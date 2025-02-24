Штраф при покупке автомобиля у иностранца: правда ли это и за что он грозит

После ухода с нашего рынка почти всех зарубежных автомобильных брендов желающим обновить свой автопарк россиянам пришлось озаботиться самостоятельной покупкой машины привычной марки. Для этого, как правило, требовался посредник в лице иностранного гражданина, и именно это обстоятельство, как выяснилось, стало слабым звеном в цепочке поставок. Разбираемся, почему любителей пригнать себе автомобиль «без пробега по РФ» начали штрафовать на огромные суммы.

В связи с обстановкой на российском автомобильном рынке с 2022 года пригонять и продавать согражданам иномарки кинулись все кому не лень, причём из-за высочайшей конкуренции предприниматели, разумеется, искали способы оптимизации своих затрат и повышения прибыли. Покупателям это аукнулось гораздо позже – сначала у налоговой службы стали возникать вопросы касательно утильсбора, а теперь появились претензии и к порядку расчётов при покупке машины.

Как нельзя покупать автомобиль

Пожалуй, наиболее известным стал недавний эпизод, когда Федеральная налоговая служба выписала москвичке штраф на 855 000 рублей за покупку подержанного Kia Sorento 2016 года выпуска стоимостью 2 850 000 рублей у гражданина Кыргызстана. Дело в том, что женщина расплатилась с ним наличными деньгами, хотя это, в общем-то, обычная практика – с международными переводами ситуация сейчас сложная, и не все банки даже из «дружественных» стран в составе ЕАЭС готовы принимать деньги из России.

Поэтому проще всего приехать за автомобилем с наличкой в кармане и расплатиться с продавцом рублями на месте – тем более что те же киргизы, казахи и белорусы не возражали против такой схемы. Однако проблема в том, что это является нарушением Федерального закона № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле»: использование наличных рублей для оплаты сделки между резидентом РФ и нерезидентом нашей страны является валютной операцией.

Это напрямую сказано в подпункте «б» пункта 9 части 1 статьи 1 закона № 173-ФЗ. В его статье 14 есть перечень случаев, в которых физические лица – резиденты могут осуществлять расчёты с нерезидентами России в наличной форме, и купля-продажа транспортных средств в нём отсутствует. Соответственно, покупка автомобиля стоимостью дороже 5000 долларов за наличные у иностранца фактически является незаконной валютной операцией и карается штрафом согласно части 1 статьи 15.25 КоАП.

Как правильно покупать автомобиль

Закон гласит, что все денежные расчёты по договору купли-продажи автомобиля между российскими резидентами и нерезидентами РФ нужно проводить непременно через банковские счета этих лиц, открытые либо в российских, либо в зарубежных кредитных организациях. Более того, такой порядок действует ещё с 2003 года! Расчёты наличными деньгами – причём как в рублях, так и в иностранной валюте – в случае покупки машины являются нарушением, и никакие зарубежные санкции не являются для этого оправданием. Хочешь купить машину у иностранца – ищи способ перевести деньги продавцу через банк, и точка.

Откуда налоговая узнаёт о покупке

На самом деле, отследить нарушителей закона № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» сегодня довольно просто. Вся информация о сделках купли-продажи транспортных средств из базы МВД попадает прямиком в Федеральную налоговую службу. Прежде всего это нужно для расчёта суммы транспортного налога, но из данных ДКП налоговая видит, гражданином какого государства является продавец автомобиля. Дальше – дело техники. Если машина куплена у иностранца, инспекторы проверяют движение средств по банковскому счёту резидента РФ, и если их не было, ФНС приходит к выводу, что расчёт выполнялся наличными. После этого нарушителю выписывают штраф.

Почему штраф такой огромный

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в виде штрафа размером от 20% до 40% от суммы сделки. Срок давности правонарушения составляет два года с даты расчёта. Зато при оплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления можно получить от налоговой скидку в 50%.

Но почему ФНС России взялась штрафовать покупателей иномарок только сейчас? Ведь массовый ввоз автомобилей из-за рубежа начался почти три года назад. Дело в том, что с июня по декабрь 2022 года действовал мораторий на проведение проверок соблюдения валютного законодательства, введённый постановлением правительства РФ № 977 от 28.05.2022. По окончании его действия, то есть с января 2023 года, налоговая взялась навёрстывать упущенное и стала пристально следить за всеми нарушениями законодательства – в том числе связанными с расчётами между резидентами и нерезидентами в наличной форме.

Можно ли снизить сумму штрафа

Штрафы за нарушение порядка расчётов при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами упоминаются и в обзоре судебной практики Верховного суда РФ по отдельным вопросам применения статьи 15.25 КоАП от 26.06.2024, так что эпизод с москвичкой и её Киа – далеко не единственный. Эксперты советуют получившим огромные штрафы россиянам заручиться помощью юристов и попробовать опротестовать сумму через суд, мотивируя это тем, что Россия входит в Таможенный союз ЕАЭС и сделки с гражданами этих стран должны квалифицироваться в отдельном порядке. Но формально, увы, закон един для всех, поэтому шанс добиться отмены или снижения штрафа иллюзорен.