Слишком много проводов: что такое плохая «масса» и что с этим делать

«О, сколько нам открытий чудных готовит заземление в авто…». Примерно так мог бы сказать поэт, если б дожил до эры повальной автомобилизации населения. Сегодня мы сделаем эти открытия вместе и поговорим о типичных проблемах, вызванных плохим заземлением, их источниках и симптомах.

Оговоримся сразу: «масса» и «заземление» (или даже «земля») – понятия разные. Но в обиходе эти термины часто заменяют друг другом. Поэтому сегодня мы позволим себе такую же вольность, но только для того, чтобы не злоупотреблять словом «масса». А начнем с того, что ее нарушения приводят к весьма разнообразным неприятностям. Настолько разнообразным, что очень часто в процессе диагностики даже самые опытные специалисты начинают строить грандиозные гипотезы и копаться в сложных взаимосвязях, хотя корень проблем оказывается элементарным – плохое заземление. Чтобы упростить им задачу и просветить всех тянущихся к знаниям автолюбителей, мы собрали все возможные признаки таких проблем и снабдили их краткими пояснениями.

Масса, давайте познакомимся

В теории все довольно просто: провода «массы» обеспечивают протекание тока по бортовой цепи транспортного средства. Не повторяя школьный курс физики, сфокусируемся на основном. Главный источник электричества в автомобиле – аккумуляторная батарея. Энергия идет от ее положительного полюса через различные компоненты, но для замыкания цепи необходим надежный путь обратно к отрицательной клемме. И как раз заземляющие перемычки обеспечивают этот путь, соединяя двигатель, шасси, кузов и другие компоненты с минусом АКБ.

Если провода «массы» повреждаются, корродируют или нарушаются их контакты, создается серьезное препятствие для надежного протекания тока. Поэтому происходят падения напряжения, перебои питания, в памяти появляются так называемые плавающие ошибки, а вся электрическая система начинает работать нестабильно. А иногда может и полностью отказать.

Существует несколько стандартных точек крепления проводов «массы». Они представляют собой шпильки или крепежные болты и располагаются в моторном отсеке, багажном отделении и салоне (часто – под сиденьями). Подходящие к ним провода, как правило, имеют черную или коричневую изоляцию.

Самый крупный и всегда находящийся на виду толстый черный провод проложен от аккумулятора к шасси или кузову автомобиля.

Фото: Кирилл Савченко

Также нередко встречаются гибкие плетеные «ремешки», которые обычно соединяют блок двигателя с кузовом. Проложены они преимущественно в самом низу моторного отсека, рядом с подушками или коробкой передач. Добраться до них бывает трудно, но залезать для проверки приходится.

Кроме того, есть заземления отдельных агрегатов: генератора, стартера, электронных блоков управления и других основных электрических компонентов.

Фото: Колеса.ру

В современных автомобилях довольно много точек крепления «массы», поскольку для приличной работы различных систем требуется отдельное заземление. Чем больше таких систем – тем больше точек «массы». Это приводит к тому, что диагностика в сложных автомобилях порой затягивается на часы. Ругаться на электриков в сервисе, когда они выкатывают круглый счет за замену одного проводка, нет никакого смысла: чтобы найти нужный проводок, можно действительно потратить полдня.

Почему «масса» может стать плохой?

Провода заземления в автомобиле работают в непростых, зачастую экстремальных условиях. К тому же нередко они располагаются в нижней части машины, где негативное внешнее воздействие наиболее сильное. Не повредиться со временем эти провода не могут, и в первую очередь они страдают от коррозии, особенно в крупных городах, где дорожное покрытие регулярно обрабатывают агрессивными реагентами.

Перепады температур, избыточная влажность, разнообразные виды грязи – все это тоже не приносит им здоровья. Металлические соединения ржавеют, в результате чего создается дополнительное сопротивление.

Нельзя сбрасывать со счетов и эксплуатационные факторы вроде вибраций и естественного старения. Провода заземления постоянно подвергаются воздействию вибрации двигателя и неровностей дороги, что может привести к ослаблению контактов или внутренним разрывам кабеля. Тепло от расположенных рядом компонентов двигателя ускоряет процесс износа. Особенно если изоляция не слишком качественная или умелый труженик конвейера недостаточно плотно затянул соединение. А бывали случаи, когда «массу» кидали на загрунтованную или вообще покрытую краской поверхность. В каких автомобилях такое встречалось – уточнять не будем.

Фото: Михаил Ерцев

Физическое повреждение – еще один фактор, приводящий к потере «массы». Заземляющие провода часто расположены в местах, где они могут быть повреждены во время технического обслуживания другими умелыми тружениками, из-за дорожного мусора или в результате аварии.

Иногда механик случайно (или специально) отключает кабель во время ремонта и забывает правильно подключить его обратно. Неправильный первоначальный монтаж или использование неподходящего кабеля также могут привести к преждевременному выходу из строя.

Ну а теперь перейдем к наиболее распространенным признакам отваливающейся «массы».

Тусклое или мерцающее освещение

Пожалуй, наиболее массовый симптом нарушения заземления, который не пропустит ни один водитель, это потускнение света фар. Оно усиливается при включении других электрических потребителей (например, кондиционера или стеклоочистителей). Может мерцать или казаться тусклее обычного и подсветка приборной панели.

Это происходит из-за того, что плохая «масса» создает сопротивление в электрической цепи, отчего в ней падает напряжение. И всем потребителям его уже не хватает.

Фото: Евгений Балабас

В салоне тоже будет темнее. Причем уровень яркости освещения будет гулять в зависимости от оборотов двигателя, и это один из ключевых признаков, указывающих на плохую «массу». Правда, подобное может происходить и тогда, когда генератор испускает свой последний выдох.

Сложности с запуском двигателя и зарядкой

Поврежденный провод или крепление «массы» может затруднить запуск двигателя даже при исправном аккумуляторе. Поворот ключа (или нажатие на кнопку) в этом случае либо вообще ничего не даст, либо стартер будет крутить коленвал еле-еле. А еще может появиться треск, который говорит и том, что втягивающее реле срабатывает, но на большее стартеру напряжения не хватает.

Не менее распространены проблемы с зарядкой, которая напрямую зависит от качества заземления. Конечно, другой причиной разрядки аккумулятора могут быть проблемы с генератором, но если он в хорошем состоянии, а аккумулятор по-прежнему разряжен, то, скорее всего, дело в «массе».

Фото: kelpfish, depositphotos.com

К тому же и сам генератор может перегреваться из-за того, что ему приходится прилагать больше усилий для преодоления сопротивления плохой «массы». Эти проблемы часто со временем усугубляются.

Спорадические перебои

Это, наверно, самый неприятный симптом, поскольку он непредсказуем. Электростеклоподъемники сегодня могут исправно работать, а завтра не подавать ни малейшего признака жизни. Или мультимедийная система вдруг вырубится, а через пару часов обратно включится, щетки стеклоочистителя безвольно застынут посередине стекла, чтобы после отключения зажигания уйти в крайнее положение… Таких симптомов может быть много.

Тут следует обратить внимание на условия появления этих признаков. Если они дают о себе знать при проезде неровностей или ухабов, очень может быть, что виной всему заземление, поскольку усиленная вибрация влияет на ослабленные соединения.

Также признаком проблем с «массой» является отказ нескольких не связанных между собой электрических систем. И этот признак уже явный, почти стопроцентный. К сожалению, случайный характер этого симптома делает его особенно раздражающим для автовладельцев, пытающихся диагностировать проблему.

Неровная работа двигателя

Неровные обороты на холостом ходу, отключение при остановках, нестабильный разгон и другие сюрпризы от мотора тоже могут говорить о плохой «массе». Просто потому, что современные двигатели полностью зависят от электронных датчиков и ЭБУ, которые управляют впрыском топлива, моментом зажигания и некоторыми другими процессами. Когда датчики не получают необходимого напряжения, они посылают искаженные сигналы в ЭБУ. В результате компьютер принимает неверные решения о подаче топлива и моменте зажигания.

Фото: Светлана Парфенова

Здесь разобраться с причиной неполадки, пожалуй, сложнее всего. Особенно, когда перебои в работе двигателя то появляются, то исчезают при изменении электрической нагрузки. Причина в том, что все это часто можно спутать с поломкой или износом самих датчиков, а не «массы». Или вообще совсем других деталей вроде топливного насоса.

Электрические «глюки»

Неисправное заземление может привести к некорректной работе различных электросистем. Указатель уровня топлива может упасть на «ноль», хотя бак почти полный, а стрелка спидометра – упереться в максимальную скорость и там нервно дрожать. Не исключены и беспорядочное загорание контрольных ламп (не путать с «новогодней елкой», которая характерна для севшего аккумулятора), сбой настроек мультимедийки, самостоятельное движение стекол, управляемых электростеклоподъемниками, и дворников.

Фото: Колеса.ру

Бывает, что системы начинают перезагружаться, магнитола то включится, то отключится, кондиционер сменит режимы обдува и температуры. Эти симптомы часто усиливаются в холодную или влажную погоду, когда коррозия и нарушения контакта проявляют себя сильнее всего.

Поэтому имейте в виду: множественное странное поведение, происходящее одновременно (а не только разрозненно от случая к случаю, как в одном из выше рассмотренных признаков), обычно указывает на проблемы с заземлением, а не на неисправности отдельных компонентов.

Перегрев генератора или аккумулятора

При плохом контакте «массы» из-за повышения сопротивления могут сильнее обычного греться клеммы аккумулятора и корпуса генератора. Очевидно, что перегрев сокращает их срок службы и даже может представлять угрозу безопасности. Слишком горячий аккумулятор может выделять газ или разбухать, а перегретый генератор – преждевременно выйти из строя.

О том, что где-то что-то «горит», то есть перегревается, обычно сообщает характерный запах горелой изоляции, расплавление или изменение цвета пластиковых деталей, находящихся рядом с АКБ или генератором. К тому же избыточное тепловыделение приводит к перерасходу топлива и создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения.

Я у мамы мастер

Если вы умеете обращаться с отверткой и гаечным ключом, вернуть нормальную «массу» самостоятельно не составит труда. Затяжка проводов или очистка контактных поверхностей от ржавчины – не слишком сложные работы, для которых не требуются сложные инструменты.

Фото: Колеса.ру

Однако есть одно весомое «но», которое способно на корню разрушить идиллию самостоятельного мастерства: неисправный контакт или провод еще надо найти. Для этого нужно где-то добыть электрическую схему автомобиля, «прозвонить» потенциальных виновников… Даже не будем продолжать, что нужно сделать, чтобы выполнить все правильно, а главное – ничего при этом не доломав окончательно. Поэтому в случае выявления проблем с «массой» чаще всего самым оптимальным способом их решения будет обращение к помощи специалистов. Но прежде, конечно же, имеет смысл проверить основные провода: от АКБ на кузов, от двигателя на кузов и прочие, которые находятся на виду. Если с ними все в порядке, значит, проблема где-то спряталась серьезно, и ее поиски целесообразно доверить профессионалам.