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  • Тест из Трольхеттана: что вы знаете и помните об автомобилях SAAB

Тест из Трольхеттана: что вы знаете и помните об автомобилях SAAB

03.10.2020 78 0 0

Сегодня шведские автомобили – это только Volvo, хотя несколько десятилетий назад там существовал еще один исторически важный игрок. Увы, многие автомобильные марки стали достоянием истории, и SAAB – один из таких «неудачников», официально признанный банкротом спустя 75 лет после начала деятельности. Бренд остался лишь в сердцах и гаражах поклонников нетривиальных машин из Трольхеттана. Предлагаем вам вспомнить кое-что из истории этой марки или узнать что-то новое из нашего нового теста.

 
Швеция история тесты Saab

 

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