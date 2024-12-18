Китайская компания Chery устроила публичную премьеру нового флагмана своего модельного ряда – кроссовер Tiggo 9 уже поступил в продажу на российском рынке. В день премьеры делимся первыми живыми впечатлениями от новинки в ожидании полноценного тест-драйва.

«Девятый» Tiggo с виду кажется подозрительно знакомым, и это неспроста, ведь модель уже известна у нас как Jaecoo J8. По большому счёту, это всё тот же кроссовер, построенный на платформе T2X, но в Китае он называется Chery Tiggo 8L. На домашнем рынке «девятка» представляет собой совершенно другой автомобиль.

Снаружи Tiggo 9 отличается от J8 косметическими штрихами – здесь иное оформление решётки радиатора, бамперов и кормы. Воздухозаборники китайцы сравнили с пастью тигра, а ходовые огни в них – с полосками на шкуре хищника. Машина довольно крупная – 4810×1925×1741 мм, колёсная база – 2800 мм. Клиренс – ровно 200 мм.

Выдвижным дверным ручкам обещан усиленный электропривод от обледенения, а светодиодным фарам – дальность пучка в 150 метров. Освещённость дороги у нового кроссовера, если верить фирменной презентации, стала лучше на 30% – правда, осталось загадкой, по сравнению с чем.

Под капотом у Tiggo 9 тот же мотор, что у J8 – 2,0-литровая «турбочетвёрка» SQRF4J20 мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 375 Н·м. А вот вместо 7-ступенчатого робота новинка получила 8-ступенчатую гидромеханическую коробку передач. Представители Chery особенно этим гордятся – мол, мы в курсе, как россияне ценят классические автоматы, поэтому вот, держите.

В остальном техника незатейлива: спереди здесь стойки Макферсон, сзади – многорычажка. Обещан разгон до 100 км/ч ровно за восемь секунд, максимальная скорость на отметке 220 км/ч и смешанный расход топлива на уровне 8,3 литра на «сотню».

Главное отличие от J8 внутри – три ряда кресел вместо двух. Jaecoo бывает только пятиместным, в Tiggo 9 можно при желании втиснуться и всемером. Разумеется, при таких габаритах третий ряд скорее номинальный – детям там будет нормально, взрослым – откровенно тесновато. Посадка уж больно специфична – с высоко задранными коленями, которые к тому же упираются в спинки второго ряда. Ну и забираться туда – тот ещё акробатический этюд.

В результате трехрядности запасного колеса в Tiggo 9 нет – ни полноразмерного, как в J8, ни докатки. С тремя рядами сидений багажник насчитывает всего 200 литров, а если сложить оба задних, можно получить чуть более двух кубометров объёма для поклажи – 2150 литров.

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Спинки всех задних кресел складываются и раскладываются электроприводами – на левой боковине багажника для этого есть пульт. Сиденья второго ряда тоже снабжены электрорегулировками, которые управляются клавишами на задних дверях. Но не такими, как спереди – в виде кресел а-ля Mercedes-Benz, а крохотными плоскими тумблерами, которые нужно качать вперёд-назад. Сомнительное решение.

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Замки, к слову, у Tiggo 9 механические, так что для открывания двери нужно тянуть за внутреннюю ручку, а не нажимать кнопку, как в J8. Передняя панель и центральная консоль здесь новые, с приборной панелью диагональю 10,3 дюйма и тачскрином в 15,6 дюйма – точь-в-точь как у ваших ноутбуков, подчёркивают представители Chery. Оба экрана – Ultra HD, но оценить это возможности не представилось.

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Кресло водителя может похвастать регулировкой в 12 направлениях, пятью режимами массажа, подогревом, вентиляцией и памятью положений. Пассажирское регулируется лишь в четырёх направлениях, у него тоже есть массаж, подогрев, вентиляция и память, но ещё и оттоманка. На втором ряду есть подогрев и вентиляция, а на третьем – только подстаканники на пластиковых боковинах багажника.

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Китайцы уверяют, что салон обшит натуральной кожей, хотя на ощупь так не скажешь – материал кажется грубоватым. Спасибо, что отделку «под шпон» не называют натуральным деревом. Зато в автомобиль интегрированы сервисы VK и «Яндекса», онлайн-навигация, пробки, онлайн-музыка, есть обновление системы «по воздуху». За безопасность отвечают 10 подушек, включая надувные шторки.

Chery Tiggo 9 представлен в двух комплектациях – Prime и Ultra. Уже в базовой версии есть электропривод багажной двери, парктроники, подогрев руля, ветрового стекла и форсунок омывателя, 19-дюймовые колёса.

Топовое исполнение щеголяет дисками на дюйм больше, адаптивным круиз-контролем, расширенным набором водительских ассистентов (системы автоматического торможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках), кожей чёрного или коричневого цвета на выбор и аудиосистемой с 14 динамиками.

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Исполнение Prime обойдётся в 4 750 000 рублей без учёта скидок и прочих акций, Ultra – в 5 050 000 рублей. Таким образом, «девятка» примерно равна по стоимости Jaecoo J8, который представлен в трёх версиях и стоит от 4 599 000 до 5 299 000 рублей.