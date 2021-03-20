Спустя три поколения Skoda Octavia прибавила в весе во всех смыслах этого слова, став еще больше и солиднее. Однако на этом фоне она еще и заметно подорожала, сделав очередной шаг вверх относительно той простушки, какой она была в ранние годы. С учетом всего этого новый лифтбек вполне можно сравнивать с автомобилями, которые формально относятся к более высокому классу – например, сегодня мы заочно столкнем его с седаном Kia K5. Ответив на 10 вопросов нашего теста, вы сможете узнать, что же вам подходит больше – чешская или корейская новинка. А чтобы вам было проще отвечать на некоторые вопросы, можно подсматривать в наши тест-драйвы: и Skoda Octavia , и Kia K5 .

Skoda Octavia IV A8 Чешский лифтбек четвертого поколения не стал революционным, сохранив даже некоторый конструктив предшественника, но эволюция модели хорошо заметна. Однако вместе с тем Octavia прибавила в цене примерно 200 000 рублей и перешагнула двухмиллионную отметку, а это даже по нынешним меркам немало для С-класса. Наличие ручной коробки передач для такой машины многие водители уже не будут считать неоспоримым плюсом, а вот традиционный автомат вместо DSG – еще как будут. Увы, пока Октавию можно пожурить еще и за отсутствие выбора силовых агрегатов и некоторые странности в оснащении начальных комплектаций. Kia K5​ Корейцы предлагают достаточно много автомобиля за свои деньги, причем автомобиля привлекательного внешне и хорошо оснащенного. К тому же в Kia пока не поддаются веяниям времени и предлагают атмосферные моторы (и только их!) нормального рабочего объема, а не малокубатурные турбоагрегаты. Унаследовав от Optima аудиторию, позиционирование, опыт и почти все остальное, кроме имени, модель точно не останется без внимания. И если в практичности корейский седан все же уступит чешскому лифтбеку, то в остальных дисциплинах он как минимум не хуже Octavia.

1. Нет, мы не забыли, что было в заголовке, но первый вопрос будет неожиданным: Arkana или Duster?



Выбор между Arkana и Duster был символическим с точки зрения мотора. Если Duster сохранил в гамме двухлитровый атмосферник, то Arkana делает ставку на 1,3-литровый турбомотор. Вот и Skoda упрощает муки выбора потенциального покупателя относительно двигателей – пока у нас представлен только 1,4-литровый наддувный мотор мощностью 150 л.с. Он сочетается как с механикой, так и с гидромеханическим автоматом о восьми ступенях, что нетипично для платформы MQB.

Duster со своим бессменным и популярным двухлитровым атмосферником оказался в вопросе не случайно. Ведь базовым для Kia К5 тоже является двухлитровый безнаддувный двигатель. Второй доступный мотор располагает уже непозволительно роскошными для Duster 2,5 литрами, причем тоже атмосферными. А вот ручную трансмиссию корейцы не предлагают вовсе, считая её неактуальной на машине такого класса и назначения.

2. Как вы относитесь к акциям и распродажам?



Теоретически новая Шкода стоит дешевле, чем Kia – входной билет на Octavia стоит 1 443 000 рублей. Но почти за полтора миллиона в Skoda не будет не только климат-контроля, но и автомата. Поэтому желание сэкономить и приобрести новинку подешевле чревато получением не самой богатой комплектации. Впрочем, пакет электроприводов стекол и зеркал, система cтарт-стоп, LED-фары, круиз-контроль и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном полагаются абсолютно всем версиям Октавий, включая базовые.

Светодиодные фары, шесть подушек безопасности, датчик света, система выбора режимов езды – всё это про Kia K5. Оснащение богаче, чем у базовой Шкоды, а шестиступенчатый автомат положили даже в стартовую версию стоимостью 1,65 миллиона рублей. Максимальная комплектация GT Line+ потянет уже на 2 309 000 рублей, но не будем забывать и о списке оснащения, и о том, что Kia относится к более крупному D-классу.



3. Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы установить на свою машину ГБО?

От современных технологий Skoda веет практичностью: благодаря малообъемному турбомотору Octavia даже с автоматом в городе на три литра экономичнее Kia, в загородных поездках у владельца есть возможность попытаться уложиться в заявленные производителем 4,5 литра на сотню. Поэтому тем, кто любит экономию настолько, что думает о машине с ГБО, Skoda с ее 1,4 TSI подойдёт лучше.

Если за городом K5, по обещаниям производителя, должен укладываться в 5,4 л/100 км даже с двигателем 2,5 л, то в городе расход превышает 10 литров. Впрочем, для машины весом свыше 1,6 тонны и с почти пятиметровым кузовом расход в 7,1 литра в смешанном цикле – не тот показатель, чтобы задумываться о ГБО. А вдобавок Kia допускает применение 92-го бензина.



4. Как насчет уйти со светофора первым?

При рабочем объеме в 1395 «кубиков» мотор Skoda благодаря турбине выдает знакомые 150 «лошадок». Казалось бы, это на полсотни меньше, чем под капотом К5 со старшим мотором 2,5, однако не будем забывать о том, что «кореец» почти на 300 кг тяжелее, а практически одинаковый крутящий момент (246 Нм и 2500 Нм) моторы развивают при драматически разных оборотах. Именно поэтому Octavia на механике разгоняется до первой сотни всего за 8,1 с и имеет 227 км/ч «максималки».

Несмотря на преимущество в рабочем объеме, даже со старшим 2,5-литровым мотором корейский седан на бумаге едет до сотни на полсекунды медленнее, чем «чешка» – за 8,6 секунды. Причин две: лишний «слой жира», вылившийся в снаряженную массу, а также характер атмосферных моторов. К примеру, у Шкоды максимальный крутящий момент выдаётся в диапазоне 1500-3500 об/мин, а у Kia пик тяги приходится на 4000 оборотов. Поэтому на «ка-пятом» если и гонять, то не очень быстро. Особенно на двухлитровом – тот с места до сотни и вовсе не выезжает даже из 10 секунд.



5. Много ли вам приходится ездить по разбитым дорогам?

В начальной комплектации Active Plus новая Octavia комплектуется 16-дюймовыми стальными дисками, которые прикрыты полноразмерными колпаками. Их могут оценить те, кто привык чинить диски при каждой сезонной смене колес – в крайнем случае замена «штампа» будет в разы дешевле. Разумеется, в следующих комплектациях колёса у Octavia сначала становятся легкосплавными, а затем прибавляют в диаметре дюйм. Ну а за почти 45 тысяч рублей в качестве опции предлагаются 18-дюймовые колёса с шинами размерности 225/45 R18.

Даже в начальной комплектации Classic 16-дюймовые шины Kia обуты на легкосплавные диски. Начиная с комплектации Luxe, колеса становятся 17-дюймовыми, ну а версии Style/ GT Line щеголяют «восемнадцатками» с покрышками размерности 235/45 R18, за которые не нужно доплачивать отдельно. Штампованные диски для К5 при этом не предлагаются вовсе, так что сэкономить при ремонте разбитого колеса не выйдет.



6. Допускаете ли вы, что будете ездить на новой машине вплоть до капремонта мотора?



В будущем на Skoda должен появиться хорошо знакомый атмосферник 1,6 MPI серии ЕА211, локализованный в Калуге – с 2015 года там выпустили уже более 600 тысяч таких моторов. Немолодой уже двигатель остается в линейке только в странах СНГ. Его простота позволяет говорить о том, чтобы ездить на машине не до окончания гарантии, а вплоть до окончания ресурса, после чего перебрать мотор и ездить дальше.

Моторы Kia тоже атмосферные и тоже вполне знакомые – 2-литровый G4NA и 2,5-литровый G4KN ставятся и на другие модели концерна. Однако стоимость их ремонта точно будет выше, что делает абсолютно нецелесообразными мысли о том, чтобы ездить на K5 «до бесконечности».



7. Как вы поступите, увидев в магазине бытовой электроники новый телевизор или стиралку по акции?

И без того немаленький объем багажного отделения в 578 литров при трансформации заднего сиденья превращается во внушительные полтора куба — а точнее, 1533 литра. Несмотря на сильный наклон заднего стекла, этого хватит для перевозки многих объемных грузов. И этот фокус практически никогда не проходит с седанами.

Объем багажника Kia – 510 литров безо всяких вариаций. Однако печальнее всего то, что проём багажника узкий даже по меркам трёхобъемников, а никаких органайзеров под полом не наблюдается. В общем, это пространство предназначено для кейсов и чемоданов, не более.



8. Нравится ли вам настраивать гаджеты под себя?

У Шкоды виртуальная приборная панель предоставляет больше возможностей для персональных настроек, чем у К5. В каждом из четырёх «скинов» показываемых данных можно настроить свой тип вывода показателей, а графика прорисована неплохо.

На центральном дисплее К5 есть три зоны, вид которых можно задать по своему усмотрению. Это удобно, однако водителю важнее приборная панель, которая у Kia также поддаётся персонализации, но менее вариативно и многофункционально, чем у Skoda. Кстати, и выбор ездовых режимов в реальности оказывается больше маркетинговой фишкой, чем реально действенной опцией.



9. Любите ли вы ощущать прогресс в эргономике современных машин?

Только мы привыкли к электромеханическим «ручникам», управляемым с кнопки, как инженеры пошли дальше. Главная эргономическая изюминка интерьера Octavia – электронный джойстик гидромеханической АКП. Тем, кто привык держать руку на обычном селекторе коробки, придется отвыкать от этого и приноравливаться к управлению трансмиссией при помощи пальцев.

Обычный механический селектор в Kia ведает режимами не менее ординарной гидромеханической шестиступенчатой трансмиссии. Кто-то может порадоваться подобным «атавизмам» на фоне виртуальной реальности проекционных дисплеев и настраиваемых шкал в комбинации приборов.



10. Каков ваш режим эксплуатации новой машины?