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Спрос на новую спецтехнику вырос на 186,3% летом 2023 года

22.09.2023 21 0 0

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос и предложение на спецтехнику в июне-августе 2023 года. Спрос на новую спецтехнику вырос летом 2023 года на 186,3% год к году, на спецтехнику с наработкой — на 10,4%. При этом предложение новой спецтехники за июнь-август 2023 года увеличилось на 208% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на спецтехнику с наработкой — на 12,1%. Также эксперты платформы назвали самые популярные типы спецтехники летом этого года.

Самые популярные типы новой спецтехники

По данным платформы, самым востребованным типом спецтехники стали грузовики с долей спроса  56%, средняя цена составила 9 600 000 рублей. 

Второе место занимает сельхозтехника, на долю данного вида техники пришлось 9,3% от общего спроса на новую спецтехнику, а средняя цена составила 1 099 000 рублей.

Третью строчку занимают экскаваторы с долей спроса 8% и средней ценой 11 193 000 рублей.

Четвертое место занимают тягачи. Их доля в структуре общего спроса на новую спецтехнику составила 6,7%,  средняя цена -  9 950 000 рублей.

Пятерку самых популярных типов новой спецтехники по спросу летом 2023 года замыкают погрузчики с долей спроса 5,6% и средней ценой 3 066 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): прицепы, навесное оборудование, автокраны, строительная техника и коммунальная техника.

Топ-10 типов новой спецтехники по спросу, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника

ТипДоля спроса в сегментеСредняя цена (руб.)
Грузовики56,0%9 600 000
Сельхозтехника9,3%1 099 000
Экскаваторы8,0%11 193 000
Тягачи6,7%9 950 000
Погрузчики5,6%3 066 000
Прицепы4,0%5 049 000
Навесное оборудование3,5%189 000
Автокраны2,2%20 779 000
Строительная техника2,0%9 900 000
Коммунальная техника0,7%7 200 000

Самые востребованные типы спецтехники с наработкой 

Согласно результатам исследования Авито Спецтехника, грузовики стали самым популярным типом спецтехники с наработкой. Их доля от общего спроса на спецтехнику с наработкой летом 2023 года составила 27,9%, а средняя цена —  1 800 000 рублей.

Вторую строчку занимает сельхозтехника с долей спроса 22,7% и средней ценой 380 000 рублей.

На третьем месте тягачи с долей спроса 14,2% и средней ценой 4 650 000 рублей.

На четвертой строчке прицепы со средней ценой 1 200 000 рублей. На долю прицепов пришлось 8,4% от общего спроса на спецтехнику с наработкой.

Пятерку самых востребованных типов спецтехники с наработкой летом 2023 года замыкает легкий коммерческий транспорт с долей спроса 7,5% и средней ценой 699 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): экскаваторы, погрузчики, навесное оборудование, коммунальная техника и автодома.

Топ-10 типов спецтехники с наработкой по спросу, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника

ТипДоля спроса в сегментеСредняя цена (руб.)
Грузовики27,9%1 800 000
Сельхозтехника22,7%380 000
Тягачи14,2%4 650 000
Прицепы8,4%1 200 000
Лёгкий коммерческий транспорт7,5%699 000
Экскаваторы4,3%5 750 000
Погрузчики3,3%2 284 000
Навесное оборудование2,6%109 000
Коммунальная техника1,8%1 550 000
Автодома1,7%677 000
грузовик коммерческий транспорт спецтехника

 

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