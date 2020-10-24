Автомобильный дизайнер – один из творцов четырехколёсного мира. Именно от него зависит внешность будущей машины, её стиль и образ – от общих линий до важных мелочей. Зачастую фирменный стиль дизайнера можно угадать буквально по любому его автомобилю, и многие успешно это делают. Но сегодня мы предлагаем вам поступить наоборот: взглянуть на фото десяти известных автомобильных дизайнеров и… нет, не угадать их. Вернее, не просто угадать: среди четверки кандидатов вам вдобавок нужно будет выбрать тот самый автомобиль, внешность которого принадлежит руке именно этого мастера.