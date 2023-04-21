Часто возникает вопрос: зачем китайцы так усиленно плодят новые бренды? Зачем компании Chery столько суббрендов: Omoda, Exeed, а теперь ещё и Jetour? Оказывается, всё дело в непростой китайской философии, которая отчасти и стала причиной появления настолько сурового рамного внедорожника с разгоном до первой сотни за три секунды, что с его описанием справится лишь перо нового Гомера или Рабле. Давайте кратко разберём эту философию и посмотрим, как туда укладывается этот невероятный Jetour T3.

«В деревню, в глушь!»



С 2020 года в связи с неприятными событиями все мы как-то практически забыли про Шанхайский автосалон. Прошло четыре года, и при его посещении рождается мысль: ого, как всё изменилось! Если в 2019 году производители соревновались в том, кто быстрее сделает автомобиль, с которым можно будет играть в шахматы и пить коньяк, то сейчас тенденция совершенно изменилась. Каждый уважающий себя бренд считает своим долгом показать какой-то новый внедорожник, и чем более дико он будет выглядеть, тем лучше. У всех появилась мания строить SUV и пытаться уехать на нём как можно дальше. И плевать, что у него передний привод и электромотор: ему обязательно надо иметь хотя бы расширители арок из неокрашенного пластика, приставку Cross или внедорожные шины. Невольно вспоминается рассказ Василия Шукшина «Верую», в котором одно из действующих лиц уверенно заявляет: «Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!... Верую!». Прав был Макарыч: всё так и происходит. Тяга побежать в «чисто поле» на Шанхайском автосалоне присутствует почти на каждом стенде, что у немцев, что у корейцев.

Китайцы, конечно же, не исключение – тренды они чувствуют замечательно. И суббренд Chery под названием Jetour был создан именно для того, чтобы строить подходящие для путешествий машины. У него своя философия, которую её создатели назвали Travel+. Она довольно сложная, но её цель – помочь людям любить путешествия на автомобиле путём повышения комфорта. При этом – не нанося вреда природе и даже пытаясь объединять автопутешественников созданными ими же «тревел буками» – книгами путешествий, где они могли бы делиться маршрутами, опытом и впечатлениями. Другими словами, сформировать секту любителей внедорожных маршрутов нового формата: по диким местам, но не на УАЗике.

Задумка, конечно, благородная, к тому же чем у нас дороже становятся билеты на самолёты и поезда, тем больше мы любим жечь бензин. А вот реализация у русского человека может вызвать вопросы. Помилуйте, какая природа может быть на том же Jetour Dashing, который по сути является клоном Omoda C5? Всё-таки это кроссовер, а не внедорожник. Китайцы и тут не отчаиваются: выехать на лужок, поставить мангал и натянуть маркизу можно и на этом автомобиле. А если его мало, то вот, пожалуйста – Jetour T2 (он же Traveler для китайского рынка). Тут уже всё намного серьёзнее...

Ну а для совсем безрассудных любителей экстрима Jetour показал концепт своего нового внедорожника. Настоящего, рамного, полноприводного – такого, как мы любим. Почти любим, потому что тут очень-очень много электричества, которому мы доверяем меньше, чем атмосферному дизелю. Как бы там ни было, если когда-нибудь эта машина станет серийной (а в Jetour уверены, что станет), было бы крайне интересно попробовать её в деле.

С дроном и лопатой

Чтобы подчеркнуть суровую сущность внедорожника, его презентация началась под не менее суровый китайский рэп. А когда артисты отошли в сторону, перед нами предстало это чудо с распашными дверьми. Куда там до него какой-то Toyota FJ Cruiser! Тут одни габариты поражают воображение: целых 5,3 метра в длину (вместе с запаской на задней двери), 2 метра в ширину и 1,9 метра в высоту при колёсной базе около 3 метров. Понятно, что многие детали тут бутафорские (всё-таки пока это концепт, а не серийный автомобиль), но не присмотреться к ним нельзя.

Интегрированный в багажник на крыше свет – деталь интересная, но она встречается не только у Т3: китайцы в этом году показали такое решение на некоторых других внедорожниках. А вот тросы, которые предохраняют лобовое стекло от веток деревьев и кустарников, есть только у Jetour. Впрочем, тросы, мощные крюки и защита днища – всё это атрибуты любого подготовленного внедорожника. Но ведь Jetour не подготовлен, он такой должен быть от рождения, поэтому у него есть детали и поинтереснее. Например, штатная сапёрная лопатка в боксе на задней левой стойке кузова и... квадрокоптер. Зачем он нужен? А нужен он для разведки местности. Не каждый умеет управлять машиной настолько хорошо, чтобы проехать туда, куда боятся забредать голодные волки. Поэтому Т3 умеет ездить сам (правда, пока китайцы скромно называют эту возможность «высокоавтономной системой вождения с возможностью разработки автоматического вождения). По их понятиям это должно выглядеть примерно так: дрон летит перед машиной на дистанции до 500 м и считывает рельеф и особенность дорожного покрытия. Исходя из полученной информации, автомобиль сам может выбирать необходимые параметры: тягу на каждом колесе, дорожный просвет (тут поможет пневмоподвеска с возможностью при необходимости поднять клиренс до 360 мм) и некоторые другие параметры.

Техническая база этого автомобиля – Kunlun – включающая силовой агрегат и подвески, позволяет построить как рамный внедорожник, так и машину с несущим кузовом (чем её создатели тоже очень гордятся). Т3, само собой, рамный. Как говорят его создатели, это повышает долговечность автомобиля, так как кузов не испытывает больших нагрузок на пересеченной местности.

Jetour Т3 – гибрид с двухлитровым турбированным двигателем и четырьмя электромоторами на каждом колесе. Пиковая мощность одного двигателя составляет 250 кВт, максимальный крутящий момент одного двигателя – 400 Н.м. Максимальная мощность при этом составляет 1300 л.с., а крутящий момент на колесе – внимание! – 160 000 Нм. В общем, разгон до ста километров в час за три секунды не кажется таким уж недосягаемым. Правда, я не совсем понял, зачем этому монстру такая динамика. Причём запас хода ему обещают тоже колоссальный – до 1400 км.

Но вернёмся на наше бездорожье. Т3 способен преодолевать брод глубиной до 110 см, причём в воде он может безопасно находиться до получаса. За счёт большого клиренса и коротких свесов углы съезда и въезда у него одинаково огромные – до 36 градусов. Помня крутящий момент, можно быть уверенным, что ограничением при покорении гор могут стать только сцепление с дорогой или центр тяжести – других препятствий Т3 не знает.

В случае необходимости (например, в лесу) можно рулить и колёсами задней оси. Правда, они имеют не самый большой угол поворота – всего 6 градусов, но иногда и эти градусы могут здорово помочь.

Теперь переместимся в салон – тут тоже многое цепляет взгляд. Понимаю, что концепт – он на то и концепт, чтобы давать волю фантазии, но не оценить её, фантазии, полёт невозможно. Дизайнеры смогли совместить то, что у нормальных людей не совмещается: технологичность, функционал, агрессию и богатство материалов. Салон Discovery на фоне этого салона – безыдейный шатёр цыганского барона. В Jetour обыграли каждый квадратный сантиметр пространства. Передняя панель на кажется перегруженной: два экрана (к сожалению, с неустановленным размером диагонали), управление климатом и музыкой. На этом всё, но стилистически это очень похоже на смартфон путешественника в защитном чехле, что выглядит очень стильно. Селектор АКП тут переключается не наклоном, а движением по своеобразной рельсе, установленной на парящем тоннеле. Под этим тоннелем можно спрятать небольшую сумку – места там много, а он практически не крадёт объём салона.

Педали газа и тормоза одинаковые – это тоже необычно, но интересно. Управление климатом и музыкой для водителя и пассажира продублированы в накладках дверей. Ну вот тут согласен: выглядит очень круто, но так как посидеть в машине я смог буквально пару минут, то так и не понял, как дотягиваться до этих клавиш – это неудобно. Да и вряд ли они там будут нужны в серийной машине – это избыточно.

Зато в дверях нашлось место для всякого «шмурдяка», который любят путешественники. Вот это хорошо. Только жалко этим шмурдяком портить мягкую обивку дверей – придётся быть аккуратным.

Сзади сиденья тоже раздельные. Удивительно, но они не кажутся по-китайски маленькими – сидеть удобно. Но, увы, пятого человека в машину посадить не получится из-за огромного центрального бокса. Так что экология – экологией, но впятером в путешествие придётся ехать уже на двух Т3.

Распашные двери подвешены на одной петле. Может быть, она очень прочная, но опираться на открытую дверь я бы не стал – выглядит это не слишком надёжно, хотя повторю: эти петли должны выдерживать вес не только самой двери, но и того, что к ней приторочено. Впрочем, не факт, что серийная машина останется «распашонкой», и каким там будет подвес дверей, пока гадать рано.

Странно, но китайский гибридный автомобиль кажется каким-то действительно прочным и брутальным. Не могу предугадать, что от него может отвалиться в будущем, но вернусь к той мысли, что очень хотелось бы увидеть его в деле.

Кто-то может посмеяться: «Да бросьте вы это баловство, куда там – на сложном гибриде с "компухтерами" да куда-то в дикие места! Никогда в жизни». Вынужден отчасти согласиться: идея кажется нежизнеспособной.

Но люди со своих лошадей когда-то смеялись и над Карлом Бенцем.