Стоит ли покупать электронный полис ОСАГО, и как не ошибиться при покупке

Стоит ли покупать электронный полис ОСАГО, и как не ошибиться при покупке

1590 0 0
Электронное ОСАГО – не новинка, и многие автовладельцы давно перешли исключительно на такой способ приобретения страховых полисов. Тем не менее, немало и тех, кто пока не рискует покупать ОСАГО в Интернете, опасаясь мошенников или других проблем. Давайте разберемся, чего стоит избегать, и как купить полис без риска и переплаты.
 

На самом деле, возможность покупки полиса ОСАГО онлайн была призвана облегчить жизнь автовладельцев – и к настоящему моменту она с этой задачей справилась. Покупка страховки в Интернете – это действительно один из самых простых и удобных способов получить полис. Однако и здесь нужно быть внимательным и предусмотрительным. Вот три важных нюанса, которые важно соблюсти при покупке электронного ОСАГО.

Покупка на официальном сайте страховой компании

Первое условие покупки полиса столь же очевидно, сколько и логично: если вам нужно купить электронный полис в конкретной страховой компании, нужно делать это на ее официальном сайте. Важно помнить, сколько фишинговых сайтов и прочих «двойников» развелось в интернете, и перед тем как кликнуть на один из результатов поисковой выдачи, нужно убедиться, что его адрес выглядит верным.

Как понять, что сайт официальный? Во-первых, адреса таких сайтов указаны на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Во-вторых, Яндекс, например, помечает специальным значком сайты организаций, которые занесены в единый государственный реестр субъектов страхового дела ЦБ РФ. Только в этом случае можно регистрироваться на сайте, оформлять и оплачивать полис.

Скидок на ОСАГО не бывает

Второе условие безопасной покупки электронного полиса ОСАГО – это осуществление покупки самостоятельно, с собственного проверенного компьютера. Если у вас нет возможности или навыка купить полис онлайн самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам страховой компании или прийти для заключения договора в офис. Не рекомендуем соглашаться на предложения незнакомых вам людей в мессенджерах или социальных сетях, особенно если они предлагают сделать скидку на полис (помимо той, что зависит от вашего КБМ) — скидок на ОСАГО не бывает, так как тарифы утверждаются Банком России. Также не стоит соглашаться на оплату полиса электронными деньгами (Qiwi или Яндекс.Деньги) или на карту частного лица.

К сожалению, в сфере оформления ОСАГО распространено мошенничество, и вы можете либо вовсе не получить полиса, либо обнаружить, что он поддельный. Кстати, проверить подлинность полиса можно на сайте РСА — вот по этой ссылке.

Выбирайте надежные страховые компании

Третий важный нюанс приобретения ОСАГО в Интернете – это то, что абсолютно справедливо и в случае оформления «бумажной» страховки: правильный выбор страховой компании. Учитывая, что при покупке полиса онлайн вам не нужно ехать в офис страховщика, и фактор «неудобной географии» абсолютно исключен, в выборе страховой компании можно и нужно сконцентрироваться исключительно на ее репутации, опыте и надежности.

Крупная и давно работающая на рынке страховая компания, такая как «Росгосстрах» — это прежде всего гарантия надежности и безусловного выполнения обязательств перед клиентами. Кроме того, такая компания быстро и профессионально проведет оценку повреждений при ДТП, а в случае ремонта можно будет выбрать удобный для себя сервисный центр среди множества тех, с которыми у нее заключен договор. И раз уж электронное ОСАГО призвано экономить время, нервы и деньги, стоит воспользоваться этой возможностью по максимуму, выбрав надежного страховщика, такого как «Росгосстрах». К тому же сейчас компания предлагает программу каско «Защита от ДТП» со страховой суммой до 400 000 рублей: вы получите возмещение, даже если полис ОСАГО виновника аварии поддельный или его вовсе нет, или если  его страховая компания не выполняет свои обязательства. Если у вас нет полиса ОСАГО, или до его окончания осталось менее 60 календарных дней, оформить новый полис можно прямо сейчас.

ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001-02, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018, бессрочные.

Популярные вопросы ОСАГО онлайн полис осаго электронное ОСАГО
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
BMW X6 следующего поколения: новые изображения

На днях в Сети появилась новая информация о внешности будущего немецкого кроссовера. Пользуясь ей, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

1414 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Honda Pilot

Самая большая Honda славится небывалым простором внутри и высокой надёжностью. Отталкивает от неё разве что мощность в 258 л.с., которая обуславливает высокий транспортный налог. А как насчёт качества отделки,…

2202 0 0
Статьи / История
Подъёмные, заправочные и не только: каким был советский спецтранспорт для аэропортов

В 1950-е годы в неисчерпаемом море советской специальной автотехники появился абсолютно новый класс необычных и практически никому не известных аэродромных машин для обслуживания в крупных аэропортах страны…

3121 0 0
Статьи / Тесты
В глаза мне смотри: угадываем советские автомобили по их оптике

Мы как-то проверяли вас на знание автомобилей, предложив угадать машину по очертаниям включенной оптики . Сегодня все кажется проще: фары будут выключены, а машины будут сплошь советскими. Думаете, умения различать…

5048 0 13
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: отсутствующие пороги и обманчивая простота электрики

У поборников “расовой чистоты” премиальных машин Jaguar X-Type вызывает в лучшем случае презрительную ухмылку. “Это чёртов Форд” – говорят они. Насколько X-Type конструктивно близок к Форду? Правда ли, что несмотря на…

231 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: предательство гидротрансформатора и очень странный V6

Первая часть обзора нас обнадёжила: рама Эксплорера практически вечная, кузов имеет ряд предательски ржавеющих зон, но в целом тоже крепок. Подвески, за исключением пары грешков, тоже денег не просят, а…

1817 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: скрытая от глаз коррозия и неинтересная электрика

Мы продолжаем изучать большие американские SUV начала “нулевых”, многие из которых дожили до наших дней во вполне ещё добром здравии, не в последнюю очередь благодаря относительной простоте конструкции. Как и Tahoe,…

2594 3 3
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

38529 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

22903 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19283 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

19786 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7314 4 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор недорогого видеорегистратора 2019 AdvoCam-FD8 RED-II: топовая съемка по цене бюджетника

Знакомьтесь: видеорегистратор от отечественного бренда AdvoCam – модель AdvoCam-FD8 RED II. Этот аппарат при цене менее 5 тысяч рублей снимает в разрешении Super Full HD, то есть 2304 на 1296 пикселей, а это примерно в…

2891 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

55658 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

39876 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

15994 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

69379 26 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53078 0 7
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53208 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?