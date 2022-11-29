Видеорегистратор сейчас многие считают одной из самых необходимых вещей в автомобиле: можно забыть про аптечку или огнетушитель, но не про регистратор. Конечно, забывать про аптечку и всё прочее, что должно быть по правилам в автомобиле, нехорошо, но понять водителей-«гаджетоманов» можно: небольшой приборчик часто может быть очень и очень полезным. Но при одном условии: регистратор должен уметь снимать действительно хорошо, а не как Siemens S65 из 2004-го года. И желательно – обладать дополнительными функциями, которые иногда могут облегчить жизнь водителю. В частности, просто необходимым в некоторых ситуациях антирадаром. Сегодня мы сравним несколько современных регистраторов и попробуем ответить: какой лучше купить видеорегистратор с радар-детектором за более-менее вменяемые деньги? На что обратить внимание при поиске такого устройства?

Наши конкурсанты



Сразу оговоримся: мы не будем брать самые бюджетные модели за тысячу рублей – толку от них обычно совсем мало. Лучше замахнёмся на приличные устройства стоимостью от 13-20 тысяч рублей. Тут и выбор интереснее, и конкуренция серьёзная. Соответственно, по итогу сравнения характеристик мы получим не рейтинг простых регистраторов, а рейтинг комбо-устройств, сочетающих в себе как минимум видеорегистратор с радар-детектором.

В нашу «тестовую группу» вошли 10 устройств: SHO-ME Combo №1, SilverStone F1 HYBRID S-BOT, Mio MiVue i88, Roadgid OPTIMA GT, Daocam combo 2ch, Neoline X-COP 9300с, Roadgid Premier 3 Carbon, Digma Freedrive 760 GPS, Inspector Maps и ACV GX9100.

Какие параметры нас интересуют? Начать стоит, конечно, с цены. Но тут важно понимать, что абсолютные цифры мало что дадут, поэтому будем оценивать соотношение стоимости и функционала – так будет справедливее.

Второй параметр – угол обзора. Чем он больше, тем, разумеется, лучше. Третий – размер экрана, четвёртый – разрешение снимаемого видео. Обратим внимание и на особенности радар-детектора: качественный сигнатурный радар-детектор – это ключевой параметр комбо-устройства, который отличает его от обычного видеорегистратора. Нам же не хочется, чтобы устройство паниковало около торговых центров, шлагбаумов и от других помех города? Сигнатурный радар-детектор этого делать не должен. Зато он должен распознавать максимальное количество камер и радаров, которые могут принести автолюбителю штраф. И, наконец, сравним наличие некоторых вещей, которые в дорогих комбо-устройствах должны быть практически обязательно. Очевидно, что технология WDR, которая может повысить качество изображения в тяжёлых условиях съёмки (например, от пересветов), наличие датчиков удара и детекторов движения у этих устройств должны быть обязательно, а вот есть ли у них в комплектациях поставок, например, магнитное крепление или CPL фильтр?

Что почём?

Начнём с цен. Просто расставим все наши устройства по порядку от самого дешёвого до самого дорогого. Получим такой список:

SHO-ME Combo №1 – 13 006 р. SilverStone F1 HYBRID S-BOT – 13 490 р. Mio MiVue i88 – 13 518 р. Roadgid OPTIMA GT – 14 990 р. Daocam combo 2ch – 16 990 р. Neoline X-COP 9300с – 17 302 р. Roadgid Premier 3 Carbon– 18 990 р. Digma Freedrive 760 GPS – 19 022 р. Inspector Maps – 19 989 р. ACV GX9100 – 22 298 р.

Тут, пожалуй, никаких пояснений не требуется. Купить комбо-устройство для автомобиля никогда не стоило слишком дёшево, но куда деваться. Главное в этом деле – сделать правильный выбор, так что перейдём к технике.

Вижу всё

Начнём с угла обзора по диагонали, который чем больше – тем лучше. Широкоугольная оптика позволяет захватить максимально полную картинку: машины в соседних рядах, сигналы светофоров, установленные знаки. Вся эта информация в случае возникновения спорной ситуации может быть очень ценной.

У самого недорогого устройства – SHO-ME Combo №1 – угол обзора составляет 120 градусов. И это не так уж много, что видно из сравнения с остальными регистраторами. У Neoline X-COP 9300с угол составляет 130, у Roadgid OPTIMA GT и SilverStone F1 HYBRID S-BOT чуть больше – 135 градусов. У Mio MiVue i88 он уже 140, у ACV GX9100 и Inspector Maps – 155. Тройку лидеров начинает Digma Freedrive 760 GPS со 160 градусами, а самыми «зрячими» оказались регистраторы Daocam combo 2ch и Roadgid Premier 3 Carbon с внушительными 170 градусами. Первый шаг в выявлении лучших выявлен – ставим им по одному баллу.

Digma Freedrive 760 GPS – 1

Daocam combo 2ch – 1

Roadgid Premier 3 Carbon – 1

Но второй параметр интересует не меньше: а на чём можно посмотреть снятое видео и наблюдать оповещения о камерах ПДД? Что там с экранами?

Размер имеет значение

Начинаем снова с самого дешёвого SHO-ME Combo №1 – 2,31". Примем это за отправную точку и составим таблицу – так получится нагляднее.

SHO-ME Combo №1 2,31" SilverStone F1 HYBRID S-BOT 3,0" Mio MiVue i88 2,7" Roadgid OPTIMA GT 2,4'' Daocam combo 2ch 3,0" Neoline X-COP 9300с 2,0" Roadgid Premier 3 Carbon 3,0" Digma Freedrive 760 GPS 3,0" Inspector Maps 3,0" ACV GX9100 2,31"

Сразу у половины комбо-устройств – SilverStone F1 HYBRID S-BOT, Daocam combo 2ch, Roadgid Premier 3 Carbon, Digma Freedrive 760 GPS и Inspector Maps размер экрана составляет 3,0". Всем им начислим по одному баллу, сложим с предыдущим баллом (если он у регистратора уже был) и посмотрим на пятёрку лидеров:

Inspector Maps – 1

SilverStone F1 HYBRID S-BOT – 1

Digma Freedrive 760 GPS – 2

Daocam combo 2ch – 2

Roadgid Premier 3 Carbon – 2

Пока что лидеры не изменились, а лишь добавили себе по одному очку. Идём дальше.

Вопрос ребром

И всё-таки самый важный параметр – это качество картинки. Давайте составим ещё одну таблицу, где сравним разрешение видеосъёмки всех устройств.

SHO-ME Combo №1 1920×1080 SilverStone F1 HYBRID S-BOT 1920×1080 Mio MiVue i88 1920×1080 Roadgid OPTIMA GT 1920×1080 Daocam combo 2ch 1920×1080 Neoline X-COP 9300с 1920×1080 Roadgid Premier 3 Carbon 1920×1080 Digma Freedrive 760 GPS 2304х1296 Inspector Maps 1920×1080 ACV GX9100 1920×1080

Тут как минимум один лидер очевиден – это Digma Freedrive 760 GPS с разрешением 2304х1296. А что среди остальных Full HD регистраторов? Чтобы выбрать серебряного и бронзового призёров, придётся посмотреть ещё один параметр – частоту кадров.

Почти все регистраторы Full HD пишут с частотой 30 кадров в секунду. А вот Roadgid Premier 3 Carbon записывает 60 к/с, поэтому среди устройств с разрешением записи 1920×1080 один балл отдадим ему. Формально SilverStone F1 HYBRID S-BOT тоже может снимать с частотой 60 к/с, но только при разрешении 1280х720, так что вряд ли можно считать это преимуществом, и выделять его не будет – дадим по одному баллу Digma Freedrive 760 GPS и Roadgid Premier 3 Carbon. Это будет справедливо.

Таким образом, промежуточные результаты будут выглядеть следующим образом:

Inspector Maps – 1

SilverStone F1 HYBRID S-BOT – 2

Digma Freedrive 760 GPS – 2

Daocam combo 2ch – 2

Roadgid Premier 3 Carbon – 3

Ещё один важный вопрос – это возможность качественной ночной съёмки. Чем меньше света им требуется для съёмки, тем лучше. Тут интересно посмотреть значения светочувствительности матриц регистраторов. Поэтому по этому параметру нужно отметить три устройства: Roadgid OPTIMA GT, ACV GX9100 и Daocam combo 2ch, которые радуют наличием свежей матрицы Sony IMX 307. Если светочувствительность устройств со старыми матрицами Sony IMX 323 составляла 0,60 lux, то с новыми Sony IMX 307 всего 0,24 lux. Тут даже сравнивать нечего, превосходство очень ощутимое, и ночью это будет очень заметно. Кроме того, Roadgid Premier 3 Carbon может похвастаться сенсором Sony IMX 327, что делает ночную съёмку наиболее качественной. Так что ещё по одному баллу даём Roadgid OPTIMA GT, ACV GX9100, Daocam combo 2ch и Roadgid Premier 3 Carbon.

Roadgid OPTIMA GT

Важно отметить, что для обеспечения высокого качества ночной съёмки светочувствительность сенсора намного важнее разрешения записи. Поэтому регистраторы Full HD с хорошим ночным сенсором в тёмное время суток снимают более детализировано, чем даже регистратор с разрешением 4К, но не лучшим сенсором. При выборе комбо-устройства об этом нужно помнить.



И на текущий момент лидеры следующие:

ACV GX9100 – 1

Roadgid OPTIMA GT – 1

Inspector Maps – 1

SilverStone F1 HYBRID S-BOT – 2

Digma Freedrive 760 GPS – 2

Daocam combo 2ch – 3

Roadgid Premier 3 Carbon – 4



Внимание, камера!

Так как мы пытаемся составить рейтинг видеорегистраторов с радар-детектором (или как их иногда называют – «видеорегистраторов 3 в 1»), а не просто регистраторов, то надо попытаться сравнить и возможности радаров.

По большому счёту набор функций радаров у всех устройств приблизительно одинаковый. Они все сигнатурные, но о принимаемых диапазонах Inspector Maps производитель сообщает следующее: радар-детектор реагирует на радары типа Стрелка СТ/М, сигналы диапазона К (24025 — 24275 МГц) и лазер (800-1000 нм). SilverStone F1 HYBRID S-BOT видит радары «Кордон», «Стрелка», «Крис», «Арена», «АМАТА», «Автодория», «ЛИСД», «Robot» и «Multiradar». Что ещё может заинтересовать в радар-детекторе?

Наверное, интересно, как обновлять базы камер. Большинство комбо-устройств из полученного списка лидеров позволяют обновить базы с помощью встроенного модуля WI-FI. Однако, например, у ACV GX9100 такой возможности нет, поэтому обновление проводится не самым удобным способом: сначала его надо закачать на карту памяти, потом перенести в устройство. При этом обновления выходят раз в один-два месяца, и это не так уж часто.

Во всех остальных устройствах есть возможность обновления баз «по воздуху», что, конечно же, удобно. И отдельно отметим устройства Roadgid OPTIMA GT, Daocam combo 2ch и Roadgid Premier 3 Carbon за ежедневно обновляемые базы – для кого-то это важно, а такого регулярного обновления у других устройств нет. Хотя, например, производители SilverStone F1 HYBRID S-BOT обещают обновления еженедельно, что тоже неплохо.

Daocam combo 2ch

С баллами поступим следующим образом. Всем лидерам, кроме Inspector Maps SilverStone F1 HYBRID S-BOT, добавляем по одному баллу за определение всех типов радаров, а Roadgid OPTIMA GT, Daocam combo 2ch и Roadgid Premier 3 Carbon – ещё по одному за возможность ежедневно обновлять базы с помощью встроенного модуля WI-FI.



Inspector Maps – 1

ACV GX9100 – 2

Roadgid OPTIMA GT – 3

SilverStone F1 HYBRID S-BOT – 2

Digma Freedrive 760 GPS – 3

Daocam combo 2ch – 5

Roadgid Premier 3 Carbon – 6



Вне зачёта оценим, что радар-детектор может показать на экране. Это мало влияет на функционал, но тем, кто предпочитает иметь тотальный контроль над ситуацией, это будет интересно. Тут стоит отметить четыре устройства. Первое – ACV GX9100. Оно умеет выводить на экран дату, время, скорость движения и даже координаты (долготу и широту). И если хочется – ещё и номер автомобиля, который придётся ввести через меню. Неплохо, но кое-кто умеет больше. Например, те же Roadgid OPTIMA GT, Roadgid Premier 3 Carbon и Daocam combo 2ch показывают не только текущую скорость, но отображают и тип камеры, и радарный сигнал, и контроль в спину. Ну а тем, кто больше любит слушать, чем смотреть, понравится то, что у всех устройств есть голосовые оповещения.

А что ещё?

Комбо-устройства с радар-детектором отличаются не только качеством съёмки или работой радар-детектора. Есть ещё некоторые параметры, которые могут сделать их использование более приятным. Давайте для наших лидеров составим таблицу, в которой перечислим дополнительные опции (например, наличие в комплекте удобного магнитного крепления, CPL фильтра, суперконденсатора вместо обычной батареи, который служит раза в три-четыре дольше, не перегревается и не замерзает) и определим, какое из устройств окажется богаче функционально.

Таблица оснащения получается такой:

Устройство Магнитное крепление CPLфильтр WI-FI Поддержка второй камеры Супер конден сатор Бал лы SilverStone F1 HYBRID S-BOT - - + - - 1 Roadgid OPTIMA GT + + + - + 4 ACV GX9100 + - - - + 2 Inspector Maps + - + - - 2 Daocam combo 2ch + + + + + 5 Digma Freedrive 760 GPS + - + + + 4 Roadgid Premier 3 Carbon + + + + + 5

Суммируем баллы и получает такую финальную таблицу:

Inspector Maps – 3

ACV GX9100 – 4

Roadgid OPTIMA GT – 7

SilverStone F1 HYBRID S-BOT – 3

Digma Freedrive 760 GPS – 7

Daocam combo 2ch – 10

Roadgid Premier 3 Carbon – 11



Разбор полётов

Итак, у нас есть четвёрка лидеров. Одного из них надо отсечь, и выбор будет стоять между двумя устройствами, набравшими одинаковое количество баллов – 7. Это Roadgid OPTIMA GT и Digma Freedrive 760 GPS. Оба устройства очень хороши, но есть один вопрос: а что у них с ценами? Тут всё решит стоимость, потому что переплачивать нам, конечно, не хочется. Digma Freedrive 760 GPS стоит 19 022 р, а Roadgid OPTIMA GT на четверть дешевле – 14 990 р. А зачем нам платить больше? Незачем. Поэтому выбор очевиден, и исходя из суммы набранных баллов, лучшие видеорегистраторы с радар-детектором из сегодняшних претендентов – это Roadgid OPTIMA GT, Daocam combo 2ch и Roadgid Premier 3 Carbon. Давайте посмотрим на них внимательнее: что у них есть ещё такого, что мы не оценили.

Начнём с третьего места – Roadgid OPTIMA GT. В активе этого устройства есть и светочувствительная новая матрица Sony IMX 307, и встроенный модуль Wi-Fi, и суперконденсатор вместо АКБ, и защита от засветов встречных фар и фонарей, и датчики удара и движения, и быстросъёмное крепление, и защита от помех… В общем-то, всё, что требуется от комбо-устройства более высокого уровня – полный набор благ, которые можно получить за вменяемую сумму.

Daocam combo 2ch и Roadgid Premier 3 Carbon набрали почти одинаковое количество баллов, но на первую строчку вышел всё же Roadgid Premier 3 Carbon за его редкие возможности, которые делают это устройство почти царём в мире регистраторов. Что он умеет такого, что не умеют остальные?

Основной набор функций в нём такой же, как в Daocam combo 2ch, занявшем второе место. Но есть и некоторые преимущества. Например, это единственный регистратор из нашего рейтинга, который снимает с частотой 60 кадров в секунду. Во-вторых, в нём использована матрица SONY IMX 327 и процессор Novatek 96675, самые продвинутые на сегодняшний день. В-третьих, он поддерживает вторую камеру формата Full HD, причём она может выполнять роль ассистента парковки. Разумеется, это устройство умеет читать знаки и разметку. И ещё ему в плюс надо записать хорошую комплектацию поставки: есть и CPL фильтр, который от бликов на видео, и магнитное крепление с присоской или на скотче, и адаптер питания с запасным выходом USB, и даже монтажный набор с лопаткой и клипсами для проводов. Сюда же добавим ещё две небольшие детали: карбоновую панель и разъём Type-C, что тоже намекает на статус прибора. При этом он в нашей подборке далеко не самый дорогой, так что первое место можно считать вполне заслуженным.

Roadgid Premier 3 Carbon

Заключительная рейтинговая таблица будет выглядеть так:



Первое место – Roadgid Premier 3 Carbon

Второе место – Daocam combo 2ch

Третье место – Roadgid OPTIMA GT

Далее расположились Digma Freedrive 760 GPS и ACV GX9100, неплохой Inspector Maps, затем – SilverStone F1 HYBRID S-BOT. А замыкают список Mio MiVue i88 и SHO-ME Combo №1. Есть какие-то сомнения в наших результатах? Что же, это нормально – их сейчас сотни, и выбрать лучший сложно. Но надеюсь, что хотя бы какое-то понимание о том, как выбрать комбо-устройство для автомобиля, сформировалось. Так что удачи в поисках! Видеорегистратор с радар-детектором в любом случае штука полезная, и иметь её в машине лишним не будет.