Обязанность водителя иметь при себе полис ОСАГО прямо предусмотрена ПДД. На это указывает специально добавленный в Правила пункт 2.1.1(1), который гласит, что в случаях, когда обязанность по страхованию установлена законом об ОСАГО, водитель обязан представить по требованию инспектора полис ОСАГО для проверки.
Езда без полиса ОСАГО при себе – это не такое серьезное нарушение, как езда без страховки вообще, и наказывается по части 2 статьи 12.3 КоАП. Она указывает, что «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе <…> страхового полиса ОСАГО, <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». То есть, инспектор может обойтись устным внушением и отпустить водителя без штрафа, а может и оштрафовать.
В ПДД и КоАП нет никаких оговорок о том, что обязанности и ответственность водителя как-то отличаются в зависимости от того, какой у него полис – бумажный или электронный. Однако Верховный Суд постановил, что отсутствие у водителя при себе электронного полиса ОСАГО не является нарушением.
На это указывает часть 5 статьи 1 Постановления пленума ВС РФ № 20 от 25.06.2019. Она гласит, что «если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ».
Проще говоря, если у водителя нет при себе ни полиса Е-ОСАГО на смартфоне, планшете или другом устройстве, ни распечатки этого полиса на бумаге, инспектор все равно не должен выписывать ему штраф. Дело в том, что инспектор в этой ситуации может проверить наличие полиса у водителя в собственной электронной базе. Если его наличие подтвердится, то водителя можно будет отпустить, а если проверка покажет обман со стороны водителя и отсутствие у него действующего полиса, то его оштрафуют уже на 800 рублей по части 2 статьи 12.37 КоАП.
Если инспектор все равно выписал водителю штраф за отсутствие полиса Е-ОСАГО, то его можно будет обжаловать в стандартном порядке. Если дело дойдет до суда, то суд тоже встанет на сторону водителя, опираясь на то самое Постановление пленума ВС РФ.
Если у водителя бумажный полис ОСАГО, но его нет при себе, его могут оштрафовать на 500 рублей по части 2 статьи 12.3 КоАП.
Если у водителя электронный полис ОСАГО, но его нет при себе, то наказание для водителя не предусмотрено согласно части 5 статьи 1 Постановления пленума ВС РФ № 20 от 25.06.2019.
Если водителю выписали штраф за непредъявление электронного полиса ОСАГО, то его можно обжаловать.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться