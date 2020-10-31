«Накопил – машину купил». Эта забавная советская реклама не отражала действительность, ведь на машину мало было собрать необходимую сумму денег – нужно было еще и отстоять многолетнюю очередь, после чего, получив заветную открытку, наконец можно было становиться автолюбителем. Эксплуатация собственной машины частником сопровождалась интересными нюансами, связанными как с дефицитом запасных частей, так и с престижностью личного транспорта в глазах окружающих. Сегодня мы предлагаем вспомнить некоторые исторические факты из советского автомобильного прошлого, не забывая, впрочем, о чувстве юмора, а также о том, что некоторые «сведения» мы могли вообще нарочно придумать. Поэтому обратите внимание на отрицательные варианты ответов!