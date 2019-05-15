Тайфун-У, Чаборз и другие: новинки российской военной техники с Парада Победы

Тайфун-У, Чаборз и другие: новинки российской военной техники с Парада Победы

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В год 74-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне на Красной площади состоялся очередной главный парад страны, в котором участвовали более сотни принятых на вооружение и опытных образцов российской автобронетанковой техники. Правда, в большинстве это были мощнейшие гусеничные бронемашины, а новую колёсную автотехнику представляли Росгвардия и военная полиция Министерства обороны Российской Федерации.
 

Важнейшими новостями московского Парада Победы 9 мая 2019 года была тяжелая трёхосная бронемашина «Тайфун-У» повышенной защищённости, а также заявка на перспективное участие принципиально новых сверхлёгких колёсных машин — боевых вездеходов-багги и пикапов огневой поддержки. При этом функции машин-знаменосцев, год назад нёсших на себе штандарты фронтов, сохранили за квадрициклами АМ-1.

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На ночной репетиции 38-сильные квадрициклы АМ-1 для разведки и выполнения боевых задач

Своеобразный ажиотаж для непосвященных возник вокруг пяти чеченских трёхместных вездеходов-багги «Чаборз М-3» (в переводе — «Медведь» или «Волк») для специальных подразделений Росгвардии. Они были разработаны в Международном учебном центре спецназа при участии фирмы «Ф-МоторСпорт» из подмосковного города Фрязино. Их сборкой занимается автозавод «Чеченавто» в Аргуне. Лёгкие четырёхколёсные багги, вооруженные пулёметом или 30-мм станковым гранатомётом, предназначены для оперативной доставки личного состава и проведения быстротечных боевых операций в горных и иных труднодоступных районах.

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Чеченский скоростной вездеход-багги «Чаборз М-3» во время ночных испытаний в Москве
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Третье место в заднеприводных багги «Чаборз М-3» занимает стрелок, сидящий в задней части машины

На представленных пробных образцах в комплектации машин огневой поддержки установлены несущие цельносварные кузова-каркасы, вазовский 1,6-литровый мотор в 98 сил, пятиступенчатая коробка передач, независимые подвески с газовыми амортизаторами и два запасных колеса с широкопрофильными шинами. Полезная нагрузка багги составляет 400 кг, полная масса — 1 270 кг. Максимальная скорость — 130 км/ч.

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Ночные пробы пикапа военной полиции ВИС-29467 на агрегатах полноприводной Лады

Второй, более традиционной новинкой стала армейская версия обычного пикапа с двухместной кабиной ВИС-29460 (4×4) компании ВИС-Авто из Тольятти. В военном лексиконе это машина огневой поддержки ВИС-29467 для проведения разведки и спецопераций. Она оснащена грузовой платформой с поручнями и может нести лёгкое вооружение и даже противотанковые ракетные системы.

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В металлическом кузове можно разместить пулемёт «Корд» или шесть человек десанта

На автомобиле ВИС-29467 установлены 95-сильный двигатель от Лады, передняя независимая подвеска, усиленные рессоры и блокировка межосевого дифференциала. Его полезная нагрузка — 640 кг, полная масса — около двух тонн. Максимальная скорость — 110 км/ч.

В параде планировалось также участие более мощного армейского пикапа УАЗ-23632-148-64 с бензиновым мотором в 128 сил и пятиместной кабиной, дебютировавшего в прошлом году.

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Войсковой пикап УАЗ-23632-148-64 с двойной кабиной и двумя пулемётами разного калибра

Вопреки ожиданиям, все четыре серии лёгких автомобилей, участвовавших в ночных репетициях и прошедших испытания на полигоне в Алабино, незадолго до главного парада на Красной площади были сняты с генеральной репетиции.

Тем временем, компания Военно-промышленный комплекс (ВПК), как всегда, демонстрировала полтора десятка своих дизельных бронемашин «Тигр-М» с разными вариациями корпусов и вооружения.

Обновленные боевые бронеавтомобили на шасси ВПК «Тигр-М»

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Многоцелевая бронемашина «Тигр-М» АМН-233114 с крупнокалиберным модулем «Арбалет-ДМ»
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Пулемётный автомобиль «Тигр-М» АСН-233115 военной полиции Российской Федерации
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Многоцелевая машина ВПК «Тигр-М» СБМ-233136 для вооружённых частей Росгвардии
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Восьмизарядный ракетный комплекс «Корнет-Д1» на бронированном шасси «Тигр-М» АБШ-233116

К важнейшим новинкам последнего времени, продемонстрированных в 2019-м, до сих пор относят четыре типа многофункциональных бронемашин высокой защищённости мощностью от 260 до 450 л.с., предназначенных для разведки, доставки личного состава и монтажа самого разнообразного вооружения. Недавно к ним присоединился пятый вариант «Тайфун-У».

Новые боевые бронемашины Камского и Уральского автозаводов

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Во второй раз на парад выезжает многоцелевая бронемашина КамАЗ-435029 «Патруль» (4×4) для Росгвардии
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Капотный бронетранспортер КамАЗ-53949 «Тайфун-К» (4×4) для перевозки личного состава и монтажа вооружения
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Бескапотный транспортёр КамАЗ-63968 «Тайфун-К» (6×6) с двумя сближенными парами передних колес
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Бронированный ветеран Внутренних войск «Урал ВВ» в новом исполнении Урал-432009-0020-73

Главной автомобильной новостью нынешнего Парада Победы стал доработанный и многократно испытанный капотный бронетранспортёр Урал-63095 «Тайфун-У» (6×6) для военной полиции, впервые продемонстрированный еще в 2015 году.

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Новый девятиметровый транспортёр Урал-63095 «Тайфун-У» на генеральной репетиции
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Новая машина «Тайфун-У» с 16-местной бронекапсулой и противоминной защитой днища

Бронемашина оборудована рядным шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-5367 мощностью 450 л.с., гидромеханической трансмиссией конструкции МЗКТ и независимой гидропневматической подвеской с возможностью изменения дорожного просвета в пределах от 300 до 500 мм. Её двухобъёмный бронекорпус с плоскими боковыми панелями, обратным наклоном задней стенки и задней опускающейся аппарелью снабжен надёжной защитой от стрелкового оружия и взрывных устройств. Масса машины достигает 24,5 тонны, максимальная скорость — 100 км/ч.

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Мощные бронемашины Урал-63095 «Тайфун-У» выезжают на ночную репетицию парада

Парад завершила уже давно известная колёсная техника: реактивные установки залпового огня «Смерч», ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные системы С-400 «Триумф», «Искандер-М» и, конечно же, межконтинентальный комплекс «Ярс» на 16-колесном шасси МЗКТ-79221.

На заглавной фотографии — новый 450-сильный бронетранспортёр Урал-63095 «Тайфун-У».

Военная техника
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1 комментарий

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knserg78

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