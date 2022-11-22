Два опытных блогера-путешественника, Алексей Жирухин и Сергей Лысенко, в рамках увлекательного четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км узнают весь путь получения масла – от скважины до потребителя. Именно такая задача стоит в проекте, организованном «Межрегиональным объединением спортсменов ралли-рейдов» и производителем смазочных материалов ЛУКОЙЛ – компанией «ЛЛК-Интернешнл», при информационной поддержке издания «Колёса.ру», «Российской Газеты» и телеканала «МИР». В процессе вояжа путники расскажут нам о посещённых городах и поделятся с нами интересными историями и советами.

От Москвы до Ханты-Мансийска



Наш «масляный маршрут» стартует из Москвы. Выбор города не случайный: именно тут во второй половине XlX века было образовано «Товарищество на паях "Рагозин и К°" по производству нефтяных минеральных масел». Хотя, конечно, история смазочных материалов началась намного раньше – приблизительно со времени изобретения колеса.

Еще в 3500 году до нашей эры древние шумеры смазывали колеса своих колесниц веществами растительного и животного происхождения. На Руси для смазывания механизмов широко применялся дёготь, а также графит с растительными маслами и животными жирами, смешивающихся в разных пропорциях. Наилучшим считалось деревянное масло, получаемое из семян и плодов некоторых древесных растений. То есть в качестве смазки в России использовался ценнейший пищевой продукт! И так было вплоть до второй половины XlX века, пока промышленник Виктор Иванович Рагозин не начал производство нефтяных смазочных масел в России.



В конце 1877 года он построил завод для массового производства по технологии получения смазочных масел из мазута с помощью перегретого пара. Масла Рагозина получили название «Олеонафты» и превосходили все существующие аналоги. В 1878 году на Всемирной выставке в Париже «Олеонафты» Рагозина были удостоены золотой медали, а американские промышленники помещали на упаковки своей продукции слоган «Just like Russian lubricants» («Совсем как русское масло»).

В 1879 году был построен Константиновский завод по производству нефтяных смазочных масел – самый большой не только в России, но и в Европе. Второй виток расцвета отрасли пришёлся на начало второй половины 20 века, начался рост производственного сектора, шло массовое строительство новых НПЗ. В 60-70-е годы стартовал выпуск присадок, и в этот период особенно активно развивались наука и соответствующие технологии.

После распада СССР для российской отрасли смазочных материалов вновь наступили непростые времена. При этом на мировом рынке был настоящий подъем. Поэтому с начала 90-х российским производителям за несколько лет пришлось ускоренными темпами пройти путь, на который у мировых игроков ушли десятилетия.



Алексей Жирухин и Сергей Лысенко тоже пройдут свой путь. Правда, займет он всего несколько недель и будет проложен от Москвы до Ханты-Мансийска. Они побывают в сердце нефтедобычи – Урае, Когалыме и Лангепасе, проверят на зуб Ханты-Мансийск, проедут через Тюмень, а завершат его посещением Уфы, Волгограда и Перми. Маршрут интересный, но длительный. На чём отправятся наши путешественники?

В сторону восходящего Солнца

В этот раз наша поездка обещает быть «асфальтовой», но какие дороги нас ждут в ХМАО, пока неизвестно. Дружественных сервисов по пути тоже не ожидается, а график поездки чрезвычайно плотный. И всё это значит только одно: права на поломки и остановки нет. Так на чём ехать?

Сергей – большой любитель пикапов. Он проехал на них более полумиллиона километров. А Алексей уважает однообъёмники. Придётся искать компромисс, но очевидно одно: нужна простая и надежная машина. За автомобилем обратились в испытанную нашими нестандартными запросами компанию «АвтоРента». У этой организации имеется выбор от недорогого Renault Logan до BMW X7, и все они могут проехать заданный маршрут без проблем. В этом убедились в 2020 году, когда на двух арендованных Renault Duster путешествовали по следам настоящего Дакара в Африку и обратно. Более двадцати лет опыта на рынке России позволяют предоставить машины в любое путешествие и на длительный срок. Секрет их уверенности – не экономить на клиентах и обслуживании, проводить ремонты у официальных дилеров и надёжных партнёров. В этот раз берем не самую популярную, но интересную машину – Great Wall Wingle 7.



Марку Great Wall обслуживают дилеры HAVAL. Заезжаем в гости в Техцентр «Гранд», являющийся представителем бренда в городе Владимир. Масло в моторе автомобиля заменено всего 500 км назад, но для чистоты эксперимента заливаем новое – LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30. Всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, разработанное для применения в дизельных двигателях постгарантийных автомобилей зарубежного и отечественного производства, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц.

В наше время автовладельцы имеют широчайший выбор моторных масел: как минеральных, так и синтетических. Моторные масла линейки LUKOIL GENESIS занимают первое место среди предпочтений автовладельцев по данным специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ». Это уникальные синтетические масла, разработанные с применением инновационных молекулярных технологий, позволяющие обеспечить высокий уровень защиты, надежности и экономичности двигателей.



Встает вопрос: а как отличить оригинальное ли масло залито или подделка? Тут надо смотреть на канистру. Во-первых, крышка канистры состоит из пластика двух цветов – красного и серого – цвета канистры. По нижней части крышки проходит кольцо, которое легко отрывается после открытия. Во-вторых, под крышкой есть дополнительная защита горловины из фольги, исключающая повторное использование канистры. Сама канистра сделана из трехслойного пластика. Эта многослойность хорошо видна под фольгой.

Боковые этикетки на канистре не приклеены к поверхности, а вплавлены в нее. Они не отрываются и не отклеиваются. Для создания такой емкости требуется специальное оборудование, которым не могут похвастаться изготовители контрафакта. Вдобавок на этикетках есть лазерная маркировка, а на задней стороне каждой этикетки можно найти информацию о дате производства и номера партии.

В общем, в кустарных условиях изготовить такую же канистру, с такой же этикеткой практически невозможно, а организация серьезного производства обойдется куда дороже, чем просто покупка и перепродажа продуктов непосредственно у ЛУКОЙЛа.

В путь!



Масло в машине заменено, но может быть, стоит везти с собой какой-то объем на доливку? Специалист Техцентра «Гранд» говорит, что мотор Great Wall «масложором» не страдает, так что необходимости в этом нет. Проверяем базовый набор для асфальтового путешествия: аптечку, знак аварийной остановки, баллонный ключ и насадки для «секретных» болтов, огнетушитель, сигнальный светоотражающий жилет, запасное колесо или «докатку», автомобильный компрессор, домкрат, буксировочный крюк и трос. Спасибо «АвтоРенте» – все в наличии. Остается взять с собой хорошее настроение.

Что же, можно трогаться в путь! А мы следим за новостями: 12 тысяч километров за 14 дней на Great Wall – это должно быть интересно.



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