выбора тут фактически нет: после рестайлинга бензиновые машины к нам практически не приезжали, и в продаже их найти почти невозможно.
Таким образом, для тех, кто хочет купить Land Rover Discovery 4, остаются два пути. Первый – самый простой и логичный: это поиск максимально свежей машины с одним-двумя владельцами и пробегом до 100-150 тысяч километров, примерно вот такой. Если история обслуживания подтвердит уход за автомобилем, а Автотека – честность пробега и отсутствие ДТП, то новому владельцу останется лишь продолжать качественно обслуживать машину.
Ну а второй вариант – это поиск дорестайлингового Discovery с атмосферным бензиновым V8, чтобы получить богатое оснащение, хорошую динамику и прогнозируемый ресурс. Правда, взамен придется отплатить высокими расходами на топливо и транспортным налогом за 375 лошадиных сил (для большинства регионов это почти 60 тысяч рублей). Однако эти же особенности могут помочь при покупке хорошего экземпляра – невысокая ликвидность вынуждает продавцов охотнее торговаться. Так что приличную машину вполне можно купить миллиона за 2, а то и дешевле, и сэкономленные 500-700 тысяч потратить на обслуживание, топливо и транспортный налог. А вознаграждением за покупку будет динамика Range Rover Sport и проходимость Discovery.
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