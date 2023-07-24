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  • У меня электронный полис ОСАГО, но его нет при себе: может ли инспектор выписать штраф

У меня электронный полис ОСАГО, но его нет при себе: может ли инспектор выписать штраф

24.07.2023 152 0 0

Мы уже разбирались в том, что грозит водителю, если у него нет при себе документов на себя и автомобиль. Тогда мы выяснили, что забытый дома полис ОСАГО означает штраф. А что если полис ОСАГО заключен в электронном виде, но его тоже нет при себе? Если вам нужен готовый ответ, переходите к последнему пункту, ну а мы разберемся в вопросе подробно.

Где прописана обязанность возить с собой полис ОСАГО?

Обязанность водителя иметь при себе полис ОСАГО прямо предусмотрена ПДД. На это указывает специально добавленный в Правила пункт 2.1.1(1), который гласит, что в случаях, когда обязанность по страхованию установлена законом об ОСАГО, водитель обязан представить по требованию инспектора полис ОСАГО для проверки.

Какой штраф предусмотрен за отсутствие при себе страховки?

Езда без полиса ОСАГО при себе – это не такое серьезное нарушение, как езда без страховки вообще, и наказывается по части 2 статьи 12.3 КоАП. Она указывает, что «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе <…> страхового полиса ОСАГО, <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». То есть, инспектор может обойтись устным внушением и отпустить водителя без штрафа, а может и оштрафовать.

Но значит, за отсутствие Е-ОСАГО тоже могут оштрафовать?

В ПДД и КоАП нет никаких оговорок о том, что обязанности и ответственность водителя как-то отличаются в зависимости от того, какой у него полис – бумажный или электронный. Однако Верховный Суд постановил, что отсутствие у водителя при себе электронного полиса ОСАГО не является нарушением.

На это указывает часть 5 статьи 1 Постановления пленума ВС РФ № 20 от 25.06.2019. Она гласит, что «если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ».

Проще говоря, если у водителя нет при себе ни полиса Е-ОСАГО на смартфоне, планшете или другом устройстве, ни распечатки этого полиса на бумаге, инспектор все равно не должен выписывать ему штраф. Дело в том, что инспектор в этой ситуации может проверить наличие полиса у водителя в собственной электронной базе. Если его наличие подтвердится, то водителя можно будет отпустить, а если проверка покажет обман со стороны водителя и отсутствие у него действующего полиса, то его оштрафуют уже на 800 рублей по части 2 статьи 12.37 КоАП.

А что если штраф все равно выписали?

Если инспектор все равно выписал водителю штраф за отсутствие полиса Е-ОСАГО, то его можно будет обжаловать в стандартном порядке. Если дело дойдет до суда, то суд тоже встанет на сторону водителя, опираясь на то самое Постановление пленума ВС РФ.

Резюмируем

Если у водителя бумажный полис ОСАГО, но его нет при себе, его могут оштрафовать на 500 рублей по части 2 статьи 12.3 КоАП.

Если у водителя электронный полис ОСАГО, но его нет при себе, то наказание для водителя не предусмотрено согласно части 5 статьи 1 Постановления пленума ВС РФ № 20 от 25.06.2019.

Если водителю выписали штраф за непредъявление электронного полиса ОСАГО, то его можно обжаловать.

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