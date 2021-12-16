Давненько мы не совершали ретро-экскурсов и тестирования «капсул времени»! Пора снова прогуляться во времена, когда автомобильные аксессуары были редкими и дефицитными товарами, поймать которые в продаже считалось большой удачей. А придать аскетичному Жигулю или Москвичу немного комфорта и удобства в эксплуатации хотелось каждому автолюбителю, особенно перед праздником…

В этот раз на наш ретро-тест попали три автомобильных аксессуара из СССР, сохранившиеся в виде нетронутых «капсул времени». Каждая из них была бы желанным подарком для автовладельца 70-80-х и даже начала 90-х. Итак, поехали!

Радиоприемник «Тернава-302», 1990 год

Советская промышленность не слишком заморачивалась дизайном аудиотехники, и наши радиоприемники и магнитолы семейств «Былина», «Гродно», «Звезда» и т.п. были, мягко говоря, не слишком привлекательными внешне даже на фоне скучных салонов Москвичей, Жигулей» и Волг. А вот радиоприемник «Тернава-302» считался реальным красавцем – этим изделием оборонного завода «Маяк» из украинского Хмельницкого иногда комплектовали с конвейера заднеприводные и переднеприводные ВАЗы, а те, у кого вместо радио стояла заглушка, всеми силами стремились прикупить «Тернаву», а не куда более распространенную и дешевую «Былину».



Этот аппарат нередко называли самым красивым советским автомобильным радиоприемником, и не без повода! Дело в том, что большинство радиоприемников в те годы (а были они исключительно аналоговыми) имели шкалу настройки, прикрытую прозрачным оргстеклом, на которое наносились шрифтами разных цветов диапазоны и частоты. Выглядело это, мягко говоря, так себе. А вот «Тернава-302» сделан совершенно иначе: пластик, прикрывающий шкалу – затемненный, «тонированный», и в выключенном состоянии диапазонные линии и цифры практически не видны. Зато после щелчка ручки громкости шкала загорается уютным янтарным светом – как в тюнере компонентной домашней аудиосистемы! Выглядело потрясающе!



К сожалению, ни на подсветку ручек громкости и настройки, ни тем более – кнопок переключения диапазонов фантазии разработчиков уже не хватило. Может, и планировали, но при сдаче новинки приемной комиссии посчитали ненужной роскошью и «оптимизировали».



Плюсы: приятный дизайн, функция АПЧ (при приближении к станции во время вращения ручки настройки приемник сам «захватывает» частоту), комфортная настройка (аж восемь полных оборотов ручки на весь ход шкалы).​

Минусы: моно-звучание, абсурдная логика настройки (значение частоты на шкале растет справа налево, а не наоборот, как обычно принято), отсутствие подсветки ручек и кнопок, практически бесполезный сегодня УКВ-диапазон 66-74 мГц, грубоватая сборка.

Дистанционный выключатель массы «ОМ-ШП», 1989 год

Во времена тотального дефицита стартерных аккумуляторов батареи ценили и берегли. Устройство для отключения массы ставил себе на машину едва ли не каждый второй автолюбитель, но подавляющее большинство отключателей монтировались под капотом и требовали открывать его перед каждой поездкой, что рано или поздно становилось обузой. Однако достаточно редкая модель выключателя под названием «ОМ-ШП» позволяла выключать батарею прямо из салона!



«ОМ-ШП» выпускался Рижским электромеханическим заводом, и название его расшифровывалось как «отключатель массы с шунтирующим предохранителем». На первый взгляд, гаджет был примитивным: коммутационная коробочка с идущими от нее двумя мощнейшими длинными проводами стартерного сечения просто монтировалась в салоне, а вышеозначенные провода шли под капот через моторный щит.



Однако на самом деле все было не так уж примитивно! Во-первых, включение массы аккумулятора осуществлялось не кнопкой или поворотным переключателем, а хитрым и даже отчасти симпатичным «ключиком», представлявшим собой, по сути, никелированный болтик с колечком, позволяющим подвесить его на связку ключей от автомобиля. «Болтик» вворачивался в отверстие на корпусе «ОМ-ШП» и замыкал контакты. Это позволяло создать некоторый (пусть и весьма слабый и иллюзорный) рубеж защиты от угона, ибо пока угонщик найдет причину отсутствия массы и пока догадается воткнуть в отверстие вместо болтика простую крестовую отвертку, пройдет некоторое время.



Во-вторых, этот размыкатель позволял при отключенной силовой массе сохранить работоспособность габаритного света (если нужно надолго покинуть машину, заглохшую на обочине трассы), охранной сигнализации, а также памяти на радиостанции в магнитоле. Во времена продаж «ОМ-ШП» магнитол с электронной памятью на станции, впрочем, в СССР еще не было, но первые появляющиеся цифровые приемники как раз массово страдали потерей настроек при обесточивании.



Как же получалось, что масса отключалась, но в то же время – НЕ отключалась? Все очень просто: параллельно мощному силовому размыкателю, в который закручивался тот самый винт-ключ, в «ОМ-ШП» стоял плавкий предохранитель на 5 ампер. И через него минусовой потенциал от батареи продолжал поступать на кузов автомобиля, даже если ключ выкручен.

Но что же это за такая дичь? – спросите вы. Да, от разряда батареи из-за небольших утечек тока такая конфигурация не защищала. Но спасала от потенциального возгорания из-за неисправности в проводке (через 5-амперный предохранитель ничего не нагреется до воспламенения, а больший ток уже не пройдет), позволяя одновременно сохранить работу сигнализации или габаритов. Плюс никто не мешал вынуть предохранитель – в этом случае «ОМ-ШП» превращалась в обычный дистанционный выключатель массы с полным отключением.



Плюсы: мощная и очень надежная конструкция, аккуратное изготовление, два различных сценария использования.​

Минусы: существенных не замечено

Зеркало с часами и будильником «Ритм», 1993 год

Зеркало заднего вида со встроенными электронными часами – едва ли не самый каноничный автогаджет для своего времени! Выпускалось с небольшими отличиями различными радиозаводами СССР под марками «Электроника», «Полесье», «Славутич», «Ритм» и т.п. Нам попался именно «Ритм» – выпуска 1987 года, производства Винницкого лампового завода «Октябрь». Цветовая гамма корпусов была достаточно широкой – у нас в руках оказалось зеркало диковатой окраски, неплохо, однако, подходящее по стилистике к автомобилям с кузовом в цвете «баклажан».



Отличия в моделях были не большие, но порой важные. Например, зеркала «Электроника» подключались к бортсети двумя проводами – плюс и минус. А на корпусе у них имелся переключатель, который гасил светящийся индикатор, чтобы не разряжать аккумулятор, когда водитель покидал автомобиль – а отсчет времени, разумеется, продолжался. Решение, надо сказать, идиотское, ибо требовало от водителя лишнего ненужного действия и необходимости помнить о нем. А вот «Ритм» был реализован весьма разумно: он подключался ТРЕМЯ проводами – постоянный плюс, минус и плюс от зажигания! В этом варианте часы в зеркале работали всегда, а индикатор зажигался и гас при повороте ключа.



Кстати, раз уж ранее речь шла о выключателях массы, то с ними такие зеркала не работали, ибо для сохранения времени требовали постоянного питания. А вот с выключателями типа «ОМ-ШП» как раз вполне себе были совместимы!



В качестве индикатора в таких зеркалах (вне зависимости от названия модели) использовалась не светодиодная матрица, а вакуумно-люминисцентный индикатор. Это каноничная «теплая ламповая техника», требовавшая специфических питающих напряжений (анодного и накального, которые встроенный преобразователь делал из бортовых 12 вольт).



Анодное напряжение для вакуумно-люминисцентного индикатора – 25-30 вольт, и получалось оно из двенадцати с помощью диодно-конденсаторного умножителя. Типичная проблема такой схемы в ее советском исполнении – некачественные конденсаторы умножителя, которые за несколько лет высыхали с потерей емкости и ростом утечки. В результате чего цифры часов в этих зеркалах становились едва видимыми даже в полной темноте. Проблема легко решалась заменой четырех копеечных конденсаторов емкостью 1 микрофарад, и свечение цифр обретало штатную яркость и четкость! Однако тысячи таких зеркал отправились в утиль, поскольку их разочарованные хозяева не знали о подобных нюансах или не владели паяльником.



Плюсы: встроенные часы, неплохое качество обзора, панорамный профиль стекла, расширяющий сектор обзора​.