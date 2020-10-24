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Творцы и дети: угадай автомобиль по его дизайнеру

24.10.2020 128 0 0

Автомобильный дизайнер – один из творцов четырехколёсного мира. Именно от него зависит внешность будущей машины, её стиль и образ – от общих линий до важных мелочей. Зачастую фирменный стиль дизайнера можно угадать буквально по любому его автомобилю, и многие успешно это делают. Но сегодня мы предлагаем вам поступить наоборот: взглянуть на фото десяти известных автомобильных дизайнеров и… нет, не угадать их. Вернее, не просто угадать: среди четверки кандидатов вам вдобавок нужно будет выбрать тот самый автомобиль, внешность которого принадлежит руке именно этого мастера.

 
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