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«Русская сварка»: как правильно соединять аккумуляторы для сварочных работ в поле

31.07.2020 249 0 2

Полевая сварка с помощью автомобильных аккумуляторов известна продвинутым фанатам-джиперам всего мира, но на зарубежных интернет-форумах ее почему-то называют «Russian welding», «русская сварка»… Видимо, за суровость, свойственную «русским горкам» и «русской рулетке».

 

– У вас запчасти для УАЗа есть?
– Да, а что вам нужно?
– Электроды, проволока и изолента…
(Бородатый анекдот)

Ремонт машины с помощью сварки в полевых условиях – курьез или спасение жизни?

Привычка шоферов прошлых поколений возить с собой полбагажника инструментов и полбагажника запчастей, к счастью, ушла в прошлое. Современный автомобиль при хорошем и своевременном профилактическом обслуживании, даже будучи в весьма почтенном возрасте, редко преподносит фатальные сюрпризы, после которых дальнейшее движение можно продолжать только на «галстуке» или на эвакуаторе. Однако существует и сохраняется класс автолюбителей, которым по-прежнему жизненно необходимо иметь при себе массу запасных частей и солидный арсенал инструментов, куда входят в том числе как минимум дрель и болгарка. Речь идет о владельцах честных полноразмерных рамных внедорожников, практикующих жесткие ралли-рейды и серьезные путешествия в места, куда призвать помощь можно разве что с помощью спутникового телефона…

В края, где согласно тексту популярной джиперской наклейки, «и волки с**ть боятся», забираются 80-е и 100-е «Крузеры», проклепанные «Дефы», старенькие «Патрули», но, будем откровенны, гораздо чаще там можно встретить ульяновские внедорожники. А поскольку качество деталей для УАЗов оставляет желать лучшего до сих пор, всякий истинный уазист отлично знает, что надеяться ему приходится только на самого себя – на свой скилл полевого ремонта 80-го уровня и запас железок и инструментов, которому позавидует автомагазин!

Ви таки будете смеяться (с), но сварка в мобильном арсенале продвинутого джипера занимает весьма почетное место, и порой именно она является единственным спасательным кругом, позволяющим выбраться из тайги или даже продолжить маршрут! Выломанный шкворень в поворотном кулаке, лопнувший хомут подвесного подшипника кардана, треснувшая тяга панара – возить с собой все мыслимые запчасти совершенно нереально (хотя и хотелось бы!), и зачастую вернуть автомобилю подвижность в экстремальных условиях можно именно с помощью сварки.

Сегодня в продаже доступен (и дешевеет – планомерно, хотя и не так быстро, как хотелось бы) широчайший спектр мобильного аккумуляторного инструмента, который еще недавно был прочно связан с электророзеткой 220 вольт. Однако запитать в полевых условиях от бортсети автомобиля сварочный аппарат по-прежнему крайне сложно, если не сказать – практически невозможно. Да, на рынке уже появились мобильные сварочные аппараты, работающие от встроенных литиевых батарей, но стоимость под сотню тысяч рублей явно не способствует их распространенности в народе в обозримом будущем… А через преобразователь 12/220 вольт даже самый маломощный 220-вольтовый инверторный сварочник с электродом-«двушкой» потребует от автомобильной бортсети запредельной нагрузки на аккумулятор и генератор – более 200 ампер… И это для горящей дуги, без учета скачка при поджиге… Недавно мы рассказывали про уникальный советский гаджет – автомобильный сварочный аппарат, но это скорее и вовсе любопытный технический курьез, а не серьезное устройство, тем более что такие приборы фабрично не выпускаются с 90-х годов.

Однако сварка автомобилисту-джиперу бывает ну просто жизненно необходима – как же быть? Все очень просто: решение проблемы найдено еще нашими дедами и с успехом юзается и по сей день. Речь идет о сварке с помощью автомобильных аккумуляторов! Автомобильный 12-вольтовый аккумулятор – источник изрядного объема электроэнергии с высоким током отдачи – именно то, что нужно для сварки. Для работы двухмиллиметровым электродом достаточно двух последовательно соединенных батарей, а для «трешки» оптимальны три аккумулятора. Две батареи часто есть даже у джипера-одиночки – стартерная и питающая лебедку, ну а если нужно варить массивные детали и требуется прогрев более толстым электродом, третья батарея берется взаймы у коллег по внедорожным соревнованиям или рыбалке/охоте.

Как это устроено?

Технически полевой сварочный аппарат автомобилиста чрезвычайно прост, хотя и имеет некоторые особенности. Вся сварка умещается фактически в кармане: это одна или две перемычки, соединяющие последовательно в «гирлянду» две или три батареи, и пара рабочих кабелей – с держаком для электрода и с «крокодилом» для массы. Ну еще и маска, конечно же, нужна – простейший компактный щиток или хотя бы просто черное стекло. Без удобного, однако крупногабаритного и хрупкого шлема типа «хамелеон» в экстремальных условиях можно и обойтись… 

Нюанс в изготовлении такой конструкции один: все подключения к аккумуляторам (проводами с сечением не менее 25 квадратных миллиметров) должны осуществляться исключительно с помощью клемм заводского изготовления! Пусть даже самых дешевых, безродных китайских, по сто рублей за пару. Контакт необходим очень плотный, а любые «подмотки» к свинцовым наконечникам аккумулятора быстро вызывают сильный локальный перегрев и оплавление выводов батарей.

Самые распространенные вопросы о мобильной сварке

У тех, кто слышит о мобильно-автомобильной сварке с помощью стартерных батарей впервые, возникает немало вопросов. Самые распространенные звучат примерно так:

– Можно ли варить одним аккумулятором?
– Нет, напряжения 12 вольт не хватит для устойчивого зажигания дуги. Минимум должно быть две батареи (24 вольта), в идеале – три (36 вольт). Сложившаяся годами джиперская формула такова: «двумя батареями варят электродом 2 мм, тремя – 3 мм».

– Трудно ли варить таким «сварочным аппаратом»?
– Очень легко. Идеальный постоянный ток и достаточная его величина позволяют легко зажигать, поддерживать дугу и класть более-менее качественный шов любому, кто имеет минимальные навыки электросварки.

– Долго ли можно варить непрерывно на одном заряде аккумуляторов?
– Принято считать, что без риска не завести впоследствии мотор на такой сварке можно «сжечь» десяток электродов. Ну, иногда полтора десятка. Как правило, в полевых условиях не бывает поломок, на заварку которых не хватит такого количества электродов. Ну а если все же не уследили, и после сварки батарея не запускает двигатель, то это вряд ли становится проблемой – у редкого «джипера» сегодня нет с собой резервного аварийного бустера на литиевом аккумуляторе.

– Вредны ли такие трюки для аккумуляторов?
– И да, и нет… Сам по себе сварочный ток не превышает ток, который у аккумулятора берет стартер при повседневных пусках мотора. Наиболее вреден момент перед зажиганием дуги, близкий к короткому замыканию. Но в реальности он чрезвычайно кратковременный, тем более что от чистого «КэЗэ» нас избавляет некоторое сопротивление в сварочных проводах и контакте крокодила. Если же подытожить проще – редкое использование батарей для сварки в экстремальных условиях существенно и заметно им не повредит.

– Как регулировать силу тока при сварке аккумуляторами?
– В самом простом варианте, который чаще всего и применяется, – никак. Некоторые продвинутые юзеры используют включенные последовательно с электродом «сопротивления» из спиралей толстой стальной проволоки, просто брошенные на землю, или какие-то мощные резисторы от поездов-электричек. Но для эпизодического применения можно обойтись и без регулировки.

практика

 

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