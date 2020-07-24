Автомобильная сварочная приставка АСП-1 производства АвтоВАЗа – экзотический аксессуар и для своего времени, и тем более – для нынешнего. Сварочный аппарат, питающийся напрямую от бортовой сети самого обычного легкового автомобиля – штука весьма редкая и в наши дни не выпускающаяся. Однако в начале 90-х годов такой гаджет мог при желании приобрести любой автолюбитель.

Давненько мы не обновляли экспозицию нашего редакционного музея советских автомобильных ретро-аксессуаров и гаджетов! Новым пополнением, очередной найденной на гаражных чердаках «капсулой времени», стало уникальное устройство – автомобильный сварочный аппарат!



Он представлял собой трехкилограммовую металлическую коробку отчаянно-красной масти с размерами 260х190х110 мм, с двумя мощными болтовыми клеммами для подключения сварочных проводов на передней панели. С помощью этого аппарата допускалось варить электродом с диаметром до 3 миллиметров в режиме «2,5 минуты сварка – 2,5 минуты отдых».

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По моде наивной эпохи, когда каждое деревенское сельпо стремилось назвать себя «шопом» и «маркетом», надпись на приборе дублирована на английском. На передней же панели сварочного аппарата красуется крупное слово «АВТОВАЗ» и всем знакомый логотип тольяттинской «ладьи». Однако, разумеется, выпускал это устройство не сам автозавод, а его дочернее предприятие – ПТО ВАЗ, основанное в 1972 году, спустя шесть лет после запуска основного завода в Тольятти. «ПТО» расшифровывалось как «Производство Технологического Оборудования» – это вспомогательное предприятие делало для основного жигулевского конвейера металлообрабатывающие станки, окрасочное и прочее технологическое оборудование, которое поставлялось в том числе и на другие автозаводы СССР.

В эпоху перестройки все госпредприятия были добровольно-принудительно ориентированы на расширение ассортимента в сторону «продукции народного потребления», в рамках чего на ПТО ВАЗ и был рожден автомобильный сварочный аппарат АСП-1 – для граждан и, как сказали бы сейчас, для «микробизнеса» – кооператоров, трудящихся в сфере мелких услуг населению..

Огромный плафон красной лампочки на верхней крышке выглядит как некая кустарная доработка – странно и нелепо… Однако это штатный элемент конструкции, роль которого отражена в инструкции. Он ярко горит, пока электрическая дуга на электроде не зажжена, свидетельствуя о зарядке аккумулятора, и гаснет при начале сварки.

Почему вместо такого здоровенного «фонаря» не использовался светодиод или хотя бы миниатюрная индикаторная лампочка накаливания – непонятно…

На шильдике устройства выбита масса – «5 кг». Однако сам прибор весит около трех кило; пять – это масса со сварочными проводами, электрододержателем и «крокодилом» массы.

Знакомые с электроникой могут подумать, что под крышкой АСП-1 находится импульсный преобразователь-инвертор, как и внутри большинства современных инверторных сварочных аппаратов, работающих от сети 220 вольт… Но не забывайте – это самое начало десятилетия 90-х, когда большинство людей продолжало называть свою страну по привычке СССР, все машины были карбюраторными, а компьютеры встречались только в крупных НИИ… Мощная импульсная техника, а также соответствующие ей мощные силовые транзисторы и диоды редко встречались в то время в бытовых устройствах даже за рубежом – не то что во вчерашнем «совке». Так что все было гораздо проще!

Никаких преобразований напряжения внутри сварочника не происходило – из всей электроники он содержал только два мощных тиристора. Для того чтобы от бортсети легкового автомобиля можно было варить, АСП-1 делал, по сути, всего три простые вещи:

Поднимал напряжение на генераторе, перехватывая роль штатного реле-регулятора. Подключал аккумулятор параллельно генератору, если силы тока не хватало. Автоматически переключался на зарядку аккумулятора, как только сварщик отрывал электрод от детали и прекращал работу.

То есть, в сущности, сварочным аппаратом на 90% являлся генератор автомобиля, плюсовой вывод которого напрямую подключался к сварочному электроду. Двигатель машины во время сварки должен был, разумеется, работать, и для обеспечения максимального выходного тока инструкция предписывала крутить коленвал до 2500 оборотов с помощью подсоса или помощника, нажимающего на педаль. А роль АСП-1 была «вспомогательно-коммутационная», если так можно выразиться…

Сварка с помощью АСП-1 достаточно проста. Запускается мотор машины, подсосом выставляются 2500 оборотов двигателя, к свариваемой детали подключается мощная клемма-«крокодил», в рукоятку-держак вставляется электрод, на глаза опускается щиток или маска, и процесс пошел.

Но если вы подумали, что перед этим нужно элементарно подключить питание аппарата «крокодилами» к аккумулятору, то вы серьезно ошиблись! Это – суровый советский жигулевский гаджет, а не современный литий-ионный пусковой бустер-пауэрбанк, с которым справится любая блондинка! Для подключения АСП-1 требовалось серьезное вмешательство в электропроводку под капотом.

Собственно, первый пункт процесса установки требовал закрепить сварочный аппарат стационарно под капотом «классики» или «девятки». Да-да, предполагалось, что сварочник станет постоянным «подкапотным жителем», как карбюратор или бензонасос, ибо электрическое его внедрение в электросистему автомобиля имело ряд особенностей. От генератора нужно было отсоединить силовой плюсовой выходной провод и подключить его к сварочному аппарату. Таким образом, сварочник включался между генератором и батареей. Затем предписывалось отключить от генератора реле-регулятор, роль которого брал на себя сварочный аппарат. Короче говоря, для подключения сварки автовладелец делал добрый десяток коммутаций в электропроводке машины – что-то размыкал, что-то наоборот – соединял перемычками. Все необходимое для этого, включая проводочки, клеммы и всякие кембрики, шло в комплекте поставки сварочного аппарата.

На первый взгляд может показаться, что даже для кратковременного использования собственного автомобиля в качестве сварочной установки требовалась длительная возня под капотом, а потом аналогичная возня в обратном порядке, чтобы вернуть проводку в прежнее состояние, дабы уехать. А вот и нет!

Не секрет, что советские инженеры при разработке товаров народного потребления зачастую по-спартански игнорировали вопросы элементарного комфорта в использовании, но только не в данном случае! В комплекте АСП-1 шла специальная косичка проводки с 8-штырьковым разъемом, которая и подключалась к электропроводке автомобиля. Когда вам надо было варить, вы втыкали в этот разъем штекер от сварочного аппарата, а когда надо было ехать – специальную замыкающую колодку. Колодка представляла собой ответную часть такого же разъема с перемычками в определенном порядке, и, будучи вставленной вместо сварки, полностью восстанавливала заводскую проводку автомобиля в штатном режиме!

Так что же такое АСП-1? Гениальная разработка, незаменимая в ряде экстремальных случаев, или странный выкидыш неповоротливой промышленности эпохи зарождающейся рыночной экономики? Почему подобные гаджеты не производятся сегодня, ведь периодическая необходимость в простой и легкой мобильной сварке там, где нет розетки, у многих по-прежнему возникает?

Будем откровенны: все же такое устройство – типичный продукт «смутного времени», типа кухонного половника из танковой бронестали от Уралвагонзавода... Надежность самого прибора была крайне высокой, но обмотки статоров и хиленькие советские выпрямительные диоды генераторов Жигулей и Москвичей работали со сваркой практически в режиме короткого замыкания, на пределе по току, да еще и с повышенным напряжением! Аккумулятор, который также постоянно включался в сварочный процесс, терял ресурс от больших токов разряда и заряда.

Сварка АСП-1 разрабатывалась и продавалась в эпоху карбюраторных автомобилей с минимумом электроники, и, как ни странно, несколько «опередила свое время», ибо сегодня даже на многих бюджетных машинах стоят генераторы на 120-160 ампер с куда более мощными диодами, которые как раз гораздо лучше подошли бы для использования совместно с электродом и маской… Но на современной насыщенной электроникой машине подобное внедрение в электросистему крайне опасно, а зачастую принципиально неприемлемо, поэтому аналогов АСП-1 в наши дни не выпускают и не продают. «Красная коробочка» перешла в разряд коллекционных курьезов…



