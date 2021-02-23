В России не так много тех, кто может позволить себе выбирать автомобиль сердцем. Причем слово «позволить» далеко не всегда связано с финансами – зачастую причиной отказа от желанной машины становится общественное мнение. А если перемножить понятия «красивые автомобили» и «общественная неприязнь», то получится слово «Франция». Именно французы, честь им и хвала, не только постоянно доказывают миру, что умеют создавать яркий, самобытный и элегантный дизайн, но и осмеливаются пускать его в серию. И, к сожалению, те же французы от своей смелости регулярно страдают. Ведь автомобилисты влюбляются в красивых, а женятся на надежных… Но если вы готовы презреть стереотипы, общественные мнения и некоторые технические сложности, купив по-настоящему эффектный автомобиль, то Citroen DS5 непременно окажется в списке вариантов. По нынешним меркам цены на эти нестарые еще автомобили вполне осязаемые: по данным наших коллег из Авито Авто, низ рынка начинается с 750 тысяч рублей, а за ухоженные экземпляры просят чуть меньше миллиона. Так что же, можно ли купить «француза» с претензией на премиум за 900 тысяч и не пожалеть?

На самом деле, вопрос о покупке Citroen DS5 можно даже не задавать: это не машина, а арт-объект на колесах, так что о нем либо мечтают, либо даже не думают. Причем мечтателей оказалось не так много не только в России, но и в мире, поэтому карьера модели оказалась недолгой. Появившись в 2011 году, DS5 довольно быстро выбрал запас обеспеченных эстетов и через 3-4 года остался по рыночным меркам практически без покупателей. Не сыграла и ставка на Китай, где даже было налажено собственное производство модели. В общем, неудивительно, что в 2018 году DS5, к тому моменту превратившийся в DS 5 (имя DS превратилось в бренд, а 5 стало обозначением модели), окончательно ушел с рынка и не получил преемника. В России рыночная жизнь оказалась и того короче. К нам Citroen пришел в начале 2012 года по цене от 1,1 до 1,5 миллиона рублей, а в 2015 дилеры уже распродавали остатки со складов, не ожидая новых поставок. Суммарно модель продержалась у нас три года, за которые было продано чуть больше тысячи машин – если в 2012-2013 продажи еще исчислялись сотнями, то в 2014 покупателей было менее ста. Неудивительно, что предложения о продаже крайне немногочисленные: на момент написания материала в продаже на Авито было всего 16 машин. Что же ждет тех, кто созрел для исполнения своей мечты о покупке DS5?



Citroën DS5 2011–15



Несмотря на то что возраст машин приближается к отметке в 10 лет, кузова машин, не бывавших в серьезных ДТП, сохраняются вполне достойно. На пользу этому идет и оцинковка, и тот простой факт, что «случайные» люди эти автомобили покупают редко, а энтузиасты по мере возможностей вкладываются в содержание. Кстати, о серьезных ДТП: шансы встретить машину, восстановленную после «тотала», тут не очень велики: сложность кузовных форм усложняет ремонт, дороговизна и редкость запчастей делает восстановление нецелесообразным, а низкая ликвидность модели окончательно превращает такую затею в абсурд. Так что обычно кузовные проблемы ограничиваются типовыми мелочами. Сколы на фронтальной части и дверях, повреждения краски на кромках колесных арок, зарождающийся «пескоструй» на порогах, дефекты на задних крыльях, протертости краски на стыках бамперов и крыльев – вот, пожалуй, и весь список того, что чаще всего видят потенциальные покупатели. Малый клиренс делает обязательным осмотр днища на предмет повреждений и коррозии, а также бамперов на целостность, особенно снизу.

Осматривать машину вообще лучше тщательно, а попадать в ДТП после покупки очень нежелательно, ибо дорого. Цены на оригинальные компоненты не самые шокирующие на фоне многих других, более редких автомобилей, но практически полное отсутствие неоригинальных заменителей делает ситуацию сложной. Капот, к примеру, стоит 70 тысяч, переднее крыло – от 15, бампер – 15-30 тысяч только за основную часть, а решеточек и противотуманок набежит еще на 20-30. Фирменное лобовое стекло – это 20 тысяч, а фара – 25 за галоген и от 60 за биксенон. Ну а панорамная стеклянная крыша в случае повреждения потребует около 50 тысяч рублей. В общем, неудивительно, что кузовной ремонт практически всегда означает поиск запчастей на польских разборках – проще заказать бампер в сборе с противотуманками и прочей мелочью за 50-60 тысяч, чем пытаться собрать его подетально новым.

Citroën DS5 2011–15



Одним из нареканий покупателей DS5 была ходовая часть. Во-первых, хэтчбек с претензией на премиальный статус получил «ширпотребную» платформу PF2 от Citroen C4 и Peugeot 308 с МакФерсоном впереди и обычной скручиваемой балкой сзади. Да, колесную базу растянули на 12 сантиметров, ширину колеи – на 5, а подвеску в целом перенастроили специально для модели, но общих вопросов к «непремиальности» это не решило. А во-вторых, энергоемкость и комфорт подвески на плохих дорогах были недостаточными. При этом модернизация подвески означает наличие части «уникального железа», не унифицированного с другими моделями концерна. Например, передние нижние рычаги в форме бумерангов здесь свои и стоят 15 тысяч за оригинал и 6-10 за немногочисленные аналоги.

Но большая часть деталей все же «универсальная», а потому стоит недорого и имеет варианты неоригинальной замены. Передние амортизаторы, к примеру, недороги даже в «заводской» коробке – 6-8 тысяч, и за сравнимые деньги можно купить детали от Bilstein и KYB, а задние и того дешевле. К тому же ремонтопригодность подвески довольно высока: можно купить отдельно практически все сайлентблоки, шаровые опоры меняются отдельно и стоят недорого, а уж расходники вроде стоек стабилизатора и подавно дешевы. Кстати, плохая приспособленность подвески к нашим дорогам толкает некоторых владельцев на масштабный тюнинг: в частности, сюда внедряют подвеску от дизельного Citroen C4 Grand Picasso. Для установки покупают весь комплект – опоры стоек, амортизаторы, пружины, рулевые наконечники и тяги и мелочи вроде стоек стабилизатора и шаровых опор.

Citroën DS5 2011–15



Тормоза Citroen тоже получил вполне обычные. Впереди применялись диски диаметром от 283, 302 или 340 мм, но механизмы в любом случае были самыми простыми, с плавающей скобой. Сзади тормоза могут зависеть от мотора: они в любом случае дисковые и невентилируемые, но на бензиновых машинах применяются «обычные» диски, а на дизельных «французские», со встроенным ступичным подшипником. Впрочем, все это не критично сказывается на стоимости обслуживания: ассортимент неоригинальных компонентов позволяет перебрать тормоза, не отказываясь от ужина на месяц. В рулевом управлении все также не очень сложно, хотя усилитель здесь уже не чисто гидравлический, а электрогидравлический. Так что на работу усилителя руля стоит обратить внимание, а также проверить состояние масла в системе: электронасос дороговат и обойдется новым тысяч в 50 без возможности выбрать неоригинал. Для рулевой рейки нет дешевых замен в виде восстановленных реек в сборе, однако ремкомплекты в продаже есть, и перебрать рейку при необходимости можно за вполне обычные деньги.

В мире DS5 продавался в том числе и с шестиступенчатой ручной коробкой передач, но у нас экспериментировать с ней не стали, и единственным вариантом была автоматическая коробка TF-70SC от Aisin – младшая сестра популярной TF-80SC, рассчитанная на моторы объемом до 2 литров. Ее можно считать вполне надежной, хотя она, как и положено относительно современному автомату, довольно чувствительна к чистоте и температуре масла. Те, кто не слушал рекомендации по обслуживанию, менял масло каждые 40-50 тысяч километров и ездил на DS5 степенно, вполне могут до сих пор не иметь опыта ремонта этой коробки. Если добавить к этому внешний радиатор охлаждения, то в теории жизнь АКП можно продлить до 250 тысяч километров, а то и больше. Но старое грязное масло и толкотня в пробках могут привести к рывкам, намекающим на ремонт, уже к 150-200 тысячам. Так что проверить работу коробки стоит тщательно, хотя возможность найти «контрактную» всегда есть.

Citroën DS5 2011–15



Ну а главным камнем преткновения при покупке подержанного Citroen DS5, как несложно догадаться, будет двигатель. Ведь вариантов здесь было два: бензиновый EP6CDT семейства Prince и двухлитровый дизель DW10. Причем дизельные машины, которые в свое время были самыми дорогими в гамме, пользовались весьма ограниченным спросом, так что сейчас при поиске машины их почти не сыскать, и дело иметь придется именно с бензиновыми двигателями. Наддувный мотор изначально выдавал у нас 150 л.с., а спустя год после начала продаж добавилась 200-сильная версия. Тех, кто хочет подробно изучить историю семейства Prince, мы традиционно направим к нашему подробному материалу, а здесь кратко перечислим основные проблемы. В их числе не самый надежный цепной ГРМ, склонный к растяжению и перескоку, высокая рабочая температура, вкупе с другими конструктивными особенностями провоцирующая закоксовку поршневых колец и угар масла, а также высокая чувствительность к чистоте и качеству этого самого масла. Подробно именно о турбированных EP6CDT мы рассказывали в материале о выборе родственного Citroen C4. В общем, шансы на счастливое будущее с этим мотором есть, но они не очень высоки и за них почти наверняка придется платить.

На этом фоне дизельный DW10, ведущий свою историю еще из конца 90-х, кажется более предпочтительным вариантом. Да, это современная его версия, здесь уже есть дорогие форсунки непосредственного впрыска по 20 тысяч за штуку и турбокомпрессор с изменяемой геометрией, который новым стоит 70 тысяч, и еще 70 можно отдать за новый ТНВД. Однако ресурс мотора куда более предсказуемый, а серьезных врожденных недостатков у него нет, так что если вы хотите не просто «познакомиться с прекрасным», но и пожить с ним долгое время, смысл поискать дизельную машину точно есть.

Citroën DS5 2011–15



Ну а теперь, кратко разобравшись в том, что скрывается под изящной оболочкой DS5, можно составить портрет оптимальной машины. Как стало понятно, главным вопросом для того, что хочет купить современное воплощение «богини» (ведь именно так в свое время прозвали оригинальную модель Citroen DS), будет ее союз с «Принцем». Но сдаваться не нужно: шансы найти дизельный автомобиль есть, хотя на момент написания материала в продаже ни одного экземпляра не оказалось. Если же вы готовы платить за обладание редким и красивым автомобилем, можно остановиться и на ухоженном бензиновом DS5 от опытного владельца – примерно таком. Главное, чтобы Автотека подтвердила честность пробега, а диагностика – отсутствие проблем. И тогда пусть вашему счастью от обладания не будут мешать ни общественное мнение, ни возможные поломки.

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