Стоит ли покупать электронный полис ОСАГО, и как не ошибиться при покупке

Электронное ОСАГО – не новинка, и многие автовладельцы давно перешли исключительно на такой способ приобретения страховых полисов. Тем не менее, немало и тех, кто пока не рискует покупать ОСАГО в Интернете, опасаясь мошенников или других проблем. Давайте разберемся, чего стоит избегать, и как купить полис без риска и переплаты.

На самом деле, возможность покупки полиса ОСАГО онлайн была призвана облегчить жизнь автовладельцев – и к настоящему моменту она с этой задачей справилась. Покупка страховки в Интернете – это действительно один из самых простых и удобных способов получить полис. Однако и здесь нужно быть внимательным и предусмотрительным. Вот три важных нюанса, которые важно соблюсти при покупке электронного ОСАГО.

Покупка на официальном сайте страховой компании

Первое условие покупки полиса столь же очевидно, сколько и логично: если вам нужно купить электронный полис в конкретной страховой компании, нужно делать это на ее официальном сайте. Важно помнить, сколько фишинговых сайтов и прочих «двойников» развелось в интернете, и перед тем как кликнуть на один из результатов поисковой выдачи, нужно убедиться, что его адрес выглядит верным.

Как понять, что сайт официальный? Во-первых, адреса таких сайтов указаны на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Во-вторых, Яндекс, например, помечает специальным значком сайты организаций, которые занесены в единый государственный реестр субъектов страхового дела ЦБ РФ. Только в этом случае можно регистрироваться на сайте, оформлять и оплачивать полис.

Скидок на ОСАГО не бывает

Второе условие безопасной покупки электронного полиса ОСАГО – это осуществление покупки самостоятельно, с собственного проверенного компьютера. Если у вас нет возможности или навыка купить полис онлайн самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам страховой компании или прийти для заключения договора в офис. Не рекомендуем соглашаться на предложения незнакомых вам людей в мессенджерах или социальных сетях, особенно если они предлагают сделать скидку на полис (помимо той, что зависит от вашего КБМ) — скидок на ОСАГО не бывает, так как тарифы утверждаются Банком России. Также не стоит соглашаться на оплату полиса электронными деньгами (Qiwi или Яндекс.Деньги) или на карту частного лица.

К сожалению, в сфере оформления ОСАГО распространено мошенничество, и вы можете либо вовсе не получить полиса, либо обнаружить, что он поддельный. Кстати, проверить подлинность полиса можно на сайте РСА — вот по этой ссылке.

Выбирайте надежные страховые компании

Третий важный нюанс приобретения ОСАГО в Интернете – это то, что абсолютно справедливо и в случае оформления «бумажной» страховки: правильный выбор страховой компании. Учитывая, что при покупке полиса онлайн вам не нужно ехать в офис страховщика, и фактор «неудобной географии» абсолютно исключен, в выборе страховой компании можно и нужно сконцентрироваться исключительно на ее репутации, опыте и надежности.

Крупная и давно работающая на рынке страховая компания, такая как «Росгосстрах» — это прежде всего гарантия надежности и безусловного выполнения обязательств перед клиентами. Кроме того, такая компания быстро и профессионально проведет оценку повреждений при ДТП, а в случае ремонта можно будет выбрать удобный для себя сервисный центр среди множества тех, с которыми у нее заключен договор. И раз уж электронное ОСАГО призвано экономить время, нервы и деньги, стоит воспользоваться этой возможностью по максимуму, выбрав надежного страховщика, такого как «Росгосстрах». К тому же сейчас компания предлагает программу каско «Защита от ДТП» со страховой суммой до 400 000 рублей: вы получите возмещение, даже если полис ОСАГО виновника аварии поддельный или его вовсе нет, или если его страховая компания не выполняет свои обязательства. Если у вас нет полиса ОСАГО, или до его окончания осталось менее 60 календарных дней, оформить новый полис можно прямо сейчас.

ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001-02, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018, бессрочные.