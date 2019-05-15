Тайфун-У, Чаборз и другие: новинки российской военной техники с Парада Победы
Важнейшими новостями московского Парада Победы 9 мая 2019 года была тяжелая трёхосная бронемашина «Тайфун-У» повышенной защищённости, а также заявка на перспективное участие принципиально новых сверхлёгких колёсных машин — боевых вездеходов-багги и пикапов огневой поддержки. При этом функции машин-знаменосцев, год назад нёсших на себе штандарты фронтов, сохранили за квадрициклами АМ-1.
|На ночной репетиции 38-сильные квадрициклы АМ-1 для разведки и выполнения боевых задач
Своеобразный ажиотаж для непосвященных возник вокруг пяти чеченских трёхместных вездеходов-багги «Чаборз М-3» (в переводе — «Медведь» или «Волк») для специальных подразделений Росгвардии. Они были разработаны в Международном учебном центре спецназа при участии фирмы «Ф-МоторСпорт» из подмосковного города Фрязино. Их сборкой занимается автозавод «Чеченавто» в Аргуне. Лёгкие четырёхколёсные багги, вооруженные пулёметом или 30-мм станковым гранатомётом, предназначены для оперативной доставки личного состава и проведения быстротечных боевых операций в горных и иных труднодоступных районах.
|Чеченский скоростной вездеход-багги «Чаборз М-3» во время ночных испытаний в Москве
|Третье место в заднеприводных багги «Чаборз М-3» занимает стрелок, сидящий в задней части машины
На представленных пробных образцах в комплектации машин огневой поддержки установлены несущие цельносварные кузова-каркасы, вазовский 1,6-литровый мотор в 98 сил, пятиступенчатая коробка передач, независимые подвески с газовыми амортизаторами и два запасных колеса с широкопрофильными шинами. Полезная нагрузка багги составляет 400 кг, полная масса — 1 270 кг. Максимальная скорость — 130 км/ч.
|Ночные пробы пикапа военной полиции ВИС-29467 на агрегатах полноприводной Лады
Второй, более традиционной новинкой стала армейская версия обычного пикапа с двухместной кабиной ВИС-29460 (4×4) компании ВИС-Авто из Тольятти. В военном лексиконе это машина огневой поддержки ВИС-29467 для проведения разведки и спецопераций. Она оснащена грузовой платформой с поручнями и может нести лёгкое вооружение и даже противотанковые ракетные системы.
|В металлическом кузове можно разместить пулемёт «Корд» или шесть человек десанта
На автомобиле ВИС-29467 установлены 95-сильный двигатель от Лады, передняя независимая подвеска, усиленные рессоры и блокировка межосевого дифференциала. Его полезная нагрузка — 640 кг, полная масса — около двух тонн. Максимальная скорость — 110 км/ч.
В параде планировалось также участие более мощного армейского пикапа УАЗ-23632-148-64 с бензиновым мотором в 128 сил и пятиместной кабиной, дебютировавшего в прошлом году.
|Войсковой пикап УАЗ-23632-148-64 с двойной кабиной и двумя пулемётами разного калибра
Вопреки ожиданиям, все четыре серии лёгких автомобилей, участвовавших в ночных репетициях и прошедших испытания на полигоне в Алабино, незадолго до главного парада на Красной площади были сняты с генеральной репетиции.
Тем временем, компания Военно-промышленный комплекс (ВПК), как всегда, демонстрировала полтора десятка своих дизельных бронемашин «Тигр-М» с разными вариациями корпусов и вооружения.
Обновленные боевые бронеавтомобили на шасси ВПК «Тигр-М»
К важнейшим новинкам последнего времени, продемонстрированных в 2019-м, до сих пор относят четыре типа многофункциональных бронемашин высокой защищённости мощностью от 260 до 450 л.с., предназначенных для разведки, доставки личного состава и монтажа самого разнообразного вооружения. Недавно к ним присоединился пятый вариант «Тайфун-У».
Новые боевые бронемашины Камского и Уральского автозаводов
Главной автомобильной новостью нынешнего Парада Победы стал доработанный и многократно испытанный капотный бронетранспортёр Урал-63095 «Тайфун-У» (6×6) для военной полиции, впервые продемонстрированный еще в 2015 году.
|Новый девятиметровый транспортёр Урал-63095 «Тайфун-У» на генеральной репетиции
|Новая машина «Тайфун-У» с 16-местной бронекапсулой и противоминной защитой днища
Бронемашина оборудована рядным шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-5367 мощностью 450 л.с., гидромеханической трансмиссией конструкции МЗКТ и независимой гидропневматической подвеской с возможностью изменения дорожного просвета в пределах от 300 до 500 мм. Её двухобъёмный бронекорпус с плоскими боковыми панелями, обратным наклоном задней стенки и задней опускающейся аппарелью снабжен надёжной защитой от стрелкового оружия и взрывных устройств. Масса машины достигает 24,5 тонны, максимальная скорость — 100 км/ч.
|Мощные бронемашины Урал-63095 «Тайфун-У» выезжают на ночную репетицию парада
Парад завершила уже давно известная колёсная техника: реактивные установки залпового огня «Смерч», ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные системы С-400 «Триумф», «Искандер-М» и, конечно же, межконтинентальный комплекс «Ярс» на 16-колесном шасси МЗКТ-79221.
На заглавной фотографии — новый 450-сильный бронетранспортёр Урал-63095 «Тайфун-У».
Всё хорошо и грандиозно-вызывает гордость за свою страну!!!